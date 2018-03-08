Что случится, если женщины вдруг станут сильнее мужчин

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Если бы женщины вдруг обрели физическую силу, превосходящую мужскую, как изменилось бы наше общество? Корреспондент BBC Future задала такой вопрос исследователям и экспертам по гендерным вопросам. Вот результаты этого интригующего мысленного эксперимента.

Когда в 1963 году отец Джудит Гардинер умер, ее мать, юрист, возглавила патентное бюро, где раньше она помогала мужу.

В те годы очень немногие женщины добирались до таких должностей, но у матери Джудит были свои хитрые приемы, чтобы утвердиться в глазах окружающих.

Первым делом она сделала свой письменный стол выше, чтобы ее миниатюрная фигура (рост 1,5 м) слегка возвышалась над мужчинами-клиентами.

Кроме того, она распорядилась, чтобы все бизнес-обеды или бизнес-ужины авансом оплачивались с ее счета.

"Она разобралась в том, какими простыми, обыденными средствами пользуются мужчины, чтобы утвердить свое доминирование, - рассказывает Джудит Гардинер, ныне профессор английского языка, гендерных исследований и женской проблематики в Университете Иллинойса (США). - Она излучала властность и компетентность в ситуациях, не совсем обычных для женщин того времени".

Но был бы бизнес матери Джудит столь успешным, если бы, например, она не стала изображать, что выше, чем есть на самом деле?

Что будет с нашим миром, если вдруг переменить физические признаки пола? Представьте, что женщины необъяснимым образом стали крупнее и сильнее мужчин - вот так сразу, без сотен тысяч лет эволюции.

Для мира дикой природы вполне нормально, когда самка крупнее самца

Это, конечно, крайне маловероятно, но размышления экспертов о том, что дала бы нашему миру такая трансформация, могут раскрыть нам глаза на многие вещи, которые люди воспринимают сейчас как само собой разумеющееся в отношениях двух полов.

Для начала отметим, что в природе у большинства видов на нашей планете - от насекомых до лягушек и устриц - считается нормой, что самки крупней самцов, поскольку они носят внутри своего тела сотни, если не тысячи яиц.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Плакат американского фантастического фильма 1958 года "Нападение 15-метровой женщины"

Исключение из этого правила - большинство наземных позвоночных, включая человека. Здесь самки вырастают до определенного предела, а затем, в репродуктивный период, просто накапливают жир, вместо того чтобы наращивать мускулатуру или костную массу.

Самцы между тем развивают те характеристики, которые помогают им соперничать за благосклонность самок - в случае с человеком это сила и размеры тела.

И хотя сейчас разница в физических показателях между мужчиной и женщиной сокращается (женщины с успехом участвуют во многих атлетических состязаниях, в том числе на выносливость), все равно - сложившиеся за тысячи лет различия сохраняются.

Во-первых, мужчины в среднем крупнее и сильнее, чем женщины - у них больше скелетная масса, на 40% выше сила верхней части тела и на 33% - нижней части тела.

И если бы женщины поставили перед собой задачу стать сильней мужчин, то им бы пришлось каким-то образом стать крупнее: большим костям нужны более крепкие мускулы.

Законы биологии просто не позволят обладательнице миниатюрной фигуры достичь значительной силы.

Копірайт зображення Sean Gullop/Getty Images Image caption Для жаб это вполне нормально: самка крупнее самца

Кроме того, подобные перемены обязательно должны сопровождаться повышением уровня тестостерона и других гормонов.

И если бы после такой метаморфозы общество руководствовалось законами природы, тогда за детьми должны были бы ухаживать мужчины, а не женщины.

"У нас был бы матриархат, где всем руководят женщины, а с детьми сидят мужчины", - размышляет Дафна Фэрберн, почетный профессор биологии в Калифорнийском университете (Риверсайд).

В то же время, добавляет она, для женщин стало бы более сложным давать потомство: "Если бы такие перемены [в женском организме] произошли и сопровождались бы повышением уровня тестостерона, это негативно сказалось бы на репродуктивной функции женщин".

Более сильные и более крупные мужчины более склонны к иерархической организации общества

Увеличение силы могло бы также иметь те физиологические последствия, которые в порядке вещей у мужчин, независимо от того, пользуются ли они своими мускулами или нет.

Например, согласно исследованию, проведенному под руководством Микаэла Банга Петерсена, профессора политологии Орхусского университета (Дания), мужчины с более сильной верхней частью тела с большей долей вероятности поддержат политику, которая выгодна именно им. Например, физически сильные и богатые мужчины, как правило, против перераспределения денег в пользу тех, кто беднее их.

Петерсен высказывает предположение, что поведение этих мужчин, возможно, сформировано предшествующими поколениями, когда физически более сильные требовали распределения ресурсов в свою пользу.

Более сильные и более крупные мужчины более склонны к иерархической организации общества и любят соревновательность, считает датский ученый.

И за такие черты мы должны хотя бы отчасти быть благодарны природе и естественной селекции. Петерсен комментирует: "Мужчины не потому более склонны к насилию, что они физически сильней. Наоборот, они сильней, потому что им нужно было в ходе эволюции проявлять насилие, что во многих отношениях сформировало мужскую психологию".

И хотя можно долго спорить по поводу того, чему больше обязаны мужчины такими чертами, как доминантность и агрессивность, - природе или воспитанию, вполне возможно, что женщины, внезапно получив небывалую физическую силу, тоже приобретут похожие черты.

Кроме того, такие качества, как самоуверенность, гневливость, уверенность в переговорах, у женщин, как правило, связаны с их физической привлекательностью, и возросшая физическая сила может просто заместить внешность в качестве основания для этих черт.

Копірайт зображення Library of the Congress Image caption Кэти Сандвина, по прозвищу Леди Геркулес, держит на руках трех мужчин

Гипотетические перемены, о которых мы говорим, отразятся и на отношениях женщин и мужчин. Фэрберн считает, что некоторые из женщин, сейчас подыгрывающие неуверенным в себе мужчинам, чтобы не отпугнуть их, более не будут так себя вести.

Например, ее 30-летняя дочь в прошлом не раз оказывалась в неловкой ситуации, когда на свидании с молодым человеком требовалось подпитывать его эго.

Но она - уверенная в себе, активная женщина, имеет докторскую степень, и она "отказывалась притворяться, что не умеет клеить обои и не в состоянии регулярно пробегать 80 км - только для того, чтобы парень решил, что она сексуально привлекательна", комментирует Фэрберн.

Сила - это одно из тех качеств, в которых среднестатистический мужчина превосходит женщину. И если это изменится, то лишь подтвердит уже имеющуюся тенденцию: в современном мире традиционная маскулинность в качестве неотъемлемой черты мужской идентичности все чаще ставится под вопрос.

За последние 50 лет женщины стали более независимыми и во многих случаях обгоняют мужчин и по заработкам, и по успехам на работе, и по другим достижениям.

Современные технологии также стирают разницу между полами, открывая для женщин ранее недоступные для них сферы деятельности - от автопроизводства до вооруженных сил, где более не требуется физическая сила, а нужны интеллект и зрительно-моторная координация.

Некоторые мужчины по-прежнему пытаются оправдать собственную тягу к власти тем, что они физически сильны.

"По мере того, как женщины начинают все больше конкурировать с мужчинами в тех областях, куда раньше просто не допускались, часть мужчин уходит в те сферы, где их сила и физические размеры по-прежнему дают им преимущество над женщинами", - указывает Джексон Кац, писатель, оратор и президент MVP Strategies, компании, которая проводит тренинги по предотвращению насилия в межгендерных отношениях.

Кац говорит, что этим, возможно, объясняется популярность таких видов спорта, как американский футбол, бокс, смешанные боевые искусства, где насилие в отношении соперника - часть игры.

"Мужчина не всегда может это сформулировать для себя, но часто это сводится к следующему: да, женщины могут зарабатывать больше, чем я, мой босс - женщина, у моей жены работа более престижная, чем у меня, но зато ни одна из них не сможет играть в американский футбол", - поясняет Кац.

Он, впрочем, признает, что увлечение такой гладиаторской мускулинностью может быть в основном американским феноменом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Индийская женщина работает на обжиге кирпича в Димапуре

Кац отмечает, что в нашей воображаемой ситуации есть и очевидный плюс для женщин: если они станут физически сильнее, это оградит их от мужских приставаний, сексуальных домогательств, бытового насилия и изнасилований.

Однако было бы неверным предположить, что возросшая женская сила - это нечто безобидное. Женщины тоже бывают склонны к насилию.

Например, от 17 до 45% лесбиянок сообщают о физическом насилии со стороны их партнерши. И в разнополых парах, хотя женщины чаще становятся жертвами, 19% мужчин говорят, что подвергались насилию со стороны своей подружки или жены как минимум однажды.

Так что с внезапным ростом женской силы случаи домашнего насилия, в которых страдают женщины, скорее всего, пойдут на убыль, а вот количество ситуаций, когда страдают мужчины, наоборот, возрастет.

"Мужчины жестоко обращаются с женщинами, потому что они могут себе это позволить, они просто сильней, - говорит профессор Дафна Фэрберн. - Я [как женщина] сочувствую женщинам, но я не считаю, что мы само совершенство".

Как повлияет обретение женщинами силы на проявления гендерной дискриминации на рабочем месте, не очень ясно.

Это правда, что маскулинные черты долгое время ассоциировались с высшими руководящими должностями - достаточно вспомнить, как Маргарет Тэтчер училась говорить более низким голосом, чтобы он звучал более авторитетно, или как в 1970-е брючный костюм вошел в моду среди женщин, работающих в бизнесе.

Фэрберн считает, что все эти уловки постепенно станут не нужны, если женщины обретут мужскую силу - ведь им более не придется прибегать к ухищрениям типа тех, которыми пользовалась мать Джудит Гардинер.

Впрочем, сама Джудит не столь уверена в этом - по ее мнению, физические размеры и сила не обязательно играют главную роль в создании условий для неравенства.

"Люди белой расы в среднем не крупнее и не сильнее людей других рас, - подчеркивает она. - И все-таки идея о превосходстве белых живуча, хотя никак не основана на физических качествах".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Члены женского полицейского патруля в китайском городе Наньнине дали мальчику подержать пистолет

По мнению Гардинер, даже если женщины станут значительно сильнее и крупнее, им все равно придется бороться за равенство на рабочем месте в тех сферах, где доминируют мужчины.

Просто изменится аргументация тех, кто оправдывает лидирующее положение мужчин, считает профессор, как она менялась уже не раз: раньше говорили, что Господь создал женщину служить мужчине, сейчас утверждают, что женщины слишком эмоциональны, чтобы быть руководителями.

Некоторыми из самых непримиримых критиков феминизма были женщины

При этом часть обретших мужскую силу женщин предпочтут оставить все как есть, подчеркивает Кац, указывая на то, что некоторыми из самых непримиримых критиков феминизма были женщины.

Вместо того чтобы бороться со сложившейся системой, они пытаются заставить ее работать на себя и пренебречь мелкими проявлениями сексизма.

Такое разное поведение женщин отражается и на том, что происходит в современном обществе.

С одной стороны, говорит Кац, в США "человек победил на выборах частично из-за того, что бесцеремонно и без лишних извинений напоминал о временах, когда женщины играли роль украшения, и этим льстил ретроградской маскулинности части электората".

С другой стороны, добавляет Петерсен, по мере того как общество становится все более сложным, демократическим и миролюбивым, использование насилия и агрессии в качестве инструментов для сохранения контроля будет уходить в прошлое.

И это подтверждает растущее количество женщин-политических лидеров на мировой арене: Ангела Меркель - наиболее показательный пример.

Таким образом, хотя тема нашего мысленного эксперимента - чистой воды фантазия, некоторые из перемен в обществе, которые мы только что обсуждали, уже сейчас происходят.

Как говорит Фэрберн, "лучше бы современным миром управляли женщины".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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