Найбільш засекречені у світі місця, куди нікого не пускають

Від загубленого в Тихому океані острова, де немає водопроводу, до англійської бази розвідників - сюди не зможуть потрапити навіть найдопитливіші мандрівники.

Копирайт изображения Getty Image caption Вказівний стовп біля аеропорту Лонг'їра на Шпіцбергені

Але ж заборонений плід - завжди найсолодший, і місця, куди не пускають сторонніх, здаються найцікавішими і приваблюють найбільшу увагу. Користувачі сайту питань і відповідей Quora обрали п'ять найбільш засекречених місць у світі.

Всесвітнє сховище насіння на Шпіцбергені

Уявіть собі, що в світі сталося глобальне стихійне лихо: населення планети майже повністю загинуло, інфраструктура зруйнована, джерела харчування знищені.

Перед єдиним уцілілим стоїть непросте завдання - відновити світ у його колишньому вигляді. Куди піти герою апокаліптичного сюжету, навіяного голлівудськими блокбастерами?

Звичайно, до Всесвітнього сховища насіння в норвезькій провінції Свальбард - останнього оплоту людства в умовах світової продовольчої кризи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всесвітнє сховище насіння на норвезькому острові Шпіцберген за 1300 кілометрів від Північного полюсу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Журналісти біля входу до сховища

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всесвітнє сховище насіння

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усередині сховища

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пакетики з насінням

Копирайт изображения Getty Images Image caption Насіння, яке зберігається в сховищі

Сховище розташоване всередині гори з піщанику, на глибині 120 метрів. Це - найбільш засекречений в світі банк насіння, який суворо охороняється.

Сховище відкрито в лютому 2008 року для створення запасу насіння на випадок глобальної катастрофи.

Воно містить 250 мільйонів зразків насіння з усього світу, які можуть бути втрачені в разі аварії, збою обладнання, скорочення фінансування або стихійного лиха.

Усі зразки упаковано в спеціальні чотирьохшарові пакети - термічно запечатані, щоби захистити їх від вологи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місто Лонг'їр - адміністративний центр норвезької провінції Свальбард

Вчені не випадково зупинили свій вибір на Шпіцбергені: цей острів не зазнає впливу тектонічної активності, вкритий вічною мерзлотою, що сприяє зберіганню насіння, і лежить на висоті 130 метрів над рівнем моря.

Все це означає, що в сховище залишиться сухим, а насіння - надійно захищеним, навіть якщо в результаті глобального потепління льоди почнуть танути.

Шпіцберген - таке вдале місце, що, за прогнозами дослідників, насіння може зберігатися там сотні, якщо не тисячі років.

Утім, як зазначає користувач форуму Наргіс Ансарі, "якщо ви не працюєте на цьому проекті як дослідник або агроном, до сховища вас не пустять".

Гавайський острів Ніїхау

Ніїхау - найменший з населених островів Гавайського архіпелагу - здається справжнім раєм: пишна тропічна рослинність, рідкісні види флори і фауни і майже ніяких туристів.

Але насправді це не так. Руч і тім, що стороннім на цей тихоокеанський острівець площею лише 180 квадратних кілометрів в'їзд заборонено.

Копирайт изображения Wikipedia.org Image caption Вид на Ніїхау з висоти пташиного польоту

1863 року гавайський король Камеамеа продав острів родині заможних плантаторів Робінсонів, і від 1915 року доступ стороннім сюди закрили.

Життя на цьому віддаленому острові досить незвичайне: майже 130 його постійних мешканців - корінних гавайців - не платять за житло і обходяться без доріг, телефонів, каналізації, водопроводу і магазинів.

Пересуваються вони на конях і велосипедах, електропостачання забезпечують сонячні батареї, а продовольчі товари привозять на баржах із сусіднього острова Кауаї.

Від 1915 року доступ стороннім на острів закритий

"Діти з Ніїхау раз на тиждень плавають на каное в Кауаї, де розташована школа", - пояснює користувач сайту Quora Беннетт Мак'юен.

Попри свій крихітний розмір, острів зіграв неабияку роль в історії.

Саме тут 1941 року, після атаки на Перл-Гарбор, розбився японський винищувач, пілот якого протягом тижня тероризував місцевих жителів.

Копирайт изображения Wikipedia.org Image caption Узбережжя Ніїхау

А в 1944 році президент США Франклін Рузвельт розглядав Ніїхау як можливе місце розташування штаб-квартири ООН.

Cьогодні острів, як і раніше, закритий для сторонніх. "Служба берегової охорони патрулює його узбережжя, щоб запобігти будь-якій несанкціонованій висадці. Відвідати острів можна тільки на запрошення одного з його мешканців".

Попри це, хитрі мандрівники завжди знайдуть спосіб хоч одним оком поглянути на заборонений острів.

"У 1987 році місцеві туроператори влаштовували мисливські тури на Ніїхау, - розповідає Мак'юен. - Інших варіантів подивитися острів зблизька, окрім як облетіти його на гелікоптері або пройти на човні вздовж узбережжя, не існує".

База ВПС Великої Британії Менвіт-Гілл

Якби Джеймс Бонд мав секретний бункер, він був би розташований саме тут.

База ВПС Великої Британії Менвіт-Гілл на півночі англійського графства Йоркшир вважається найбільшим у світі центром електронної розвідки - вона перехоплює сигнали з метою збору розвідданих для Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радари на базі королівських ВПС Великої Британії у Менвіт-Гілл

Надсекретну базу звели 1954 року для перехоплення сигналів із СРСР за часів холодної війни.

Ніхто точно не знає, для чого її використовують сьогодні, але припускають, що звідси ведеться стеження за міжнародними терористичними угрупованнями та наркоторговцями.

Тут також розташована наземна станція зв'язку з американськими супутниками.

Крім того, вважається, що база має зв'язок із всесвітньою шпигунською мережею "Ешелон", відомою також як "П'ять очей". В системі беруть участь Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попереджувальні знаки поблизу бази Менвіт-Гілл

Однак шанувальників Джеймса Бонда і Джона Ле Карре очікує розчарування: подивитися розвідцентр зсередини не вийде.

На територію бази пускають лише співробітників Агентства національної безпеки США і "Ешелону".

Секретні архіви Ватикану

Секретні архіви Ватикану - це, мабуть, найбільш засекречена в світі бібліотека. І не просто бібліотека! Тут зберігаються особисті документи всіх римських пап, починаючи з VIII століття.

До 1881 року архів був закритий для представників будь-яких держав, окрім Ватикану, а найбільш конфіденційні документи й досі зберігаються під замком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільш конфіденційні документи зберігаються в архіві під замком і під охороною

Охочі зазирнути в таємниці Ватикану повинні пройти довгу і складну процедуру отримання дозволу.

Подати заявку на відвідування архіву можуть лише науковці. У заявці потрібно вказати особисті дані вченого і мету дослідницької роботи, а також додати рекомендаційний лист від науково-дослідного інституту або авторитетного історика.

Навіть якщо дослідник й отримає доступ, вивчити весь архів (який вважається особистою власністю Папи римського) все одно не вийде. На 85 кілометрах стелажів зберігається понад 35 тисяч томів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Cклепіння Собору Святого Петра у Ватикані

У скарбницях архіву зберігається булла понтифіка Льва Х 1521 року про відлучення від церкви Мартіна Лютера - подія, яка дала поштовх Реформації. Тут також є записи XIV століття з судового процесу над тамплієрами, листування з Мікеланджело в XVI-му столітті і Авраамом Лінкольном у XIX-му, а також папська булла 1198 року із закликом до четвертого хрестового походу на Святу землю.

Зона 51, штат Невада (США)

Як зазначає відомий рекламний слоган, "Що трапляється в Лас-Вегасі, залишається в Лас-Вегасі". Те саме можна сказати й про засекречену зону, розташовану також в американському штаті Невада.

Термін "Зона 51" вперше застосовують у документах ЦРУ часів війни у В'єтнамі. Він позначає військову базу та аеродром, де зберігаються державні таємниці найвищої секретності.

Копирайт изображения Wikipedia.org Image caption Не намагайтеся потрапити в "Зону 51" з чорного ходу - це не вдавалося нікому

Що ж там відбувається? ЦРУ не розкриває жодних деталей, і це суттєво підживлює фантазію прихильників теорій змови.

Чи розбирають там на частини літальні апарати прибульців, які впали на Землю? Виробляють лазерну або пучкову зброю, проводять випробування експериментальних літаків? Про це ми, напевно, ніколи не дізнаємося.

Все, що відбувається в "Зоні 51", тримається в найсуворішому секреті, і стороннім вхід туди категорично заборонено. Втім, як свідчать відеозаписи на сайті YouTube, порушити цю заборону намагалося чимало людей.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.