Як на наш характер впливають гормони, імунітет, мікроби і пульс

Більшість рис характеру людини помітні неозброєним оком. Але є й інші, приховані сили, що формують нашу особистість.

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Зазвичай наше сприйняття людини залежить від рис характеру, якими вона вирізняється.

Ця жінка завжди усміхнена й балакуча. Цей чоловік дратівливий, а той - акуратист. Авжеж, усі ці відмінності вельми цікаві, але якщо звертати увагу лише на помітну поведінку, то це не дозволить нам зазирнути вглиб і побачити, що саме формує особистість тієї чи іншої людини.

Ключ до розгадки можна отримати, зазирнувши всередину організму.

Нещодавні дослідження навели дедалі більше доказів на підтвердження того, що наш характер нерозривно пов'язаний з численними фізіологічними аспектами: від гормонів та імунної системи до мікробів, що населяють кишечник.

Усі ці відкриття важливі, оскільки від особистості людини (особливо таких її рис, як сумлінність та невротизм*) залежить психічне та фізичне здоров'я і довголіття в майбутньому.

(*Сучасна психологія вирізняє п'ять основних аспектів особистості, з комбінації яких складається характер людини: відкритість досвіду, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість, невротизм. - Ред.)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виявляється наш характер є нерозривно пов'язаним із численними фізіологічними аспектами

І, можливо, виявити причини допоможе обізнаність із фізіологічною основою особистості.

Над цим питанням замислювались ще деякі засновники психології особистості. У 1961 році американський психолог Гордон Оллпорт писав: "Колись, у далекому майбутньому, з'ясуються факти, які доводять тісний взаємозв'язок особистості та біології людини".

Але разом з тим він визнавав: біології слід багато чого надолужити.

Пізніше, в тому самому десятилітті, англійський психолог Ганс Айзенк (родом з Німеччини) пішов ще далі. Він опублікував свою працю "Біологічну основу особистості" - власну експериментальну мапу фізіологічного підґрунтя психології.

У 1987-му він зазначав, що дослідження характеру близнюків показало - особистість спирається на генетичну основу і "в такому разі, безперечно, це знаходить свій відбиток у певних фізіологічних структурах, біохімічній секреції та інших біологічних функціях організму…".

На думку Айзенка та інших, наша особистість здебільшого залежить від рівня активності мозку.

Надзвичайно добросовісні люди менше схильні до стресу

Основною складовою теорій цих вчених були відмінності між інтровертами та екстравертами.

Сьогодні їх би вразило й потішило те, як далеко ми просунулися в розумінні зв'язків між нашою особистістю та тілом.

Розглянемо, наприклад, гормон кортизол, який виділяється, коли ми переживаємо стрес. Результати ранніх досліджень, в яких автори пов'язали між собою кортизол та особистість, були суперечливими.

Але ці дослідження спиралися на несистематичне взяття мазків слини, а це не ідеальний метод, бо рівні кортизолу суттєво змінюються протягом одного дня, не кажучи вже про тижні та місяці.

Проте в дослідженні, результати якого опублікували 2017 року, цю проблему було подолано. Дослідники проаналізували рівні кортизолу у волоссі понад 2000 учасників, які також заповнювали анкети з питаннями, що стосувалися їхньої особистості.

Для тестування в кожного добровольця відрізали 3 см волосся - матеріал для дослідження тієї кількості кортизолу, яка накопичилася за останні три місяці.

Копирайт изображения SPL Image caption Особистість пов'язана з багатьма аспектами нашої фізіології: від гормонів та імунної системи до мікробів, які живуть у кишечнику

Що більше балів учасники набрали за шкалою добросовісності (риса характеру, яка асоціюється з самодисципліною, організованістю та амбітністю), то нижчими були рівні кортизолу в їхньому волоссі.

Дослідники також зафіксували рівень здоров'я учасників, проаналізувавши їхнє харчування, фізичні вправи та вживання алкоголю. Добросовісність корелювала з кращим здоров'ям за всіма пунктами. І це логічно.

Але найважливіше те, що зв'язок між рівнем кортизолу у волоссі та добросовісністю залишився навіть після того, як усунули відмінності в ставленні людей до свого здоров'я.

Бактерії та мікроби в нашому кишечнику впливають на наш психічний стан

Таким чином, це дослідження започатковує докази того, що надзвичайно добросовісні люди менше схильні до стресу. Тобто рівень кортизолу в них нижчий не лише тому, що вони ведуть здоровий спосіб життя.

Річ у тім, що ці люди в своїй фізіологічній основі менш чутливі до стресу, а це може сприяти їхньому довголіттю і міцнішому здоров'ю, ніж в інших людей.

Ще одна риса особистості, міцно пов'язана зі здоров'ям, - невротизм. Люди, що набрали більше балів за цією шкалою, схильні до гніву, ворожості, поганого настрою та тривожності.

Також вони ризикують мати слабке здоров'я. Як свідчать нові відкриття, це може бути пов'язано з внутрішнім станом організму: мікрофлорою кишечника.

В іншому дослідженні, опублікованому 2017 року, вчені проаналізували ДНК з 672 зразків екскрементів, наданих добровольцями, які також заповнили анкети з переліком запитань щодо особистості.

Навіть із урахуванням різниці в харчуванні, дослідники знайшли невеликий, проте значущий зв'язок між високим результатом за шкалою невротизму та рівнями гамма-протеобактерій, серед яких чимало хвороботворних.

Ми часто чуємо, що бактерії у нашому кишечнику можуть бути як корисними, так і шкідливими, і останні негативно позначаються на нашому фізичному та психічному стані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рівень гормону кортизолу, що виділяється під час стресу, можна виміряти у волоссі людини

Гамма-протеобактерії містять потенційно шкідливі бактерії, що належать до категорії зі знаком "мінус". Підвищений рівень таких бактерій може також свідчити про хронічне запалення (гостре запалення допомагає організму впоратися з травмою та інфекцією, але хронічне запалення — це вже шкідливо).

На противагу, корисні мікроби можуть сприяти здоров'ю і важливі для розвитку мозку. У цьому дослідженні добросовісність також була пов'язана з мікробіомом (усіма мікробами, що населяють людське тіло).

Менш добросовісні учасники мали нижчі рівні "корисних" бактерій Lachnospiraceae, які можуть запобігати хронічним запаленням і забезпечувати підтримання нормальної ваги.

Зв'язок між особистістю людини та її мікробіомом може пояснити, чому невротичні та менш добросовісні люди вразливіші до хвороб.

Люди, відкриті до нового досвіду, схильні вести активніший та інтелектуально насичений спосіб життя

Втім, ситуація залишається складною. Ці нові дослідження - лише пробні. Поки що ми не можемо чітко визначити, що передує: особистість впливає на бактерії кишечника чи навпаки?

Однак нам достеменно відомо - зв'язок між цими двома явищами виникає на ранніх етапах життя. Дослідження 2015 року виявило, що різні характеристики мікрофлори кишечника корелюють з темпераментом малюків від 18 до 27 місяців.

Наприклад, у хлопчиків і дівчаток, яких матері назвали радіснішими та активнішими (а це ознака екстраверсії у маленьких дітей), було більше різних бактерій у мікрофлорі кишечника, що корисно для здоров'я. І причина полягала не у відмінностях харчування, принаймні не повністю.

Маркери хронічного запалення в організмі також пов'язані з особистістю.

У дослідженні 2016 року взяли участь понад 26 тисяч людей. Як з'ясувалося, у індивідів, які продемонстрували високий рівень добросовісності, організм виробляв менше певних білків, за допомогою яких імунна система бореться з захворюваннями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Корисні мікроби важливі для розвитку мозку

Як свідчать результати аналізів крові, це, зокрема, С-реактивний білок та інтерлейкін-6. Більша відкритість (що асоціюється з готовністю пробувати нове й естетичною чутливістю) також корелювала з нижчим рівнем С-реактивного білка.

На думку дослідників, цей зв'язок виникає тому, що люди, відкриті до всього нового, схильні вести активніший та інтелектуально насичений спосіб життя. А це, своєю чергою, допомагає боротися з запаленнями, що виникають регулярно.

Авжеж, мало хто з нас переймається своїм мікробіомом чи С-реактивним білком. Однак з особистістю також пов'язані звичніші для нас аспекти діяльності нашого організму, як-от кров'яний тиск і пульс.

Наприклад, результати дослідження, опубліковані 2017 року, в якому взяли участь понад 5 тисяч британців і британок віком 50 років, свідчать: люди з гіпертензією набирали більше балів за шкалою невротизму й менше - за добросовісністю.

Низький пульс корелює з високими показниками психопатії

Ще й у такий спосіб ці риси характеру можуть впливати на фізичне здоров'я.

А тимчасом, хоч низький пульс і вважається ознакою доброго фізичного здоров'я, особистісний підтекст у нього темний. За результатами кількох досліджень, виявилося, що низький пульс корелює з високими показниками психопатії.

Люди, до яких можна застосувати цей опис, демонструють поверхневу чарівність, безстрашність та імпульсивність. І це не надто дивує. Дослідники вже асоціюють низький пульс із підвищеними показниками агресивної та кримінальної поведінки.

Цьому є два пояснення. Низький пульс - ознака безстрашності, яка може вказувати на неприємний стан "недостатнього збудження" кори головного мозку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можливо, у недалекому майбутньому, щоб визначити характер людини, ми будемо робити аналіз крові й вимірювати пульс

Він провокує деяких людей з психопатичними нахилами знімати напругу за допомогою насильства та конфліктів. Але для перевірки цих ідей, як завжди, необхідно провести додаткові дослідження.

Очевидно, що наша особистість тісно пов'язана з фізіологічними особливостями.

У недалекому майбутньому можуть з'явитись цілковито інакші інструменти оцінки особистості.

Хтозна - можливо, щоб визначити характер людини, ми, замість анкетування і спостережень за поведінкою, будемо робити аналіз крові й вимірювати пульс, аналізувати білки, гормони, мікрофлору й швидкість роботи серця.

Таким чином, невдовзі біологія може наздогнати психологію особистості, на що багато десятиліть тому і сподівався Гордон Олпорт.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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