Почему во время трагедий обычные люди становятся героями

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Трагические события, подобные тому, что произошло в Кемерове, - это не только примеры самых ужасных катастроф. Это еще и истории о мужестве и высочайшем альтруизме. Что же сподвигает людей на то, чтобы рисковать своей жизнью ради спасения других? - задается вопросом корреспондент BBC Future.

Когда на кафе La Belle Equipe в Париже напали вооруженные люди, Людовико Бумбас с компанией праздновал на открытой террасе день рождения друга.

Он увидел, как один из нападавших направил автомат в сторону сидевшей рядом женщины.

Следуя инстинкту самосохранения, Людовико должен был бы броситься под стол - тем самым он, возможно, уберег бы самого себя от пуль.

Но у него сработал инстинкт прямо противоположный: он вскочил из-за стола и загородил выбранную в качестве жертвы женщину своим телом. Об этом свидетельствуют его друзья - те, что остались в живых.

А накануне в ливанской столице Бейруте, который отделяет от Парижа около 2 тыс. миль (3,2 тыс. км), героический альтруизм продемонстрировал Адель Термос.

Увидев, что к толпе приближается человек с поясом шахида, Адель бросился на смертника и повалил его наземь; от удара бомба детонировала раньше времени, не приведя к многочисленным жертвам. Вот лишь два свидетельства тому, что вроде бы обычный человек может явить необыкновенное мужество и готовность к самопожертвованию, если под угрозой оказывается жизнь ближнего.

Отчего люди жертвуют собой ради других? Увы, те, кто отдал свою жизнь, спасая ближнего, уже не смогут рассказать нам, что чувствовали и думали они "в минуты роковые".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поминая жертв, мы узнаем об их мужестве

Но все же некоторое представление о мотивировке таких альтруистических поступков мы можем получить из выводов ученых-исследователей - таких, например, как Дэвид Рэнд, доцент кафедры психологии Йельского университета в США.

Рэнд изучил множество подобных кейсов с примерами так называемого бытового героизма.

И результаты этого исследования помогают в сгустившемся вокруг нас мраке увидеть лучик света.

Когда нам необходимо принять быстрые, интуитивные решения, мы склонны скорее к альтруистичным поступкам

Предыдущие исследования Рэнда были посвящены более фундаментальному вопросу: по своей природе мы скорее эгоисты или альтруисты?

Согласно одной популярной теории, спонтанная, инстинктивная реакция обычно основана на так называемом шкурном интересе; на благородные же поступки человек способен только тогда, когда он уже заранее просчитал, какую выгоду может получить впоследствии.

Психологи, поддерживающие такую точку зрения, говорят, что добро есть подавление в себе низших инстинктов через осознанное усилие.

Однако, проводя свои лабораторные эксперименты, Рэнд обнаружил прямо противоположную корреляцию: чем меньше времени на обдумывание, тем альтруистичнее поступки.

Среди прочего, испытуемых попросили сыграть в простую игру на деньги. И выяснилось, что они в большей степени были готовы поделиться деньгами с другими игроками, если их торопили - за неимением времени на анализ приходилось действовать по наитию.

Пусть не в одинаковой мере, но все участники демонстрировали естественную человеческую предрасположенность к доброте и сотрудничеству.

"Кооперация - это то, на что люди настроены по умолчанию", - объясняет Рэнд.

Это не значит, однако, что альтруистичное поведение не может по прошествии времени принести каких-нибудь дивидендов. Идущие на помощь ближнему часто потом пожинают сладкие плоды.

Так что, возможно, мы все просто усвоили когда-то, что быть хорошим - это еще и экономически выгодно.

И все же мысль о том, что по природе своей люди щедры, кажется более оптимистичной, чем мысль, что наши эгоистичные желания подавляются лишь расчетливым, рациональным умом.

Кроме готовности поделиться деньгами, Рэнд стремился изучить и другие проявления щедрости и альтруизма.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выжившие в травматичных (в том числе и для психики) событиях - таких, например, как взрывы в лондонском метро в 2005 году - часто рассказывают об исключительной доброте, проявленной в тех обстоятельствах незнакомцами

Мне было любопытно узнать, сохраняется ли данный поведенческий паттерн с повышением ставок", - вспоминает ученый.

Тогда он перешел к исследованию "крайнего альтруизма", о примерах которого мы часто слышим теперь в новостях из Парижа и Бейрута.

В поисках нового материала ученый обратился к опыту награжденных медалью Фонда героев Карнеги, которая присуждается гражданам, пожертвовавшим собственной жизнью, чтобы спасти жизнь другому.

Среди награжденных - Кристина Марти; во время наводнения в Пенсильвании она бросилась вплавь на помощь застрявшему в тонущей машине пожилому человеку.

Другой карнегианский герой - Кермит Кубиц, который в булочной рядом с домом попытался обезвредить вооруженного ножом убийцу.

"У меня в голове было только две мысли. Одна про то, что мне нужно вывести его за дверь; вторая - "О Боже, этот парень может и меня прикончить", - позже вспоминал Кубиц. - В конце концов я оказался лежащим на спине, с ножом меж ребер".

Используя репортажи СМИ, сделанные по горячим следам, Рэнд собрал рассказы примерно пятидесяти медалистов Фонда героев о том, что их мотивировало.

Независимая экспертная группа затем составила рейтинг описаний по различным психологическим факторам.

Задача состояла в том, чтобы понять, было ли героическое поведение этих людей результатом интуитивных решений или, напротив, мучительных раздумий и попыток убедить себя в том, что им следует поступить так, а не иначе.

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство проявлений героического альтруизма (около 90%) основано на внутреннем чувстве.

Здесь важно отметить, что соответствующие решения принимаются даже тогда, когда у людей достаточно времени для того, чтобы засомневаться и даже убедить себя в том, что помогать не стоит.

Я просто сделал то, что, по моим ощущениям, было в тот момент единственно правильным Дэрил Старнс, герой Карнеги

В большинстве изученных Рэндом кейсов в головы героев не закрадывалось никаких сомнений; буквально за долю секунды они поняли, что должны будут сейчас совершить что-то ради другого, пусть даже ценою собственной жизни.

По словам Рэнда, "почти для всей выборки это стало интуитивным поступком, совершенным вне [рационального] ума".

А вот еще один пример "обыкновенного" героизма: семидесятилетний Дэрил Старнс вскочил в горящую машину, чтобы вызволить оттуда женщину.

"Я просто сделал то, что, по моим ощущениям, было в тот момент единственно правильным, - вспоминал он позже. - [В такие минуты] вы не думаете о том, что кто-то сочтет это потом за героизм".

Реакция Марти, спасшей тонущего, была столь же спонтанной: "Я рада, что действовала, не обдумывая ситуацию".

Вот как объясняет это явление Рэнд. У человеческого мозга два режима работы; один можно условно назвать быстрым, а другой - медленным.

Медленное мышление - это логический анализ; быстрое - это работа "на автопилоте", спонтанная реакция, основанная на привычках.

Может показаться, что героизм является ниоткуда. Однако ученый полагает, что альтруисты-"экстремалы" культивировали в себе бескорыстное, жертвенническое поведение в течение всей своей предыдущей жизни, и через постоянную практику оно вошло в привычку, которая в режиме быстрого думания воспроизводится "на автопилоте".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция скорби по погибшим при пожаре в Кемерово

Такая поведенческая установка может сочетаться с общей импульсивностью характера и со способностью к глубокой эмпатии.

По крайней мере, свидетельства проявивших крайний альтруизм героев показывают, что их мозг чрезвычайно восприимчив к эмоциональным выражениям страха и горя других людей.

"Эмоция - это сила, которая руководит вами, если у вас эти инстинкты развиты, - отмечает Рэнд. - В результате, когда они [герои] столкнулись с кризисной ситуацией, режим быстрого мышления возобладал, позволив им совершить действие прежде, чем могли возникнуть сомнения [в целесообразности]".

Рэнд полагает, что неплохо бы нам всем учиться на таких примерах.

"Если вы развиваете у себя привычку к взаимодействию с другими людьми, это становится вашим поведением "по умолчанию", и тогда вы будете поступать соответственно и в других обстоятельствах, - говорит исследователь. - Таким образом вы культивируете привычку к добродетели".

Вполне естественно, что терроризм как проявление темной стороны человеческой натуры рождает в нас страх и подозрительность по отношению к людям.

Однако славные истории Людовико Бумбаса, Аделя Термоса и лауреатов медали Фонда героев Карнеги напоминают нам о том, что альтруизм и героизм тоже могут стать второй натурой человека, инстинктом, который невозможно подавить даже в самых ужасных обстоятельствах.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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