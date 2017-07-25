Как определить характер человека по его разговору

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Могли бы вы определить характер незнакомцев, случайно услышав их разговор в автобусе?

Может ли то, что они говорят и как выражают свои мысли, рассказать вам об их личности? А если бы вы прочитали маленький рассказ? Просматривается ли сквозь строки характер его автора?

Нам часто советуют хорошо подумать, прежде чем что-то сказать. Но, оказывается, слова, с помощью которых мы формулируем свои мысли, могут рассказать о нас гораздо больше, чем то, что мы пытаемся донести слушателю.

Исследователи нашли немало подтверждений тому, что наша способность выражать мысли - в разговоре или заметке в соцсетях, - позволяет достаточно точно определить наш характер. Даже выбор электронной почты может быть довольно красноречивым.

На первый взгляд, здесь нет ничего удивительного. Конечно, экстраверты* говорят больше и громче, чем их более сдержанные знакомые. Они также склонны говорить быстрее.

(*В статье используются названия черт личности по принятой в современной психологии модели, которая состоит из пяти основных аспектов: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм. - Ред.)

Женщины-экстраверты обожают общаться в групповых чатах, а мужчины-интроверты чаще разговаривают сами с собой.

Несколько лет назад группа исследователей под руководством Камиля Бьюкебума из Свободного университета Амстердама провела небольшой эксперимент.

Ученые предложили группе из 40 волонтеров просмотреть несколько фотографий с разными социальными ситуациями и вслух описать, что на них происходит.

Исследователи выяснили, что экстраверты предпочитают выражаться абстрактно, тогда как интроверты формулируют свои мысли более конкретно.

Экстраверт: "Эта статья - замечательная".

Интроверт: "Эта статья - очень информативная".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как и все экстраверты, Мухаммед Али был говорливым и громко разговаривал

Этому соответствуют и выводы других исследований. Например, что интроверты (англоязычные, в данном случае) чаще используют артикли the/a, необходимые для описания отдельных объектов или событий.

Они обычно высказывают свое мнение осторожно, используя слова со значением сомнения ("возможно", "вероятно"), а также понятия, которые можно определить в конкретных числах.

Экстраверты: "Пойдем поедим".

Интроверты: "Может, нам съесть по сэндвичу?".

С точки зрения психологии, это вполне обоснованно. Жизнь многих экстравертов - более насыщенная. Они, как правило, чаще употребляют алкоголь, имеют больше сексуальных партнеров и более склонны к риску, чем интроверты.

И следовательно, в речи они также более самоуверенны: они смело оперируют фактами, выражают свои мысли более спонтанно и склонны к преувеличениям.

Взаимосвязь между личностью и речью отражается и на письме.

Исследователи Джейкоб Хирш и Джордан Петерсон из Торонтского университета попросили студентов описать свой прошлый опыт и планы на будущее.

Ученые заметили, что участники, которые набрали высокие баллы по показателю экстраверсия, чаще использовали слова, описывающие отношения. Что вполне оправдано, поскольку экстраверты ведут активную социальную жизнь, отметили эксперты.

Речь идет не только об экстравертах и интровертах - другие аспекты личности также отражаются в речи.

Люди, открытые опыту, много говорят о чувствах, в речи невротиков "сквозят" тревога и неуверенность в себе, а в речи ответственных личностей - слова, связанные с достижениями и профессиональной деятельностью.

Невротик: "Мне так грустно".

Открытый опыту: "Тебе просто надо выговориться".

Ответственный: "Мы можем над этим поработать".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Личности широких взглядов чаще используют глаголы со значением "писать"

Типы личности ярко отражаются и в написании художественных произведений.

В 2010 году немецкие психологи провели эксперимент, в ходе которого они предложили 100 участникам написать небольшой рассказ и использовать в нем пять слов-подсказок: "авиакатастрофа", "горничная", "фейерверк", "средневековье" и "супермаркет".

Исследование показало, что произведения участников с широкими взглядами были более оригинальными, а доброжелательные личности чаще писали об отношениях между людьми.

Интересно, что когда группе испытуемых показали рассказы других участников и попросили определить черты личности их авторов, они сделали это довольно точно. По крайней мере в отношении таких личностных характеристик, как открытость опыту и доброжелательность.

Упомянутые исследования преимущественно анализировали монологи. А как насчет общения с другими?

Один такой эксперимент показал, что если в одной комнате собрать интровертов, их разговоры в конце концов сведутся к обсуждению проблем: "Я буду искать новую квартиру, потому что мои соседи по комнате сводят меня с ума".

Копірайт зображення Getty Images Image caption ...Тогда как в речи экстравертов чаще слышны глаголы со значением "пить"

А вот разговоры экстравертов обычно охватывают широкий спектр тем, и они чаще посвящены приятным вещам и развлечениям: "Обожаю бегать" и "Стейнбек - удивительный писатель".

Но это опять же соответствует тому, что многим известно и так: экстраверты больше других умеют просто наслаждаться жизнью.

Конечно, сегодня мы общаемся в основном в чатах, электронных письмах, блогах и соцсетях.

Оказывается, что мы так же открываем черты своей личности и в виртуальном пространстве.

Исследователи из Университета Техаса в Остине проанализировали содержание около 700 блогов общим объемом в сотни тысяч слов.

Они обнаружили, что слова, которые использовали их авторы, в целом соотносились с тем, как они сами описывали себя. Например, те, кто оценил себя как приятную личность, использовали заметно меньше бранных слов.

Исследователи, однако, пошли еще дальше, попытавшись проследить связь между чертами характера и использованием определенных слов.

Они выяснили, например, что личности широких взглядов чаще использовали глаголы со значением "писать", а экстраверты - со значением "выпивать".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Известный актер-трансвестит РуПол называет себя интровертом, хорошо замаскированным под экстраверта. Как и все интроверты, он склонен формулировать свои мысли более конкретно

Анализ сообщений в Twitter обнаруживает похожую ситуацию.

Экстраверты больше говорят о положительных эмоциях и ситуации общения с людьми.

А невротические (или эмоционально нестабильные) личности, как правило, чаще используют местоимения первого лица единственного числа - "я" и "мне".

Экстраверт: "Мы так счастливы!".

Невротик: "Я хорошо провел/провела время".

В это трудно поверить, но связь между чертами личности и речью настолько последовательна, что участники того же эксперимента безошибочно определяли характер незнакомых им людей только по их сообщениям в Twitter.

На самом деле, мы всегда стараемся разгадать, что за человек перед нами, почти подсознательно анализируя то, как он разговаривает.

Процесс оценки других людей - практически неизбежен. Одного электронного адреса или имени в соцсетях достаточно, чтобы мы начали составлять свое впечатление о другом человеке.

Так, например, те, в чьем электронном адресе много цифр, кажутся нам более легкомысленными, а владельцы шутливых электронных адресов (honey.bunny77@hotmail.de) - экстравертами, хотя исследования показывают, что это не всегда так.

Мысль о том, что мы раскрываем себя каждый раз, когда что-то говорим или пишем, может беспокоить. Прежде всего, если вы не слишком откровенная личность.

Но это также дает возможность производить на других людей желаемое впечатление.

Изменив свои речевые привычки, мы могли бы выдавать желаемое за действительное.

Если это про вас, тогда в вас присутствует доля коварства.

А пока вы не догадались, какие черты присущи автору этой статьи, я лучше поставлю точку.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future