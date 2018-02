Брейнгазм - що відбувається в нашому мозку?

Як відчути брейнгазм

Музика - наприклад, пісня Адель Someone Like You, "Концерт для фортепіано з оркестром №2" Рахманінова або Wonderwall гурту Oasis.

Звуки - шелест листя або шепіт.

Повільні рухи - перекладання речей з місця на місце або готування їжі.

Кінофільми - приміром, гострий момент голлівудського блокбастеру.

Дотики- ніжний масаж діє на багатьох.

І навіть смаки.