Тайные коды, о которых вам знать не положено
Объявления и знаки, с которыми мы ежедневно сталкиваемся на улицах городов, в больницах, транспорте и в других общественных местах, часто являются зашифрованными посланиями, об истинном значении которых знает лишь посвященный. Так кому же такие секретные сообщения адресованы и для чего они? Корреспондент BBC Future попробовал это выяснить.
"Инспектор Сэндс, просьба пройти в диспетчерскую" - если на железнодорожной станции в Великобритании вы когда-нибудь услышите такое объявление, не пугайтесь.
Даже если отныне вы будете знать, что это закодированное послание, призванное известить персонал о том, что в здании вокзала возникла чрезвычайная ситуация.
Шифровка в таком случае необходима для того, чтобы, не сея панику среди пассажиров, дать знать о проблеме профессионалам, которые могут помочь в ее решении.
Тему криптологии внутри цеховых и прочих сообществ поднимали пользователи социального новостного сайта Reddit, и в ходе развернувшейся дискуссии были приведены тысячи примеров.
Но какие же шифры и коды реально существуют, и что за информация скрывается от общественности при ЧП и в других нестандартных ситуациях?
Начнем с больниц. Там в качестве сигнала тревоги для сотрудников обычно применяются цветовые коды.
Одна канадская больница опубликовала недавно в интернете свой список условных знаков внутреннего применения. Согласно этому списку, красный цвет означает пожар; белый сообщает об агрессии; черный - об угрозе взрыва.
Кроме того, повсеместно медперсонал пользуется эвфемизмами. Говорят, что в больницах врачи иногда называют морг "розовым домиком" - из уважения к чувствам родственников только что скончавшегося пациента.
У морских судов своя кодировка. Так, например, для оповещения экипажа судна о чрезвычайных происшествиях обычно делают по громкоговорителю объявление, начинающееся со слов "Мистер Скайлайт".
На пароме "Эстония", когда осенью 1994 года он терпел бедствие на пути из Таллина в Стокгольм, с помощью громкой связи объявили следующее: "Мистер Скайлайт, [вас ожидают] на первой и второй".
Эта закодированная фраза должна была служить сигналом к действию - экипажу предписывалось срочно задраить люки для восстановления герметичности в корпусных отсеках на первой и второй палубах.
Однако судно спасти так и не удалось, и из находившихся на борту 989 человек погибло 852.
"Как я понимаю, существуют достаточно веские причины для того, чтобы такие сообщения зашифровывались, - говорит Пол Бейкер, лингвист, работающий в Ланкастерском университете, в Великобритании. - В момент передачи сообщения часто ведь нет ясности относительно того, как будет развиваться обстановка. А понапрасну тревожить людей совсем ни к чему".
Впрочем, шифруются не только разнообразные институции и службы, но и всякого рода сообщества. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные примеры из жизни, которые приводили на сайте Reddit участники дискуссии.
Кто-то рассказал о сотрудниках магазина, придумавших себе для тайного общения всякие специальные выражения, понятные только им.
В нескольких случаях упомянут был "PEBKAC", уничижительный английский термин, употребляемый компьютерщиками по отношению к некоторым горе-пользователям, которые то и дело сообщают об очередной системной ошибке. А проблема-то, по мнению IT-специалистов, состоит в неумелости этих самых пользователей.
Аббревиатура PEBKAC (или "Problem Exists Between Keyboard and Chair") как раз и означает, что "Проблема имеется между клавиатурой и креслом" (ПИМКИК).
Есть примеры скрытых от обывателя жаргонизмов и в других профессиональных сообществах.
Так, BBC Trending сообщает о секретном выражении, используемом исследователями для бесплатного обмена между собой статьями из научных журналов, контент которых доступен лишь по подписке.
Формула "I can haz PDF" (в духе популярного Интернет-мема "I can haz cheezburger") - это хэштег, с которым любой представитель научного сообщества нынче может разослать коллегам твиты, указывая нужную ему или ей в данный момент статью и контактный адрес электронной почты.
Те из посвященных коллег, что имеют доступ к искомому материалу, принимают сигнал и делятся.
А вот люди, ищущие себе пару через сайты знакомств, используют специальный цифровой код (437737), если хотят в скрытой форме предупредить потенциального партнера об имеющейся у них инфекции.
На телефонном диске, где цифрам соответствуют буквы, этот номер соотносится со словом "герпес" в его английском написании ("herpes"); подразумеваются, однако, и все прочие передающиеся половым путем заболевания.
Впрочем, не все коды состоят из букв и чисел. Некоторые представляют из себя пиктограммы, которые, вроде бы находясь у всех на виду, не должны бросаться в глаза человеку непосвященному.
В одной из статей BBC Future в прошлом году рассказывалось, что дизайн многих денежных купюр включает в себя так называемое "созвездие Евриона". Эта графическая метка, распознаваемая большинством множительных аппаратов, помогает защищать бумажные деньги от копирования.
Множество скрытых пиктографических символов мы можем найти и на улице. Интересный пример - так называемые хобоглифы.
Это система знаков, предназначенных для людей, странствующих в поисках работы, и бездомных бродяг.
Среди прочего, хобоглифы могут указывать на качество воды в находящемся поблизости источнике или предупреждать о неприветливости хозяев какого-нибудь дома на пути.
Говорят, что банды граффитчиков тоже разрабатывают каждая свою закрытую систему символов и покрывают ими рисунки враждебных групп.
Журнал Discover дает несколько примеров в своих номерах за 2012 год. Здесь приведем лишь пару: "SS" значит "South Side" ("Южная сторона"), фракция внутри известной граффити-банды Индианаполиса, в США; буква "Х", небрежно намалеванная красной краской поверх чужих граффити, является символом неуважения.
По сообщениям Discover, специальное программное обеспечение помогает полиции расшифровывать секретные граффити автоматически. Такие программы уже доступны даже в виде приложений для смартфона.
А еще на городских тротуарах по всему миру можно встретить написанные с помощью спрей-краски закорючки, которые соответствуют системе условных знаков строителей и инженеров.
Недавно в статье на сайте ВВС было раскрыто значение нескольких таких символов, применяемых в Великобритании.
Разные цвета соотносятся с разными типами кабеля или труб. Синий указывает на систему водоснабжения; желтый относится к газовым трубам, а зеленый - к уличным видеокамерам или информационным кабелям.
Секретное кодирование информации в общественных местах применяется, конечно же, не просто так.
Оно помогает сохранить общественный порядок при ЧП, быстро и в понятной форме обеспечить специалистов необходимыми техническими сведениями, в деликатной манере предупредить представителей определенных социальных групп об опасности или возможности.
Однако после того, как вы узнаёте о существовании всех этих шифровок, трудно уже бывает отделаться от ощущения, что всё вокруг имеет конспирологическое происхождение.
Даже если речь идет о передаче чисто практической, житейско-бытовой информации, неизбежно придет на ум какая-нибудь теория заговора.
Неудивительно поэтому, что в соцсетях эта тема - одна из любимейших.
"Люди не любят секреты, так ведь? - рассуждает Бейкер. - Нынешний тренд - максимально возможное раскрытие данных. Не зря же мы живем в информационную эру".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.