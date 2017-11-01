Нужно ли нам питаться как первобытные люди?

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Современные полуфабрикаты и фастфуд, наверное, не самый правильный способопитания. Но стоит ли переходить на рацион доисторических людей, так называемую "палеолитическую диету", которая становится популярной в последнее время?

Они не ели пиццу и карри. Они не знали вкуса торта. Они охотились, чтобы добыть мясо, ловили рыбу и собирали орехи и ягоды в лесах. И, если верить некоторым источникам, люди палеолита, жившие между 2,5 млн и 10 тыс. лет назад, соблюдали самую подходящую для современной жизни диету.

Аргумент в пользу так называемой палеолитической диеты таков: человеческий организм адаптировался к жизни в течение каменного века, и, поскольку наша генетика с тех пор изменилась очень мало, с биологической точки зрения нам гораздо больше подходит диета охотников и собирателей, существовавшая до сельскохозяйственной революции.

Частности могут меняться в зависимости от варианта диеты, но в целом рекомендуется воздерживаться от молочных продуктов и пищи на основе злаков, такой как паста, хлеб или рис, а в некоторых версиях запрещены также чечевица и фасоль.

Сторонники этой диеты утверждают, что новые заболевания - сердечная недостаточность, диабет и рак - возникли, в первую очередь, из-за несовместимости наших современных пищевых привычек с доисторической анатомией.

Но каковы свидетельства в пользу того, что пища первобытных людей подходит нам больше? Здесь следует ответить на два вопроса.

Во-первых, правда ли, что мы биологически идентичны людям каменного века? И если да, то, во-вторых, означает ли это, что мы должны питаться так же? Будет ли такая диета для нас полезнее?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Доисторические люди такое не ели. Но не факт, что это им не понравилось бы

Последователи палеолитической диеты говорят, что причина, по которой мы должны ее придерживаться, состоит в том, что наш организм, в особенности наша пищеварительная система, приспособился именно к этой пище.

Утверждается, что употребление молочных и прочих продуктов, которые были недоступны до появления сельского хозяйства, бросает вызов одновременно и эволюции, и нашему организму.

По оценкам польского исследования 2012 года, 70% энергии, необходимой нам ежедневно, человек западного мира получает из пищи, которую первобытные люди ели очень редко или не ели вовсе: молочных продуктов, злаков, рафинированного сахара и переработанных жиров.

Биологи-эволюционисты придерживаются другой точки зрения. Марлин Зук из университета Миннесоты в США, автор книги Paleofantasy, говорит, что из-за того, что разные гены изменяются с разной скоростью, нет никаких оснований считать, что мы генетически идентичны людям, жившим в эпоху плейстоцена.

Эволюция работает не так - она не останавливается, создав "совершенного человека". Люди никогда не прекращали своего развития.

Как объясняет Зук, "некоторые из генов, которые мы имели еще в плейстоцене - это те же гены, которые достались нам от живых существ, чьей средой обитания был океан. Тем не менее, никто не предлагает нам питаться, как это делают животные-биофильтраторы".

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Одним из примеров того, как изменились наши гены с доисторических времен, является переносимость лактозы, которая возникла в результате сельскохозяйственной революции

Примером относительно недавних генетических изменений, произошедших примерно 7 тыс. лет назад, является так называемая персистенция лактазы.

Младенцы питаются исключительно молоком, но для древнего человека после прекращения материнского кормления оно становилось непривычной пищей и могло вызывать желудочные боли и диарею.

Люди начали разводить рогатый скот скорее ради мяса и шкур, нежели ради молока. Но те, кому удавалось переваривать молочные продукты, не испытывая дискомфорта, могли пить коровье молоко.

Это дало им эволюционное преимущество: они получили не только дополнительный источник пищи, но и чистый напиток. И они выжили, передав своим детям вариант гена, помогающий усваивать молоко. Все большее количество взрослых могло пить молоко, в разных местах - в разной степени.

Так или иначе, идентичны мы пещерным людям генетически или нет, есть вероятность того, что палеолитическая диета все-таки для нас полезней. Мало кто будет спорить с тем, что постоянно питаться рафинированными продуктами не очень полезно, или с тем, что мы только выиграем, если будем есть больше фруктов и овощей.

Грубо говоря, если сравнивать фастфуд с палеолитической диетой, последняя, несомненно, выиграет. Но что если сравнить ее со здоровой диетой?

Лишь малая часть исследований посвящена именно этому. Из них следует, что на палеолитической диете мы склонны быстрее терять вес, но большинство из этих исследований охватывает короткий промежуток времени, предлагая участникам придерживаться диеты три недели или около того, да и самих испытуемых не очень много.

В одном обзоре приводятся выборки, состоящие всего из 10, 29, 14 и 13 человек. Не всегда просто убедить людей попробовать эту диету. Одно из исследований закончилось раньше времени, потому что за шесть месяцев не удалось найти ни одного нового участника.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея, что наш организм не приспособлен к перевариванию молока и злаков, не вполне обоснована

В начале нынешнего года появились публикации, утверждающие, что наконец найдено доказательство того, что мы должны питаться как люди каменного века.

Причиной для таких заявлений послужили результаты долгосрочного рандомизированного контролируемого исследования. Оно заняло два года, но, по сравнению с предыдущими, - и это достаточно долгий срок.

Выборка также была больше, чем раньше. В исследовании приняло участие 70 женщин после менопаузы, страдающих ожирением, средний возраст которых составил 60 лет.

В течение двух лет они следовали либо палеолитической диете, либо скандинавской диете с низким содержанием жиров, которая не исключает какие-либо блюда, но делает акцент на обезжиренные молочные продукты и на продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые хлопья.

Внутри каждой из диет испытуемым следовало придерживаться заданных идеальных пропорций протеина, жиров и углеводов.

И что же? Участницы обеих групп похудели, но после шести месяцев женщины на палеолитической диете потеряли больше веса, и их талии стали тоньше, чем у женщин на скандинавской диете. Казалось, что эта диета лучше, но потом все изменилось.

По прошествии двух лет между двумя группами не обнаружилось никакой разницы в весе. Единственное отличие было в уровне содержания вредных жиров в крови, триглицеридов, но в пределах безопасной нормы. Участницы обеих групп признали, что этих диет довольно сложно придерживаться, и большинство не смогло соблюсти заданный баланс питательных веществ.

Так что пока не существует убедительных доказательств того, что мы должны питаться как доисторические люди.

Конечно, нет ничего полезного в том, чтобы придерживаться рациона, состоящего в основном из рафинированных продуктов, таких как белый хлеб и сладкие хлопья. Но это не значит, что надо избегать всех молочных продуктов и злаков, если у вас нет из-за них каких-либо особых проблем.

В трехнедельном исследовании 2011 года люди признали, что с палеолитической диетой трудно поддерживать рекомендуемый ежедневный уровень потребления кальция, железа и клетчатки. Но исследования трудно сравнить, поскольку не все они изучают в точности одну и ту же диету.

Если речь идет о снижении веса, то совет всегда будет скучен: меньше есть и больше заниматься спортом. Возможно, поэтому любая диета, предлагающая альтернативу, выглядит для нас привлекательно. Но, к сожалению, волшебная пилюля до сих пор не изобретена.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.