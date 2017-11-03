Путь к звездам: Лайка, которая стала первой жертвой космоса

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3 ноября 1957 года первое живое существо покинуло Землю и полетело в космос. Инженеры, закрывшие Лайку в узкой, без окон, космической капсуле "Спутник-2", знали, что видят ее в последний раз.

Обратно четвероногая первооткрывательница Вселенной не вернулась, открыв собой список жертв космоса, сначала животных, а затем и людей.

В 1948-1961 годах путь в космос человеку проложили 48 собак, 15 обезьян и два кролика. 27 животных погибли вследствие аварий и разных непредвиденных обстоятельств. Лайка была единственной, кого сознательно отправили на верную смерть.

Никита Хрущев откровенно рассматривал освоение космоса как пропагандистскую гонку с Америкой.

С одной стороны, он выделял на него огромные ресурсы, с другой стороны, вплоть до его отстранения от власти в 1964 году, не давал ученым и конструкторам работать спокойно и планомерно, каждые несколько месяцев напрягая их сакраментальным вопросом: "Чем еще удивлять будем?"

Сенсационный полет первого спутника состоялся 4 октября 1957 года, а уже 12 октября глава правительства потребовал от Сергея Королева чего-нибудь эффектного к 40-летию советской власти.

Времени оставалось всего ничего. Решили отправить на орбиту собаку, которой оказалась двухлетняя дворняжка по кличке Лайка.

По имеющимся данным, загодя подобная акция не планировалась. Автор идеи неизвестен. Современный исследователь Александр Никонов предполагает, что Хрущев согласился, потому что никогда в жизни не имел собаки.

Эксперимент фактически провалился. Возвращать Лайку на Землю и так не предполагалось, но по плану она должна была прожить в космосе неделю, а задохнулась из-за перегрева кабины уже через шесть часов. Советские власти этот факт скрыли.

Единственным научным результатом стало доказательство принципиальной возможности пребывания живого существа на орбите. Впрочем, в этом и так мало кто сомневался.

Как выбирали собак

Технические параметры корабля ограничивали вес животного 6-7 кг, а рост в холке 35 см.

Породистых собак биологи сочли изнеженными и порекомендовали использовать бродячих, прошедших суровую школу выживания. "Собачий отряд космонавтов" набирали в основном на улицах.

Экспериментаторы предпочитали работать с собаками женского пола как более послушными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми и невредимыми и стали всемирно известными

Для установки датчиков лучше подходили гладкошерстные собаки, а для фото- и киносъемки - имевшие в окрасе крупные белые пятна.

Из 10 предварительно отобранных кандидаток после испытаний в барокамере, на центрифуге и вибростенде оставили трех: Альбину, Лайку и Муху. Альбина оказалась беременной, а Муху забраковали из-за нефотогеничных кривых лап. Погибнуть и войти в историю выпало Лайке.

Как погибла Лайка

"Спутник-2" технически не был рассчитан на приземление.

Он представлял собой конический цилиндр высотой около четырех метров и с диаметром основания два метра. Лайка находилась в капсуле размером со стиральную машину, с устройством для химической регенерации воздуха, рассчитанным на семь суток работы, и автоматической кормушкой, дважды в сутки открывавшей крышку контейнера с желеобразной питательной смесью.

Копірайт зображення TASS Image caption Перед полетом Лайке вживили в тело датчики пульса и дыхания

Хирурги вживили Лайке датчик дыхания на ребра и датчик пульса около сонной артерии. Провода тянулись к аппарату "КМА-01", способному также измерять температуру и давление и снимать кардиограмму.

Последние дни на Байконуре собаку каждый день сажали на несколько часов в капсулу, чтобы она привыкала к обстановке.

После выхода на орбиту автоматика должна была ослабить тросики, которыми крепился комбинезон Лайки, чтобы позволить ей сидеть, стоять и немного двигаться вперед и назад.

В час ночи 3 ноября капсулу установили на ракету. Через некоторое время наблюдавшие за собакой сотрудники заметили, что она хочет пить. Смесь в кормушке содержала достаточное для жизни количество жидкости, но люди отдраили люк и дали ей воды.

Корабль стартовал с Байконура в половине шестого утра по московскому времени. Телеметрические данные показали, что Лайка хорошо перенесла перегрузку, но капсула начала нагреваться, температура в ней превысила 40 градусов, и примерно через шесть часов (четыре витка вокруг Земли) приборы зафиксировали остановку сердца.

Спутник с мертвой Лайкой совершил 2370 витков и сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года.

Правительственная комиссия, выяснявшая, что оказалось не так с системой терморегуляции, распорядилась провести опыты со схожими условиями на Земле, в результате чего погибли еще две собаки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Щенки Стрелки стали не менее знаменитыми

11 апреля 2008 года во дворе московского Института военной медицины на Петровско-Разумовской аллее, где готовился космический эксперимент, открыли памятник Лайке в виде ракеты, переходящей в раскрытую ладонь, на которой с поднятой головой стоит бронзовая собачка.

"Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака"

Второй советский спутник стал одновременно первым случаем блефа в истории космических исследований. Советские газеты целую неделю публиковали бюллетени о самочувствии уже мертвой Лайки.

Информация подавалась так, что можно было думать, будто Лайке предстоит возвращение. Мировые СМИ восхищались новым космическим триумфом Советов и переживали за четвероногую путешественницу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака" ("Нью-Йорк таймс", 5 ноября 1957 г.)

Заявленная масса спутника составляла 508 кг, а первый спутник весил всего 83,4 кг.

Мощность носителя осталась прежней, просто в первом случае спутник отделился от второй ступени ракеты-носителя, а на следующий раз совершал полет вместе с ней. Но об этом нюансе умалчивалось, и все ахнули: русские всего за месяц увеличили выводимый на орбиту полезный груз в шесть с лишним раз!

Однако когда ТАСС объявил, что Лайку якобы усыпили на орбите по соображениям гуманности, и особенно когда выяснилось, что ее и не планировали возвращать, к аплодисментам примешались протесты защитников животных.

По адресу "Москва, Кремль" и в ООН поступили несколько сотен писем, авторы которых бичевали жестокость экспериментаторов, а некоторые заявляли, что лучше бы вместо собаки отправили в космос Хрущева.

Собаки, обезьяны и кролики

Отсчет космической эры ведется с первого орбитального полета, но эксперименты с так называемыми геофизическими (суборбитальными) ракетами начались в СССР и в США с 1948 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 8 июля 1959 года: космическая рекордсменка Отважная и безымянный кролик

Геофизическая ракета не до конца преодолевает земное притяжение, а "по-лягушачьи" прыгает на высоту от 100 до 400 км, головная часть летит по параболе и приземляется на парашюте спустя 15-20 минут.

Тогда же в обеих странах начались опыты с животными. Советские исследователи, по традиции, идущей от академика Павлова, использовали собак (в двух случаях кроликов), а их американские коллеги - ближайших родичей человека, шимпанзе и макак-резусов.

В СССР с 1948-го по 1961 год летали 48 собак, 20 из них погибли: Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Мишка-2, Рыжик, Лиса-2, Бульба, Рита, Рыжая, Джойна, Пальма, Пушок, Жульба, Кнопка, Лайка, Чайка, Лисичка, Пчелка, Мушка.

Копірайт зображення ITAR-TASS Photo Agency/Alamy Stock Photo Image caption Собаки сделали важный шаг в освоении космического пространства, проложив путь для людей

Американцы за это же время отправили в космос 15 обезьян. Не вернулись восемь: Альберт-1, Альберт-2, Альберт-3, Альберт-4, Альберт-5, Гордо, Голиаф и Скэтбэк.

Интересные факты

Некоторые собаки летали на геофизических ракетах неоднократно, а Кусачка, переименованная за это в Отважную, целых пять раз. Ее чучело ныне выставлено в Музее современной истории России.

Первыми живыми существами, благополучно приземлившимися на парашютах после полета на геофизической ракете, стали собаки Дезик и Цыган (СССР, 22 июля 1951 года) и шимпанзе Йорик (США, 20 сентября 1951 года). Дезик погиб через неделю при повторном запуске. Цыгана забрал домой академик Анатолий Благонравов.

3 сентября 1951 года с космодрома Капустин Яр должна была стартовать геофизическая ракета с собаками Непутевым и Рожком. Рожок накануне запуска сбежал из клетки. Сотрудники поймали и запустили первого попавшегося бродячего пса. Королев узнал об этом лишь после благополучного приземления и пошутил, что скоро, мол, в космос смогут летать все желающие. Собаку назвали ЗИБ ("Замена исчезнувшего Бобика"). Королев в докладе для руководства расшифровал аббревиатуру как "Запасной исследователь без подготовки".

4 ноября 1955 года парашют с катапультировавшейся после полета собакой Малышкой отнесло в сторону сильным ветром. После двух дней поисков в степи Малышку нашли живой в капсуле для приземления, но парашют отсутствовал. Оказалось, его утащил проходивший мимо с отарой чабан, чтобы использовать хорошую ткань в хозяйстве.

28 июля 1960 года с Байконура отправился в космос корабль серии "Восток" (копия того, на котором менее чем через год полетит Юрий Гагарин) с собаками Лисичкой и Чайкой на борту. Лисичка была любимицей Сергея Королева, и он перед стартом сказал ей: "Я очень хочу, чтобы ты вернулась". На 38-й секунде полета корабль взорвался.

19 августа 1960 года собаки Белка и Стрелка стали первыми живыми существами, облетевшими вокруг Земли (также на "Востоке"). Спустя некоторое время Стрелка родила шесть здоровых щенков. Одну из ее дочек по кличке Пушинка Хрущев подарил президенту США Джону Кеннеди. Белка и Стрелка прожили по собачьим меркам долгую жизнь, а затем из них набили чучела, хранящиеся в Музее космонавтики.

У американцев первым совершил успешный орбитальный полет 29 ноября 1961 года шимпанзе Энос.

1 декабря 1960 года был произведен очередной тестовый запуск "Востока" с собаками Пчелкой и Мушкой. Из-за неполадки системы стабилизации тормозной двигательной установки траектория спуска изменилась. Чтобы не допустить приземления секретного корабля за пределами СССР, по радио была дана команда на подрыв устройства, имевшегося на борту для подобных случаев.

Хотя Сергея Королева сильно торопили со стартом Гагарина, он настоял, чтобы человек летел лишь после двух подряд успешных запусков "Востоков" с собаками на борту. В последнем тесте за 18 дней до исторического момента участвовала собака по кличке Удача. В этом же полете была успешно опробована шпионская аппаратура, сфотографировавшая объекты в Турции и Африке.

Во время испытаний "Востока" в космос всякий раз отправляли по две собаки, но в ходе последних двух тестов место одной из них занимал человеческий манекен, прозванный на Байконуре "Иваном Ивановичем".

"Последняя собачка в космосе"

В феврале-марте 1966 года, когда на повестку дня стал вопрос о длительном пребывании людей на орбитальных станциях, в СССР запустили спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком. Они вернулись живыми, хотя сильно изможденными, после 23 суток на орбите, что является рекордом пребывания в космосе для животных.

В США летом 1969 года с той же целью провела девять дней на орбите шимпанзе Бонни. В СССР и России с 1983-го по 1997 год осуществлялась исследовательская программа БИОН, в рамках которой летали в космос 12 макак-резусов.

Но в основном с началом в 1961 году эры пилотируемых экспедиций использование животных закончилось.

Юрий Гагарин, за полтора часа на орбите не совершавший практически никаких действий, однажды пошутил, что был первым человеком и последней собачкой в космосе.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future