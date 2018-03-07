Медичний міф: чи допомагає журавлинний сік від циститу?

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Це відомий засіб для зменшення болісних симптомів циститу або запобігання інфекцій сечового міхура. Але чи дійсно він такий ефективний?

Багато жінок стверджують, що журавлинний сік допомагає їм вилікуватися від циститу і навіть запобігає повторенню інфекції у майбутньому.

Запалення сечового міхура є однією з найпоширеніших бактеріальних інфекцій, і тому деякі жінки постійно тримають у холодильнику пакет журавлинного соку. Про всяк випадок.

Чоловікам у цьому питанні пощастило більше. Інфекції сечовивідних шляхів трапляються у них у п'ятдесят разів рідше. Вочевидь, тому, що у чоловіків довша уретра.

Лікувальні якості журавлини пояснюють високим вмістом у цій ягоді проантоціанідинів - речовин, які, як вважають, перешкоджають прилипанню бактерій до стінки сечового міхура.

Проантоціанідини також містяться в яблучному та виноградному соках і темному шоколаді, але це - інший різновид цих речовин. Це дозволяє припустити, що журавлинний сік дійсно може бути ефективним засобом від циститу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Запалення сечового міхура є однією з найпоширеніших бактеріальних інфекцій у жінок

Системний огляд досліджень, результати якого нещодавно опублікували, показав, що продукти, які містять журавлину, зменшують ризик інфекції. Насамперед у пацієнтів із хронічною формою циститу і за умови, що вони п'ють журавлинний сік принаймні двічі на день.

Сік виявився більш ефективним, ніж пігулки із вмістом журавлини, можливо, тому що активні речовини легше всмоктуються із рідиною. Автори огляду також помітили, що у деяких випробуваннях ефективність журавлинного соку була значно більшою, ніж в інших.

Утім, через три місяці оприлюднили ще один огляд, цього разу проведений Кохранівською співпрацею. Це міжнародна некомерційна організація вчених-добровольців, які вивчають ефективність медичних засобів, а також об'єктивність методик досліджень.

Вчені перевірили 24 дослідження, присвячені профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів, і дійшли досить суперечливих висновків.

У всіх 24 дослідженнях випробувальники щонайменше протягом місяця приймали журавлину в якомусь вигляді: у формі соку, капсул чи екстракту.

Якщо врахувати дані всіх цих досліджень, журавлина виявляється не більш ефективною, ніж споживання більшої кількості води або плацебо. А відтак, з таким же успіхом можна було б взагалі нічого не робити.

Ще одне дослідження підтвердило ці висновки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені не змогли довести, що капсули з журавлиною допомагають вилікувати цистит або запобігти хворобі в майбутньому

У ньому взяли участь 319 жінок, які нещодавно перенесли цистит. Учасниць розділили на дві групи: одна повинна була пити журавлинний сік два рази на день протягом наступних шести місяців.

Друга група отримувала плацебо - рідину ідентичну натуральному соку на вигляд і смак, та в упаковці з-під журавлинного соку, але без вмісту ягід.

(Плацебо для дослідження зробили виробники журавлинного соку Ocean Spray).

Результат експерименту показав, що вживання справжнього журавлинного соку ніяк не позначилося на повторенні інфекції.

Цікаво, що дослідники не включили цей експеримент до попереднього огляду, через те, що його автори використовували нижчий поріг для визначення інфекції сечовивідних шляхів, ніж автори огляду.

Тож як інтерпретувати ці досить суперечливі дані? Якщо журавлинний сік й запобігає циститу, то ефект його - досить незначний. І це лише за умови регулярного споживання у великих кількостях.

Щоб зменшити ризик майбутньої інфекції сік доведеться пити щонайменше двічі на день і протягом невизначеного часу. Але мало хто може дотримуватися цього в реальному житті.

Як свідчить огляд Кохранівської співпраці, багато людей згодом припиняють пити сік з такою частотою.

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Вчені, однак, підрахували, що за допомогою журавлинного соку можливо скоротити кількість випадків циститу протягом року з двох до одного. Альтернативою можуть бути таблетки з журавлиною, але клінічних досліджень їхньої ефективності майже не проводилося.

Що стосується здатності журавлини лікувати вже наявну інфекцію, об'єктивних доказів Кохранівський огляд також не виявив.

У жінок, які стверджують, що вилікували цистит за допомогою соку, хвороба могла пройти й сама по собі. Довести це можна лише за допомогою контрольованого клінічного дослідження.

Таким чином, єдиним перевіреним способом лікування циститу та інших інфекцій сечових шляхів залишаються антибіотики.

З огляду на ризик розвитку стійкості до антибіотиків, альтернативне лікування для таких поширених інфекцій було би чудовим.

Але поки що з упевненістю стверджувати, що це - журавлинний сік, на жаль, не можна.

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