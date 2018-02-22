Как мыслят продвинутые домушники

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Можно ли вломиться в чужой дом, не затратив на это ни малейших усилий? Корреспондент BBC Future погрузился в психологическое состояние профессионального грабителя, чтобы понять, как можно победить домушников.

Поначалу все кажется легким и простым. Под тихий шелест листьев я прохожу через калитку на заднем дворе, пересекаю газон, открываю дверь в дом - и остаюсь незамеченным. Я совершаю преступление средь бела дня, и нет никого, кто мог бы меня остановить.

Охватившее меня ликование затуманивает сознание. Сначала я хватаю телевизор с плоским экраном, но роняю его на пол. Время идет, секунды тикают у меня в мозгу, я взбегаю по лестнице, спускаюсь вниз и снова несусь наверх. Я заталкиваю в рюкзак лэптоп и телефон, но в спешке упускаю из виду самую крупную добычу.

Моя сообщница Клэр закатывает глаза. Она указывает на висящий на спинке стула пиджак, во внутренних карманах которого могут находиться бумажник с кредитками и ключи. Потом она кивает на iPad, который я оставил в кресле, и паспорта в ящике комода. Я убит: в своем воображении я рисовался себе в образе неплохого грабителя…

Но, по крайней мере, мне не приходится опасаться быть застуканным. Дом, который мы грабим, - не настоящий. Он находится на мониторе компьютера; это виртуальная реальность, которой я могу управлять с помощью мыши. Это - новейший инструмент Клэр Ни, судебного психолога из Университета Портсмута, которым она пользуется, чтобы проникнуть в сознание взломщика.

Копірайт зображення Network Instiitute at Vrij University, Amsterdam Image caption А где бы вы искали ценные вещи? Амстердамский свободный университет разработал компьютерную симуляцию кражи со взломом

"В прошлом правонарушители считались людьми импульсивными, неразборчивыми и беспринципными. Никто не считал их особо умными, поскольку, как правило, преступники были народом малообразованным", - говорит она. В этом-то и крылась ошибка. Клэр выяснила, что грабители и взломщики обладают сложным набором когнитивных инструментов, состоящим из продвинутых автоматических навыков, сродни тем, которыми обладают шахматисты и звезды тенниса. Если мы тешим себя надеждой научиться предотвращать преступления в будущем, нам следует признать за преступниками особые умения и навыки.

Автопилот

Клэр Ни начала свою исследовательскую работу в тюрьмах, где дотошно расспрашивала правонарушителей о допущенных ими промахах. Она осторожно исследовала глубины их памяти с помощью интервью и анкет. Кроме того, она показывала своим собеседникам фотографии и планы домов и улиц, подталкивая их к воссозданию образа мысли и действий того дня, когда они пошли на преступление. Вы думаете, осужденные взломщики проявляли подозрительность или враждебность по отношению к тому, кто пытался выведать их тайны? Ничуть не бывало! Они были просто счастливы возможности открыться.

"По большей части они испытывают невероятную скуку. И в действительности они, как правило, искренне рады тому, что кто-то интересуется тем, что они делают", - рассказывает Ни.

Копірайт зображення Medioimages/Photodisc Image caption Большинство грабителей действует на профессиональном "автопилоте"

Но Клэр Ни и ее команду поджидали сюрпризы. В ходе одного из недавних экспериментов она пригласила группу студентов и осужденных взломщиков на полицейскую конспиративную квартиру, чтобы понаблюдать за тем, как грабители будут проникать в помещение.

Черный ход был открыт, однако инженеры, которые вели съемку, к своему немалому удивлению обнаружили, что пара домушников проникает в квартиру через окно, расположенное высоко над их головами. Как выяснилось позже, Ни ко всему прочему забыла, что оставила внизу свой портфель. "Я просмотрела видео, на котором заснят взломщик. Он рылся в моем портфеле и нашел все мои деньги; это было нечто", - вспоминает она.

Клэр Ни своими экспериментами продемонстрировала, что большинство грабителей действует на профессиональном "автопилоте", и это позволяет им быстро и максимально эффективно использовать любую представляющуюся возможность.

Холодная голова

Все начинается задолго до дня совершения преступления. Когда взломщик начинает испытывать нужду в деньгах, он (или она) приступает к отслеживанию распорядка дня потенциальной жертвы - скажем, обращает внимание на то, когда объект выгуливает собаку. Домушники, впрочем, проявляют удивительную гибкость в подходах и могут передумать и изменить план в любой момент. Допустим, они обнаруживают дом, в который легко попасть через окно или дверь, по оплошности оставшиеся открытыми, либо по причине отсутствия хозяев.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Когда взломщик начинает испытывать нужду в деньгах, он приступает к отслеживанию распорядка дня потенциальной жертвы

Оказавшись внутри, преступник полагается на свой "автопилот", который позволяет ему не потерять голову, как это случилось со мной. Клэр Ни попросила осужденных взломщиков продемонстрировать последовательность действий в ходе совершения преступления. Несмотря на искусственность декораций, они, как выяснила Ни, подходили к делу со всей серьезностью и вели себя так, как будто реально были "на деле" в настоящем доме.

Я, по правде сказать, скептически отнесся к утверждениям Ни о том, сколько навыков и умений это требует. "Что тут может быть сложного?" - спрашивал я себя, проникая в виртуальный дом. И хотя я знал, что нужно в первую очередь обращать внимание на мелкие и ценные предметы, которые легко унести, мои глаза необъяснимым образом не цеплялись за них. Мозг судорожно работал, мысли неслись и путались, но я не мог найти ничего подходящего и хватался за крупные и громоздкие вещи. Вместо того чтобы действовать, как хладнокровный преступник, я вел себя словно гиперактивный ребенок, который никак не может решить, какой подарок ему больше нравится.

В то же время они оставляли без внимания электронное оборудование, которое могло быстро устареть. Проведя в доме в среднем по четыре минуты, профессионалы уносили добычи примерно на 1000 фунтов (1560 долларов) больше, чем законопослушные студенты, которые выполняли роль контрольной группы в экспериментах.

Поражает и то, что мыслительный процесс в ходе поисков "трофеев" происходил, как представляется, на подсознательном уровне, что давало мозгу грабителя больше простора для маневра в случае обнаружения. "Я мог бы проделать все это с зажмуренными глазами", - сказал один из них во время бесед с Клэр Ни в тюрьме. "Поиск превращается в естественный инстинкт сродни военным операциям, - рассказал другой ее собеседник. - Концентрация на происходящем вокруг и знание мест, где искать, становится рутиной. Основное внимание направленно на риск, что кто-то может вернуться. А поиск идет как нечто естественное". Мое замешательство оказалось полной противоположностью поведению взломщиков, которое Клэр воспроизводила с помощью компьютерной симуляции, разработанной совместно с Мартином Уайтом из Университета Сассекса. Почти все опытные грабители двигались по дому одним и тем же маршрутом: сначала они направлялись в спальни наверху, а затем прочесывали гостиные внизу. По пути они легко засекали карманы пиджаков и пальто на предмет бумажников и кредитных карт, не обходя вниманием дизайнерскую одежду, ювелирные украшения и другие ценности мелкого размера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Воры в первую очередь обращают внимание на мелкие и ценные предметы, которые легко унести

С учетом такого быстрого, систематического и неосознанного поведения Ни сравнивает ограбление с другими, более функциональными и полезными формами профессиональной деятельности - от музыки до шахмат и тенниса. Наиболее выдающиеся представители этих профессий говорят, что погружаются в схожие потоковые состояния*, при которых наиболее важные решения принимаются бессознательно.

И так же, как это происходит с профессионалами в иных сферах деятельности, секрет мастерства грабителя зиждется на замысловатых "психологических схемах". "Это целые "поваренные книги" рецептов, что и как нужно делать. С ростом уровня мастерства количество схем в вашем арсенале не увеличивается, они становятся более насыщенными и взаимосвязанными, - говорит она. - Решение моментально всплывает у вас в памяти, как только вы видите подсказку".

У шахматиста это детально разработанные варианты, которые всплывают в памяти в мгновение ока; у грабителя - энциклопедические познания в области планов домов и квартир и наиболее вероятного местонахождения самых ценных предметов, а также готовые планы отхода.

Практически отработав множество различных сценариев, они всегда обладают планом действий, который соответствует данному преступлению; это означает, что преступнику не нужно перебирать в уме все имеющиеся возможности. Новичок же, напротив, "станет прорабатывать все сразу", говорит Ни.

Как я убедился на собственном опыте, такой вариант парализует вас - вы просто не способны выбрать одно единственно правильно решение.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Большинство грабителей, с которыми она говорила, заявляли, что они всячески старались избежать столкновения лицом к лицу с кем-либо в доме

Простые рецепты безопасности

Теория Клэр Ни может показаться довольно абстрактной, но исследователь надеется, что на ее выводах могут быть основаны практические способы борьбы с преступлениями. Она уже не удивляется тому, что охранная сигнализация больше не является фактором сдерживания. Услышав сигнал тревоги, большинство соседей позвонит в полицию не раньше чем через 20 минут, так что сигнализацию вряд ли можно считать серьезной угрозой для злоумышленников. Кроме того, многие грабители настолько привыкли к сигналам тревоги, что эти последние просто интегрировались в их ментальные схемы. Преступники продолжают свое дело, не обращая внимания на звук.

Фокус в том, говорит Ни, чтобы найти что-то неожиданное, что не вписывается в стандартный сценарий преступления и выбивает из автоматического подсознательного образа действий. Отлечь и вспугнуть грабителя можно воспроизведением записи чьих-либо шагов или чем-то столь же простым, как "белый шум" (равномерный монотонный звук). Вы можете спланировать свой дом нестандартным образом так, чтобы запутать грабителя и сбить его с "автоматической ментальной карты".

"Но штука в том, что вам постоянно придется проявлять изобретательность, поскольку грабители рано или поздно привыкнут ко всему, что бы вы ни делали", - говорит она.

Копірайт зображення Iz zy / Unsplash Image caption Важно сделать что-то неожиданное, что не вписывается в стандартный сценарий преступления и сбивает с толку автопилот вора

Если удастся пустить по ложному следу автопилот грабителя, это даже может заставить его отказаться от преступного образа жизни. Как говорит Ни, приметы, которые могут навести на мысль об ограблении, например, открытое окно пустого дома, способны активировать в мозгу систему поощрения. В результате понижается сопротивляемость искушению, и мозг преступника переключается в автоматический режим, в котором он совершает свои противоправные деяния.

"Преступлению предшествует цепочка различных решений, - говорит она. - Они не осознают свои первоначальные решения, но чем ближе они оказываются к месту потенциального преступления, система поощрения в их мозгу начинает все активнее посылать сигналы". Реабилитационная терапия способна научить грабителей избегать "наводок" и преодолевать искушение. Желательно, чтобы это происходило как можно раньше, например, тогда, когда они только начинают поиск возможных объектов для ограбления.

Клэр Ни начала сотрудничать с Жаном-Луи ван Гельдером из Института по изучению преступности и правоохранительной деятельности в Нидерландах. Они занимаются исследованиями эмоциональных волн, которые переживает преступник в процессе совершения преступления.

Пока же можно предложить несколько простых мер, доступных каждому. Помимо очевидных приемов (не забывать закрывать окна и запирать двери), один из самых действенных способов отпугнуть преступника, считает Клэр Ни, состоит в том, чтобы создать иллюзию постоянного присутствия людей в жилище.

Большинство грабителей, с которыми она говорила, заявляли, что они всячески старались избежать столкновения лицом к лицу с кем-либо в доме. И только один сделал леденящее душу признание в том, что он специально вошел в спальню, чтобы увидеть жертв своего деяния спящими.

Выходя из дому в магазин, просто крикните что-нибудь словно на прощание через входную дверь. Это создаст иллюзию присутствия людей, даже если в доме никого нет.

Уходя, я не могу избавиться от мысли, что Клэр Ни, вероятно, видит возможность преступления повсюду. Почти как те преступные умы, изучением которых она занимается. Она признается, что как опытный профессионал засекает потенциальные цели всякий раз, когда идет гулять с собакой.

"Пожалуй, это стало для меня второй натурой", - говорит она. К счастью для нас, она пока не испытывает искушения проверить на деле свои профессиональные навыки грабителя.

*Учение о "потоке", "потоковом" состоянии разрабатывает психолог из США, венгр по происхождению, Михай Чиксентмихайи. Он занимается исследованиями счастья, креативности и личного благополучия человека. Теория потокового состояния изложена в его книге "Поток. Психология оптимального переживания" (Flow: The Psychology of Optimal Experience) и других работах.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.