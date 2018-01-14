Эсперанто - искусственный язык, который объединяет мир

Копірайт зображення Jose Luis Penarredonda

На эсперанто на протяжении столетия его существования разговаривало довольно небольшое количество людей. Но сегодня этот уникальный придуманный польским врачом язык переживает настоящее возрождение. Почему люди начали учить язык, не имеющий национальности и многолетней истории?

В небольшом доме на севере Лондона шесть молодых людей каждую неделю с энтузиазмом посещают уроки языка. Его изучают уже 130 лет - традиция, пережившая войны и хаос, пренебрежение и забвение, Гитлера и Сталина.

Они практикуют этот язык не для того, чтобы поехать в другую страну. Он не поможет им найти работу или объясниться в магазине за рубежом.

Большинство из них общается на этом языке только раз в неделю на этих занятиях.

Впрочем, это - абсолютно полноценный язык, на которым пишут стихи или ругаются.

И хотя он впервые появился на свет в небольшом буклете, написанном Людвиком Л. Заменгофом в 1887 году, он стал наиболее развитым и самым популярным когда-либо созданным искусственным языком.

И все-таки многие скажут вам, что эсперанто - это провал. Спустя более столетия после его создания на этом языке разговаривает не более двух миллионов человек - такое количество сторонников может быть только у какого-то слишком экстравагантного хобби.

Но почему сегодня количество эсперантистов начало расти?

От Лиги Наций до Уголка ораторов

Эсперанто должен был стать единственным языком международного общения, вторым после родного для каждого человека в мире. Именно поэтому учить его довольно легко. Все слова и предложения строятся по четким правилам, которых всего 16.

Эсперанто не имеет запутанных исключений и грамматических форм, как в других языках, а его лексикон заимствован из английского, немецкого и нескольких романских языков, например французского, испанского или итальянского.

Эсперанто должен был стать языком будущего. Его представили на Международной выставке в 1900 году в Париже, и вскоре языком увлеклась французская интеллигенция, которая считала его проявлением модернистского стремления улучшить мир с помощью рациональности и науки.

Строгие правила и четкая логика этого языка соответствовали современному мировоззрению. Эсперанто казался более совершенным инструментом общения, чем "естественные" языки, полные нелогичностей и странностей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Французские дети учат эсперанто

Изначально на эсперанто возлагались большие надежды.

В первом учебнике языка Заменгоф утверждал, что если бы все говорили на одном языке, "образование, идеалы, убеждения и цели были бы общими, и все народы объединились бы в единое братство".

Язык должен был называться просто lingvo internacia, то есть международный язык.

Однако псевдоним Заменгофа "доктор Эсперанто" - "врач, который надеется" - оказался более точным.

Цвета официального флага языка - зеленый и белый - символизируют надежду и мир, а эмблема - пятиконечная звезда - соответствует пяти континентам.

Идея общего языка, который объединит мир, нашла отклик в Европе. Некоторые из сторонников эсперанто заняли важные государственные должности в нескольких странах, а самого Заменгофа 14 раз номинировали на Нобелевскую премию мира.

Была даже попытка создать страну, жители которой будут разговаривать на эсперанто.

Государство Амикехо основали на маленькой территории в 3,5 кв. км между Нидерландами, Германией и Францией, которая на протяжении истории была своеобразной "нейтральной зоной".

По словам лингвиста Арики Окрент, автора книги "Страна вымышленных языков", три процента четырехтысячного населения Амикехо разговаривали на эсперанто. Такой доли говорящих не было достигнуто больше нигде и никогда.

Копірайт зображення Alamy Image caption Эсперантисты собирались в клубах с первых дней существования языка

Вскоре худощавый бородатый врач-офтальмолог стал кем-то вроде святого покровителя Эсперантии - "нации" говорящих на эсперанто.

Ежегодно 15 декабря сообщество эсперантистов празднует день его рождения во всем мире.

На последних конгрессах участники устраивали шествия с портретами доктора, не слишком отличающиеся от религиозных маршей католиков в Страстную пятницу.

В честь доктора Заменгофа установлены многочисленные статуи и мемориальные таблички во всем мире, его имя носят улицы, астероид и вид лишайника.

В Японии даже существует религиозная секта Оомото, ее члены пропагандируют общение на эсперанто и чествуют Заменгофа как одного из своих божеств.

Даже когда Первая мировая война отбросила идею создания Амикехо, а мечты о мире во всем мире стали слишком иллюзорными, язык эсперанто продолжал процветать.

Он мог бы стать официальным языком только что созданной Лиги Наций, если бы Франция не проголосовала против.

Но Вторая мировая война положила конец расцвету эсперанто.

Оба диктатора, Сталин и Гитлер, начали преследовать эсперантистов. Первый - потому что видел в эсперанто инструмент сионизма, второму не нравились антинационалистические идеалы сообщества.

На эсперанто разговаривали в нацистских концлагерях - дети Заменгофа погибли в Треблинке, советских эсперантистов отправляли в ГУЛАГ.

Копірайт зображення Alamy Image caption Эсперантисты всегда были пацифистами и боролись с фашизмом

Но те, кому удалось выжить, начали снова объединяться, хотя послевоенное сообщество было очень немногочисленным и не воспринималось серьезно.

В 1947 году, вскоре после Конгресса молодежи в Англии, в знаменитом лондонском "Уголке ораторов" выступил Джордж Сорос.

Будучи еще подростком, он прочитал проповедь из Евангелия на эсперанто в месте, где традиционно собирались сторонники теорий заговора и активисты-маргиналы.

Возможно, он сделал это в юношеском пылу, так как вскоре будущий миллиардер покинул сообщество.

Рождение сообщества

Изучение эсперанто преимущественно происходило самостоятельно. Эсперантисты в одиночестве корпели над учебником, самостоятельно выясняя грамматические правила и запоминая слова. Учителя, который бы исправил ошибку или улучшил произношение, не было.

Именно так в подростковом возрасте и изучала язык одна из самых известных есперантисток мира Анна Левенштейн.

Девочку раздражал французский язык, который она учила в школе, из-за многочисленных исключений и сложной грамматики, и однажды она обратила внимание на адрес Британской ассоциации эсперантистов, напечатанный в конце учебника.

Она прислала письмо, и вскоре ее пригласили на встречу молодых эсперантистов в город Сент-Олбанс к северу от Лондона.

Девочка очень волновалась, ведь это была ее первая самостоятельная поездка за пределы города.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первые учебники эсперанто

"Я понимала все, что говорили другие, но сама разговаривать не решалась", - вспоминает она. На встрече в основном были молодые люди чуть старше двадцати.

Путешествие в Сент-Олбанс стало поворотным моментом в ее жизни. Эсперанто было головоломкой, которую Левенштейн решала самостоятельно, но теперь она могла делиться опытом со всем миром.

Она постепенно приобретала уверенность в языке и вскоре присоединилась к группе эсперантистов, которая собиралась на севере Лондона.

Необходимость добираться туда тремя автобуса не охладила ее пыл.

Мировое сообщество, к которому присоединилась Левенштейн, сложилось благодаря переписке по почте, изданию бумажных журналов и ежегодных конгрессов.

Отказавшись от большой политики и глобальных амбиций прошлого, эсперантисты создали культуру, целью которой является просто "общение людей с общим увлечением", объясняет Анжела Теллер, которая говорит на эсперанто и исследует язык.

Люди встречались на конференциях и заводили друзей. Некоторые влюблялись и женились, и дети в таких семьях говорили на эсперанто с рождения.

Новым поколениям не нужно столько терпения, как их родителям. Теперь любители эсперанто могут ежедневно общаться на языке онлайн.

Сервисы коммуникаций еще на заре интернета, например Usenet, имели чаты и страницы, посвященные эсперанто.

Сегодня молодое сообщество эсперантистов активно пользуется социальными сетями, прежде всего в соответствующих группах Facebook и Telegram.

Конечно, интернет стал вполне логичным местом встречи для сообщества, разбросанного по всему миру.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Инвестора и филантропа Джорджа Сороса эсперанто научил отец

"Онлайн-пространство позволяет переосмыслить старые формы общения в новой среде", - объясняет Сара Марино, преподаватель теории коммуникаций в Борнмутском университете.

"Онлайн-коммуникация намного быстрее, дешевлее и современнее, но сама идея - не нова", - добавляет она.

Сегодня эсперанто является одним из самых распространенных языков в интернете (если учесть отношение к количеству носителей этого языка).

Страница в Википедии имеет около 240 тыс. статей, что практически ставит эсперанто в один ряд с турецким языком, который имеет 71 млн носителей, или корейским (77 млн ​​говорящих).

Популярные продукты Google и Facebook уже много лет имеют версию на эсперанто, и для изучения языка также существует немало онлайн-сервисов.

Исключительно для эсперантистов существует бесплатный сервис обмена жильем - Pasporta Servo.

Но настоящая революция произошла в наименее ожидаемом месте.

Новая платформа

В 2011 году ученый и предприниматель из Гватемалы Луис фон Ан рассказал о своей новой идее. Поскольку именно он придумал CAPTCHA, технологию, которая помогла бесплатно оцифровать миллионы книг, его новый проект сразу вызвал интерес.

В своей речи на TEDx он объявил, что переведет интернет, обучая пользователей иностранным языкам. Инструмент, с помощью которого он собирался это сделать, назывался Duolingo.

Эта идея захватила эсперантиста Чака Смита, основателя Википедии на эсперанто и активного пропагандиста распространения языка в интернете.

Копірайт зображення Alamy Image caption Немецкий город Херцберг-ам-Харц с 2006 года носит имя "город Эсперанто"

Смит был убежден, что Duolingo вырастет в нечто великое. Он послал электронное письмо фон Ану, предпринимателю, который уже продал две свои компании Google и отказался от работы у самого Билла Гейтса.

Фон Ан ответил на электронное письмо в тот же день. Он отметил, что эсперанто рассматривался, но не был в приоритете.

Тогда эсперантисты подняли шум и убедили создателей программы Duolingo в необходимости внесения эсперанто в список языков.

Первая версия курса эсперанто для англоязычных пользователей появилась на сайте Duolingo в 2014 году, чуть позже курс разработали на испанском и португальском языках, а сейчас идет обновление англоязычной версии.

Смит возглавил команду из 10 человек, которые работали по 10 часов каждую неделю в течение восьми месяцев. Никто из них не получал за это деньги, но они не жаловались - они все были энтузиастами распространения эсперанто.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Урок эсперанто в польской школе

Учить эсперанто на платформе Duolingo легко и весело. Вы можете пройти один урок за пятиминутный перерыв или во время поездки на работу или домой.

Если вы активно пользуетесь сайтом, ваш рейтинг постоянно повышается, а аватарку украсит маленький значок.

Если же вы забросили учебу, зеленая сова мягко, но настойчиво напомнит вернуться на сайт.

Duolingo стало самым эффективным инструментом изучения эсперанто за всю историю существования языка.

Как показывает программа, на курс эсперанто подписались около 1,1 млн пользователей - почти половина всех людей, которые говорят на эсперанто в мире.

Около 25% людей, начавших курс на Duolingo, завершили его, рассказывает официальный представитель платформы.

Впрочем, живое общение на языке все равно остается необходимым. Именно поэтому студенты эсперанто приходят в языковые школы, такие как эта на севере Лондона, где преподает Анна Левенштейн.

На дверях классной комнаты - зеленая звезда, эмблема эсперанто. Учеников приветливо встречает домашняя собака, им также предлагают чай.

Копірайт зображення Alamy Image caption Имя доктора Заменгофа носят улицы и площади во всем мире

Вдоль стен уютной студии - полки с трудами Маркса, Энгельса, Розы Люксембург и Ленина. Есть также несколько книг на эсперанто, а также "Утопия" Томаса Мора в оранжевой обложке.

Школу посещают очень разные люди. Кто-то, например Джеймс Дрейпер, взялся изучать эсперанто по прагматическим причинам. Языки даются ему нелегко, а эсперанто - один из самых простых.

Другие студенты, наоборот, упорные полиглоты, которые интересуются искусственным языком, который является полезным инструментом для понимания других языков.

Причины могут быть самыми разными, однако у всех эсперантистов есть нечто общее. Это - любознательность, открытость новому опыту и доброжелательное отношение к миру.

Анжеле Теллер это известно с того дня, когда ее дети вернулись из лагеря эсперантистов. Она спросила их, откуда были их друзья, и дети ответили: "Мы не знаем".

"Национальности каким образом отошли на задний план, - объясняет она. - Кажется, так и должно быть".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.