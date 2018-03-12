Как на наш характер влияют гормоны, иммунитет, микробы и пульс

Большинство черт характера человека видны невооруженным глазом. Но есть и другие, скрытые силы, которые формируют нашу личность.

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Обычно наше восприятие человека зависит от черт характера, которыми он отличается.

Эта женщина всегда улыбающаяся и болтливая. Этот мужчина раздражительный, а тот - аккуратист. Конечно, все эти различия весьма интересны, но если обращать внимание только на заметное поведение, то это не позволит нам заглянуть вглубь и увидеть, что именно формирует личность того или иного человека.

Ключ к разгадке можно получить, заглянув внутрь организма.

Последние исследования дают все больше доказательств в подтверждение того, что наш характер неразрывно связан с многочисленными физиологическими аспектами - от гормонов и иммунной системы до микробов, населяющих кишечник.

Все эти открытия важны, поскольку от личности человека (особенно таких ее черт, как добросовестность и невротизм*) зависят психическое и физическое здоровье и долголетие в будущем.

(*Современная психология выделяет пять основных аспектов личности, из комбинации которых складывается характер человека: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, невротизм. - Ред.)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оказывается, наш характер неразрывно связан с многочисленными физиологическими аспектами

И, возможно, выявить причины поможет работа с физиологической основой личности.

Над этим вопросом задумывались еще некоторые основоположники психологии личности. В 1961 году американский психолог Гордон Олпорт писал: "Когда-то в далеком будущем выяснятся факты, доказывающие тесную взаимосвязь личности и биологии человека".

Но вместе с тем он признавал: биологии следует многое наверстать.

Позже, в том же десятилетии, английский психолог Ханс Айзенк (родом из Германии) пошел еще дальше. Он опубликовал свой труд "Биологические основы личности" - собственную экспериментальную карту физиологической основы психологии.

В 1987-м он отмечал, что исследование характера близнецов показало - личность опирается на генетическую основу и "в таком случае, безусловно, это находит отражение в определенных физиологических структурах, биохимической секреции и других биологических функциях организма...".

По мнению Айзенка и других, наша личность в основном зависит от уровня активности мозга.

Очень добросовестные люди меньше подвержены стрессу

Основной составляющей теорий этих ученых были различия между интровертами и экстравертами.

Сегодня их бы поразило и порадовало то, как далеко мы продвинулись в понимании связей между нашей личностью и телом.

Рассмотрим, например, гормон кортизол, который выделяется, когда мы переживаем стресс. Результаты ранних исследований, в которых авторы связали между собой кортизол и личность, были противоречивыми.

Но эти исследования опирались на несистематически взятые мазки слюны, а это не идеальный метод, потому что уровни кортизола существенно меняются в течение одного дня, не говоря уже о неделях и месяцах.

Однако в исследовании, результаты которого опубликовали в 2017 году, эта проблема была преодолена. Исследователи проанализировали уровни кортизола в волосах более 2000 участников, которые также заполняли анкеты с вопросами, касающимися их личности.

Для тестирования у каждого добровольца отрезали 3 см волос - материал для исследования того количества кортизола, что накопилось за последние три месяца.

Копірайт зображення SPL Image caption Личность связана со многими аспектами нашей физиологии: от гормонов и иммунной системы до микробов, которые живут в кишечнике

Чем больше баллов участники набрали по шкале добросовестности (черта характера, которая ассоциируется с самодисциплиной, организованностью и амбициозностью), тем ниже были уровни кортизола в их волосах.

Исследователи также зафиксировали уровень здоровья участников, проанализировав их питание, физические упражнения и употребление алкоголя. Добросовестность коррелировала с лучшим здоровьем по всем пунктам. И это логично.

Но самое важное то, что связь между уровнем кортизола в волосах и добросовестностью осталась даже после того, как устранили различия в отношении людей к своему здоровью.

Бактерии и микробы в нашем кишечнике влияют на наше психическое состояние

Таким образом, это исследование демонстрирует доказательства того, что очень добросовестные люди меньше подвержены стрессу. То есть уровень кортизола у них ниже не только потому, что они ведут здоровый образ жизни.

Дело в том, что эти люди в своей физиологической основе менее чувствительны к стрессу, а это может способствовать их долголетию и более крепкому здоровью, чем у других людей.

Еще одна черта личности, тесно связанная со здоровьем, - невротизм. Люди, набравшие больше баллов по этой шкале, склонны к гневу, враждебности, плохому настроению и тревожности.

Также они рискуют иметь слабое здоровье. Как свидетельствуют новые открытия, это может быть связано с внутренним состоянием организма - микрофлорой кишечника.

В другом исследовании, опубликованном в 2017 году, ученые проанализировали ДНК из 672 образцов экскрементов, предоставленных добровольцами, которые также заполнили анкеты со списком вопросов относительно личности.

Даже с учетом разницы в питании исследователи нашли небольшую, однако значимую связь между высоким результатом по шкале невротизма и уровнями гамма-протеобактерий, среди которых немало болезнетворных.

Мы часто слышим, что бактерии в нашем кишечнике могут быть как полезными, так и вредными, и последние негативно сказываются на нашем физическом и психическом состоянии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уровень гормона кортизола, который выделяется во время стресса, можно измерить в волосах человека

Гамма-протеобактерии содержат потенциально вредные бактерии, относящиеся к категории со знаком "минус". Повышенный уровень таких бактерий может также свидетельствовать о хроническом воспалении (острое воспаление помогает организму справиться с травмой и инфекцией, но хроническое воспаление - это уже вредно).

Напротив, полезные микробы могут способствовать здоровью и важны для развития мозга. В этом исследовании добросовестность также была связана с микробиомом (всеми микробами, населяющими человеческое тело).

Менее добросовестные участники имели низкие уровни "полезных" бактерий Lachnospiraceae, которые могут предотвращать развитие хронических воспалений и обеспечивать поддержание нормального веса.

Связь между личностью человека и его микробиомом может объяснить, почему невротические и менее добросовестные личности более уязвимы к болезням.

Люди, открытые для нового опыта, склонны вести активный и интеллектуально насыщенный образ жизни

Впрочем, ситуация остается сложной. Эти новые исследования - лишь пробные. Пока мы не можем четко определить, что чему предшествует: личность влияет на бактерии кишечника или наоборот?

Однако нам достоверно известно: связь между этими двумя явлениями возникает на ранних этапах жизни. Исследование 2015 года показало, что разные характеристики микрофлоры кишечника коррелируют с темпераментом детей от 18 до 27 месяцев.

Например, у мальчиков и девочек, которых матери назвали более радостными и активными (а это признак экстраверсии у маленьких детей), было больше разных бактерий в микрофлоре кишечника, что полезно для здоровья. И причина была не в отличиях в питании. По крайней мере не полностью.

Маркеры хронического воспаления в организме также связаны с личностью.

В исследовании 2016 года приняли участие более 26 тысяч человек. Как выяснилось, у индивидов, которые продемонстрировали высокий уровень добросовестности, организм вырабатывал меньше определенных белков, с помощью которых иммунная система борется с заболеваниями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полезные микробы важны для развития мозга

Как свидетельствуют результаты анализов крови, это, в частности, С-реактивный белок и интерлейкин-6. Большая открытость (что ассоциируется с готовностью пробовать новое и эстетической чувствительностью) также коррелировала с низким уровнем С-реактивного белка.

По мнению исследователей, эта связь возникает потому, что люди, открытые ко всему новому, склонны вести активный и интеллектуально насыщенный образ жизни. А это, в свою очередь, помогает бороться с воспалениями, возникающими регулярно.

Конечно, мало кто из нас занимается своим микробиомом или С-реактивным белком. Однако с личностью также связаны привычные для нас аспекты деятельности нашего организма, например, кровяное давление и пульс.

• Существует ли в действительности национальный характер?

Например, результаты исследования, опубликованные в 2017 году, в котором приняли участие более 5 тысяч британцев и британок в возрасте 50 лет, свидетельствуют, что люди с гипертензией набирали больше баллов по шкале невротизма и меньше - по добросовестности.

Низкий пульс коррелирует с высокими показателями психопатии

Еще и таким образом эти черты характера могут влиять на физическое здоровье.

А между тем, хотя низкий пульс и считается признаком хорошего физического здоровья, личностный подтекст у него темный. По результатам нескольких исследований оказалось, что низкий пульс коррелирует с высокими показателями психопатии.

Люди, к которым можно применить это описание, демонстрируют поверхностное обаяние, бесстрашие и импульсивность. И это не так уж удивляет. Исследователи уже ассоциируют низкий пульс с повышенными показателями агрессивного и криминального поведения.

Этому есть два объяснения. Низкий пульс - признак бесстрашия, который может указывать на неприятное состояние "недостаточного возбуждения" коры головного мозга.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возможно, в недалеком будущем, чтобы определить характер человека, мы будем делать анализ крови и измерять пульс

Он провоцирует некоторых людей с психопатическими наклонностями снимать напряжение с помощью насилия и конфликтов. Но для проверки этих идей, как всегда, необходимо провести дополнительные исследования.

Очевидно, что наша личность тесно связана с физиологическими особенностями.

В недалеком будущем могут появиться совершенно иные инструменты оценки личности.

Кто знает - возможно, чтобы определить характер человека, мы, вместо анкетирования и наблюдения за поведением, будем делать анализ крови и измерять пульс, анализировать белки, гормоны, микрофлору и скорость сердечных сокращений.

Таким образом, вскоре биология сможет догнать психологию личности, на что еще много десятилетий назад и надеялся Гордон Олпорт.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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