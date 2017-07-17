Що подивитись в Італії, якщо туристичні місця набридлі

Копирайт изображения Amanda Ruggeri Image caption Римський район Монті - у давнину тут був квартал червоних ліхтарів

Якщо в Італію ви збираєтесь не вперше, а популярні пам'ятки вам трохи набридлі, чому би не випробувати нові маршрути?

Пропонуємо вам кілька матеріалів BBC Travel та BBC Culture про те, де скуштувати шоколад за рецептом ацтеків, спробувати галюциногенний коктейль, подивитись місця зйомок відомих кінофільмів та потрапити в таємну флорентійську галерею.

Копирайт изображения Antica Dolceria Bonajuto Image caption Оригінальний метод приготування шоколаду сицилійські виробники перейняли у ацтеків

У крихітному містечку Модіка на Сицилії виробляють шоколад за рецептом стародавніх ацтеків.

Коли іспанці правили на Сицилії в XVI столітті, конкістадори вирушили в Мексику і привезли звідти какао та рецепти приготування страви, яку ацтеки називали xocoàtl.

На відміну від солодкого кремового десерту, відомого нам як шоколад, xocoàtl був гірким і використовувався для посилення смаку м'ясних страв.

Його також додавали в салати чи просто їли як харчову добавку. Приготований із певними спеціями, він вважався афродизіаком. Читати далі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На знімальному майданчику фільму "Турист" з Анжеліною Джолі та Джонні Деппом

Події багатьох блокбастерів і популярних голлівудських франшиз розгортаються на фоні казкових краєвидів Венеції.

У розкішних готелях та спокусливих ресторанах відпочивають кінозірки, а найстаріший кінофестиваль світу щороку проходить в рамках Венеційського бієнале.

І головне, навряд чи існує інше місто в світі, мешканці якого так обожнюють кіно, як венеціанці. Оглядач BBC Travel розробив маршрут прогулянки кінопам'ятками Венеції.

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У невеликому барі в центрі Турина поруч із головною будівлею Університету можна спробувати коктейль, який давно став предметом місцевих легенд.

Кажуть, що цей міцний напій рубінового кольору містить секретні інгредієнти, які спричиняють галюциногенний ефект.

Своїми враженнями від "Таманго" і тим, як відшукати таємний бар, ділиться журналіст BBC Culture.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вихід із коридору Вазарі лежить через непомітні двері біля гроту в розкішних садах Боболі позаду Палаццо Пітті

Це місце відоме навіть не всім знавцям Флоренції, та й далеко не всі мешканці столиці Тоскани побували тут.

Це - приватний надземний перехід, який з'єднує галерею Уффіці з Палаццо Пітті. Всередині коридору Вазарі - галерея з найбагатшою колекцією картин європейських майстрів.

Кажуть, що коридор Вазарі і краєвиди Арно, які відкриваються з його вікон, справили на Гітлера таке враження, що єдиний міст, який фашисти не висадили в повітря під час відступу, був Понте Веккіо.

Довгий час музей був зачинений для відвідувачів. Сьогодні, щоби потрапити в галерею Вазарі, треба заздалегідь замовити екскурсію, а вартість квитка складає 89 євро за одного.

Дітей до 12 років і відвідувачів на візках всередину не пускають. Читати більше.

Копирайт изображения Amanda Ruggeri Image caption Щоби побачити Базиліку Костянтина і монумент Вітторіо Емануеле без численних туристів та автобусів, варто приїхати сюди на світанку

Фотограф і письменниця Аманда Руджері прожила у Вічному місті чотири роки.

У своєму блозі вона пише, що займалася тим, про що більшість мандрівників можуть лише мріяти.

"Я досліджувала місто очима місцевих мешканців і відкривала маловідомі пам'ятки далеко за межами фонтану Треві, Пантеону і Сикстинської капели". Читати далі.

Копирайт изображения Ekspansio Image caption Важливу роль у розвитку італійської мови зіграв Данте Аліг'єрі

А якщо, повернувшись із подорожі, ви гостро відчуєте, що вам чогось бракує, займіться італійською, радить оглядачка BBC Travel.

Вона пояснює, чому цю мову вже багато століть вважають найбільш милозвучною в світі.

Як казав Імператор Священної Римської імперії Карл V: "Іспанською я розмовляю з Богом, італійською з жінками, французькою з чоловіками, а німецькою з конем". Читати далі.