Таємне життя лондонських біфітерів

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Вартові-йомени охороняють лондонський Тауер з 1485 року, але тепер їхнє завдання - приймати понад 3 мільйони відвідувачів щороку. Та коли останній турист залишає вечірній Тауер, життя там не спиняється.

Зараз одинадцята ранку, я стою всередині зубчастих стін однієї з найвідоміших пам'яток Англії. Але приміщення, в якому я перебуваю, відоме небагатьом - це таємний паб, куди пускають лише обраних.

Побудований в 1078 році, Тауер за свою історію був королівським палацом, фортецею, сумнозвісною в'язницею і популярним місцем страти.

Виявляється, тут ще й наливають - звичайно, якщо вам вдалося стати вартовим-йоменом.

Копирайт изображения Richard Lea-Hair/Historic Royal Palaces Image caption Стражники-йомени стоять на підйомному мосту, відбудованому знову 2014 року

Пишно вбрані вартові, відомі в усьому світі як біфітери, почали охороняти Тауер в 1485 році за призначенням Генріха VII. Тоді в цій мурованій фортеці жили не тільки в'язні і члени королівської родини, а й сотні інших мешканців.

В наші дні йомени перетворилися на улюблених персонажів для туристичних фото і символ однієї з найбільш відвідуваних британських пам'яток. Лише у 2014 році вона прийняла понад три мільйони гостей.

Сьогодні 37 йоменів Тауера проводять екскурсії і розважають туристів, які мріють зробити з ними селфі. А також виконують церемоніальні обов'язки, що мало змінилися протягом століть.

Зрозуміло, що після такого напруженого робочого дня без затишної кпайпи, де можна хильнути чарку-другу, обійтися ніяк не можна.

"Вип'ємо за те, щоб ти не помер стражником-йоменом"

"У XVIII і XIX століттях всередині Тауера були десятки трактирів і барів, але тепер залишився тільки один", - розповідає головний йомен Алан Кінгшотт.

Серед напоїв у пабі Yeoman Warders Club, звісно, представлені джин Beefeater і гірке пиво Beefeater, які виробляє британська пивоварня Marston's.

Потрапити в цей паб можна лише за запрошенням, для решти він зачинений.

Копирайт изображения Historic Royal Palaces Image caption Мало хто здогадується, що життя лондонському Тауері триває і після того, як його залишають туристи

Завдяки червоним шкіряним диванчикам і столам із темного дерева цей заклад нагадує одночасно і сільський паб, і закритий клуб "для своїх". Але його оздоблення справді унікальне.

В одному кутку висить церемоніальна сокира, в іншому - фотографії гостей (зокрема Брюса Вілліса і Тома Кленсі). Є навіть автограф Рудольфа Гесса на офіційному бланку лондонського Тауера, оформлений в рамку.

Заступника Гітлера арештували в 1941 році, і за чотири дні, коли він перебував у Тауері, йоменам вдалося взяти в нього автограф.

Але найцікавіше те, як у пабі представлено теперішніх вартових.

На стінах розвішані десятки табличок, де вказані місця служби кожного з йоменів. Аби претендувати на цю почесну посаду, необхідно мати за плечима щонайменше 22 роки бездоганної служби в збройних силах.

Срібні пивні кухлі, що стоять в ряд, нагадують про біфітерську традицію, відому лише вузькому колу осіб.

Копирайт изображения John Lee Image caption Головний стражник-йомен Алан Кінгшотт сидить в Yeoman Warders Club - секретному пабі всередині лондонського Тауера

"Кожен із нас бере в руки свій кухоль, і ми приймаємо присягу новобранців, зібравшись навколо великої карафи з портвейном, - каже Кінгшотт. - Вони присягають на вірність, після чого ми вимовляємо наступний тост: "П'ємо за те, щоб ти не помер вартовим-йоменом".

Дивні слова, чи не так? Як і все, пов'язане з Тауером, цей звичай теж має свою історію.

Раніше пост йомена, що включав проживання і харчування (слово "біфітер" - від англійського beef + eater, поїдач яловичини, - нагадує про часи, коли стражники отримували частину платні м'ясом), купувався за принципом "хто більше заплатить".

Копирайт изображения John Lee Image caption За лаштунками Лондонського Тауера

Йомен міг будь-коли піти у відставку і продати свою посаду. Але якщо він помирав на службі, то втрачав шанс підзаробити таким чином і вважалося, що йому не пощастило.

"Тост ми промовляємо, як і раніше, але 1826 року все змінилося, - розповідає Алан Кінгшотт. - Саме тоді герцог Веллінгтонського вирішив, що йоменами повинні ставати колишні військові, а призначати їх треба за заслуги у військовій службі - тоді й припинили торгувати посадами".

Сучасним йоменам, як і раніше, належить житло у фортеці.

Зазвичай їхні квартири розташовані в старовинних стінах Тауера, але тепер вартові мають платити оренду, хоч і в межах розумного. Кінгшотту, приміром, щоби потрапити додому, треба піднятися 48 сходинками гвинтових сходів.

За словами головного стражника, багато йоменів також мають житло за межами Тауера - там вони можуть відпочити від робочих буднів біфітерів.

Копирайт изображения John Lee Image caption Стражникам-йоменам належило житло в межах Тауера

Їхні обов'язки також змінилися. Із в'язничних наглядачів і зберігачів королівських регалій вони перетворилися на екскурсоводів. "Ще з вікторіанських часів ми переважно працюємо з відвідувачами", - пояснює Кінгшотт.

Сьогодні, щоб обійняти посаду біфітера, треба не тільки мати бездоганний послужний список і здатність зберігати традиції, але й уміння спілкуватися з людьми.

На день народження йомен отримує пляшку джина Beefeater

Біфітери дотримуються багатьох старовинних традицій, і деякі з них досить дивні. Наприклад, компанія Marston's за використання зображення біфітера на своїй продукції, дарує кожному йомену на день народження пляшку джина Beefeater.

Інші традиції більш солідні - наприклад, Церемонія ключів, яка відбувається щодня після закриття Тауера. Цьому ритуалу вже понад 700 років.

Копирайт изображения Richard Lea-Hair/Historic Royal Palaces Image caption Церемонія ключів проводиться щовечора для забезпечення охорони Тауера і королівських регалій

Крім того, існує "рейвенмайстер", або "доглядач воронів", - цю посаду традиційно обіймає вартовий-йомен, тепер це Кріс Скайфі. Крилаті мешканці Тауера є таким же символом фортеці, як і біфітери, і отже, посада доглядача - дуже відповідальна.

"Ніхто не знає, коли ворони вперше сюди прилетіли, - розповідає Скайфі. - За легендою, якщо птахи залишать Тауер, фортеця і королівство впадуть. Тому Карл II видав наказ, за яким воронів завжди має бути не менше шести".

У кожного з семи воронів, які тепер мешкають у Тауері, є ім'я, наприклад Мерлін, Рокі і Джубілі.

Посада рейвенмайстра передбачає чищення пташиних кліток, укладання підопічних спати і піклування про те, щоб вони добре харчувалися.

"Я самотужки вибираю м'ясо на ринку в Смітфілді і годую птахів - вони щодня споживають кілька видів м'яса, - розповідає Скайфі. - Раз на тиждень у меню воронів додають яйця, а інколи й кролика, якого я згодовую їм цілком, адже хутро для них дуже корисне".

Копирайт изображения John Lee Image caption Тепер в Тауері мешкають сім воронів

Рейвенмайстер - не єдина залаштункова робота в Тауері.

Йомен-адміністратор Філіп Вілсон вже 18 років працює біфітером - довше, ніж будь-хто з теперішніх стражників. Він офіційно відповідає за організацію Церемонії ключів, а також стежить за тим, щоб кожен йомен був бездоганно одягненим.

"Спочатку робота адміністратора цього не передбачала, але я взяв на себе такі повноваження, бо раніше був майстром-кравцем у Колдстрімському гвардійському полку", - розповідає Вілсон.

З усіх йоменів-новобранців знімають мірки для індивідуального пошиття форми, а потім підганяють її по фігурі.

Копирайт изображения Nick Wilkinson/Newsteam/Historic Royal Palaces Image caption Біфітери в тюдорівській державній формі під час параду на честь діамантового ювілею Її Величності в 2012 році

"Тюдорівьске державне вбрання - червона з позолотою форма, що з'явилася в 1549 році - практично не змінилася. А ось синьо- червону повсякденну форму запровадили лише в 1858 році", - пояснює Філіп Вілсон.

Тепер тюдорівське вбрання одягають лише на урочисті заходи, або коли монарх відвідує Тауер.

Однак найдивовижніший обов'язок йомена - це, мабуть, робота барменом.

Якщо прогулятися брукованою вулицею від Брами зрадників до південної стіни Тауера, ви побачите паб розміром із тенісний корт. Він відкривається о 20:30 і працює з понеділка до суботи.

Точна дата заснування Yeoman Warders Club невідома. Протягом своєї історії він кілька разів відчинявся в різних куточках Тауера. У теперішньому приміщенні паб розташований уже понад 60 років.

Йомени по черзі стоять за барною стійкою, але напої для них не безкоштовні, оскільки держава не субсидує вартість спиртного.

Копирайт изображения John Lee Image caption На екскурсію йомена збирається до 250 відвідувачів

Багатьом біфітерам нелегко підтримувати баланс між роботою та особистим життям, адже вони постійно на посаді, а вільний час теж переважно проводять на робочому місці.

Але 63-річний Алан Кінгшотт упевнений: унікальність цієї роботи компенсує усі недоліки.

"Працювати на цій посаді - це величезний привілей, з яким ніщо не порівняєш. Але я не хотів би зловживати наданою мені гостинністю", - додає Кінгшотт, і в його погляді, спрямованому вгору, понад величними стародавніми стінами, - досвід багатьох поколінь головних йоменів.

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