Самые засекреченные места в мире, куда никого не пускают

От затерявшегося на просторах Тихого океана острова, где нет даже водопровода, до английской разведбазы в духе Джеймса Бонда - вот пять точек на карте мира, куда не могут проникнуть даже самые любопытные путешественники.

Копірайт зображення Getty Image caption Указательный столб возле аэропорта Лонгйир на Шпицбергене

Часто самые интересные в мире вещи - это те, доступ к которым ограничен. Так, путешественников влекут именно те места, куда не пускают посторонних.

Чтобы узнать, что же это за засекреченные места такие, обозреватель BBC Travel обратился к сайту вопросов и ответов Quora.

Всемирное хранилище семян на Шпицбергене (Свальбард)

Представьте себе, что мир постигло колоссальное стихийное бедствие: население планеты почти полностью погибло, инфраструктура разрушена, источники продовольствия уничтожены.

Задача единственного выжившего - восстановить мир в его прежнем виде. Куда пойти герою апокалиптического сюжета, навеянного голливудскими блокбастерами?

Конечно, во Всемирное хранилище семян в норвежской провинции Свальбард - последний оплот человечества в условиях мирового продовольственного кризиса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Всемирное хранилище семян на норвежском архипелаге Свальбард (Шпицберген) в 1300 километрах от Северного полюса

Копірайт зображення Getty Images Image caption Журналисты у входа в хранилище

Копірайт зображення Getty Images Image caption Всемирное хранилище семян в Свальбарде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Внутри хранилища семян

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вот в таких упаковках хранятся семена на черный день

Копірайт зображення Getty Images Image caption Семена из хранилища

Всемирное хранилище семян находится на норвежском острове Шпицбергене в далеком арктическом архипелаге Свальбард, в 1300 километрах от Северного полюса.

Оно расположено прямо в горе из песчаника, на глубине 120 метров, и представляет собой самый защищенный и строго охраняемый в мире банк семян.

Хранилище было открыто в феврале 2008 года для создания запаса семян на случай глобальной катастрофы.

В нем содержится 250 миллионов образцов семян со всего мира, которые могут быть утеряны в случае аварии, сбоя оборудования, сокращения финансирования или стихийного бедствия.

Все образцы упакованы в специальные четырехслойные пакеты, запечатанные термоспособом, чтобы предохранить их содержимое от влаги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Город Лонгйир - административный центр провинции Свальбард

Ученые не случайно остановили свой выбор на Шпицбергене: этот остров не подвержен влиянию тектонической активности, покрыт вечной мерзлотой, способствующей сохранности семян, и находится на высоте 130 метров над уровнем моря.

Все это значит, что в хранилище будет сухо и семена будут надежно защищены, даже если в результате глобального потепления начнется таяние льдов.

Шпицберген - настолько подходящее место, что, по прогнозам исследователей, семена могут храниться там сотни, если не тысячи лет.

Однако, как пишет на сайте Quora Наргис Ансари, "если вы не заняты на этом проекте в качестве исследователя или растениевода, в хранилище вас не пустят".

Гавайский остров Ниихау

Ниихау, самый маленький из обитаемых островов Гавайского архипелага, может показаться настоящим тропическим раем: покачивающиеся пальмы, исчезающие виды животных и практически никаких туристов.

Но он только с виду похож на курорт. Дело в том, что посторонним на этот тихоокеанский островок площадью всего 180 квадратных километров въезд запрещен.

Копірайт зображення Wikipedia.org Image caption Вид на Ниихау с высоты птичьего полета

В 1863 году гавайский король Камеамеа продал остров семье богатых плантаторов Робинсонов, и с 1915 года доступ посторонним туда был закрыт.

Жизнь на острове протекает нетипично: примерно 130 его постоянных обитателей - коренных гавайцев - не платят за жилье и обходятся без мостовых, телефонов, канализации, водопровода и магазинов.

Передвигаются они на лошадях и велосипедах, электроснабжение обеспечивается за счет солнечных батарей, а бакалейные товары привозят на баржах с соседнего острова Кауаи.

"Дети из Ниихау раз в неделю плавают на каноэ в Кауаи, где находится школа", - поясняет пользователь сайта Quora Беннетт Макьюэн.

Несмотря на свои крошечные размеры, остров сыграл в истории отнюдь не маленькую роль.

Именно здесь в 1941 году, после атаки на Перл-Харбор, разбился японский истребитель ВМС, пилот которого в течение недели терроризировал местных жителей.

Копірайт зображення Wikipedia.org Image caption Побережье Ниихау

А в 1944 году президент США Франклин Рузвельт рассматривал Ниихау в качестве возможного места расположения штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

Как пишет Макьюэн, сегодня остров по-прежнему закрыт для посторонних. "Служба береговой охраны патрулирует остров, чтобы предотвратить любые несанкционированные высадки. Посетить остров можно только по приглашению одного из его жителей".

Несмотря на это, хитрые путешественники всегда найдут способ хоть одним глазком взглянуть на запретный остров.

"В 1987 году предлагались охотничьи туры на Ниихау по приглашению туроператора, проживающего на острове, - рассказывает Макьюэн. - Других вариантов посмотреть остров вблизи, кроме как облететь его на вертолете или пройти на лодке вдоль побережья, не существует".

База Менвит Хилл Военно-воздушных сил Великобритании

Если бы у Джеймса Бонда был секретный бункер, он располагался бы именно здесь.

База ВВС Великобритании Менвит Хилл на севере английского графства Йоркшир считается самым крупным в мире центром электронной разведки - она перехватывает сигналы в целях сбора разведданных для Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Купола радаров на базе ВВС Великобритании "Менвит Хилл"

Сверхсекретная база была построена в 1954 году для перехвата сигналов из СССР во времена холодной войны.

Никто точно не знает, для чего она используется сегодня, но поговаривают, что отсюда ведется слежка за международными террористическими группировками и наркоторговцами.

Здесь же располагается наземная станция связи с американскими спутниками.

Кроме того, считается, что база поддерживает тесные отношения со всемирной шпионской сетью ЭШЕЛОН, известной также как "Пять глаз ", куда входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Предупредительные знаки поблизости от базы Менвит Хилл

Однако поклонников Джеймса Бонда и Джона Ле Карре ждет разочарование: посмотреть разведцентр изнутри не получится.

Пользователь сайта Quora Альберта Адамс утверждает, что "на территорию базы пускают только сотрудников АНБ (Агентства национальной безопасности США) и ЭШЕЛОНа".

Секретные архивы Ватикана

Секретные архивы Ватикана - это, пожалуй, самая закрытая в мире библиотека. И не просто библиотека! Здесь хранятся личные документы всех римских пап, начиная с VIII века.

До 1881 года архив был закрыт для представителей любых государств, кроме Ватикана, а наиболее конфиденциальные документы до сих пор хранятся под замком.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наиболее конфиденциальные документы хранятся в архиве под замком и под охраной

Желающим проникнуть в тайны Ватикана необходимо пройти долгую и сложную процедуру получения разрешения.

Подать заявку на посещение архива может только научный работник. В заявке необходимо указать личные данные ученого и цель исследовательской работы; кроме того, необходимо приложить рекомендательное письмо от научно-исследовательского института или авторитетного историка.

Даже если доступ будет предоставлен, изучить весь архив (который считается личной собственностью папы римского) все равно не получится: по словам Адамс, на его 85 километрах стеллажей хранится более 35 тысяч томов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Купол собора св. Петра в Ватикане

В сокровищницах архива хранится булла понтифика Льва Х 1521 года об отлучении от церкви Мартина Лютера, давшая толчок к Реформации, записи XIV века с судебного процесса над тамплиерами, переписка с Микеланджело (XVI век) и Авраамом Линкольном (XIX век), а также папская булла 1198 года с призывом к началу четвертого крестового похода на Святую землю.

Зона 51, штат Невада (США)

Сор из избы не выносят. И из засекреченной зоны в штате Невада - тоже.

Термин "Зона 51", который впервые был употреблен в документах ЦРУ времен войны во Вьетнаме, обозначает военную базу и аэродром, где в режиме строгой конфиденциальности хранятся государственные тайны.

Копірайт зображення Wikipedia.org Image caption Не пытайтесь проникнуть в Зону 51 с черного хода - это не удавалось никому

Что же там происходит? ЦРУ не дает никаких конкретных сведений, поэтому, по словам Ранвиждея Рави, предназначение зоны давно обросло слухами.

Разбирают ли там на части разбившийся летательный аппарат пришельцев, производят ли лазерное или мифическое пучковое оружие, проводят ли испытания экспериментальных самолетов - этого мы, наверное, так никогда и не узнаем.

Все происходящее в Зоне 51 держится в строжайшем секрете, и посторонним вход туда категорически запрещен. Впрочем, как свидетельствуют видеозаписи на сайте YouTube, нарушить этот запрет пытались многие…

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.