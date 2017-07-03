Как выявить фейковые фото?

Копірайт зображення Snopes Image caption На поддельной фотографии Барака Обамы 2008 года подсказкой являются часы. Это - намек на ролик из предвыборной кампании Хиллари Клинтон, в котором она отвечает на звонок в три часа ночи

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? А если то, что вы видите, - на самом деле подделка? Есть несколько надежных способов проверить это, уверяет обозреватель BBC Future.

Взгляните на фотографию ниже. Обычный снимок, на котором двое мужчин стоят у входа в здание, не так ли? Один из них, кажется, передает что-то другому.

А теперь присмотритесь внимательнее. На этом изображении не все так, как выглядит на первый взгляд.

Копірайт зображення James O'Brien and Hany Farid Image caption Один мужчина что-то передает другому? Не совсем так...

Вы, наверное, не сразу заметите, что именно на этой фотографии не совпадает, а вот для Хани Фарида все очевидно: это фото - поддельное. Фигура одного из мужчин отражается в стекле не совсем точно, тени ложатся неестественно.

Одного из них здесь вообще не было.

Какого мнения бы вы ни были о своей внимательности, исследования показывают, что большинство из нас практически не способны заметить подлог.

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Фарид, однако, смотрит на фотографии не так, как обычные люди. Он работает ведущим экспертом в области цифровой криминалистики и анализа изображений и сразу обнаруживает практически незаметные глазу признаки манипулирования с изображением.

Одним из них является отражение источника света в глазах людей на фото. "Если на снимке стоят рядом два человека, то в их глазах, как правило, отражается солнечный свет или вспышка фотокамеры", - объясняет он.

На фейковых фото тени некоторых объектов могут не совпадать с источниками света

"Расположение, размер и цвет точки света в глазах сообщают о свойствах источника света. Если эти характеристики не совпадают, фото может быть поддельным".

Другой сигнал - цвет кожи на ушах людей. "Если солнце светит со спины, уши должны выглядеть красными, потому, что в них просвечивают кровеносные сосуды. Но такого оттенка никогда не будет, если свет падает спереди".

Фарид, который возглавляет кафедру информатики в Дартмутском колледже, уже несколько десятилетий изучает научные методы выявления фальсификаций.

Копірайт зображення Washington Post Image caption Некоторые фальсификации выглядят достаточно очевидными, как вот эта обложка журнала Time с Трампом, которая украшает стены президентских гольф-клубов

Достаточно надежным способом является анализ тени на фото. Если вы начертите линию от края тени к отражающей ее точке на объекте, вы сможете проследить, откуда падает свет.

Если на тени обозначить несколько таких точек, линии от них пересекутся.

Но на поддельном снимке тени некоторых объектов могут не совпадать с источниками света в другой части изображения, объясняет Фарид. С помощью этого метода можно выявить фотоснимки, на которые позже добавили людей или предметы.

Полезным в выявлении подделок оказывается отражение. Все линии от человека или объекта должны сходиться в одной точке где-то за поверхностью, в которой они отражаются. Если этого нет, то на фотографии что-то не так.

Копірайт зображення James O'Brien and Hany Farid Image caption Линии от объектов на снимке должны сходиться в одной точке за поверхностью, в которой они отражаются

Сегодня подделка фотографий имеет пагубные последствия в любой области от политики до медицины.

"Никакие выборы не проходят без фейковых снимков, - отмечает Фарид. - Начать хотя бы с того, что портреты кандидатов всегда обрабатывают, чтобы они выглядели более привлекательно. Чтобы опровергнуть расистские взгляды кандидата, на фото с ним могут "дорисовать" представителей разных этнических групп. С помощью фотофейков можно испортить и имидж оппонента".

Так, во время президентских выборов 2004 года всплыла фотография, на которой ветеран войны во Вьетнаме и тогдашний кандидат в президенты Джон Керри сидел рядом с Джейн Фондой на антивоенном митинге 1970 года.

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По крайней мере одно из серьезных изданий сделало ссылку на снимок, который позже оказался фейком.

Копірайт зображення Fourandsix.com Image caption Фейковое фото политика Джона Керри во время президентских выборов 2004 года

Подделка фотоснимков - явление, несомненно, не новое и практиковалось буквально с первых дней существования фотографии.

Даже известный портрет президента Авраама Линкольна многие считают подделкой, на которой голову Линкольна якобы приставили к телу другого политика.

Копірайт зображення Library of Congress Image caption Это фото Авраама Линкольна некоторые считают подделкой

Появление цифровых фотокамер и компьютерных программ для обработки снимков серьезно осложнило проблему.

Даже правительства не стесняются выпускать фейковые фото. Так, в 2008 году Иран опубликовал знаменитый снимок с ракетными испытаниями. Чтобы не компрометировать военную славу страны, ракетную установку, которая во время теста не сработала, искусно заретушировали.

Снимки из Северной Кореи, Ирака и Сирии, которые используются для принятия серьезных решений в области безопасности, следует тщательно проверять на достоверность, предупреждает Фарид.

Копірайт зображення Fourandsix.com Image caption На фотографии военного шоу в Иране в 2008 году ракетную установку, которая не выстрелила, мастерски убрали

"Агентство перспективных исследований в области безопасности" (Darpa), разрабатывающее технологии для американских военных, работает сейчас над инструментами, которые автоматически определят поддельные изображениями и видео.

Фарид работает на одном из проектов Darpa. Вместе с основателем компании по анализу изображений Fourandsix Кевином Коннером он разработал программу izitru.

Она анализирует сжатие графического файла и определяет, поступил ли он непосредственно с фотокамеры или подвергался обработке.

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Собственной интуиции в выявлении фейковых фотографий не стоит доверять. Даже если мы скептически относимся к источнику изображения, выявить несоответствия на поддельном снимке невооруженным глазом обычно достаточно сложно.

Копірайт зображення Candiru/Flickr/PD Image caption Эту фотографию представили как следствие аварии на Фукусиме, однако, такое явление вполне естественно и не вызвано радиацией

В ходе исследования, проведенного в Федеральном Университете Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, участникам показывали фотографии, многие из которых не были настоящими. На одних изображениях были объединены несколько фотографий, на других - стерты некоторые объекты или скопированы и вставлены фрагменты того же снимка.

Участники эксперимента смогли определить фальшивки менее чем в половине случаев.

Хотите проверить свою способность выявлять фейки? Пройдите онлайн-тест, разработанный компанией Adobe. Лично я ответила правильно на 15 из 25 вопросов, то есть в 60% случаев.

"Люди принимают реальные фото за поддельные и наоборот, а самое плохое, что в любом случае они абсолютно уверены в своей правоте", - считает Фарид.

Выход из этого простой - компьютерный анализ. Фотокриминалистика, к примеру, использует целый арсенал методов и алгоритмов для выявления фальшивых фотографий, проверяя, в частности, отвечает ли изображение законам физики.

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Посмотрим на знаменитую фотографию, которую сторонники теорий заговора десятилетиями считали поддельной.

Копірайт зображення Warren Commission/Wikipedia Commons Image caption Сторонники теорий заговора считали эту фотографию Ли Харви Освальда подделкой

Это - бывший американский морской пехотинец Ли Харви Освальд, который в 1963 году убил президента Кеннеди. По официальным данным, Освальд сделал этот снимок на заднем дворе своего дома и отправил другу в апреле 1963 года.

Фото было использовано в качестве доказательства вины Освальда, после того как следователи согласовали маркировку изображенной на нем винтовки с карабином, из которой убили Кеннеди.

Вопрос достоверности этой фотографии подпитывает немало конспирологических теорий, которые утверждают, что правительство или преступные группировки сфабриковали свидетельства против Освальда. Сам Освальд отрицал подлинность этого снимка, и его застрелили, прежде чем он смог предстать перед судом.

В качестве доказательства того, что фото поддельное, указывают на тени, прежде всего на лице, которые якобы падают от другого источника света, чем на других объектах снимка. Подбородок Освальда выглядит шире, чем на фото из полицейского участка, а его поза, даже с учетом веса ружья, какая-то неестественная. Вопрос вызывает и длина самой винтовки.

Фарид и его коллеги проанализировали фотографию в серии исследований, опубликованных в 2009-м, 2010-м и 2015 годах. Они построили 3D-модель изображения, учитывая рост и вес Освальда и его ружья.

Исследователи подтвердили, что все тени на изображении исходят от одного источника света, тени на лице заставляют подбородок выглядеть шире, чем на полицейском снимке. Поза Освальда - также вполне правдоподобна, учитывая центр массы тела и то, как он держит винтовку.

А длина карабина на фотографии, с учетом перспективы, составляет 101,2 см, то есть только на сантиметр меньше заявленного производителем размера оружия.

В общем, исследователи не обнаружили никаких доказательств фальсификации фотографии.

Копірайт зображення Hany Farid Image caption Хани Фарид и его команда подтвердили, что поза Ли Харви Освальда на фотографии вполне правдоподобна и, таким образом, опровергли версию о подделке

"Это прекрасный пример того, насколько несовершенна наша зрительная система", - отмечает Фарид.

Другие способы идентификации учитывают данные, закодированные в графическом файле. Фотографии с телефона или фотокамеры хранятся обычно в формате jpeg, который сжимает изображения с определенными потерями.

Графический файл может содержать много информации, например, когда и какой камерой сделан снимок, как будет выглядеть пиктограмма изображения и даже локация съемки. Во время сжатия эта информация частично теряется.

"Единого формата jpeg не существует - объясняет Фарид. - Каждая камера сжимает фотографии по-разному. Например, iPhone компрессируется гораздо больше, чем качественный зеркальный фотоаппарат. Даже компактная "мыльница" имеет разные настройки качества изображения, и в любом случае данные о снимке хранятся иным образом. Все это встроено в файл".

Правоохранительные органы часто используют эту информацию, чтобы проверить, обрабатывали ли снимок после загрузки с фотокамеры.

Image caption Фейковая фотография урагана "Сэнди" в Нью-Йорке в 2012 году

"Порядок, в котором расположены биты информации, является весьма специфическим для файла, сохраненного в программе Photoshop, по сравнению с файлами с камер iPhone, Panasonic или Nikon", - объясняет специалист.

"Таким образом, несмотря на файл, можно с уверенностью сказать, побывал ли он в Photoshop или нет".

Однако возможно подделать фотографию и так, чтобы кодирование файла выглядело аутентичным. Но это очень непросто.

Это - область постоянной гонки вооружений между криминалистами и теми, кто создает фейковые изображения.

"Планка сложности и мастерства подделок постоянно повышается, - говорит Фарид. - И значит, верить, что фото настоящее, можно только когда 20 разных методов экспертизы подтвердили его подлинность".

Копірайт зображення Hany Farid Image caption Отслеживая линии от тени к источнику света, можно определить, что именно изменили на картинке

А как же выявить фейк, если у вас нет инструментов криминалистики?

Во-первых, можно проверить фото с помощью поиска изображений на сайтах tineye.com или Google Images. Это хороший способ узнать, не было ли фото уже выявлено как фейковое.

Такие надежные сайты, как, например, snopes.com, проверяют множество вирусных изображений.

Фарид советует всегда смотреть на источник снимка. "Фотографии, опубликованные на популярных и авторитетных сайтах новостей, например, New York Times, скорее всего, будут настоящими, а вот те, что выходят из неизвестных медиаресурсов, блогов или Facebook - не всегда", - добавляет он.

Однако и надежные источники иногда ошибаются. Тогда просто спросите себя, не слишком ли хороша та или иная фотография, чтобы быть правдой.

"Цифровые изображения всегда нужно воспринимать со здоровым скептицизмом", - призывает Фарид.

"Но и здесь должен быть предел, ведь очень легко впасть в крайность и считать подделкой каждую фотографию".

Прочитать оригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future