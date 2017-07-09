Помогает ли музыка заниматься спортом?

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Почему нам нравится заниматься физическими упражнениями под музыку? Постоянный автор BBC Future психолог Том Стаффорд считает, что ответ на этот вопрос скрывается в глубинах мозга, а не в мышцах, которые мы укрепляем.

Возможно, у вас есть сборник музыки, специально отобранной для походов в спортзал или пробежек в парке. А даже если нет, то вы наверняка не раз видели бегунов в наушниках.

Многие люди любят заниматься спортом под музыку, полагая, что она помогает переносить нагрузки и повышает выносливость.

Мне же как психологу интересно не только то, помогает ли музыка тренировкам, но и за счет чего это происходит.

Ясно одно: ответ - у вас в мозгу, а не в упражняющихся мускулах.

И подтверждение тому - неординарное исследование, в ходе которого удалось выделить две отдельные составляющие: пользу от повторения какого-либо движения и пользу от тренировки мышц, производящих это движение.

На первый взгляд звучит замысловато, однако несколько научных работ подтверждают, что когда человек лишь представляет себе некое движение, этот процесс сам по себе приводит к ощутимому росту соответствующей мускулатуры.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда мы представляем движения нашего тела мысленно, это усиливает импульс, который мозг передает мышцам

Этот эффект не так выражен, как эффект от реального упражнения, но, по некоторым оценкам, примерно половину от общей пользы тренировки приносят мысли о совершаемых движениях.

Поэтому когда ученые просят испытуемых провести воображаемый комплекс упражнений, это помогает специалистам понять, насколько значим в этом деле мыслительный процесс, и как (для целей анализа) отделить его от мышечных сокращений.

Воображаемые тренировки приносят пользу, потому что они усиливают сигналы, посылаемые из отвечающих за движения участков мозга к нашим мышцам. При помощи электродов можно замерять силу этих сигналов и продемонстрировать, что после воображаемого упражнения они становятся более ясными и четкими.

Двигательные сигналы генерируются в области, носящей соответствующее название - в двигательной зоне коры головного мозга.

Она находится в средней части мозга, ближе к его верху. Часть ее называется дополнительной двигательной зоной.

Раньше специалисты считали, что она задействуется при сложных движениях. Однако позднейшие исследования показали, что она активизируется при планировании движения и особенно важна для оценки точного момента, в который его нужно произвести.

Итак, эта зона играет большую роль в упражнениях - она отвечает за координацию движения во времени.

Одна из важнейших составляющих спортивного успеха заключается в том, когда именно предпринимаются физические усилия - это не менее важно, чем то, насколько быстро и мощно вы двигаетесь. Памятуя об этом, проще понять, чем во время тренировок помогает музыка.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Музыкальный ритм стимулирует участок мозга, который отвечает за слаженные, синхронные движения

Польза музыки наиболее заметна в спортивных занятиях с самостоятельно задаваемым ритмом - в тех видах спорта, где нужно думать, в каком режиме двигаться. Это относится к любому ритмичному спорту (бегу, гребле) и менее важно в неритмичном (дзюдо, футбол).

Я предполагаю, что музыка берет на себя довольно значимую часть управления движениями спортсмена: музыкальный ритм через органы слуха достигает дополнительной двигательной зоны, где накладывается на мозговую активность, задающую темп движений, и действует как внешний метроном.

Прибегая к спортивной метафоре, музыка помогает не только стартовать, но и сохранять темп до финишной черты.

Конечно, есть и другие объяснения нашей любви слушать музыку на тренировках.

Один приятель сказал мне: "Я начал бегать под музыку, чтобы не слышать свое тяжкое дыхание".

Возможно, причина была именно такой, но теперь, готов спорить, ритм музыки помогает ему поддерживать скорость бега.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.