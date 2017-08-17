Почему нам хочется мстить?

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Одна мысль о том, как вы отомстите своему обидчику, приносит большое удовольствие. И хотя с детства нас учили, что это плохое чувство, психологи уверены, что оно может быть весьма полезным.

Месть была присуща людям испокон веков.

Это - один из самых распространенных литературных сюжетов: от греческих трагедий, как "Орестея" Эсхила - где Орест хочет убить мать, чтобы отомстить за отца, - до шекспировского "Гамлета".

Многие из нас обдумывали планы мести и даже пытались их осуществить.

Возможность расквитаться со своим обидчиком может принести невероятное удовольствие.

Что же побуждает нас к мести? Исследователи считают, что это чувство имеет несколько неожиданных преимуществ.

Месть - мощный эмоциональный механизм, зовущий человека к действию.

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"Это одно из универсальных человеческих чувств. Ведь злость и желание расквитаться с теми, кто нас обидел, знакомы человеку любой культуры", - отмечает эволюционный психолог Майкл Маккаллоу из Университета Майами.

Он уже более десяти лет изучает психологию мести и прощения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гамлетом движет желание мести, и это - один из самых распространенных сюжетов в мировой литературе

Месть побуждает к преступлениям. Как показывают исследования, до 20% убийств и 60% перестрелок в школе связаны с местью.

Она влияет на политику. Как пишет автор статьи в Washington Post, победа Дональда Трампа является результатом "мести белых представителей рабочего класса... которые почувствовали, что в условиях глобализации их интересы больше не учитывают".

Если явление агрессии психологи изучили достаточно досконально - ее причинами обычно алкоголь, обида и нарциссические черты личности - месть намного менее понятной.

Месть часто трудно отделить от насильственных действий, и это затрудняет ее исследование.

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Исследователь Дэвид Честер из Университета Вирджинии, который сначала изучал агрессию, заметил, что между моментом, когда человека оскорбили, и его агрессивной реакцией в психике человека происходит нечто важное.

"Мне было интересно, как влияет на человека обида, и как мы переходим к агрессивной реакции", - рассказывает он. Ключ, по его мнению, заключается в желании отомстить.

Вместе со своим коллегой Натаном Деволлом из Университета Кентукки он обнаружил, что обида или социальное пренебрежение вызывают эмоциональную боль.

Однако в дальнейшем исследовании он с удивлением обнаружил, что эта боль эмоционально сравнима с удовольствием.

Итак, если несправедливое отношение к человеку сначала вызывает боль, возможность отомстить очень быстро замещает его приятным ощущением.

В этом процессе даже активируется центр удовольствия в мозге.

Иными словами, люди реагируют на оскорбление агрессивно, потому что такая реакция доставляет им удовольствие, пришел к выводу профессор Честер.

Итак, месть действительно сладка!

Копірайт зображення AFP Image caption Известно, что у Ричарда Никсона был "черный" список врагов

Связь между агрессией и удовольствием известна давно.

"Отец" психологии Зигмунд Фрейд понимал, что когда человек выплескивает свою злость, он чувствует облегчение. Но идея, что месть вызывает особый вид удовольствия, стала очевидной только в последнее время.

Чтобы понять, что происходит в психике человека, Честер и Деволл провели ряд дальнейших экспериментов, результаты которых опубликовал журнал "Личность и социальная психология".

Исследователи пришли к довольно неожиданным выводам. Месть не только приносит людям удовольствие, но люди стремятся к ней именно ради приятных ощущений.

"Это процесс регулирования эмоций", - заключает Честер. И он работает очень эффективно.

Во время одного из психологических экспериментов Честера и Деволла участников сначала заставили чувствовать себя отвергнутыми.

Но когда им позволили отомстить своим мнимым обидчикам, их настроение улучшилось и стало таким же, как у тех, кто не чувствовал себя обиженным.

Этот вывод, однако, надо воспринимать с определенной долей скепсиса.

Оказывается, что жажда мести "дает лишь временное облегчение, но со временем превращается в замкнутый круг, в котором человек чувствует себя все хуже", - отмечает профессор Честер.

Это также объясняет, почему те, кто упорно жаждет мести, обычно не способны предсказать ее разрушительные последствия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Месть, к сожалению, приносит удовольствие

Зинедина Зидана, например, будут помнить за то, что он ударил головой Марко Матерацци в финале Чемпионата мира 2006 года.

Ричарда Никсона - за его черный список врагов - политических конкурентов, которых он пытался уничтожить. Некоторые из его махинаций позже и стали причиной отставки с поста президента.

Впрочем, возникает вопрос, почему это явно деструктивное поведение, которое несет человеку страдания, сохранилось в процессе эволюции?

Месть не является ошибкой эволюции, более того она выполняет полезную функцию

Оказывается, что месть не только не является ошибкой эволюции, но и служит очень полезной цели.

По мнению Майкла Маккалоу, хотя люди говорят, что месть - это плохо, ведь она может, например, разрушить ваши отношения, тот факт, что желание мести вообще существует, весьма позитивен!

Она выполняет функцию сдерживающего фактора, который помогает выжить.

Подумайте о тюрьме или преступной банде. Если вы вдруг зацепите "не того человека", месть не заставит себя долго ждать.

"Но если вы имеете репутацию человека, который на прощает обиды, мало кто захочет с вами связываться", - говорит Честер.

В фильме "Легенда Хью Грасса", за роль в котором Леонардо Ди Каприо получил "Оскара", жажда мести помогла главному герою выжить.

Со сломанными костями и открытыми ранами он ползет по полному опасности лесу, чтобы расквитаться с убийцей своего сына.

"Человек, который отреагирует на оскорбление, будет в более выигрышном положении, чем тот, кто, получив пощечину, подставляет вторую щеку", - объясняет исследователь.

Так же, как и голод, месть это - инстинктивное желание, требующее удовлетворения. Только утолив эту жажду, мститель может успокоиться.

Страх, что тебя проигнорируют, ощущается как угроза существованию, и это заставляет человека занять оборонительную позицию

Итак, если основная цель мести - защищать нас от неприятностей, тогда это довольно полезная вещь. Хотя это вовсе не означает, что мы должны поощрять людей мстить всем, кто их обидел.

"Мы понимаем, в чем польза мести, понимаем, что это чувство вполне естественно, но в то же время должны помогать людям его преодолевать", - отмечает Маккаллоу.

Вполне обнадеживающим является и тот факт, что далеко не все реализуют свое желание отомстить. Исследование 2006 года показало, например, что мужчины получают больше удовольствия от мыслей о мести, чем женщины.

В другом исследовании, проведенном в 2008 году в Калифорнийском университете в Беркли, Озлем Айдук и ее коллеги обнаружили, что агрессивная реакция на оскорбление более присуща личностям определенного типа.

Невротические личности, склонные к тревожности и депрессии, - более уязвимы.

"Они чувствуют обиду там, где ее могло и не быть. А поскольку страх, что тебя проигнорируют, ощущается как угроза существованию, он заставляет человека занять оборонительную позицию", - отмечает профессор Айдук.

Таким образом, ответная агрессия является рефлекторной реакцией таких личностей на оскорбление или неприятие окружением.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В финале чемпионата мира 2006 года Зинедин Зидан не смог сдержать мгновенного порыва отомстить за оскорбление

Важно отметить, что не каждый человек, которого легко обидеть, склонен к агрессивному поведению.

Некоторые реагирует на пренебрежение, нанося вред самому себе.

"Каким-то образом это дает людям ощущение контроля над ситуацией. Итак, агрессия - это лишь одна из возможных реакций", - объясняет профессор Айдук.

С другой стороны, люди, склонные яростно реагировать на обиду, могут научиться справляться с гневом, так же, как люди с зависимостью с помощью различных психологических тактик учатся контролировать свои импульсы.

Во время экспериментов исследователи Честер и Деволл заметили, что у тех, кто пытался сдержать желание мести, активировался участок в префронтальной коре головного мозга, отвечающий за рассуждения и угнетение импульсивных действий.

Мы вполне способны противостоять желанию мести

Мы вполне способны противостоять желанию мести. Ведь недаром в процессе эволюции у нас развилась эта сложная часть мозга, которая способна контролировать импульсивное поведение и направлять ее в более социально приемлемое русло.

Осознаем мы это или нет, но надежда все же есть.

Итак, когда в следующий раз в вашей голове начнет рождаться сладкий план мести, знайте, что приятное ожидание продлится недолго.

А лучше вспомните, что это чувство существует у нас не зря, потому что вполне возможно, что когда-то оно спасло жизнь многим нашим предкам.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future