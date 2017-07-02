Снимки, которые "подкрепляют" теории заговора

Копірайт зображення Getty Images Image caption В основе конспирологических теорий, в том числе касающихся жизни на Марсе и высадки на Луне, лежат фотографии

Элвис жив? Что происходит в Зоне 51? Кто на самом деле убил Кеннеди? И правда ли, что наши политики и президенты на самом деле - гуманоидные рептилии, способные менять свой облик?

В Лондонской галерее фотографии в рамках "Недели конспирологии" прошла выставка, посвященная конспирологическим теориям и снимкам, которые помогли сделать их популярными.

"Эти теории сегодня завоевывают весь мир с невиданной скоростью", - отмечает Клэр График, которая заведует экспозициями в галерее.

"Сегодня, когда кто угодно может через интернет поделиться теориями заговора с бесчисленным множеством людей, возможности для их распространения выросли в геометрической прогрессии", - говорит она.

На выставке "Противоречивые моменты", которая стала центральным элементом "Недели конспирологии", была представлена часть архивов Уэнделла Стивенса (1923-2010) - экс-пилота ВВС США, одного из первых и самых известных исследователей НЛО.

За 50 лет карьеры уфолога Стивенс собрал чуть ли не крупнейшую в мире коллекцию снимков НЛО.

"Мы решили, что лучше всего начать дискуссию о событиях сегодняшнего дня с рассказа об НЛО", - поясняет График.

"Сегодня создается впечатление, что если мир не соответствует вашим взглядам, вы можете создать собственную реальность в интернете, где на форумах поощряются обсуждения "в кругу своих". Вы больше не обязаны подчинять свое мнение реалиям нашего мира", - считает куратор галереи.

По словам График, такое положение вещей приводит к бурному росту количества теорий заговора.

Кроме того, она уверена, что их распространение сказывается на изменении облика международной политики: "Можно даже сказать, что Дональд Трамп стал порождением этой новой культуры конспирологических теорий: взрывной рост числа подобных идей в интернете сделал возможным появление подобной ему фигуры".

На кого же рассчитаны конспирологические теории? "На людей, которым кажется, что мир не может дать им желаемую версию реальности", - уверена График.

"В чересчур огромном и сложном мире идея, способная немного упростить его, кажется привлекательной, даже если другие люди считают ее совершенно абсурдной, - говорит она. - Попытка найти во всем смысл - неважно, каким способом, - это врожденный инстинкт человека".

Копірайт зображення Collection of Gordon MacDonald Image caption Уэнделл Стивенс собрал одну из крупнейших в мире коллекций снимков НЛО, включая это фото авторства Билли Мейера

Кроме того, в туманной области конспирологических теорий фотографиям отводится ключевая роль.

Многие строят свои аргументы на основе бесконечно анализируемых и обсуждаемых "доказательств", которые они видят на опубликованных в широком доступе фотографиях.

"Дело в том, что фотография - самая общепризнанная форма свидетельства, - поясняет куратор выставки "Противоречивые моменты" Гордон Макдональд. - Для съемки фотографии используется фотоаппарат, то есть механизм, что создает иллюзию объективного наблюдения".

"И, конечно, фотографии очень легко распространять: вы гораздо легче воспринимаете изображение, чем текст", - считает он.

Разумеется, утверждение, что фотоаппарат не лжет, ошибочно, и это легко подтвердить.

Для этой статьи мы отобрали пять фотографий, которые часто используются конспирологами и просто любителями паранормальных явлений с целью "доказательства" их идей.

Летающие тарелки

В 1979 году Стивенс опубликовал книгу под названием "НЛО: контакт с Плеядами". В ней изучались заявления швейцарского фермера по имени Билли Мейер, который утверждал, что вошел в контакт с пришельцами из скопления Плеяд и сделал фотографии, подтверждающие это.

В книге Стивенса серия снимков Мейера, изображавших пейзажи с расплывчатыми округлыми металлическими объектами, парящими на фоне гор, была подвергнута псевдонаучным проверкам.

Эти тесты, основанные на ранних достижениях цифровых технологий, должны были определить подлинность фотографий.

Копірайт зображення Collection of Gordon MacDonald) Image caption Билли Мейер утверждал, что вошел в контакт с пришельцами из скопления Плеяд и сделал фотографии, подтверждающие это

Стивенс пришел к выводу, что фото не были сфабрикованы, однако он не рассматривал возможность их подделки другими способами (к примеру, Мейер мог подвесить свои блюдцеобразные "космические корабли" к деревьям, оставшимся за кадром, с помощью тонких незаметных нитей).

"Реальность фотографии, то есть факт съемки реального изображения реальным фотоаппаратом, сама по себе еще не означает, что на фото изображено то, о чем заявляет его автор", - объясняет Макдональд.

Изучая уфологию, Макдональд заметил некую тенденцию: "Чаще всего летающие тарелки видят мужчины европеоидной расы в малонаселенных районах - в швейцарских Альпах, пустынях Невады, сельских районах Аргентины, Мексике - но не толпы людей в городах".

"Например, никто и ни разу не сообщал о том, что десятитысячная толпа на Оксфорд-стрит увидела космический корабль", - отмечает он.

Пришелец по имени Рама

Рассказам о встречах с НЛО уже не один десяток лет, поэтому фотографий пришельцев и космических кораблей если не полным-полно, то по крайней мере достаточно.

Однако Макдональду известен лишь один случай, когда снимок был сделан самим инопланетянином: им был дружелюбно настроенный пришелец по имени Рама, герой малоизвестной истории с похищением, якобы произошедшей в 1980-е годы в бразильском городе Ботукату.

Копірайт зображення Collection of Gordon MacDonald Image caption Бразилец по имени Жуан Валериу да Сильва утверждал, что это фото сделал пришелец по имени Рама, похитивший его

"История заключается в том, что пришелец Рама регулярно похищал бразильца по имени Жуан Валериу да Сильва и его старшего сына и отправлял их на свою родную планету, где те занимались сексом с женщинами-инопланетянками, чтобы вновь заселить ее", - рассказывает Макдональд.

Этому "странному", по его выражению, случаю Стивенс посвятил целую книгу, в которой один из похищенных вспоминает, что у инопланетной женщины была очень красивая грудь.

Стивенс также привел в книге несколько фотографий, на которых изображена расплывчатая фигура гуманоидных очертаний. По словам героев книги, это и есть их внеземной друг Рама.

Есть в книге и курьезная фотография нижней половины лица да Сильвы, украшенной густыми усами: по его словам, этот снимок сделал сам Рама.

"Эти так называемые фотографические доказательства выглядят довольно странно, - считает Макдональд. - Множество людей заявляли, что их похитили пришельцы, но прихватить при этом с собой моментальную камеру, спрятать ее, взять с собой на другую планету и там сделать снимки... О таком я раньше не слышал".

Высадки на Луне

Одна из наиболее скандально известных конспирологических теорий гласит, что шесть посадок на Луну космических кораблей "Аполлон", состоявшихся с 1969 по 1972 годы, были мистификацией, а подтверждающие их фотографии НАСА - подделка.

Впервые сформулировал эту идею бывший мичман ВМФ США Билл Кейсинг, который обрисовал свою теорию в опубликованной за свой счет в 1976 году книге "Мы никогда не были на Луне: американская афера ценой в 30 миллиардов долларов".

Те, кто верят в фальсификацию высадки на Луне, утверждают, что НАСА одурачило весь мир, чтобы создать впечатление, будто Америка выиграла космическую гонку у России, чего в действительности не случилось.

"Кейсинг был образованным человеком, он верил в свою теорию и использовал аналитически подкрепленную аргументацию, - говорит Макдональд. - Когда читаешь эту книгу, то его доводы выглядят весьма последовательными, поэтому люди верят им".

Кейсинг и те его последователи, которые продолжают сомневаться в реальности высадок на Луну и сегодня, ищут возможные странности в фотографиях НАСА, выложенных в открытом доступе на сайте агентства.

"Они выдвигают несколько доводов, - поясняет Макдональд. - Во-первых, в разных местах задний план выглядит одинаково, так что место съемки похоже на искусственную площадку".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Существует скандальная конспирологическая теория в отношении полетов на Луну космических кораблей серии "Аполлон" (1969-1972 гг). Некоторые считают, что фотографии, предоставленные NASA, - подделки

"Кроме того, тени от камней и астронавтов направлены в разные стороны и, наконец, фотографий слишком много для оборудования, которым НАСА располагало в то время".

Конечно, продолжает Макдональд, НАСА оспорило каждое утверждение, но теория Кейсинга продолжает пользоваться немалой популярностью, поскольку имеет характерную для всех теорий заговора черту: недоверие к правительствам и людям у власти.

"Это справедливо и для конспирологических теорий, касающихся НЛО", - поясняет Макдональд.

"Подозрения, что правительство что-то скрывает, возникает довольно часто: посмотрите, например, на историю с Зоной 51 (военная база ВВС США, на которой, согласно конспирологическим теориям, проводятся секретные эксперименты. - Ред.). В конспирологических теориях всегда есть некие "мы" и "они" - иначе кто бы оказался заговорщиком? И роль "их" зачастую отводится правительствам", говорит он.

Жизнь на Марсе

Много столетий людей волновал вопрос о возможности жизни на Марсе, поэтому когда агентство НАСА опубликовало детальные снимки, сделанные автоматическим марсоходом Curiosity, который начал свою работу на Марсе в 2012 году, сторонники теории заговора, разумеется, резко активизировались.

"Люди видят на поверхности Марса геометрические объекты, лица, пирамиды, насекомых - в общем, все что угодно", - констатирует Макдональд.

"И чем активнее НАСА доказывает, что на самом деле там ничего нет, а видят они лишь игру света и тени, тем ожесточеннее адепты теорий заговора выступают против провластных авторитетов. Фактически НАСА находится в состоянии непрекращающейся войны с конспирологами".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Снимки, полученные марсоходом НАСА, привели сторонников теории заговора в состояние повышенного возбуждения

И хотя некоторые из их утверждений выглядят смехотворно (например, на одной из фотографий якобы обнаружилась фигура, напоминающая Элвиса Пресли), другие, более "убедительные", набрали определенную популярность.

Например, в прошлом году многие говорили о том, что на одной из фотографий пустынного ландшафта Марса, сделанной ровером Curiosity, видны две полуразрушенные пирамиды, которые предположительно свидетельствуют о погибшей цивилизации Красной планеты.

"Конспиративная теория, связанная с Марсом, довольно интересна тем, что в отличие от предположений о высадках на Луне она не заявляет о подделках, а обвиняет НАСА в умышленном сокрытии реальной инопланетной жизни", - объясняет Макдональд.

"Так как люди различают на фото пирамиды и человекоподобные статуи, они предполагают, что раньше Марс населяла не просто инопланетная, а, возможно, даже наша собственная цивилизация".

Ну а НАСА по какой-то неизвестной никому, но зловещей причине это скрывает.

События 11 сентября 2001 года

Ряд самых мрачных, оскорбительных и экстремальных теорий заговора связан с террористическими актами 11 сентября 2001 года.

Одна из таких популярных теорий связана со стремительным обрушением башен-близнецов.

Некоторые полагают, что оно не могло быть вызвано только врезавшимися самолетами, и считают их падение результатом намеренных взрывов, устроенных правительством США со злокозненными целями - возможно, чтобы создать прецедент и заручиться поддержкой военных действий на Ближнем Востоке.

Хотя официальное расследование опровергло конспирологические версии событий 9/11, те, кто продолжает верить в них, используют для подкрепления своих теорий страшные фотографии террористических атак и их последствий.

"Самые сильные фотографии Всемирного торгового центра, такие как знаменитый "Падающий человек", производят действительно шокирующее впечатление, - говорит Макдональд. - Их печатали достаточно часто, и не стоит публиковать их еще раз".

Макдональда больше интересует фотоподделка, появившаяся сразу же после 11 сентября: ее распространяли по электронной почте, и она быстро стала одной из первых в истории интернет-сенсаций.

Копірайт зображення Wikipedia Image caption Это фото с "туристом" оказалось фальшивым: на самом деле путешественник из Венгрии сделал его в 1997 году, а после терактов 11 сентября подверг цифровой обработке

Снимок, известный под названием "Турист", изображает путешественника, стоящего на обзорной площадке Всемирного торгового центра за несколько секунд до того, как в здание врежется один из захваченных злоумышленниками пассажирских самолетов, который уже виден за его спиной.

"Утверждалось, что спасатели нашли фотоаппарат среди руин, забрали его и проявили пленку, на которой нашли последние снимки туриста, стоявшего на крыше Всемирного торгового центра", - поясняет Макдональд.

Позже было доказано, что фото - подделка: на самом деле его сделал в 1997 году турист из Венгрии, а после терактов 11 сентября подверг цифровой обработке "ради шутки".

В свое время, по словам Макдональда, этот случай "стал одной из первых конспирологических фальшивок, получивших по-настоящему широкую известность в интернете. Идея о том, что от нас что-то скрывают, распространилась очень быстро".

Что же заставляет людей придумывать теории заговора?

"Трудно сказать, - признается Макдональд. - А зачем люди создают компьютерные вирусы?"

"В конечном счете все сводится к желанию произвести сенсационный эффект. Выпуская в мир нечто подобное, вы тем самым влияете на него. По большей части эти люди просто хотят стать известными".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.