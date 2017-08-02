Кто на самом деле стоит за многими хакерскими нападениями

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Громкие новости о хакерских атаках и поп-культура наделяют киберпреступников чуть ли не магическими способностями злых гениев. Так ли это на самом деле?

В репортажах о кибератаках журналисты нередко показывают их как чрезвычайно сложные и изящные действия гениальных программистов-злодеев.

Однако во многих случаях это не так. Специалистов сферы безопасности такой подход обычно раздражает.

Нет точного определения, что такое "сложная хакерская атака". Однако масштабное киберпреступление, как правило, предусматривает слежение за сетью, на которую планируется нападение, и тщательный сбор информации о ней.

Конечно, такие атаки случаются. Но в большинстве случаев хакеры и киберпреступники, которые попадают в заголовки СМИ, не делают ничего сверхсложного.

На самом деле они - обычные аморальные авантюристы, как и все преступники.

Копірайт зображення iStock Image caption Именно так обычно изображают хакеров в СМИ, но это - далеко от реальности

Руководитель Европола недавно заявил, что киберпреступность неумолимо растет.

Агентство рассмотрело ряд распространенных методов, которыми пользуются правонарушители XXI века. И они на самом деле не являются сложными.

К ним относятся взломы электронных платежных систем, создание вирусов-вымогателей, продажа нелегальных материалов в "темном" интернете и похищение личных данных людей с целью мошенничества.

Часто опытные криминальные авторитеты пользуются услугами "аморальных" программистов или хакеров-дилетантов, которые проникают в компьютерные системы с помощью программ, разработанных другими.

"Криминальные группировки говорят им: "Покажите, на что вы способны" и переманивают их на свою сторону", - объясняет Алан Вудворд, советник Европола и специалист по кибербезопасности из Университета Саррея.

"Они переходят от торговли наркотиками к киберпреступлениям, поскольку последние приносят гораздо больше прибыли. Однако собственных технических ресурсов у них нет", - добавляет специалист.

Как к такой деятельности привлекают молодых людей, было недавно описано в докладе Национального агентства по вопросам преступности в Великобритании (NCA).

Средний возраст людей, арестованных за злонамеренную деятельность в интернете, - 17 лет.

Правонарушения, за которые их задерживали, - это, в частности, умышленное повреждение сайтов, похищение персональных данных и взлом частных компьютеров.

Копірайт зображення iStock Image caption Многие киберпреступники далеки от образа гения-злодея со сверхъестественными шпионскими способностями

Сегодня наша жизнь прочно связана с интернетом как никогда раньше, но связь во многих случаях плохо защищена.

Найти лазейки в компьютерных системах, оказывается, достаточно просто. Вирусные программы, которые создаются с целью нелегального вымогательства денег, обычно с успехом достигают цели.

В 2016 году киберпреступники зарабатывали в среднем 1077 долларов за каждую атаку.

Как недавно выяснил корреспондент BBC Спенсер Келли, вирус-вымогатель можно просто найти в интернете через поисковую систему.

По словам профессора Вудворда, самый простой способ проверить это - "выбросить" в сеть любое вредоносное программное обеспечение - вирусы-вымогатели, шпионские программы или спам - и посмотреть, что будет.

Люди удивляются количеству сообщений со спамом, которые они получают, ведь большинство из них - очевидно незаконны.

Однако мы все еще получаем письма от нигерийского принца, который ни с того ни с сего предлагает нам наличные. Потому что многие до сих пор попадают в эту ловушку.

Не все, конечно, но и нескольких простаков достаточно, чтобы этот бизнес процветал.

Методы, которыми киберпреступники орудуют в соцсетях, - "дешевые и сердитые".

Их главная задача - заставить вас нажать на опасную ссылку, привлекая ваше внимание чем-то соблазнительным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В большинстве случаев мы имеем дело с обычными мошенниками, которыми движет соблазн быстрой наживы

Так, например, после смерти Усамы бен Ладена в 2011 году в Facebook распространялись ссылки на видео с его казнью, большинство из которых оказались киберловушками с вредоносным программным кодом.

Итак, за всеми этими преступлениями стоит не харизматичный злодей со сверхъестественными способностями, а обычные мошенники с довольно примитивными техническими навыками.

Популярный образ таинственного хакера, открывающего ноутбук и взламывающего систему Пентагона, не выдерживает никакой критики.

К счастью, во многих случаях "карающая рука" правосудия преступников все же настигает.

В Великобритании, например, количество успешно раскрытых киберпреступлений постоянно растет. В 2014 году их было 45, в 2015 году - 61.

Но существуют вообще мощные и опасные хакеры? Так, несколько наверняка есть. Скорее всего, они работают на правительства.

Но в большинстве случаев мы имеем дело с обычными мошенниками, которыми движет соблазн быстрой наживы, так же как и в реальном мире.

"Преступники умные, но ленивые, - говорит Вудворд. - Поэтому они больше не врываются в банки с ружьями. Гораздо проще является мошеннические махинации в интернете".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future