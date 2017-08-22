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Некоторые исследователи утверждают, что прием добавок с пигментом, который содержится в шпинате и яйцах, может улучшить зрение и даже работу головного мозга. Действительно ли это так?

Обычно мы и не задумываемся о том, что у нас есть зрение, однако способность видеть - это одно из самых удивительных сенсорных ощущений нашего организма.

Наши глаза способны не только различать предметы на расстоянии, но и видеть бессчетное количество цветовых оттенков.

Для здоровья глаз, прежде всего, необходимы пигменты, которые называются макулярные каротиноиды. Именно они придают моркови оранжевый цвет, и даже могут сделать брокколи фиолетовой.

Они способны превращаться в витамин А и защищают сетчатку от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

В последние несколько лет исследователи доказали, что прием диетических добавок с этими пигментами может существенно улучшить зрение.

Они помогают острее воспринимать цвета и контрасты, уменьшают ослепление от яркого света и ускоряют восстановление зрения после него.

Макулярные каротиноиды также ускоряют обработку визуальной информации в головном мозге и даже улучшают зрение вдаль.

Добавки не могут заменить очки людям с недостатками зрения, например близорукостью. Но можно ли действительно улучшить зрение при помощи ежедневной таблетки?

В природе существует более 600 видов каротиноидов, которые отвечают за разнообразие цветов во фруктах и ​​овощах. Наш организм не умеет производить их сам. Поэтому мы получаем их из пищи в процессе метаболизма.

Пищевые добавки с каротиноидами уже давно успешно используют для лечения проблем со зрением у пожилых людей.

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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) повреждает участок на задней стенке сетчатки и является основной причиной слепоты у жителей развитых стран.

Однако в последние несколько лет ученые начали активно исследовать вопрос, могут ли пищевые добавки улучшить зрение и у здоровых людей.

Улучшают зрительные функции

Исследование 2013 года, в котором приняли участие 150 здоровых людей, показало, что высокий уровень макулярного пигмента в глазах уменьшает ослепление от яркого света и ускоряет восстановление зрения после него.

Другое исследование, в котором приняли участие 120 водителей транспортных средств без дефектов зрения, показало, что добавки с каротиноидами улучшают контрастность и чувствительность к яркому свету.

А добавки с лютеином повышают восприятие контраста прежде всего у тех, кто проводит много времени перед монитором компьютера.

"Мы видим улучшение зрительных функций на 15-20%, и это - удивительный результат", - говорит Джон Нолан, профессор Технологического института Уотерфорд в Ирландии, который возглавляет исследование влияния добавок на зрение.

Он отмечает, что у пациентов с макулярной дегенерацией улучшения зрения достигает 30%. Чтобы почувствовать эффект полностью, пищевые добавки нужно принимать в течение 6-12 месяцев.

Почему именно добавки?

Нолан называет каротиноиды "солнцезащитным экраном для глаз", поскольку они образуют в центре сетчатки плотный желтый фильтр, который защищает глаза от ультрафиолета.

"В этом нет ничего сложного", - говорит профессор Нолан, опубликовавший более 60 статей на эту тему.

"В наших глазах есть желтый пигмент, который мы получаем из пищи, и мы можем изменять его количество", - объясняет он.

"Нам также известно, что чем больше в глазах этого пигмента, тем лучше он защищает глаза от ультрафиолетовых лучей, и тем острее становится наше зрение", - отметил исследователь.

Добавки с каротиноидами прежде всего полезны в старшем возрасте, добавляет он.

"Теперь мы живем дольше, и наш организм не получает достаточного количества этих питательных веществ. Я уверен, что все мы могли бы видеть лучше", - подчеркивает Джон Нолан.

Копірайт зображення Waterford Institute of Technology Image caption Добавки с каротиноидами могут существенно улучшить ночное зрение и уменьшить ослепление, показывают эти смоделированные изображения

Но если это действительно так, зачем принимать добавки?

Ведь каротиноиды можно получить и из многих натуральных продуктов: овощей, кукурузы, апельсинов, яиц.

Впрочем, чтобы добиться результата, описанного выше, нужно около 20 мг каротиноидов в день. А это - больше, чем в любой сбалансированной диете.

"Нашим глазам не хватает многих элементов - также отмечает Билли Хаммонд из Университета Джорджии. - Практически все вещества, необходимые для здоровья глаз, находятся на более низком уровне, чем раньше".

Поскольку поддерживать хорошо сбалансированную диету - непростая задача, пищевые добавки играют важную роль.

Другие исследователи изучали эффективность потребления в пищу яиц с повышенным содержанием каротиноидов.

В такой форме пигмент лучше усваивается организмом и является более привлекательным для людей, которые не хотят принимать дополнительные таблетки.

Полезны для мозга

Как показали некоторые исследования, каротиноиды положительно влияют и на другие функции нашего организма: мышечную моторику, слух, иммунитет и даже мозговую активность.

В 2014 году профессор Нолан опубликовал исследование, которое показало, что макулярного пигмента не хватает у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Исследование 2013 года, проведенное профессором Хаммондом, выявило, что более высокий уровень макулярного пигмента ускоряет обработку визуальной информации и улучшает способность балансировать (измеряется тем, как долго вы сможете простоять на одной ноге с закрытыми глазами).

Копірайт зображення iStock Image caption Пигменты каротиноиды отвечают за яркий цвет яичного желтка, а также многих фруктов и овощей

Хотя эти выводы еще не означают, что добавки могут вылечить болезни, несколько исследований показали, что каротиноиды хорошо влияют на работу мозга.

Например, недавнее исследование профессора Хаммонда показало, что добавки с каротиноидами помогают мозгу быстрее обрабатывать визуальную информацию. Правда, это касалось только молодых людей.

А вот другое исследование показало, что добавки с лютеином улучшают когнитивные навыки и у пожилых людей.

Макулярный пигмент "глубоко влияет на наш организм: он не только предотвращает деменцию и возрастную потерю зрения, но и в целом улучшает работу мозга", - заключает профессор Хаммонд.

Следует отметить, что большинство исследований только обнаружили положительное влияние пигмента на мозг, но не выяснили механизм этого процесса.

Возможно, пока рано утверждать, что прием биодобавок с каротиноидами обязателен для всех.

Однако большое количество исследований доказывает, что наше питание влияет на здоровье глаз и мозга гораздо больше, чем мы считали ранее.

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