Швейцарський армійський ніж - бойовий товариш на все життя
Славетний складаний ніж завоював світ завдяки своїй надзвичайній функціональності та стильному дизайну.
Це був один із тих досконалих англійських вікендів. Теплий, у блакитному небі пливуть пухнасті білі хмарки і гасають жайворонки, а на ідеально зеленому луку мирно пасуться вівці. Бездоганну картинку довершили два ретро авто, біля яких компанія планує почати пікнік.
Аж раптом з'ясовується, що, поспішаючи застати мінливе англійське сонце, вони забули штопор і відкривалку, ще й перегрівся радіатор у спортивному купе і тріснув шланг.
Ситуацію рятує мій швейцарський армійський ніж: він відкорковує пляшки з вином, бляшанки і допомагає полагодити шланг від радіатора.
І це лише один день у житті цієї дизайнерської штуки, яка вже давно перетворилася у класику, з якою я ніколи не розлучаюся.
Як й інші фанати швейцарського ножика, я користуюся ним щодня: запалюю вогонь, стрижу собаку, розпилюю дерев'яні речі, обрізаю нігті, чищу від бруду чоботи, відкорковую пляшки, перерізаю дріт, виготовляю іграшки та одного разу навіть виколупав камінь із конячої підкови.
З огляду на універсальність і довговічність швейцарського ножа, взагалі дивує, як компанія Victorinox і досі заробляє на його виробництві.
Цього року мій швейцарський ніж і я святкуємо срібний ювілей спільного життя. Вам може здатися, що я занадто сентиментальний до цього невеликого шматка неіржавної сталі - точніше, кількох шматків у червоному пластиковому корпусі, який прикрашений срібним хрестом - який поміститься у моїй долоні.
Але я впевнений, що я такий не один. Швейцарський армійський ніж має мільйони прихильників у всьому світі.
Гарантія якості
Швейцарський ніж такий популярний не лише завдяки свої практичності, але й тому, що в нашу добу одноразових речей він чи не єдиний предмет побуту, який має "гарантію на все життя".
Він ідеально поєднує форму та функції. В моєму ножі, наприклад, 18 інструментів, а це і крихітна кулькова ручка, яку можна витягнути і користуватися нею як шилом чи указкою. Коли я одного разу загубив її, у крамниці Victorinox на Бонд-Стрит її замінили за кілька секунд, безкоштовно із усмішкою.
Швейцарський армійський ніж не змінював свою форму від 1897 року, коли виробник хірургічних інструментів Карл Ельзнер запатентував свій винахід - офіцерський та спортивний ніж.
Вочевидь, він дотепер не втратив своєї чарівності, завдяки тому, що його й досі виробляють у крихітному швейцарському містечку Ібах.
Офіцерський та спортивний ножик створили за зразком більш ранньої Моделі 1890, яку виготовили у Німеччині для швейцарської армії. Незабаром після цього Ельзнер почав виробництво ножів, удосконаливши їхній дизайн.
Він назвав компанію Victorinox - об'єднавши ім'я своєї матері Вікторії і слово inox, скорочення від французького словосполучення acicer inoxydable - "неіржавна сталь".
Щойно Ельзнер налагодив виробництво, в нього з'явився конкурент - інша швейцарська компанія, яку викупив Теодор Венгер, і яка почала виробляти ножі із дуже схожим дизайном.
Від 1908 року швейцарська армія почала замовляти ножі в обох компаній: "оригінальний швейцарський армійський ніж" від Victorinox та "справжній швейцарський армійський ніж" від Wenger.
Але об'єднались вони лише сторіччя по тому, в 2005 році, коли фірма Victorinox придбала Wenger.
Обидва види ножів продовжують виробляти, а володіє і керує сімейним трастом родина Ельзнерів.
Їхня фабрика в Ібахі є найбільшою роді в Європі. Тут щодня сходять із конвеєра 60 тисяч швейцарських армійських ножів. Останніми роками компанія Victorinox розширила свою продукцію і окрім ножів почала також виготовляти валізи, одяг, кухонні ножі та парфуми.
Вперед у майбутнє
Останні найсучасніші моделі швейцарських ножів обладнані лазерними указками, флешками та Bluetooth. Деякі ножі мають також інструменти для ремонту комп'ютерів.
Є інновації й у зовнішньому дизайні - класичний червоний колір корпусу в деяких моделях замінюють на різні відтінки веселки, і навіть з'явився ніж у м'якому чохлі (Tomo), хоча його леза такі ж жорсткі і гострі.
Це робота японського дизайнера Казума Камагуті. "Томо" японською означає "друг", "компаньйон". Це - крихітний ніж у яскравому корпусі лимонного, рожевого та м'ятно-зеленого кольору, у якому є, власне ніж, пилка, очищувач для нігтів і ножиці. Він поміститься у невеликому гаманці, сумочці та маленькій кишені.
"Томо" продаються у шкіряних футлярах, які запаковують у коробочки з екологічного паперу, схожі на контейнери для яєць.
В армійському рюкзаку, однак, "Томо" не знайдеш. Останні п'ять років швейцарським солдатам видають ножі моделі Soldatenmesser 08 Victorinox. Це - чудовий універсальний інструмент, яким можна користуватися однією рукою.
Такий я би теж хотів, але мій швейцарський ніж, безперечно, прослужить мені ще десятки років і ми разом відсвяткуємо нашу золоту річницю, тому, гадаю, я маю зберігати йому вірність.
Це - класика індустріального дизайну поза модою і часом.
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