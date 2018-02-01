Откуда у нас умение сворачивать язык трубочкой?

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Способность сворачивать язык трубочкой долгое время считали примером генетики в действии. Впрочем, как выяснила обозреватель BBC Future, все гораздо сложнее.

Станьте перед зеркалом, немного приоткройте рот и попробуйте сделать языком трубочку. Если вам это удалось, то вы - среди 65-81% людей на Земле, кто умеет это делать (кстати, большинство из них - женщины).

Скорее всего, вы делаете это не первый раз, и вас уже просили провести такой эксперимент на школьном уроке биологии.

Помню свои муки - все мои одноклассники, кажется, безо всякого труда свернули языки, и только мой никак не поддавался.

Скручивать язык трубочкой умеют примерно 65-81% людей на Земле

Учитель тогда объяснил, что причина - просто в генетике. Вы либо унаследовали вариант гена, который позволяет делать такое с языком, либо - нет.

В последнем случае вам никогда этого не удастся.

Я, однако, сдаваться не хотела. Изо дня в день я училась это делать, и к своему удивлению впоследствии сделала свой язык более поворотливым.

Но разве можно научиться способности, которая передается исключительно с генами?

На самом деле, генетическая теория оказалась сплошным мифом, хотя и сегодня во многих учебниках биологии вы найдете такое объяснение.

Авторство этой гипотезы принадлежит выдающемуся американскому генетику Альфреду Стертеванту.

Еще в 1940 году ученый предположил, что способность скручивать язык - это признак, который наследуется не как смесь генов ваших родителей, а отдельно от одного из них.

Таким же образом, мы получаем в наследство от родителей цвет глаз и кожи, а также веснушки (хотя теперь известно, что на появление веснушек могут влиять и варианты других генов).

В описании своего эксперимента Стертевант отметил, что у четырех детей, которые умели скручивать язык, родители не владели такой способностью.

Исследователь, однако, все равно пришел к выводу, что умение скручивать язык является наследственным, по крайней мере частично.

Копірайт зображення Alamy Image caption Скручивать язык трубочкой можно научиться - хотя тренироваться придется долго

Теорию, на самом деле, очень легко проверить на однояйцевых близнецах. Поскольку они имеют абсолютно идентичный набор генов, оба из близнеца должны либо уметь скручивать язык, либо нет.

Однако в исследовании, проведенном в 1950-х годах с участием 33 близнецов, у семи пар эта способность не совпадала.

К чести Альфреда Стертеванта стоит отметить, что, увидев результаты этого исследования, он признал свою ошибку.

Именно ничтожность этого навыка и делает ее интересным предметом генетических исследований

Однако распространение мифа это не остановило, к тому же школа продолжает и сегодня подкреплять его.

Все больше усложняет ситуацию тот факт, что существует и промежуточная категория людей, которые могут скручивать язык только частично, а не соединяя его края полностью.

Бесспорно, этот навык не важен, и без него можно легко прожить. Однако именно его ничтожность и делает его интересным предметом генетических исследований.

Большинство людей не обращают на это умение внимания - они его обычно не обсуждают и вряд ли тренируют.

Это позволяет максимально ограничить влияние окружающей среды - важный фактор в исследованиях генетики.

Так что же выяснили ученые в течение десятилетий исследований?

Оказывается, гены все же влияют определенным образом, но это может быть взаимодействие нескольких генов или их вариантов. Поэтому результат будет не однозначен.

Кроме того, кажется, я далеко не единственная, кто приобрел это умение с практикой.

Исследователь Джон Макдональд с факультета биологии в Университете Делавэра попросил 33 студентов, которые не умели скручивать язык, ежедневно практиковать этот навык.

За месяц тренировок один из них таки научился это делать. Конечно, это не так много, но, уверена, что есть и другие примеры тех, кому это удалось.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.