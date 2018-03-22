Остров Возрождение: как Советский Союз испытывал биологическое оружие

Копірайт зображення Getty Images

Во времена "холодной войны" советский остров Возрождение в Аральском море был сверхсекретной испытательной площадкой для смертоносного биологического оружия. Несмотря на то, что эксперименты завершились более двух десятилетий назад, их наследие осталось по сей день.

На границе между Казахстаном и Узбекистаном среди бесконечной мертвой пустыни лежит остров или скорее то, что осталось от него.

Когда-то на нем был оживленный рыбацкий поселок, окруженный бирюзовыми лагунами Аральского моря - тогда четвертого по величине в мире, богатого рыбными запасами.

Когда Советская власть отвела реки Сырдарью и Амударью, которые питали Арал, для орошения хлопковых полей, произошла экологическая катастрофа. Вода ушла, и море превратилось в пустыню.

Все, что осталось от прежнего оазиса сегодня - это слой соленого песка, пропитанного канцерогенными пестицидами.

Температура почвы здесь регулярно достигает 60 °C, а единственные признаки жизни - скелеты высушенных деревьев и верблюды, скрывающиеся в тени гигантских останков кораблей.

Возрождение превратился в одно из самых грязных и опасных мест на планете

Обмеление Арала увеличило территорию острова почти в 10 раз, между островом и материковой частью появился перешеек.

Благодаря еще одному советскому проекту Возрождение превратился в одно из самых грязных и опасных мест на планете.

В 1970-х на острове произошел ряд зловещих событий. В 1971 году на исследовательском судне "Лев Берг" заболела молодая женщина-ученый. Произошло это после того, как корабль сбился с курса в желтом тумане неподалеку от острова.

Через несколько дней женщине поставили диагноз "оспа", несмотря на то, что она была привита от этой болезни. Хотя впоследствии ученая выздоровела, вспышка инфекции привела к заражению еще девяти человек в ее родном городе, трое из которых умерли. Одним из них был младший брат исследовательницы.

Год спустя в лодке, дрейфовавшей у берега острова, обнаружили тела двух рыбаков, пропавших ранее. Тогда предположили, что причиной смерти стала чума.

Через некоторое время местные жители начали вытаскивать из моря целые сетки мертвой рыбы. Никто не понимал, что происходит. А затем в мае 1988 года в степи возле острова внезапно погибло огромное стадо сайгаков. Почти 50 тысяч животных умерли практически в течение часа.

Десятилетие спустя остров сохранил свои жуткие тайны. Отчасти потому, что мало кто может попасть на него.

С 1990-х годов, когда на Возрождении не осталось жителей, всего несколько экспедиций было осуществлено на остров. В 2005 году журналист и географ из Оксфордского университета Ник Миддлтон снял о ядовитом острове документальный фильм.

"Я понимал, что там что-то происходит, и обратился к бывшему британскому военному, чтобы он провел инструктаж съемочной группы перед поездкой", - рассказывает Миддлтон.

"Честно говоря, он до смерти испугал нас".

Копірайт зображення iStock Image caption Арал начал пересыхать после того, как советская власть отвела реки, впадающие в море, на орошение полей для выращивания «белого золота» - хлопка

Военного эксперта, который в итоге также присоединился к экспедиции, звали Дэйв Батлер.

"Многое могло произойти", - говорит он. В качестве меры предохранения за неделю до поездки Батлер назначил всей команде антибиотики.

Все время с момента прибытия на остров исследователи находились в противогазах с высокотехнологичными воздушными фильтрами, толстых резиновых сапогах и защитных белых костюмах.

И это не было паранойей. Аэрофотосъемка, проведенная ЦРУ в этих местах еще в 1962 году, обнаружила один остров, который заметно отличался на фоне остальных рыболовных островков, испещренных пирсами и домиками.

На снимках был виден полигон, казармы и плацдарм. Но это далеко не все. На острове были расположены научно-исследовательские здания, загоны для животных и площадки для испытания оружия.

Остров Возрождение превратился в военную базу опасного типа: местом тестирования микробиологического оружия.

Проект держали в строгой тайне - остров даже не был обозначен на советских картах. А для кучки посвященных он был известен под названием "Аральск-7".

За годы испытаний место превратилось в лабораторию ужасов.

В поселке под названием Аральск-7 производили и испытывали биологическое оружие в промышленных масштабах

В воздухе над островом витали облака спор сибирской язвы, оспы и чумы, с дождями на землю опускались туляремия, бруцеллез, тиф и другие экзотические заболевания.

Они просачивались в песчаный грунт и накапливались в нем.

Изолированное расположение острова, который открыли только в XIX веке, сделало его идеальным местом для укрытия от бдительного ока западной разведки. А море вокруг стало естественной защитой.

Из-за этого остров и выбрали местом крупнейшего в истории хранилища спор сибирской язвы (антракса).

Их происхождение до сих пор остается неизвестным. Но предполагают, что они были произведены в лаборатории военного городка №19, секретного объекта возле российского города Свердловск (ныне Екатеринбург).

"Аральск-7" был частью масштабной программы разработки биологического оружия, в которой было задействовано более 50 тысяч сотрудников и 52 производственные мощности на всей территории СССР.

Споры сибирской язвы выращивали в огромных бродильных чанах, а процесс требовал не менее бережного подхода, чем пивоварение.

В 1988 году, через девять лет после того, как утечка споров сибирской язвы из лаборатории №19 привела к гибели по меньшей мере 105 человек, власть наконец решила избавиться от смертоносного запаса.

Споры смешали с хлором и в огромных цистернах транспортировали в Аральск, портовый городок на побережье Аральского моря (теперь расположенного в 25 км от него).

Там их погрузили на баржи и доставили на Возрождение. От 100 до 200 тонн жидкой массы спешно закопали в землю и забыли о них.

Большую часть времени бактерии сибирской язвы находятся в виде спор - неактивной формы, способной к выживанию в экстремальных условиях. Они не погибают ни в ваннах с мощной дезинфекцией, ни при нагревании до 180 °С.

В земле они могут храниться сотни лет. Однажды споры сибирской язвы обнаружили во время археологических раскопок в руинах средневековой больницы в Шотландии. Они прекрасно сохранились рядом с остатками извести, которой много веков назад, очевидно, пытались их уничтожить.

Копірайт зображення Nick Middleton Image caption В 2005 году остров все еще окружала вода, поэтому съемочной команде пришлось добираться туда на лодке

Недавно на крайнем севере России от сибирской язвы умер 12-летний мальчик. Из-за вспышки болезни в Ямало-Ненецком округе были госпитализированы 72 кочевника, из них 41 ребенок. Погибли более тысячи северных оленей.

Причиной вспышки считают аномальное потепление, в результате которого на берег выбросило тушу северного оленя, пролежавшую в леднике не менее 75 лет.

Понятно, что способ, которым советская власть пыталась уничтожить патогенные споры на Возрождении, был совершенно неэффективным.

Спустя годы после распада СССР, после террористических атак в Токио и обнародования информации о масштабной программе биооружия в Ираке, появились опасения, что токсичное оружие может попасть в руки террористов или любой преступной власти.

Тогда правительство США отправило группы специалистов провести тесты.

Точное расположение хранилища сибирской язвы никогда не разглашалась, но найти его не стало проблемой. Ямы были такими огромными, что их было четко видно на снимках из космоса.

В нескольких образцах почвы американские исследователи обнаружили жизнеспособные споры патогена и предложили очистить территорию.

Проект стоимостью 6 млн долларов предусматривал сооружение глубокой траншеи рядом с хранилищем. Ее стенки внутри устелили пластиком и заполнили тонами сухого хлора.

Все, что должны были сделать работники, это передвинуть загрязненный грунт в траншее. Для проекта наняли сотни местных рабочих, которые в течение четырех месяцев работали на 50-градусной жаре в защитных скафандрах.

Смертоносное хранилище удалось уничтожить. В течение шести дней споры сибирской язвы растворились в хлоре.

Полвека токсичных испытаний под открытым небом вызвали заражение всего острова

Впрочем, это - не конец истории. Полвека токсичных испытаний под открытым небом вызвали заражение всего острова.

"Итак, сибирская язва никуда не исчезла, будьте уверены, она там есть", - говорит Лес Бейли, международный эксперт из Университета Кардиффа. Он 10 лет исследовал микробиологическое оружие в британской лаборатории "Портон-Даун" в Солсбери.

Не говоря уже о захоронениях инфицированных животных, каждое из которых содержит до сотни туш, или необозначенной могилы женщины-ученого, которая умерла несколько десятилетий назад при работе с инфекционным материалом.

"Инфицированных животных надо закапывать на глубину не менее двух метров. Если это место затопит водой, споры могут подняться на поверхность, и дождевые черви распространят их", - объясняет специалист.

Достаточно жутким является тот факт, что похожее место существует гораздо ближе, чем далекая центральноазиатская пустыня. Речь идет о небольшом острове Груинард у побережья Шотландии.

Всего один год с 1942-го по 1943-й он был главным центром тестирования биооружия в Великобритании. В ходе испытаний овец загоняли на огражденную территорию и сбрасывали на них с воздуха большие дозы спор сибирской язвы.

Копірайт зображення Rachel Husband / Alamy Stock Photo Image caption На острове Груинард у побережья Шотландии в течение года испытали особенно опасный штамм сибирской язвы - Vollum 14578

Через три дня овцы начали умирать. Смерть от сибирской язвы трудно спутать с чем-то другим - "стоит только посмотреть на раздутую тушу с кровоизлиянием", - говорит Бейли.

После завершения испытания от туш животных тщательно избавились. Исследователи сожгли их и даже взорвали скалу, чтобы похоронить под ней загрязненный участок.

Однако, даже одна серия экспериментов загрязнила остров так сильно, что очистить его не удалось. Груинард объявили непригодным для жизни людей и животных и покинули его.

Единственные, кто решился ступить на него полвека спустя, были ученые из лаборатории "Портон-Даун". А также братья Флетты, которые раз в год приплывают на остров с материка, чтобы освежить краску на предупредительных знаках. Груинард посещают только в защитных костюмах.

Образцы почвы, взятые в 1979 году, показали, что почти через четыре десятилетия после завершения испытаний количество спор сибирской язвы в нем составляла от 3 до 45 тысяч на один грамм земли.

Идеи, как очистить "загрязненного монстра", как стали называть остров, содержали различные решения. Его предлагали полностью залить бетоном или снять верхний слой почвы и транспортировать его в Северную Атлантику.

В конце концов, каждый дюйм острова площадью 1,96 кв. км опрыскали раствором формальдегида, смешанным с морской водой. Груинард окончательно признали безопасным в 1990 году.

Сегодня на остров можно легко добраться на лодке, хотя найти желающих доставить вас туда будет нелегко.

Местные не горели желанием посетить пресловутое Возрождение

К счастью, Возрождение расположено вдали от туристических маршрутов. Чтобы попасть на него, Миддлтону, Батлеру и их команде пришлось сначала проехать через Казахстан до Киланди, поселка у побережья Аральского моря.

Сначала планировали нанять лодку с проводниками, чтобы добраться до острова. Но, как и следовало ожидать, местные не горели желанием посетить пресловутое Возрождения.

"В конце концов нам удалось договориться с местными "искателями сокровищ", - рассказывает Миддлтон.

Но отплытие пришлось отложить из-за пищевого отравления членов экипажа. Впрочем, через несколько часов после запланированного отъезда поселок и Аральское море накрыла огромная пылевая буря.

"Это было похоже на апокалипсис. Если бы в этот момент мы оказались в середине шторма на своих утлых лодочках, мы бы наверняка погибли", - говорит Батлер.

На следующий день команде, наконец, удалось добраться острова.

Научно-исследовательская база на Возрождении делится на две части: административно-жилую - городок Кантубек, построенный для ученых и их семей, и лабораторный комплекс, расположенный в двух километрах к югу от него.

Копірайт зображення Nick Middleton Image caption В 1990-х последние жители городка Кантубек на Возрождении покинули остров

Хотя остров находится на территории Узбекистана, исследователи добрались до него через Казахстан - получить узбекскую визу было сложно.

Чтобы доехать до базы, расположенной внутри острова, пришлось преодолеть достаточно большой участок пути через пустыню. Команда передвигалась на мотоциклах без карт. Все были одеты в биоизоляционные костюмы.

"Думаю, они (лидеры. - Ред.) ориентировались по солнцу", - объясняет Батлер.

Несмотря на опасность, наши проводники уже несколько раз посещали научный городок. Они вывозили из него медные трубы, осветительную арматуру, постепенно разбирая город и охотясь на все, что можно продать.

"Первое впечатление от Кантубека, что город все еще строится", - рассказывает Миддлтон.

Сегодня Кантубек - полуразрушенный город-призрак, в котором признаки некогда обычной городской жизни контрастируют с намеками на нечто более зловещее.

Здесь можно увидеть обычные жилые дома, столовую, пару школ. Но иногда среди них попадаются покрытые паутиной трещин портреты военных, труды Маркса и Ленина, ржавые танки.

"Город вызывает довольно странные чувства. С одной стороны, это - отвратительное зрелище распада, с другой - детская площадка, украшенная рисунками из мультфильмов, которые совсем не вписываются в этот мертвый пейзаж", - отмечает Миддлтон.

"И полная тишина - ни птиц, ни насекомых".

Местные стремились как можно быстрее покинуть остров, и на этом первый визит был завершен. Вскоре команда вновь отправилась на Возрождение - на этот раз они планировали найти лабораторный комплекс.

"Наши проводники доставили нас ко входу, но дальше идти отказались, отметив, что будут ждать нас наружи", - говорит Батлер.

То, что Миддлтон и его команда увидели на месте, официальное название которого "полевая научно-исследовательская лаборатория", выглядело очень тревожно.

"Здания лабораторий вообще не очищены, - рассказывает Миддлтон. - Похоже, их просто забросили».

Место напоминает кадр из видеоигры с апокалиптическим сюжетом

Вдоль стен выстроились большие стеклянные резервуары с опасными веществами, пол покрыт стеклом от сотен тысяч разбитых флаконов, пипеток, чашек Петри. Повсюду разбросаны старые защитные костюмы с масками и противогазами.

Лаборатория напоминает кадр из видеоигры с апокалиптическим сюжетом, отчасти потому, что в одном эпизоде ​​"стрелялки" Call of Duty изображено именно это место.

Внутри лаборатории бывший военный Батлер приказал, чтобы команда надела противогазы с более мощными фильтрами. "Уровень вредных веществ всегда выше внутри помещения", - пояснил он.

Кроме спор сибирской язвы, в воздухе также могли находиться молекулы формальдегида - чрезвычайно опасного для вдыхания канцерогена.

Однако уже через 15 минут фильтры дыхательных аппаратов переполнились, рассказывает Батлер.

"Первый признак, что фильтр забился, это резкий запах, который проникает сквозь противогаз. Такое случается, когда воздух содержит очень высокую концентрацию агрессивных химических веществ", - объясняет эксперт.

Копірайт зображення Nick Middleton Image caption Всего за 15 минут в помещении лаборатории фильтры в противогазах были переполнены

Команда решила не рисковать и быстро покинула помещение. Дэйв Батлер был единственным, кто пожелал вернуться туда на следующий день.

"Для меня это был увлекательный опыт - шанс воспользоваться приобретенными знаниями. Но признаю, это - довольно оригинальная мысль", - говорит он.

В качестве меры пресечения Батлер взял мазки из носа каждого члена команды и проверил их на наличие спор сибирской язвы.

Основания беспокоиться были. Существует несколько разновидностей антракса с летальным исходом в зависимости от того, как человек заразится.

Заражение через желудочно-кишечный тракт чаще всего встречается у травоядных животных, например крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, и до сих пор приводит к смертности людей в развивающихся странах.

Симптомы могут варьироваться, но, как правило, включают рвоту, диарею и поражения ротовой полости и кишечника.

Но очень часто бывает достаточно одного контакта с кожей. В XIX веке в Йоркшире была известна так называемая "болезнь сортировщика шерсти", которой могли заразиться работники текстильной промышленности.

Впрочем, самой ужасной формой является воздушно-капельный путь заражения. Как только спора сибирской язвы попадает в организм, она поражает лимфатические узлы.

Это идеальное биологическое оружие. Талима Пирсон,, биолог из Университета Северной Аризоны

Там споры начинают размножаться, после чего они попадают в кровь и распространяются по всему организму, вызывая повреждения всех тканей и внутренние кровотечения.

Весь процесс может длиться несколько месяцев, но в конце концов восемь из десяти человек умирают.

"Очевидно, это идеальное биологическое оружие", - говорит Талим Пирсон, биолог из Университета Северной Аризоны, которая работала над выявлением штамма антракса, вспыхнувшего в Свердловске.

"Похоже, они получили бактерию из дикой природы", - добавляет специалист.

Впрочем, обычная форма сибирской язвы не удовлетворяла советских исследователей. Аральск-7 был построен на пике гонки вооружений с США и Великобританией.

Миссия заключалась в том, чтобы разрабатывать все более опасные, выносливые и смертоносные патогены. Надо было создать такие бактерии, которые были бы устойчивыми к антибиотикам, и вирусы, от которых не защищали бы даже прививки.

Но 10 апреля 1972 года три страны подписали соглашение о прекращении разработок биооружия. И именно в этот момент советская власть начала свою страшную программу.

Они решили применить достижения молекулярной генетики, которая только начала развиваться. Отныне новые виды биооружия будут разрабатывать, а не выращивать из природных образцов.

Копірайт зображення Nick Middleton Image caption Проводниками к острову стали местные "кладоискатели"

Среди новейших разработок был и особенно опасный штамм сибирской язвы - STI. Он был устойчивым к широкому ряду антибиотиков, в частности, пенициллину, рифампипину, тетрациклину, хлорамфениколу, макролидам и линкомицину.

К опасным качествам природного антракса ученые добавили токсины, которые разрывали красные кровяные клетки, вызывая гниение тела.

Они также уменьшили размер спор до пяти микрометров (в 30 раз тоньше человеческого волоса), сделав их идеальными для заражения через воздух.

Прежде, чем покинуть территорию полигона, Батлер построил на пляже зону санобработки. Каждый член команды должен был полностью раздеться и тщательно помыться антибактериальным мылом.

"Надо было убедиться, что ни одна спора не осталась в волосяных частях тела", - говорит военный эксперт.

К счастью, результаты мазков оказались отрицательными у всей команды, а также у проводников, которые отказались от защитного снаряжения.

На данный момент споры сибирской язвы на острове Возрождение остаются только в почве.

А о таинственных вспышках инфекций в 1970-х и 1980-х годах, теперь известно, что судно "Лев Берг", отклонившись от курса, попало в облако распыленной у острова оспы.

Советская власть во главе с бывшим председателем КГБ, а затем генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым, приложила большие усилия, чтобы скрыть этот инцидент.

Точно неизвестно, какая это была разновидность вируса, но по мнению Дэвида Эванса, вирусолога из Университета Альберты в Канаде, это должен был быть штамм "Индия-1967".

"Известно, что в Советском Союзе выводили именно этот вид, - объясняет Эванс. - У них была очень устаревшая технология, которая требовала большого количества ДНК".

Это был очень опасный штамм. Его получили от больного индуса, который приехал в Москву в 1967 году.

Есть две возможные причины, почему заразились привитые люди. Или советская вакцина не была достаточно качественной, или они получили очень высокую дозу инфекции.

Копірайт зображення Dmytro Pylypenko / Alamy Stock Photo Image caption В советское время было несколько инцидентов массовой гибели сайгаков, вида, находящегося под угрозой исчезновения

Заражен ли остров сегодня? "Наверное, нет", - объясняет Эванс.

Недавно в Сибири обнаружили могилы людей, умерших во время эпидемии оспы более 120 лет назад. Несмотря на то, что их могилы хранились в вечной мерзлоте, ученые обнаружили в их организмах ДНК вируса.

"Даже в лаборатории, где вирусы хранят при температуре -80 °C в идеальных условиях, они постепенно теряют свою инфекционность", - отмечает ученый.

Бактерии чумы, которые советская власть также пыталась использовать как биооружие, до сих пор широко распространены в Центральной Азии, причем число заболеваний возросло уже после распада СССР.

Таинственными остаются случаи мора рыбы в Аральском озере и массовой гибели сайгаков. Но катастрофическое состояние экологии на Арале и недавние подобные случаи массовой гибели животных позволяют предположить, что причиной гибели было не биологическое оружие.

Впрочем, хочется верить, что название острова Возрождение не станет символическим, и болезнетворные микроорганизмы не вернутся в ближайшее время.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.