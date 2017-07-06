5 найбезпечніших міст світу, в яких весело жити

Мешканці цих міст спокійно повертаються додому пізно вночі й не бояться залишити свій ноутбук або гаманець без нагляду в громадському місці. Проте, спокійне життя зовсім не означає, що тут нудно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парк Вондела в Амстердамі

Для багатьох людей місто стає рідним, коли вони відчувають себе в ньому безпечно. Ми поспілкувались з мешканцями п'яти міст, які регулярно посідають найвищі позиції в рейтингу найстабільніших і найбільш безпечних у світі.

Рейтинг The Economist Intelligence Unit (EIU) враховує такі чинники, як особиста безпека, якість інфраструктури та охорони здоров'я, цифрова і технологічна безпека.

Учасникам опитування пропонували оцінити найбільш сприятливі для проживання райони міста, а також пояснити, що саме надає їм відчуття комфорту.

Осака

Осака ніби уособлює загальне почуття душевного спокою, яке притаманне всій країні.

"Японія неймовірно безпечна для життя", - каже Деніел Лі, засновник місцевого англомовного онлайн-журналу Kansai Scene, який переїхав сюди з Великої Британії 17 років тому.

"Настільки, що місцеві звикли залишати без нагляду особисті речі на столиках в кав'ярнях, коли відходять, щоб зробити замовлення. Не можу уявити таке в інших місцях світу"? - додає чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Осака. Сакура в цвіту

Життя в Осаці зосереджене на бізнесі. Це означає, що людям доводиться працювати й користуватися громадським транспортом до глибокої ночі.

"Навіть у нічні години ділові люди їздять в потягах, а на головних станціях натовпи пасажирів так само, як і вдень", - розповідає Йосі Ямамото, яка переїхали сюди з Кіото 25 років тому й очолює найстаріший в місті традиційний японський театр Но.

"Для будь-якої жінки абсолютно безпечно їхати наодинці вночі в метро. Це - звична справа".

Культура міста, орієнтованого на ділову співпрацю, сприяє й дружньому спілкуванню.

"Осака - це місто торгівлі, і місцеві жителі обожнюють побалакати, - відзначає Лі. - Ви заходите у маленький бар, а вас зустрічають як старого друга, з яким не бачилися сто років. Нехай ви не зрозумієте ані слова з того, що вам говорять, атмосфера доброзичливості підкорює".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ритуал висадки рису в Осаці

Щоб зануритися в місцеве життя, Ямамото радить оселитися в кварталах Ікуно-ку або Абено-ку, де збереглося багато традиційних будинків, нагайя (довгі споруди, в яких зазвичай мешкали ремісники).

"Це житло відносно недороге, і місцеві родини живуть в ньому роками, - каже жінка. - Якщо вам вдасться подружити з сусідами, ви зможете відчути справжній характер Осаки, якому притаманні симпатія до людей, теплота і дружба".

Ті, хто воліє жити ближче до природи, можуть обрати спальні райони, що оточують місто - такі як Міно і Кіта-сенрю. Від них легко дістатися потягом до центру Осаки або до прилеглих міст - Кобе та Кіото.

Амстердам

Серед інших міст у рейтингу EIU Амстердам - відносно невелике місто. Його населення не перевищує мільйона, і це надає нідерландській столиці деякі переваги стосовно безпеки.

Властива Амстердаму невимушеність дозволяє людям почуватися мирно та спокійно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Амстердам: вуличні музиканти

"Я відчуваю себе тут у повній безпеці", - ділиться Тоні Хінтертойссер, генеральний менеджер готелю Andaz Amsterdam, що стоїть на каналі Принсенграхт. Тоні переїхав до Голландії з Нью-Йорка три роки тому.

"Вільний дух амстердамців дозволяє їм спокійно ставитися до повсякденних проблем. Тут важко кого-небудь вивести із себе", - додає він.

Це стосується навіть поліцейських, які тут дуже ввічливі в будь-якій ситуації, але при цьому завжди дуже конкретні у своїх вимогах, зазначає чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ковзанка перед Національним музеєм в Амстердамі

Хоча безпечними вважаються всі райони Амстердама, Де Пейп і Ауд-Зейд перевершують інші частини міста за цим показником. Швидко розвиваються житлові райони на сході і півночі, як-от Норд.

Сам Хінтертойссер живе в Ауд-Вест (Старий захід), який подобається йому тим, що розташований всього за два кілометри від центру міста і поруч з найбільшим в Амстердамі парком Вондела.

В цьому місті, однак, не варто розраховувати на рівну підлогу. "Оскільки Амстердам побудований переважно на воді, будинки тут не зовсім рівні, - попереджає Хінтертойссер. - Якщо покласти тенісний м'ячик на підлогу в одному кутку моєї вітальні, він швидко перекотиться в протилежний кінець кімнати".

Сідней

Попри те, що Сідней - найбільше місто Австралії, культура маленьких сусідських громад, надає мешканцям відчуття повної безпеки.

"Члени таких громад піклуються одне про одного, - каже Річард Грем, уродженець Сіднея і власник місцевої туристичної компанії My Detour. - Якщо людина здається підозрілою, ми одразу попереджаємо сусідів, що до неї треба придивитися уважніше".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Променад біля легендарного пляжу Бонді в Сіднеї

Нещодавно міська влада виділила 15 млн доларів на реконструкцію пішохідних доріжок і вуличних переходів, щоб заохотити людей більше ходити пішки.

Вікторія Моксі, родом з Буенос-Айреса, авторка путівника по Сіднею для любителів піших прогулянок, Urban Walkouts, переконана, що це зміцнить безпеку міського життя.

"Вулиці завжди сповнені містян, які сидять в кафе з друзями, вигулюють собак або просто досліджують місто, - каже вона. - Сідней - це таке місце, де чим більше ходиш пішки, тим міцніше відчуваєш свою єдність з громадою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сіднейський марафон на Гарбор-Брідж

Щоб насолодитися перевагами цієї пішохідної культури, іноземці часто оселяються в районі Поттс-Поінт за три кілометри на схід від центру міста. Житлові будинки в стилі ар-деко і безліч кафе створюють енергійну атмосферу життя, схожу на ритм Нью-Йорка.

Інший улюблений варіант - Саррі-Гіллс за три кілометри на південний схід від центру. Це район найкращих в місті кав'ярень і ресторанів, який приваблює хіпстерів, поціновувачів дизайну і гурманів.

Тим, хто надає перевагу пляжному способу життя, варто обрати район Вейверлі або мекку для серфінгістів - Бронте, до яких від центру приблизно вісім кілометрів на південний схід.

Сінгапур

Це місто-держава в Південно-Східній Азії найсерйознішим чином ставиться до питань забезпечення правопорядку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сінгапурський Сад у Затоці - чудове місце для відпочинку з дітьми

Рініта Ванджрі Раві з Бангалора, засновниця сайту Bon Appetour, на якому гості міста можуть влаштувати обід з місцевими, впевнена, що поліція повинна отримувати належне фінансування.

"У Сінгапурі поліцейським добре платять, що допомагає їм піклуватися про добробут співгромадян", - зазначає жінка.

"Ви можете спокійно залишити сумку на столику в ресторані, якщо вам потрібно розрахуватися на касі, - розповідає Ванджрі Раві. - Місцеві чудово знають, що шанс бути спійманим і покараним дуже високий".

Спокійній атмосфері міського життя також сприяє політична стабільність і нетерпимість до жартів на релігійні чи расові теми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свято середини осені в Сінгапурі

Однак життя в такому густонаселеному місті, як Сінгапур, диктує певні умови. Коли шукаєш тут житло, необхідно враховувати час, який щодня доведеться витрачати на дорогу, тому місцеві жителі радять селитися якомога ближче до роботи.

Ванджрі Раві радить Тіонг Бахру, хіпстерский район в центрі, де багато спеціалізованих магазинів і модних ресторанів. Людям з вищими доходами варто придивитися до квартир у кварталі Дакстон-Гілл поруч з Аутрем-парк за два кілометри від центру міста.

Стокгольм

Північне розташування шведської столиці має свої переваги, як-от нескінченні дні влітку. Сонячне світло в літні місяці разом із чудовим освітленням центру міста в темну пору року дає змогу почуватися безпечно в громадських місцях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повільніший у порівнянні з іншими столицями темп життя в Стокгольмі приносить справжнє задоволення

"У мене двоє маленьких хлопчиків, тому безпека має для мене важливе значення, а Стокгольм - просто чудове місце для дітей", - каже Кет Ті, яка переселилася сюди з Лондона і веде блог "Англійська матуся в Стокгольмі ".

"У парках є ігрові майданчики, розташовані далеко від транспортних магістралей, і безліч зелених куточків прямо в центрі міста".

Хоча життя тут не вирує так невпинно, як у Лондоні, Кет каже, що повільніший темп Стокгольма приносить справжнє задоволення. Попри свій невеликий розмір, шведська столиця, однак, дуже динамічна і прогресивна, відзначає жінка.

"Шведи одними з перших підхоплюють усілякі новинки, особливо технологічні, і часто самі задають нові тенденції".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри нордичний характер, шведи вміють повеселитися. Фестиваль кольорів у Стокгольмі

Багато людей живе в кварталах, прилеглих до Центрального ділового району. Але тим, для кого співвідношення ціни-якості важливе, варто від'їхати на два кілометри на захід - в Кунгсхольмен.

А більш богемну атмосферу, завдяки крамницям із вінтажними речами та авангардним художнім галереям, можна відчути в районі Седермальм, за три кілометри на південь.

Прибережні райони нещодавно кардинально реконструювали. Серед найбільш модних частин міста - екологічний район Хаммарбю Хьостад, знаний своїми пішохідними бульварами.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.