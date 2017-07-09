Швейцарський армійський ніж - бойовий товариш на все життя

Славетний складаний ніж завоював світ завдяки своїй надзвичайній функціональності та стильному дизайну.

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Це був один із тих досконалих англійських вікендів. Теплий, у блакитному небі пливуть пухнасті білі хмарки і гасають жайворонки, а на ідеально зеленому луку мирно пасуться вівці. Бездоганну картинку довершили два ретро авто, біля яких компанія планує почати пікнік.

Аж раптом з'ясовується, що, поспішаючи застати мінливе англійське сонце, вони забули штопор і відкривалку, ще й перегрівся радіатор у спортивному купе і тріснув шланг.

Ситуацію рятує мій швейцарський армійський ніж: він відкорковує пляшки з вином, бляшанки і допомагає полагодити шланг від радіатора.

І це лише один день у житті цієї дизайнерської штуки, яка вже давно перетворилася у класику, з якою я ніколи не розлучаюся.

Як й інші фанати швейцарського ножика, я користуюся ним щодня: запалюю вогонь, стрижу собаку, розпилюю дерев'яні речі, обрізаю нігті, чищу від бруду чоботи, відкорковую пляшки, перерізаю дріт, виготовляю іграшки та одного разу навіть виколупав камінь із конячої підкови.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виставка швейцарських армійських ножів у Нью-Делі

З огляду на універсальність і довговічність швейцарського ножа, взагалі дивує, як компанія Victorinox і досі заробляє на його виробництві.

Цього року мій швейцарський ніж і я святкуємо срібний ювілей спільного життя. Вам може здатися, що я занадто сентиментальний до цього невеликого шматка неіржавної сталі - точніше, кількох шматків у червоному пластиковому корпусі, який прикрашений срібним хрестом - який поміститься у моїй долоні.

Але я впевнений, що я такий не один. Швейцарський армійський ніж має мільйони прихильників у всьому світі.

Гарантія якості

Швейцарський ніж такий популярний не лише завдяки свої практичності, але й тому, що в нашу добу одноразових речей він чи не єдиний предмет побуту, який має "гарантію на все життя".

Він ідеально поєднує форму та функції. В моєму ножі, наприклад, 18 інструментів, а це і крихітна кулькова ручка, яку можна витягнути і користуватися нею як шилом чи указкою. Коли я одного разу загубив її, у крамниці Victorinox на Бонд-Стрит її замінили за кілька секунд, безкоштовно із усмішкою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Швейцарські армійські ножі не лише багатофункціональні, але й служать усе життя

Швейцарський армійський ніж не змінював свою форму від 1897 року, коли виробник хірургічних інструментів Карл Ельзнер запатентував свій винахід - офіцерський та спортивний ніж.

Вочевидь, він дотепер не втратив своєї чарівності, завдяки тому, що його й досі виробляють у крихітному швейцарському містечку Ібах.

Офіцерський та спортивний ножик створили за зразком більш ранньої Моделі 1890, яку виготовили у Німеччині для швейцарської армії. Незабаром після цього Ельзнер почав виробництво ножів, удосконаливши їхній дизайн.

Він назвав компанію Victorinox - об'єднавши ім'я своєї матері Вікторії і слово inox, скорочення від французького словосполучення acicer inoxydable - "неіржавна сталь".

Щойно Ельзнер налагодив виробництво, в нього з'явився конкурент - інша швейцарська компанія, яку викупив Теодор Венгер, і яка почала виробляти ножі із дуже схожим дизайном.

Від 1908 року швейцарська армія почала замовляти ножі в обох компаній: "оригінальний швейцарський армійський ніж" від Victorinox та "справжній швейцарський армійський ніж" від Wenger.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На фабриці Victorinox

Але об'єднались вони лише сторіччя по тому, в 2005 році, коли фірма Victorinox придбала Wenger.

Обидва види ножів продовжують виробляти, а володіє і керує сімейним трастом родина Ельзнерів.

Їхня фабрика в Ібахі є найбільшою роді в Європі. Тут щодня сходять із конвеєра 60 тисяч швейцарських армійських ножів. Останніми роками компанія Victorinox розширила свою продукцію і окрім ножів почала також виготовляти валізи, одяг, кухонні ножі та парфуми.

Вперед у майбутнє

Останні найсучасніші моделі швейцарських ножів обладнані лазерними указками, флешками та Bluetooth. Деякі ножі мають також інструменти для ремонту комп'ютерів.

Є інновації й у зовнішньому дизайні - класичний червоний колір корпусу в деяких моделях замінюють на різні відтінки веселки, і навіть з'явився ніж у м'якому чохлі (Tomo), хоча його леза такі ж жорсткі і гострі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сучасна модель із флешкою

Це робота японського дизайнера Казума Камагуті. "Томо" японською означає "друг", "компаньйон". Це - крихітний ніж у яскравому корпусі лимонного, рожевого та м'ятно-зеленого кольору, у якому є, власне ніж, пилка, очищувач для нігтів і ножиці. Він поміститься у невеликому гаманці, сумочці та маленькій кишені.

"Томо" продаються у шкіряних футлярах, які запаковують у коробочки з екологічного паперу, схожі на контейнери для яєць.

В армійському рюкзаку, однак, "Томо" не знайдеш. Останні п'ять років швейцарським солдатам видають ножі моделі Soldatenmesser 08 Victorinox. Це - чудовий універсальний інструмент, яким можна користуватися однією рукою.

Такий я би теж хотів, але мій швейцарський ніж, безперечно, прослужить мені ще десятки років і ми разом відсвяткуємо нашу золоту річницю, тому, гадаю, я маю зберігати йому вірність.

Це - класика індустріального дизайну поза модою і часом.

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