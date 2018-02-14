Брейнгазм - що відбувається в нашому мозку?

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Фізичне задоволення несексуального характеру, яке викликають певні звуки або зображення, сприяло поширенню цілої субкультури в YouTube. Вчені намагаються зрозуміти механізм дивного явища, яке в народі прозвали "оргазмом мозку".

Автономна сенсорна меридіональна реакція (АСМР) - так науковці називають відчуття тепла і приємного поколювання в шкірі голові та всьому тілі, яке з'являється у відповідь на певні подразники.

Найчастіше таку реакцію викликає музика, але також й різні інші звуки (шурхотіння листя або шепіт), дотики, смаки і навіть спостереження за неквапливими рухами іншої людини.

Останніми роками в інтернеті виникла ціла субкультура. Тисячі людей діляться у YouTube відео, які можуть спричинити цю дивну сенсорну реакцію.

У цих відеороликах актори (а найчастіше акторки) щось ніжно шепочуть, шарудять папером, дряпають різні поверхні нігтями або виробляють інші звуки.

Вони можуть складати рушники акуратними стосами, повільно розпаковувати коробки з різноманітними дрібничками та масажувати одне одному голову або обличчя.

Багато хто розповідає, що перегляд таких відео допомагає розслабитися, зняти стрес і швидше заснути.

Image caption Кореспондент BBC проходить тестування на різні сенсорні реакції

Точного пояснення феномен брейнгазму поки що не має. Однак останніми роками вчені взялися активно його вивчати, викликаючи інтерес у тих, хто цю реакцію відчуває, і скепсис у решти, кому вона невідома.

Щоби з'ясувати, як саме вивчають АСМР, я вирушив до Шеффілдського університету, де чотири аспіранти факультету психології досліджують фізіологічні реакції на різноманітні подразники.

У порожній конференц-залі мене підключили до апаратів, які вимірюють серцебиття, дихання, температуру та електропровідність шкіри. Після чого я переглянув кілька відеороликів, а пристрої фіксували реакцію мого організму.

Один ролик я обрав сам, оскільки був знайомий з його героїнею - майстринею АСМР Еммою "Гарячий шепіт" (WhispersRed). Колись я брав у неї інтерв'ю і бачив її відеозаписи, які завжди знаходили відгук у моєму організмі.

Авторкою іншого відеоролика була американка Марія "Ніжне шепотіння" (Gentle Whispering) - експерт зі складання рушників, чиї АСМР-відео є найпопулярнішими в світі.

У третьому відеосюжеті чоловік готував пасту. На відміну від тихих, повільних рухів попередніх ведучих, автор цього матеріалу поводився різко і гучно.

Копирайт изображения YouTube Image caption YouTube-канал GentleWhispering (ніжний шепіт) - лише один з багатьох, присвячених феномену АСМР

Я не знав, чи було моє тестування корисним для дослідників, адже більшість таких відео здаються мені непереконливими.

Однак, коли результати проаналізували, виявилося, що найсильнішу реакцію в мого організму викликав сюжет із приготуванням пасти, хоча його класифікують саме як анти-АСМР відео. Два перших залишили мене байдужим.

Утім, я відчув характерне приємне поколювання в тілі перед початком перегляду, коли співробітниця проекту методично приєднувала давачі до моїх пальців і тихим голосом пояснювала процедуру дослідження.

Такий тип "пильної особистої уваги" є поширеним тригером реакції брейнгазму. Його активно відтворюють у відео з ролевими іграми "на прийомі у лікаря / фізіотерапевта / косметолога".

Учасники проекту пояснили мені, що його метою є насамперед встановити, чи дійсно АСМР існує.

"Розповіді тих, хто переживає брейнгазм, свідчать, що такі відчуття пов'язання з розслабленням організму", - каже інша учасниця проекту Емма Блейкі.

"Таким чином, в ході експерименту ми очікуємо побачити показники релаксації - зниження частоти серцевих скорочень та більш повільне дихання", - додає вона.

Як відчути брейнгазм Музика - наприклад, пісня Адель Someone Like You, "Концерт для фортепіано з оркестром №2" Рахманінова або Wonderwall гурту Oasis. Звуки - шелест листя або шепіт. Повільні рухи - перекладання речей з місця на місце або готування їжі. Кінофільми - приміром, гострий момент голлівудського блокбастеру. Дотики- ніжний масаж діє на багатьох. І навіть смаки.

Втім, скепсис стосовно цього явища є цілком зрозумілим.

Багато АСМР-роликів і самим дослідникам здаються дивакуватими, а також доволі еротичними.

"Усі ці повільні рухи, легкі дотики, шепіт, - каже одна з дослідниць. - Так, це дійсно діє заспокійливо, але коли хтось торкається предметів фалічної форми...".

Не дивно, що дехто вбачає в цих відео сексуальний зміст, адже на них зазвичай зображені привабливі молоді жінки, вони наближаються обличчям до глядача, шепочуть йому начебто прямо у вухо.

Втім, як розповідають учасники екcперименту, брейнгазм не пов'язаний із сексуальними переживаннями. Люди не відчувають збудження, коли переживають його, зауважують дослідники.

Після того, як науковці доведуть, що певні відео дійсно мають фізіологічний вплив на організм, вони сподіваються застосовувати цей ефект з терапевтичною метою.

"Багато з тих, хто взяв участь у нашому експерименті, або ті, хто коментують відео на YouTube, зауважують, що вони допомагають їм розслабитися, гарно впливають на сон", - пояснює дослідник Том Хольстер.

"Ми намагаємося зрозуміти, як саме вони впливають на організм, щоби досягти найбільшого терапевтичного ефекту", - додає він.

Деяких фахівців, однак, це непокоїть.

Як зауважує невролог з Ліверпульського університету Джона Мурса Френсіс Макглоне, депресія є дуже серйозним захворюванням, але людина може вирішити, що вилікує її переглядом АСМР-роликів, і не звернеться вчасно до лікаря.

Image caption Під час експерименту на монітор виводять показники серцебиття, дихання, температури тіла та електропровідності шкіри

Інші вчені, однак, не поділяють такої думки. Нещодавно в рецензованому науковому журналі оприлюднили результати першого серйозного дослідження впливу АСМР на депресію.

Психологи з Університету Свонсі доктор Нік Девіс та Емма Барратт опитали майже 500 людей, які мають досвід АСМР.

Дослідження показало, що АСМР тимчасово покращує настрій та надає полегшення людям з депресією. До того ж, багато хто свідомо застосовує цей метод для покращення свого стану.

Опитувані повідомляли, що навіть якщо вони й не відчували приємного лоскоту, їхнє психічне самопочуття суттєво покращувалося.

Звичайно, якщо ви помічаєте в себе симптоми депресії або постійно перебуваєте в пригніченому стані, необхідно звернутися до лікаря.

"Але всі ми час від часу переживаємо стрес та буваємо в поганому настрої, тоді ми маємо приділити собі трохи більше уваги. Ми можемо прийняти ванну або вийти на пробіжку, але також можна подивитися й АСМР- ролик", - вважає доктор Нік Девіс.

Нам і досі відомо дуже мало про цей феномен. Зокремачи пов'язаний він зі схожими явищами, як-от фріссон (тремтіння, яка викликає певна музика), або "шкірний оргазм" - мурашки по тілу від певних подразників.

Ми також не можемо сказати напевно, чи має це явище негативні наслідки. Малоймовірно, але цього поки що ніхто не перевірив.

Але точно відомо, що кількість АСМР-роликів в соцмережах невпинно зростає.

І є надія, що хоч би якими дивними вони не здавалися, користі від них все ж таки більше.