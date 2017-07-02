Снимки, которые "подкрепляют" теории заговора
Элвис жив? Что происходит в Зоне 51? Кто на самом деле убил Кеннеди? И правда ли, что наши политики и президенты на самом деле - гуманоидные рептилии, способные менять свой облик?
В Лондонской галерее фотографии в рамках "Недели конспирологии" прошла выставка, посвященная конспирологическим теориям и снимкам, которые помогли сделать их популярными.
"Эти теории сегодня завоевывают весь мир с невиданной скоростью", - отмечает Клэр График, которая заведует экспозициями в галерее.
"Сегодня, когда кто угодно может через интернет поделиться теориями заговора с бесчисленным множеством людей, возможности для их распространения выросли в геометрической прогрессии", - говорит она.
На выставке "Противоречивые моменты", которая стала центральным элементом "Недели конспирологии", была представлена часть архивов Уэнделла Стивенса (1923-2010) - экс-пилота ВВС США, одного из первых и самых известных исследователей НЛО.
За 50 лет карьеры уфолога Стивенс собрал чуть ли не крупнейшую в мире коллекцию снимков НЛО.
"Мы решили, что лучше всего начать дискуссию о событиях сегодняшнего дня с рассказа об НЛО", - поясняет График.
"Сегодня создается впечатление, что если мир не соответствует вашим взглядам, вы можете создать собственную реальность в интернете, где на форумах поощряются обсуждения "в кругу своих". Вы больше не обязаны подчинять свое мнение реалиям нашего мира", - считает куратор галереи.
По словам График, такое положение вещей приводит к бурному росту количества теорий заговора.
Кроме того, она уверена, что их распространение сказывается на изменении облика международной политики: "Можно даже сказать, что Дональд Трамп стал порождением этой новой культуры конспирологических теорий: взрывной рост числа подобных идей в интернете сделал возможным появление подобной ему фигуры".
На кого же рассчитаны конспирологические теории? "На людей, которым кажется, что мир не может дать им желаемую версию реальности", - уверена График.
"В чересчур огромном и сложном мире идея, способная немного упростить его, кажется привлекательной, даже если другие люди считают ее совершенно абсурдной, - говорит она. - Попытка найти во всем смысл - неважно, каким способом, - это врожденный инстинкт человека".
Кроме того, в туманной области конспирологических теорий фотографиям отводится ключевая роль.
Многие строят свои аргументы на основе бесконечно анализируемых и обсуждаемых "доказательств", которые они видят на опубликованных в широком доступе фотографиях.
"Дело в том, что фотография - самая общепризнанная форма свидетельства, - поясняет куратор выставки "Противоречивые моменты" Гордон Макдональд. - Для съемки фотографии используется фотоаппарат, то есть механизм, что создает иллюзию объективного наблюдения".
"И, конечно, фотографии очень легко распространять: вы гораздо легче воспринимаете изображение, чем текст", - считает он.
Разумеется, утверждение, что фотоаппарат не лжет, ошибочно, и это легко подтвердить.
Для этой статьи мы отобрали пять фотографий, которые часто используются конспирологами и просто любителями паранормальных явлений с целью "доказательства" их идей.
Летающие тарелки
В 1979 году Стивенс опубликовал книгу под названием "НЛО: контакт с Плеядами". В ней изучались заявления швейцарского фермера по имени Билли Мейер, который утверждал, что вошел в контакт с пришельцами из скопления Плеяд и сделал фотографии, подтверждающие это.
В книге Стивенса серия снимков Мейера, изображавших пейзажи с расплывчатыми округлыми металлическими объектами, парящими на фоне гор, была подвергнута псевдонаучным проверкам.
Эти тесты, основанные на ранних достижениях цифровых технологий, должны были определить подлинность фотографий.
Стивенс пришел к выводу, что фото не были сфабрикованы, однако он не рассматривал возможность их подделки другими способами (к примеру, Мейер мог подвесить свои блюдцеобразные "космические корабли" к деревьям, оставшимся за кадром, с помощью тонких незаметных нитей).
"Реальность фотографии, то есть факт съемки реального изображения реальным фотоаппаратом, сама по себе еще не означает, что на фото изображено то, о чем заявляет его автор", - объясняет Макдональд.
Изучая уфологию, Макдональд заметил некую тенденцию: "Чаще всего летающие тарелки видят мужчины европеоидной расы в малонаселенных районах - в швейцарских Альпах, пустынях Невады, сельских районах Аргентины, Мексике - но не толпы людей в городах".
"Например, никто и ни разу не сообщал о том, что десятитысячная толпа на Оксфорд-стрит увидела космический корабль", - отмечает он.
Пришелец по имени Рама
Рассказам о встречах с НЛО уже не один десяток лет, поэтому фотографий пришельцев и космических кораблей если не полным-полно, то по крайней мере достаточно.
Однако Макдональду известен лишь один случай, когда снимок был сделан самим инопланетянином: им был дружелюбно настроенный пришелец по имени Рама, герой малоизвестной истории с похищением, якобы произошедшей в 1980-е годы в бразильском городе Ботукату.
"История заключается в том, что пришелец Рама регулярно похищал бразильца по имени Жуан Валериу да Сильва и его старшего сына и отправлял их на свою родную планету, где те занимались сексом с женщинами-инопланетянками, чтобы вновь заселить ее", - рассказывает Макдональд.
Этому "странному", по его выражению, случаю Стивенс посвятил целую книгу, в которой один из похищенных вспоминает, что у инопланетной женщины была очень красивая грудь.
Стивенс также привел в книге несколько фотографий, на которых изображена расплывчатая фигура гуманоидных очертаний. По словам героев книги, это и есть их внеземной друг Рама.
Есть в книге и курьезная фотография нижней половины лица да Сильвы, украшенной густыми усами: по его словам, этот снимок сделал сам Рама.
"Эти так называемые фотографические доказательства выглядят довольно странно, - считает Макдональд. - Множество людей заявляли, что их похитили пришельцы, но прихватить при этом с собой моментальную камеру, спрятать ее, взять с собой на другую планету и там сделать снимки... О таком я раньше не слышал".
Высадки на Луне
Одна из наиболее скандально известных конспирологических теорий гласит, что шесть посадок на Луну космических кораблей "Аполлон", состоявшихся с 1969 по 1972 годы, были мистификацией, а подтверждающие их фотографии НАСА - подделка.
Впервые сформулировал эту идею бывший мичман ВМФ США Билл Кейсинг, который обрисовал свою теорию в опубликованной за свой счет в 1976 году книге "Мы никогда не были на Луне: американская афера ценой в 30 миллиардов долларов".
Те, кто верят в фальсификацию высадки на Луне, утверждают, что НАСА одурачило весь мир, чтобы создать впечатление, будто Америка выиграла космическую гонку у России, чего в действительности не случилось.
"Кейсинг был образованным человеком, он верил в свою теорию и использовал аналитически подкрепленную аргументацию, - говорит Макдональд. - Когда читаешь эту книгу, то его доводы выглядят весьма последовательными, поэтому люди верят им".
Кейсинг и те его последователи, которые продолжают сомневаться в реальности высадок на Луну и сегодня, ищут возможные странности в фотографиях НАСА, выложенных в открытом доступе на сайте агентства.
"Они выдвигают несколько доводов, - поясняет Макдональд. - Во-первых, в разных местах задний план выглядит одинаково, так что место съемки похоже на искусственную площадку".
"Кроме того, тени от камней и астронавтов направлены в разные стороны и, наконец, фотографий слишком много для оборудования, которым НАСА располагало в то время".
Конечно, продолжает Макдональд, НАСА оспорило каждое утверждение, но теория Кейсинга продолжает пользоваться немалой популярностью, поскольку имеет характерную для всех теорий заговора черту: недоверие к правительствам и людям у власти.
"Это справедливо и для конспирологических теорий, касающихся НЛО", - поясняет Макдональд.
"Подозрения, что правительство что-то скрывает, возникает довольно часто: посмотрите, например, на историю с Зоной 51 (военная база ВВС США, на которой, согласно конспирологическим теориям, проводятся секретные эксперименты. - Ред.). В конспирологических теориях всегда есть некие "мы" и "они" - иначе кто бы оказался заговорщиком? И роль "их" зачастую отводится правительствам", говорит он.
Жизнь на Марсе
Много столетий людей волновал вопрос о возможности жизни на Марсе, поэтому когда агентство НАСА опубликовало детальные снимки, сделанные автоматическим марсоходом Curiosity, который начал свою работу на Марсе в 2012 году, сторонники теории заговора, разумеется, резко активизировались.
"Люди видят на поверхности Марса геометрические объекты, лица, пирамиды, насекомых - в общем, все что угодно", - констатирует Макдональд.
"И чем активнее НАСА доказывает, что на самом деле там ничего нет, а видят они лишь игру света и тени, тем ожесточеннее адепты теорий заговора выступают против провластных авторитетов. Фактически НАСА находится в состоянии непрекращающейся войны с конспирологами".
И хотя некоторые из их утверждений выглядят смехотворно (например, на одной из фотографий якобы обнаружилась фигура, напоминающая Элвиса Пресли), другие, более "убедительные", набрали определенную популярность.
Например, в прошлом году многие говорили о том, что на одной из фотографий пустынного ландшафта Марса, сделанной ровером Curiosity, видны две полуразрушенные пирамиды, которые предположительно свидетельствуют о погибшей цивилизации Красной планеты.
"Конспиративная теория, связанная с Марсом, довольно интересна тем, что в отличие от предположений о высадках на Луне она не заявляет о подделках, а обвиняет НАСА в умышленном сокрытии реальной инопланетной жизни", - объясняет Макдональд.
"Так как люди различают на фото пирамиды и человекоподобные статуи, они предполагают, что раньше Марс населяла не просто инопланетная, а, возможно, даже наша собственная цивилизация".
Ну а НАСА по какой-то неизвестной никому, но зловещей причине это скрывает.
События 11 сентября 2001 года
Ряд самых мрачных, оскорбительных и экстремальных теорий заговора связан с террористическими актами 11 сентября 2001 года.
Одна из таких популярных теорий связана со стремительным обрушением башен-близнецов.
Некоторые полагают, что оно не могло быть вызвано только врезавшимися самолетами, и считают их падение результатом намеренных взрывов, устроенных правительством США со злокозненными целями - возможно, чтобы создать прецедент и заручиться поддержкой военных действий на Ближнем Востоке.
Хотя официальное расследование опровергло конспирологические версии событий 9/11, те, кто продолжает верить в них, используют для подкрепления своих теорий страшные фотографии террористических атак и их последствий.
"Самые сильные фотографии Всемирного торгового центра, такие как знаменитый "Падающий человек", производят действительно шокирующее впечатление, - говорит Макдональд. - Их печатали достаточно часто, и не стоит публиковать их еще раз".
Макдональда больше интересует фотоподделка, появившаяся сразу же после 11 сентября: ее распространяли по электронной почте, и она быстро стала одной из первых в истории интернет-сенсаций.
Снимок, известный под названием "Турист", изображает путешественника, стоящего на обзорной площадке Всемирного торгового центра за несколько секунд до того, как в здание врежется один из захваченных злоумышленниками пассажирских самолетов, который уже виден за его спиной.
"Утверждалось, что спасатели нашли фотоаппарат среди руин, забрали его и проявили пленку, на которой нашли последние снимки туриста, стоявшего на крыше Всемирного торгового центра", - поясняет Макдональд.
Позже было доказано, что фото - подделка: на самом деле его сделал в 1997 году турист из Венгрии, а после терактов 11 сентября подверг цифровой обработке "ради шутки".
В свое время, по словам Макдональда, этот случай "стал одной из первых конспирологических фальшивок, получивших по-настоящему широкую известность в интернете. Идея о том, что от нас что-то скрывают, распространилась очень быстро".
Что же заставляет людей придумывать теории заговора?
"Трудно сказать, - признается Макдональд. - А зачем люди создают компьютерные вирусы?"
"В конечном счете все сводится к желанию произвести сенсационный эффект. Выпуская в мир нечто подобное, вы тем самым влияете на него. По большей части эти люди просто хотят стать известными".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.