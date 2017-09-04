Меняет ли брак наш характер?

Копірайт зображення Alamy

Убежденные холостяки нередко замечают, как их женатые друзья постепенно становятся невыносимыми занудами. Но действительно ли брак может изменить личность - выяснял обозреватель BBC Future по вопросам психологии.

"Почему теперь так много незамужних тридцатилетних женщин, Бриджит?" - сцена вечеринки из "Дневника Бриджит Джонс" до боли знакома каждому, кто когда-то оказывался в компании женатых друзей.

Психологи пока не решили, это брак делает людей такими самодовольными, или, наоборот, уверенные в себе мужчины женятся скорее.

Исследователи, однако, согласны с тем, что опыт, который требует взять на себя обязательства и обустроить жизнь с другим человеком, действительно влияет на нашу личность. Как хорошо, так и плохо... Пока смерть не разлучит нас.

• Как развод влияет на нашу личность

И это не удивительно. Решение связать свою судьбу с другим человеком требует верности и дальновидности, не говоря уже о том, что ваш образ жизни, наверное, изменится кардинально.

Совместимый быт также требует немалого терпения и дипломатии.

Несмотря на то, что миллионы людей по всему миру каждый год идут под венец, исследований того, как брак влияет на нашу личность, удивительно мало.

Пожалуй, наиболее масштабное исследование в этой области провели недавно немецкие психологи. В течение четырех лет они наблюдали за изменениями в характере почти 15 тысяч человек.

В течение исследования 664 его участника поженились. Это позволило Юлии Шпехт из Университета Мюнстера и ее коллегам сравнить перемены в личности женатых и холостых участников.

Интересно, что участники, которые изменили свой семейный статус, действительно показали снижение таких черт личности, как экстраверсия и открытость опыту.

• Образованные женщины замораживают яйцеклетки "из-за нехватки мужчин"

Хотя различие было достаточно небольшим, оно подтверждает распространенное мнение о том, что, женившись, люди теряют былую безмятежность.

Этот вывод подтверждают и предыдущие исследования, хотя они и проводились с участием гораздо меньшего количества людей, например, исследование 2000 года, в котором приняли участие 2000 американцев среднего возраста.

Копірайт зображення Bonpon511 Image caption Несмотря на популярный стереотип, супружеские пары не перенимают черты характера друг друга

В течение двух этапов эксперимента, которые продолжались шесть и девять лет, 20 участников поженились, а 29 расстались.

Исследователи заметили, что разведенные женщины стали более жизнерадостными и открытыми опыту, что они действительно почувствовали освобождение от оков брака.

А вот на мужчинах, как оказывается, брак, наоборот, сказывается более положительно.

По сравнению со своими разведенными сверстниками молодожены-участники исследования продемонстрировали высокую добросовестность и низкий уровень нейротизма.

• О чем расскажет привычка петь в душе или делать тату?

Развитие такой черты, как заботливость, не должно удивлять. Ведь каждый, кто имеет опыт супружеских отношений, знает, что удержать лодку любви на плаву бывает довольно непросто и требует это немалого терпения.

И следовательно, брак действительно заставляет пару оттачивать эти навыки. К такому же выводу пришли авторы еще одного исследования, опубликованного в этом году.

Копірайт зображення iStock Image caption Женатые мужчины - более добросовестные, хотя некоторые из них и могут время от времени разбрасывать по полу грязные носки

Группа голландских психологов под руководством Тилы Пронк из Тильбургского университета выяснила, что двумя важнейшими супружескими навыками является самоконтроль (способность прикусить язык ради хороших отношений) и умение прощать (будь то грязные носки вашей второй половины или флирт с соседом).

В долгосрочных отношениях эти два навыка постепенно развиваются, как показали четырехлетние наблюдения за 199 женатыми парами.

А как насчет чувства превосходства, которое нередко демонстрируют некоторые женатые пары? Ответ на этот вопрос можно найти в исследованиях, которые измеряют уровень удовлетворенности жизнью в разные периоды брака.

Закоренелым холостякам, наверное, будет приятно узнать, что хотя удовлетворение жизнью несколько повышается в первые месяцы после свадьбы, как правило, оно возвращается к прежнему уровню через год или около того.

Копірайт зображення Alamy Image caption Убежденные холостяки - действительно более веселые и жизнерадостные

Впрочем, это - общая тенденция, и у некоторых пар ситуация может быть совершенно иной.

Другой вопрос - действительно ли брачные отношения больше подходят одним людям, тогда как другим лучше оставаться холостяками?

Исследования действительно подтверждают, что влияние брака на личность человека во многом зависит от черт его характера до свадьбы.

Оказывается, что некоторым личностям брак действительно идет на пользу и делает их счастливее.

Это, прежде всего, касается добросовестных женщин-интровертов и мужчин-экстравертов, у которых отмечается продолжительное повышение удовлетворенности жизнью после свадьбы.

Видимо, это объясняется тем, что супружеский образ жизни соответствует потребностям этих типов личности, хотя объективных научных подтверждений этой теории пока нет.

Копірайт зображення iStock Image caption Женатые проявляют меньше черт экстраверсии

Інаконец, действительно ли супружеские пары перенимают черты характера друг друга? Это выглядит довольно правдиво, особенно когда видишь пожилую пару в похожих свитерах и брюках.

Однако исследователи уверяют, что это - миф. Так, недавно психологи из Университета штата Мичиган опровергли эту теорию, проведя тесты на личность более чем 1200 супружеских пар.

Очевидно, дело в том, что и находят друг друга, как правило, люди со схожими чертами характера.

Итак, как видим, брак действительно несколько меняет нашу личность.

Хотя это - просто капля в море по сравнению с грандиозными переменами в жизни людей, которые начинаются после рождения ребенка.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future