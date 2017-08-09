Хто живе найдовше в світі і як їм це вдається?

Копирайт изображения Skye Hohmann / Alamy Stock Photo Image caption Активне суспільне життя та особливості дієти є основними чинниками довголіття японців

Мешканці цих країн живуть набагато довше, ніж будь-де в світі. У чому секрет їхнього довголіття, дізнавалася оглядачка BBC Travel.

Упродовж всієї історії людство шукало джерело вічної молодості. І хоча відшукати його поки що не вдалося, в деяких країнах тривалість життя набагато перевищує середній показник у світі - 71 рік.

Кожна з цих країн має свій секрет довголіття.

Оглядачка BBC Travel поспілкувалася з мешканцями країн, у яких, як свідчить Всесвітній рейтинг країн за рівнем щастя 2017 року, люди живуть найдовше.

Японія

Середня тривалість життя в Японії є однією з найвищих у світі і дорівнює 83 рокам.

Південний японський острів Окінава, який отримав назву "земля безсмертних", вже давно привертає увагу вчених, оскільки є всесвітнім рекордсменом за кількістю довгожителів.

Тут проживає понад чотири сотні людей, вік яких перевалив за 100 років. Вчені пояснюють цей феномен насамперед особливостями харчування.

Острів Окінава, який називають "землею безсмертних", є міжнародним центром дослідження довголіття

Місцева дієта складається переважно із соєвого сиру тофу, солодкої картоплі та невеликої кількості риби.

Активне соціальне життя, яке ведуть люди похилого віку та згуртована громада також знижують стрес та підвищують почуття приналежності.

Однак щоб скористатися цими перевагами, доведеться вивчити мову, зазначає Даніела Ґатті, директорка компанії Velvet Media, яка вже багато років мешкає в Японії.

"У Японії дуже висока якість життя, але щоб зрозуміти ментальність, яка відрізняється від західної набагато більше, ніж здається, треба здолати мовний бар'єр", - каже жінка.

Копирайт изображения Zhang Peng / Getty Images Image caption Середня тривалість життя в Японії вже давно є однією з найвищих у світі і дорівнює 83 рокам

"Ті, хто планує еміграцію в Японію, повинні приділити чимало часу вивченню мови. Це ключ до глибшої інтеграції в суспільство та повноцінного життя", - додає пані Ґатті.

Іспанія

Середземноморська дієта, багата овочами, вином та оливковою олією, яка гарно впливає на серце, сприяє високій тривалості життя в Іспанії - в середньому 82,8 року.

Ще один секрет довголіття іспанців - сієста.

"Уся справа - в організації робочого часу", - відзначає Мікел Анхел Діас і Бесора.

Ще один секрет довголіття іспанців - сієста.

"Коли перерва лише 30 хвилин, ви поспіхом ковтаєте обід.

Але якщо у вас дві-три години, ви можете спокійно посидіти в ресторані, з'їсти кілька страв і десерт, добре переварити їжу. Таке харчування, звісно, набагато здоровіше, ніж їжа на виніс", - пояснює чоловік.

Вузькі вулички іспанських міст та розташування більшості крамниць та ресторанів у пішій доступності, змушують людей багато ходити пішки.

"Коли я переїхала до Барселони з Москви, я помітила, що люди тут надають перевагу пішим прогулянкам або велосипеду, вони залюбки пройдуть кілька кварталів до зупинки транспорту, замість того, щоби сідати за кермо", - розповідає Марина Манасян, співзасновниця фірми, яка проводить кулінарні тури Барселоною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іспанці надають перевагу пішим прогулянкам або велосипеду

Ваші клітини збагачуються киснем, і ви не завдаєте шкоди екології.

Сінгапур

Одним із досягнень сінгапурського економічного дива є найсучасніша і доступна медична система, яка безперечно робить внесок у тривалість життя сінгапурців.

Мешканці країни в середньому живуть 83,1 року.

Найсучасніша і доступна система охорони здоров'я в Сінгапурі робить значний внесок у тривалість життя його мешканців

Ця країна також має найнижчі показники материнської та дитячої смертності в світі, а основою охорони здоров'я є профілактика захворювань.

Більш тривалому життю також сприяє культура суспільства та комфортне міське середовище.

"Багато людей відвідують тренажерні зали або займаються спортом просто неба в чисельних парках міста", - каже Біно Чуа, блогер-мандрівник, який зараз мешкає в Сінгапурі.

Копирайт изображения John S Lander Image caption Сінгапурці займаються спортом просто неба в чисельних парках міста

Нещодавно в місті відкрили перший терапевтичний парк для зниження стресу та поліпшення психічного здоров'я людей похилого віку.

До того ж Сінгапур не сприяє шкідливим звичкам. "Сигарети та алкоголь обкладають високими податками, і вони коштують набагато дорожче, ніж в інших країнах", - додає пан Чуа.

Швейцарія

Здається, це - найкраща країна саме для чоловіків, середня тривалість життя яких складає тут 81 рік - більше, ніж будь-де в світі.

Головними чинниками довголіття швейцарців є багата економіка країни з якісною і доступною медициною, високий рівень особистої безпеки та відчуття добробуту.

Чоловікам в Швейцарії живеться краще, ніж будь-де в світі

Деякі дослідники також вказують на той факт, що швейцарці їдять багато сиру та молочних продуктів.

Хоча швейцарці дуже зосереджені на кар'єрі, адже тут багато робочих іммігрантів, які обіймають посади в міжнародних штаб-квартирах, розташування країни в центрі Європи дозволяє багато подорожувати і добре збалансувати роботу та відпочинок.

Копирайт изображения Frank Bienewald / Getty Images Image caption Хоча швейцарці дуже зосереджені на кар'єрі, альпійські краєвиди поряд пропонують багато можливостей для відпочинку і релаксації

"Лише за вихідні можна відвідати будь-яку частину Європи або відпочити в чарівних Альпах", - відзначає Ґатті, яка також має досвід життя в Швейцарії.

Приватні школи тут є "найкращими в світі", додає жінка, що є також серйозним аргументом для молодих сімей.

Південна Корея

За даними останніх досліджень, Південна Корея вочевидь стане першою країною, середня тривалість життя в якій сягне рекордних 90 років.

На це в першу чергу впливають стабільна та розвинена економіка, широкий доступ до медичних послуг та нижчий артеріальний тиск корейців у порівнянні з мешканцями західних країн.

Південна Корея стане першою країною, середня тривалість життя в якій досягне рекордних 90 років

Місцеве харчування багате ферментованою їжею, яка, як відомо, знижує рівень холестерину, підвищує імунітет і пригнічує рак.

"Страви корейської кухні взагалі містять багато клітковини та поживних речовин", - відзначає Каміль Хоеб, засновниця компанії Wellness Tourism Worldwide.

На якість повсякденного життя також впливають культурні традиції та звичай підтримувати активні соціальні стосунки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дієта корейців багата ферментованою їжею, яка знижує холестерин, підвищує імунітет і пригнічує рак

"Наприклад, традиція відвідувати громадські бані, або "джимджилбенг", яка сприяє спілкуванню між людьми, а також допомагає відновити сили та зняти напруження", - пояснює пані Хоеб.

"Корейцям притаманний усвідомлений підхід до життя, який вони запозичують із буддистської філософії. І вони також надають перевагу колективній співпраці замість індивідуалізму", - додає жінка.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.