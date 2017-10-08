4 мифа о неприятном запахе изо рта

Копірайт зображення Alamy Image caption "Честно говоря, дорогая, мне наплевать на гигиену рта"

В чем главная причина запаха изо рта и что нужно сделать, чтобы избавиться от него?

Много лет назад, вскоре после того, как я начала работать на радио, я получила свое первое журналистское задание.

Меня попросили посетить клинику, в которой борются с неприятным запахом изо рта, проверить там свое дыхание и взять интервью у врача.

По дороге в больницу меня охватили сомнения: а вдруг эта задача была неспроста, и коллеги таким образом пытались намекнуть, что у меня тоже с этим проблема.

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К счастью, с моим дыханием все было в порядке, но проблема неприятного запаха изо рта является достаточно распространенной, а мифы вокруг нее совсем не помогают от нее избавиться.

МИФ 1: Определить запах можно, подышав в сложенные горстью ладони

Этот метод не очень эффективен, потому что когда вы дышите в ладони, туда не попадает запах из задней части рта, который распространяется вокруг, когда вы разговариваете.

И таким образом вы можете не почувствовать запах газов, производимых на задней поверхности языка, а ведь именно там и возникает неприятный запах.

У врачей есть три метода выявления этой проблемы.

Врачи определяют неприятный запах изо рта пациента "на нюх"

Они оценивают с помощью обоняния дыхание пациента в 5 см от его лица и запах от ложки, которой провели по поверхности языка.

А также исследуют зубную нить, которой почистили между задними зубами, или емкость со слюной пациента, которую пять минут продержали в инкубаторе при температуре 370 градусов по Цельсию.

В больницах также есть небольшие мониторы, которые способны выявить определенные газы, но проблема в том, что они выявляют не все газы.

Точный метод - это газовая хроматография, которая выделяет сложные газовые смеси и позволяет измерить количество серы в воздухе.

Но он требует специального оборудования, которое есть не в каждой больнице.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы избежать неприятного запаха изо рта, надо регулярно чистить зубы, даже если вы бегемот в Лондонском зоопарке

На самом деле, далеко не каждый, кто думает, что у него есть неприятный запах изо рта, действительно имеет его.

Иногда люди просто неправильно трактуют поведение своего собеседника, который отвернулся или отодвинулся во время разговора.

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В реальных случаях галитоза - медицинское название неприятного запаха изо рта - люди обычно реагируют иначе.

В одном исследовании выяснили, что лишь 27% людей склонны отодвигаться от собеседника, если у него неприятно пахнет изо рта.

А какая вообще доля людей имеет эту неприятную проблему - точно неизвестно. Данные варьируются от 22 до 50%.

МИФ 2: Неприятный запах свидетельствует о скрытой болезни

Причиной запаха изо рта являются летучие сернистые соединения - газы с очень выразительным запахом.

Самые неприятные из них - сульфид углерода, который имеет выраженный запах тухлых яиц, и этантиол, пахнущий гниющей капустой.

Именно эти соединения придают моче некоторых людей особенно невыносимый запах после того, как они съели спаржу.

Эти соединения высвобождаются, когда пища и бактерии накапливаются в бороздках на задней части языка.

Хорошая новость заключается в том, что это явление - обычно временное, и возникает только если вы съели чеснок или сырой лук, а также после кофе или сигарет.

Однако в семи из десяти случаев причиной галитоза являются стоматологические проблемы, например, воспаление десен или налет на языке.

Конечно, иногда неприятный запах изо рта может сопровождать и другие заболевания, например, болезни уха, носа и горла, почек, легких или кишечника.

Но в таком случае вы наверняка ощутите и другие симптомы.

МИФ 3: Помогает ополаскиватель для рта

Первое, что делают многие, если подозревают у себя наличие неприятного запаха изо рта, - начинают полоскать рот.

Ополаскиватель с ароматом мяты или гвоздики, а также разнообразные средства с антисептиком, скрывающие запах, но лишь на короткое время.

Они устраняют бактерии, вызывающие высвобождение зловонных соединений. И это действительно эффективно лишь на определенное время.

Но ополаскиватели с содержанием спирта обезвоживают ротовую полость, что может только усилить неприятный запах.

Копірайт зображення Fox Photos Image caption Ополаскиватели помогают не всегда

Именно поэтому употребление большего количества воды в течение дня имеет положительный эффект: вода смывает остатки пищи и предотвращает сухость во рту.

Британский независимый исследовательский институт в области здравоохранения, Кокрановское сотрудничество, сейчас проводит обзор исследований относительно эффективных средств борьбы с неприятным запахом изо рта.

В предыдущем обзоре 2008 года пять лучших исследований показали, что запах частично устраняют ополаскиватели с содержанием антибактериальных веществ, например, хлоргексидина и хлорид цетилпиридиния, а также диоксида хлорида или цинка.

Но авторы обзора отметили, что для подтверждения этих выводов необходимо больше исследований.

Чтобы устранить неприятный запах, советуют также чистить язык с помощью специальной щеточки. Последний Кокрановский обзор как раз и показал, что эффект от чистки действительно есть, но он кратковременный.

Исследователи также предупредили о том, что при чистке языка нельзя слишком сильно надавливать на щетку, чтобы не повредить его поверхность. И лучше всего выбирать мягкую щетку.

МИФ 4: Важно избавиться от бактерий во рту

В ротовой полости каждого взрослого человека в определенный момент содержится от 100 до 200 видов бактерий.

Теперь, когда мы осознали положительную роль микробиом человека и миллионов бактерий в нашем организме, ученые начали исследовать не способы уничтожения микробов, а создание наиболее здоровой их комбинации.

Для этого нужно устранить одни бактерии и улучшить уровень других, что можно достичь с помощью пробиотиков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чистка языка также помогает устранить запах, но делать это надо очень осторожно

В ходе исследований ученые попытались избавиться от вредных бактерий, вызывающих кариес, с помощью геля и покрытия для зубов, которые наносились в клинике, а также специальных полосок, которыми пациенты могли воспользоваться самостоятельно дома.

Возможно, уже скоро мы сможем тем же способом избавиться и от бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта.

Но пока исследователи над этим работают, врачи по-прежнему советуют осторожно чистить зубы, пить много воды, не курить, питаться сбалансировано и немедленно посетить врача при появлении первых признаков воспаления десен.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future