Чи допомагає музика займатися спортом?

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Чому в спортзалі, на пробіжці та навіть в басейні ми вмикаємо улюблені мелодії? Оглядач BBC Future і психолог Том Стеффорд спробував з'ясувати, чи впливає музика на ефективність спортивних тренувань.

Напевно, у вас є окремий плейлист для походу в спортзал та на пробіжку. Або, принаймні, ви не раз зустрічали в парку бігунів у навушниках.

Багато хто з нас любить тренуватися під музику, бо здається, що її енергійні ритми, зменшують зусилля і підвищують витривалість. Проте, мене, як психолога, більше цікавить питання, як саме музика може допомогти.

Відповідь, очевидно, пов'язана не з м'язами, які ми тренуємо, а з нашим мозком.

На це вказує кілька досить оригінальних досліджень, у яких науковці змогли довести, що сама думка про рухи нашого тіла підсилює імпульс, який мозок передає м'язам.

Ба більше, дослідження показали, що думки про тренування дають майже половину такого ж результату, як й справжнє тренування м'язів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли ми уявляємо рухи нашого тіла подумки, це підсилює імпульс, який мозок передає м'язам

Коли ви уявляєте собі рухи певної частини тіла, ви збільшуєте силу сигналу, який передається з мозку до м'язів. Спостерігаючи за випробуваннями за допомогою електродів, вчені дійшли до несподіваних висновків.

Після уявного тренування справжній сигнал із мозку до м'язів стає сильнішим і послідовнішим.

Сигнали рухів народжуються в ділянці мозку, яка не без підстав називається моторна, або рухова, кора головного мозку.

Частина цієї ділянки, відома як "додаткова моторна кора", активується в момент, коли ми плануємо здійснити рух. Її функція важлива насамперед для вирахування часу, потрібного для фізичних дій. Ця ділянка мозку визначає, коли саме починати рухи тілом.

Оскільки спортивні досягнення часто залежать не від швидкості та сили руху, а від вибору моменту, коли саме здійснити рух, стає зрозумілим, чому музика така корисна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Музичний ритм стимулює ділянку мозку, яка відповідає за злагоджені, синхронні рухи

Музичний супровід найбільше допомагає у тих видах спорту, які залежать від злагодженості рухів у часі, як-от веслування або біг, на відміну, приміром, від футболу чи дзюдо.

Я припускаю, що музичний ритм стимулює моторну кору мозку, допомагаючи нам робити синхронні рухи. А також не зупинятися, поки ми не дійдемо до фінішу.

Звичайно, є й інші причини, чому ми любимо займатися спортом під музику. Наприклад, один мій знайомий зізнався, що надягає навушники під час пробіжки, "щоб не чути своєї задишки".

Впевнений, що згодом музичний ритм допоміг йому вирівняти дихання.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.