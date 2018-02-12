Космический "Бермудский треугольник" и другие аномалии на орбите

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Время от времени МКС и другие космические аппараты попадают в аномальную зону на орбите, в которой компьютеры выходят из строя, а космонавты подвергаются значительному воздействию радиации. Бывший астронавт NASA рассказал, что чувствует человек в данный момент.

"Еще до моего полета в космос я слышал истории космонавтов о ярких вспышках света на орбите, когда они попадали в зону высокой радиации", - рассказывает Терри Виртс, бывший космонавт НАСА.

Это произошло в пятую ночь во время его первого полета на МКС на космическом шаттле "Эндевор" в 2010 году. "Только я закрыл глаза, и вдруг - бах! - гигантская ослепительная вспышка, но никаких звуков".

Наряду с учеными осваивать космос сегодня взялись и предприниматели, например, основатель SpaceX Илон Маск, который на днях успешно вывел на орбиту ракету тяжелого класса.

Звездные просторы неудержимо манят человечество. Но там, за пределами нашей планеты, людям придется столкнуться с аномальными явлениями, не похожими ни на одно из тех, что мы могли наблюдать на Земле.

Одним из самых загадочных известных нам космических явлений является то, свидетелем которого стал Виртс. Это южно-атлантическая аномалия (ЮАА) - мощная бесшумная вспышка света.

ЮАА не только удивительно выглядит, но и очень опасна. В зоне ее действия компьютеры полностью выходят из строя, а люди получают высокую дозу радиации.

Поэтому ЮАА называют также "космическим бермудским треугольником".

С распространением пилотируемых полетов в космос, во время которых космонавты полностью зависят от работы компьютеров, южно-атлантическая аномалия представляет опасность.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда спутники - и прежде всего МКС - попадают в зону южно-атлантической аномалии, они должны как можно скорее покинуть ее

Чтобы понять воздействие ЮАА, нужно сначала разобраться с тем, что такое радиационные пояса Ван Аллена.

Это - два слоя высокоэнергичных заряженных частиц, удерживаемых вокруг Земли ее магнитным полем.

"Солнце излучает радиацию, - говорит Виртс, - и огромное количество частиц, в частности, электронов, выстреливают с его поверхности в космос. Когда эта материя приближается к Земле, она попадает в зону ее магнитного поля и образует радиационные пояса вокруг нашей планеты".

С одной стороны, пояса Ван Аллена защищают Землю от высокозаряженных электронных частиц, которые выбрасывает с поверхности Солнца. Но с другой - форма нашей планеты образует своеобразную магнитную ловушку.

Поскольку форма Земли немного сплющена в области полюсов, ее магнитные поля также несколько отклоняются от географических полюсов, а вместе с ними и пояса Ван Аллена.

ЮАА - ​​это место, где внутренний радиационный пояс Ван Аллена расположен ближе к Земле.

Из-за наклона магнитной оси действие магнитного поля более сильное на севере, в результате пространство над Южной Атлантикой и Бразилией попадает непосредственно в радиационный пояс Ван Аллена.

Для Земли это явление не представляет опасности. Но оно вызывает полный хаос в компьютерах спутников и других космических аппаратах, которые попадают в эту зону.

ЮАА также влияет на физическое состояние космонавтов на борту МКС. Это на себе прочувствовал Терри Виртс во время полета на "Индевор" в 2010 году и пребывания на борту МКС в 2014-м.

Выход компьютеров из строя в НАСА обозначают специальной аббревиатурой - SEU (single event upset - сбой в результате одиночного события). Работа компьютера в этот момент на мгновение прерывается - и так бывает довольно часто.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полярное сияние выглядит потрясающе с поверхности Земли, но из космоса - впечатляет еще больше, говорит бывший космонавт Терри Виртс

"Различные космические объекты - спутники и МКС - довольно часто попадают в эту зону и происходит сбой в их работе, - добавляет специалист. - Важно, чтобы они как можно быстрее покинули ее".

К примеру, во время прохождения через аномальную зону космический телескоп "Хаббл" прекращает передачу данных.

Можно ли как-то защититься от пагубного воздействия радиации?

Как объясняет Терри Виртс, космонавты на МКС используют специальную "водяную стену". Ее сооружают из 50-литровых резервуаров с водой вокруг спального места.

За уровнем радиации на борту внимательно следят на протяжении всей космической миссии.

"МКС обустроена электронными детекторами, которые реагируют на вспышки радиации и отсылают данные об этом на Землю", - рассказывает бывший космонавт.

"Каждый из нас имеет радиационный датчик, с которым мы никогда не расстаемся во время пребывания в космосе. Я держал его в кармане во время обеих миссий. Когда я выходил в открытый космос, я также брал его с собой".

Действие магнитного поля Земли на заряженные частицы из космоса вызывает еще одно необычное явление - полярное сияние.

Удивительное зеленое сияние возникает, когда высокозаряженные частицы с Солнца попадают в атмосферу Земли.

Чтобы увидеть полярное сияние, люди едут за тысячи километров, но, как утверждает Виртс, наиболее впечталяюще оно выглядит из космоса.

"Северное и южное полярные сияния с МКС выглядят по-разному, - отмечает он. - Северное напоминает тонкую полоску, а южное - похоже на большое облако, и оно всегда ближе к космической станции".

Это, должно быть, наиболее неизгладимое впечатление из всех 215 дней, проведенных им в космосе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поскольку полеты в космос становятся все более частыми и дальними, бортовые компьютеры должны быть устойчивыми к воздействию аномальных зон

"Вы плывете сквозь гигантские зеленое и красное облака, танцующие у вас на глазах, - рассказывает космонавт. - Ничего подобного на Земле нет".

Впрочем, как бы потрясающе не выглядели магнитные аномалии вокруг нашей планеты, космические аппараты должны быть устойчивыми к их воздействию.

Поскольку полеты в космос становятся все более частыми и дальними, проблему радиации необходимо решить уже сейчас.

"Когда мы будем летать на большие расстояния в глубины Солнечной системы, центр управления полетами на Земле уже не поможет", - говорит Виртс.

"Нам придется ждать несколько минут, прежде чем мы сможем получить ответ. Итак, компьютеры должны быть мощными, оснащенными искусственным интеллектом".

"Проблема заключается также и в том, что чем мощнее компьютер, тем более он чувствителен к радиации".

"Решение этой проблемы чрезвычайно важно для будущих исследований космоса", - заключает Терри Виртс.

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