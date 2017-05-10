Чому іспанці вечеряють пізніше за інших?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іспанія живе в однаковому часовому поясі із Сербією, яка лежить на дві з половиною тисячі кілометрів східніше

Мандрівники впевнені, що звичка їсти пізніше, ніж це прийнято в інших народів, це наслідок невимушеного стилю життя в цій середземноморській країні. Але справжня причина цього феномену - зовсім інша, пояснює оглядачка BBC Travel.

О 10 вечора в одному з найстаріших районів Мадрида, Ла-Латині, голосно. За столиками на брукованих вулицях міста повно людей, які насолоджуються вечерею: gambas al ajillo (креветками в часниковому соусі) та cocido madrileño (традиційна мадридська страва з нуту, свинини і овочевого рагу).

Вже понад 70 років іспанці живуть у неправильному часовому поясі

Кухні в іспанських ресторанах працюють на повну в той час, коли в інших країнах кухарі вже давно повісили на гачок свої фартухи.

І хоча дехто може пояснювати такий режим притаманним іспанцям розслабленим способом життя, справа - зовсім в іншому. Іспанія вже понад 70 років живе в помилковому часовому поясі.

Подивіться на мапу, і ви побачите, що Іспанія, яка лежить на тій само широті, що й Велика Британія, Португалія та Марокко, має жити за Гринвічем (GMT). Але Іспанія належить до центральноєвропейського часового поясу (CET), разом, приміром, із сербською столицею Белградом за понад дві з половиною тисячі кілометрів на схід від Мадрида.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оскільки робота в Іспанії закінчується о восьмій вечора, для особистого життя в іспанців залишається пізній вечір

Але чому іспанці живуть не в своєму часовому поясі? 1940 року генерал Франсіско Франко встановив власну часову зону в Іспанії, перемістивши годинник на одну годину вперед в знак солідарності з нацистською Німеччиною.

Іспанцям, які були абсолютно виснажені громадянською війною, навіть на думку не спало скаржитися на зміни. Вони просто продовжили, як і раніше, їсти в звичний для себе час, і отже, обід пересунувся на другу годину, а вечеря - на дев'яту.

Після закінчення Другої світової війни час так і не перевели назад. Проте, 2016 року прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд розробляє новий графік робочого дня, який закінчуватиметься о шостій годині вечора, замість восьмої, як було раніше.

У планах уряду також було змінити часовий пояс Іспанії з центральноєвропейського на гринвіцький, але питання викликало бурхливе обговорення по всій країні.

Оскільки країна на 60 хвилин відстає від свого природного часового поясу, сонце в Іспанії встає і сідає пізніше, аж о десятій вечора, завдяки чому іспанці можуть насолоджуватися тривалими літніми вечорами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через різницю в часі влітку в Іспанії день триває до 10 вечора

Власники іспанських курортів вважають, що тривалий сонячний день є однією з причин популярності відпочинку в Іспанії. Місцевий уряд Балеарських островів, до яких входить Майорка, Менорка і Ібіца, категорично проти повернення центральноєвропейського часу і навіть агітував залишити літній час (центральноєвропейський час + 1 година) на весь рік.

Таким чином, туристи могли би й взимку сповна насолоджуватися м'яким іспанським кліматом.

Проте, для багатьох іспанців життя в неправильному часовому поясі призводить до проблем зі сном і зниження продуктивності. Робочий день в Іспанії зазвичай починається о дев'ятій ранку, після двогодинної обідньої перерви з другої до четвертої вечора, працівники повертаються в офіси і закінчують робочий день близько восьмої.

Таким чином, для особистого життя в іспанців залишається пізній вечір. Приміром, праймтайм на іспанському телебаченні починається тільки о 10:30 вечора.

Між тим, у північно-західному регіоні країни, Галісії, взимку сонце встає після дев'ятої ранку, і його мешканцям доводиться починати свій день у темряві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато іспанців недосипають через особливості режиму дня

"Те, що часова зона Іспанії не відповідає світловому дню, погано позначається на здоров'ї мешканців країни, насамперед на їхньому сні", - зазначає Хосе Луїс Казеро, президент Національної комісії з раціоналізації режиму дня, організації, яка з 2016 року обстоює повернення правильного часового поясу.

"Якщо ми змінимо часовий пояс, сонце вставатиме на годину раніше, ми прокидатимемося у природнішій час, їстимемо на годину раніше і отримаємо додаткову годину на сон", - додає пан Казеро.

Впоратися з недосипанням іспанцям допомагає обов'язкова перерва на каву всередині ранку і двогодинна обідня перерва - одна з найвідоміших традицій країни - сієста.

Зміна режиму робочого дня загрожує позбавити мешканців Іберійського півострова їхнього звичного часу на перепочинок всередині дня. Хоча, якою би не була думка самих іспанців, це питання ще підлягає обговоренню.

Дослідження, проведене компанією Simple Logica в січні 2017 року, виявило, що менше 18% іспанців регулярно відпочивають вдень, а майже 60% ніколи не користуються сієстою. Насправді, магазини і готелі у великих містах країни і на курортах залишаються відчиненими під час полуденної перерви, щоб задовольнити потреби туристів.

Ті, однак, хто звик поспати серед дня, висловлюють обурення можливими змінами в режимі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через зміну режиму робочого дня легендарна іспанська сієста може зникнути

"Ми маємо скасувати сієсту в Іспанії, бо вона не відповідає реальності, - зазначає Казеро. - А коли ми перейдемо на правильний часовий пояс, у нас з'явиться додаткова година сну, і потреба в сієсті зникне".

Економіст Нурія Чинчилла, експерт у галузі балансу роботи і особистого життя зі школи бізнесу IESE в Барселоні, вважає, що якість життя іспанців є важливішою за збереження додаткових двох годин сонячного світла заради туристів.

"Ми живемо, ніби в нас постійний джетлег, - каже вона. - Туристи нікуди не зникнуть, адже для них це не має значення. Та й кількість годин сонячного світла лишиться такою самою, хіба що додаткова година сонячного світла з'явиться вранці".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.