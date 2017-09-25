Тайные коды, о которых вам знать не положено

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Объявления и знаки, с которыми мы ежедневно сталкиваемся на улицах городов, в больницах, транспорте и в других общественных местах, часто являются зашифрованными посланиями, об истинном значении которых знает лишь посвященный. Так кому же такие секретные сообщения адресованы и для чего они? Корреспондент BBC Future попробовал это выяснить.

"Инспектор Сэндс, просьба пройти в диспетчерскую" - если на железнодорожной станции в Великобритании вы когда-нибудь услышите такое объявление, не пугайтесь.

Даже если отныне вы будете знать, что это закодированное послание, призванное известить персонал о том, что в здании вокзала возникла чрезвычайная ситуация.

Шифровка в таком случае необходима для того, чтобы, не сея панику среди пассажиров, дать знать о проблеме профессионалам, которые могут помочь в ее решении.

Тему криптологии внутри цеховых и прочих сообществ поднимали пользователи социального новостного сайта Reddit, и в ходе развернувшейся дискуссии были приведены тысячи примеров.

Но какие же шифры и коды реально существуют, и что за информация скрывается от общественности при ЧП и в других нестандартных ситуациях?

Начнем с больниц. Там в качестве сигнала тревоги для сотрудников обычно применяются цветовые коды.

Одна канадская больница опубликовала недавно в интернете свой список условных знаков внутреннего применения. Согласно этому списку, красный цвет означает пожар; белый сообщает об агрессии; черный - об угрозе взрыва.

Кроме того, повсеместно медперсонал пользуется эвфемизмами. Говорят, что в больницах врачи иногда называют морг "розовым домиком" - из уважения к чувствам родственников только что скончавшегося пациента.

У морских судов своя кодировка. Так, например, для оповещения экипажа судна о чрезвычайных происшествиях обычно делают по громкоговорителю объявление, начинающееся со слов "Мистер Скайлайт".

На пароме "Эстония", когда осенью 1994 года он терпел бедствие на пути из Таллина в Стокгольм, с помощью громкой связи объявили следующее: "Мистер Скайлайт, [вас ожидают] на первой и второй".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Паром "Эстония" затонул в Балтийском море 28 сентября 1994 года; непосредственно перед катастрофой на судне прозвучало сообщение для некоего мистера Скайлайта

Эта закодированная фраза должна была служить сигналом к действию - экипажу предписывалось срочно задраить люки для восстановления герметичности в корпусных отсеках на первой и второй палубах.

Однако судно спасти так и не удалось, и из находившихся на борту 989 человек погибло 852.

"Как я понимаю, существуют достаточно веские причины для того, чтобы такие сообщения зашифровывались, - говорит Пол Бейкер, лингвист, работающий в Ланкастерском университете, в Великобритании. - В момент передачи сообщения часто ведь нет ясности относительно того, как будет развиваться обстановка. А понапрасну тревожить людей совсем ни к чему".

Впрочем, шифруются не только разнообразные институции и службы, но и всякого рода сообщества. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные примеры из жизни, которые приводили на сайте Reddit участники дискуссии.

Кто-то рассказал о сотрудниках магазина, придумавших себе для тайного общения всякие специальные выражения, понятные только им.

В нескольких случаях упомянут был "PEBKAC", уничижительный английский термин, употребляемый компьютерщиками по отношению к некоторым горе-пользователям, которые то и дело сообщают об очередной системной ошибке. А проблема-то, по мнению IT-специалистов, состоит в неумелости этих самых пользователей.

Аббревиатура PEBKAC (или "Problem Exists Between Keyboard and Chair") как раз и означает, что "Проблема имеется между клавиатурой и креслом" (ПИМКИК).

Есть примеры скрытых от обывателя жаргонизмов и в других профессиональных сообществах.

Так, BBC Trending сообщает о секретном выражении, используемом исследователями для бесплатного обмена между собой статьями из научных журналов, контент которых доступен лишь по подписке.

Копірайт зображення BBCW Image caption Состоящее из колец "Созвездие Евриона" появляется на разных валютах; вот как оно выглядит на десятифунтовой банкноте

Формула "I can haz PDF" (в духе популярного Интернет-мема "I can haz cheezburger") - это хэштег, с которым любой представитель научного сообщества нынче может разослать коллегам твиты, указывая нужную ему или ей в данный момент статью и контактный адрес электронной почты.

Те из посвященных коллег, что имеют доступ к искомому материалу, принимают сигнал и делятся.

А вот люди, ищущие себе пару через сайты знакомств, используют специальный цифровой код (437737), если хотят в скрытой форме предупредить потенциального партнера об имеющейся у них инфекции.

На телефонном диске, где цифрам соответствуют буквы, этот номер соотносится со словом "герпес" в его английском написании ("herpes"); подразумеваются, однако, и все прочие передающиеся половым путем заболевания.

Впрочем, не все коды состоят из букв и чисел. Некоторые представляют из себя пиктограммы, которые, вроде бы находясь у всех на виду, не должны бросаться в глаза человеку непосвященному.

В одной из статей BBC Future в прошлом году рассказывалось, что дизайн многих денежных купюр включает в себя так называемое "созвездие Евриона". Эта графическая метка, распознаваемая большинством множительных аппаратов, помогает защищать бумажные деньги от копирования.

Множество скрытых пиктографических символов мы можем найти и на улице. Интересный пример - так называемые хобоглифы.

Копірайт зображення Flickr/Everfalling/CC BY 2.0 Image caption Эти неприметные граффити-тэги, называемые хобоглифами, предназначены для бездомных людей и указывают на безопасные участки, водные источники, дают информацию о полиции и т.д.

Это система знаков, предназначенных для людей, странствующих в поисках работы, и бездомных бродяг.

Среди прочего, хобоглифы могут указывать на качество воды в находящемся поблизости источнике или предупреждать о неприветливости хозяев какого-нибудь дома на пути.

Говорят, что банды граффитчиков тоже разрабатывают каждая свою закрытую систему символов и покрывают ими рисунки враждебных групп.

Журнал Discover дает несколько примеров в своих номерах за 2012 год. Здесь приведем лишь пару: "SS" значит "South Side" ("Южная сторона"), фракция внутри известной граффити-банды Индианаполиса, в США; буква "Х", небрежно намалеванная красной краской поверх чужих граффити, является символом неуважения.

По сообщениям Discover, специальное программное обеспечение помогает полиции расшифровывать секретные граффити автоматически. Такие программы уже доступны даже в виде приложений для смартфона.

А еще на городских тротуарах по всему миру можно встретить написанные с помощью спрей-краски закорючки, которые соответствуют системе условных знаков строителей и инженеров.

Недавно в статье на сайте ВВС было раскрыто значение нескольких таких символов, применяемых в Великобритании.

Разные цвета соотносятся с разными типами кабеля или труб. Синий указывает на систему водоснабжения; желтый относится к газовым трубам, а зеленый - к уличным видеокамерам или информационным кабелям.

Секретное кодирование информации в общественных местах применяется, конечно же, не просто так.

Копірайт зображення Flickr/Rory Hyde/CC BY 2.0 Image caption Согласно знаковой системе, принятой в строительной отрасли, красный означает электричество; синий - воду; зеленый - видеокамеры или кабельные сети; белый - телекоммуникационные сети

Оно помогает сохранить общественный порядок при ЧП, быстро и в понятной форме обеспечить специалистов необходимыми техническими сведениями, в деликатной манере предупредить представителей определенных социальных групп об опасности или возможности.

Однако после того, как вы узнаёте о существовании всех этих шифровок, трудно уже бывает отделаться от ощущения, что всё вокруг имеет конспирологическое происхождение.

Даже если речь идет о передаче чисто практической, житейско-бытовой информации, неизбежно придет на ум какая-нибудь теория заговора.

Неудивительно поэтому, что в соцсетях эта тема - одна из любимейших.

"Люди не любят секреты, так ведь? - рассуждает Бейкер. - Нынешний тренд - максимально возможное раскрытие данных. Не зря же мы живем в информационную эру".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.