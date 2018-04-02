Генетически модифицированные астронавты: будущее или фантазия?

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Жизнь в космосе - это тяжелое испытание, человек не создан для этого. И если мы хотим путешествовать к далеким солнечным системам, не следует ли самому человеку для этого измениться?

Для того, чтобы стать астронавтом, нужно обладать качествами, которые есть далеко не у каждого - смелостью, отличной физической подготовкой, развитым интеллектом, способностью молниеносно принимать решения и умением сохранять спокойствие в критических ситуациях.

Когда в конце 1950-х в НАСА занимались отбором первой команды астронавтов, там поступали так: просто брали самых лучших военных пилотов и летчиков-испытателей, которые были в США.

В СССР делали так же, добавляя еще пару требований: космонавт должен был иметь рост, не превышающий 170 см (чтобы поместиться крошечную капсулу "Востока"), и иметь опыт прыжков с парашютом (чтобы мог катапультироваться, когда корабль вернется в атмосферу Земли).

Кроме того, в отличие от американцев, в Советском Союзе в отряд космонавтов набирали и женщин.

С той поры прошло много лет, и в космос уже летали и ученые, и инженеры, и врачи. Но и 60 лет спустя те же самые критерии по-прежнему хорошо описывают идеального космонавта.

Возьмем, к примеру, недавний набор в астронавты, осуществленный в 2009 году Европейским космическим агентством (ЕКА). Из шести человек, которых отобрали, трое - военные летчики, а еще один - пилот гражданской авиации. У двоих оставшихся среди увлечений - альпинизм и скайдайвинг.

Впрочем, даже лучшие из нас, людей, плохо приспособлены к жизни в космосе. Человек - продукт 3,8 млрд лет эволюции, происходившей в комфортабельных условиях насыщенной кислородом биосферы, под защитой магнитосферы и с гравитацией, с которой мы не испытываем проблем. В общем, суровая Вселенная нас, живущих на Земле, практически не касается.

А вот во внеземном пространстве космонавтов ждут неприятности: на них воздействует космическая радиация, они страдают морской болезнью, из-за отсутствия гравитации теряют вес, мышечную массу и остроту зрения, их иммунная система слабеет.

Астронавт ЕКА Лука Пармитано рассказывает, что был поражен тем, как быстро изменилось его тело во время пяти с половиной месяцев на орбите в составе экипажа Международной космической станции (МКС).

"Период адаптации (к жизни на орбите. - Ред.) скорее напоминал трансформацию, - признался он мне. - Вы наблюдаете за тем, как ваши ноги становятся тоньше, а лицо - круглее, ваше тело медленно, но верно переходит в новое состояние, в новую нормальность".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Астронавты подвергаются воздействию космической радиации, и на их организме сказывается отсутствие гравитации

Пармитано также заметил перемены в собственной манере передвигаться. "Поначалу вам хочется передвигаться в горизонтальном положении, чтобы избежать столкновений с предметами в невесомости. Приходится привыкать к тому, как по-другому теперь двигаются отдельные части вашего тела", - отмечает он.

"Примерно месяца через полтора (на орбите. - Ред.) вы снова начинаете передвигаться вертикально - вы уже привыкли жить в космосе, вы перестали быть землянином".

Однако у адаптации есть свои пределы. "Ноги не очень полезны в космосе, - говорит Пармитано. - Совсем лишаться их, конечно, не хотелось бы, но почему бы не превратить их в (еще одни. - Ред.) руки? В космосе было бы полезно иметь две пары рук. Одной парой вы держитесь за поручни, а другой - работаете".

"Также было бы очень интересно иметь хвост-стабилизатор - ведь три точки устойчивости лучше, чем две", - подчеркивает он.

Учитывая то, что астронавты проводят в космосе все больше времени (нынешний рекорд принадлежит Валерию Полякову - 437 дней), а космические агентства планируют полеты на Луну и Марс, ученые напряженно работают над тем, как гарантировать участникам будущих длительных полетов здоровье.

Космические корабли будут иметь надежную защиту от радиации, сложные системы поддержки жизнедеятельности, а чтобы симулировать гравитацию, они, возможно, будут вращаться.

Но что если пойти другим путем? Вместо того, чтобы адаптировать пространство к запросам землян, самому астронавту, согласно предложениям Луки Пармитано, адаптироваться к жизни в пространстве?

"Вполне можно представить себе создание человека, который приспособлен к жизни в космосе, - говорит Пармитано. - В этом не будет ничего удивительного или шокирующего, мы вполне способны это сделать. Возможно даже, мы будем вынуждены это сделать".

Эта мысль обсуждалась на симпозиуме научной и образовательной некоммерческой корпорации Tennessee Valley Interstellar Workshop в Хантсвилле, штат Алабама (США).

Ученые, работающие с космическими агентствами, инженеры и просто энтузиасты космических путешествий каждый год собираются там, чтобы обдумать будущие межпланетные полеты, которые займут жизни не одного поколения астронавтов, и колонизацию далеких планет.

Копірайт зображення Esa/NASA Image caption Придется ли нам "вывести" другого человека, более приспособленного к длительным путешествиям в космосе?

Нейробиолог Роберт Хэмпсон, изучающий последствия воздействия космической радиации на мозг человека, председательствует в комиссии, рассматривающей проблемы адаптации космонавтов к жизни без гравитации.

"Для того, чтобы сделать условия на чужой планете похожими на нашу Землю, придется затратить очень много времени и материалов, - подчеркивает он. - Так не лучше ли сосредоточиться на том, чтобы сделать людей более приспособленными к меньшей силе тяготения и другому типу атмосферы?"

В будущем космических колонистов будут отбирать, скорее всего, по критериям их пригодности и готовности к долгим межпланетным полетам.

Среди требуемых качеств наверняка будет природная сопротивляемость радиации, прочность костей, устойчивая иммунная система. Эти качества перейдут к детям космических путешественников, к поколению, которое не будет знать Земли.

"Если на борту космического корабля, отправляющегося к другой планете, будет юная пара, то их дети, родившиеся в будущей колонии, будут приспособлены к именно такой жизни, неземной, - подчеркивает Хэмпсон. - Родители должны понимать, что делают такой выбор за детей и за последующие поколения".

Таким образом, через несколько поколений эти люди, живущие на космическом корабле, летящем к другим планетам, или в колониях на планетах других солнечных систем, станут отличаться от людей, оставшихся на Земле. Но не слишком.

Почти наверняка у них по-прежнему будет одна пара рук.

"Эволюция работает слишком медленно, - говорит Роберт Хэмпсон. - Вопрос состоит в том, насколько серьезный толчок она получит в связи с нашими будущими полетами в космос".

Я уже как-то писал об опасностях воспитания детей в условиях, враждебных человеку, - например, на Марсе. Однако генетическая инженерия поможет создать поколение "звездных людей", если человечество готово переступить через барьеры этики и морали.

Генетикам тогда придется поработать над человеческим эмбрионом - и такая технология уже разработана, пока - для борьбы с наследственными заболеваниями.

Копірайт зображення Sergei ILNITSKY/AFP/Getty Images Image caption Если организм астронавтов будет специально приспособлен для жизни на космическом корабле, то не обернется ли это для них неудобствами, когда они прилетят на одну из планет? (На снимке: российский космонавт Федор Юрчихин вернулся с МКС, сентябрь 2017 г.)

"Есть такой нравственный императив: детям надо создавать условия не просто для выживания, а для развития, - подчеркивает Хэмпсон. - Чтобы они могли нормально жить, работать, достигать в жизни успеха, не болеть и впоследствии иметь собственных детей".

Если люди начнут покидать Землю в поисках подходящего места для колоний на других планетах и если количество этих людей будет значительным, нам придется к этому приспосабливаться.

И вместо того, чтобы искать планеты, похожие на нашу, - так сказать, Землю 2.0, мы можем вырастить Человека 2.0. И, возможно, у такого человека будет четыре руки. А то и хвост-стабилизатор.

"Куда интереснее представить себе жизнь в условиях, никак не стесненных гравитацией", - говорит астронавт Лука Пармитано.

"Возможность того, что мы найдем вторую Землю, крайне мала. А вот идея жизни в совершенно иных условиях выглядит для меня крайне привлекательной… Впрочем, возможно, только для меня!"

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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