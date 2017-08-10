Як орфографічні помилки можуть зіпсувати вам життя

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Ділове спілкування сьогодні перемістилося на крихітні екрани смартфонів. Однак орфографічні та друкарські помилки, які часто трапляються під час такого листування, можуть серйозно зашкодити іміджу.

Секретарські машбюро та паперові словники вже давно відійшли в минуле. Тепер щоденні бізнес-питання вирішуються швидким стукотом пальців по маленькому екрану.

Розвиток технологій робить наші ґаджети дедалі меншими, а відповідати на повідомлення ми повинні дедалі швидше.

У такому темпі не дивно, що в написаний вами текст може закрастися друкарська помилка або, ще гірше, автокоректор зробить ніякову заміну.

Це трапляється з усіма. Сайти рясніють помилками друку, і навіть світові лідери нерідко натискають клавішу вводу перш ніж перевірити своє повідомлення.

Хто не пам'ятає горезвісний твіт Дональда Трампа із загадковим словом covfefe?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Орфографічні помилки можуть погіршити ваші шанси на знайомство

Хоча деякі орфографічні помилки є нешкідливими, ба навіть смішними, в багатьох ситуаціях це не так.

Проста друкарська помилка може змусити співрозмовника вважати вас менш розумним, ніж ви є насправді.

Орфографічні помилки нерідко створюють плутанину, ускладнюють розуміння тексту, а в крайніх випадках можуть завдати мільйонних збитків або втрачених робочих місць.

Вони здатні зіпсувати стосунки з клієнтами і навіть зруйнувати ваші шанси на знайомство в інтернеті.

Втім, якщо ніхто від них не застрахований, а технології лише сприяють поширенню поганої орфографії - чого лише варті скорочення в СМС-повідомленнях - чи є бездоганний правопис і досі важливим? Чи, може, помилки - це насправді нічого страшного?

Перевірка орфографії додає проблем

Перевірка правопису, здавалося, могла б вирішити цю проблему - якби не почала створювати інші, зазначає Енн Трубек, експерт із новітніх письмових технологій та засновниця видавництва Belt Publishing у штаті Огайо.

Якщо раніше найпоширенішими помилками у творах студентів були орфографічні, тепер це - використання "недоречного слова", пояснює пані Трубек.

"Перевірка орфографії часто виправляє слова не на ті, які ми збиралися написати. І якщо текст не вичитати, ця помилка так і залишиться непоміченою".

Нові технології, як-от "розумний" помічник Siri компанії Apple, також привчають нас не звертати уваги на правопис.

У заяві прес-служби Білого дому нещодавно пролунав заклик до "персика" (peach) на Близькому Сході

"Якщо подивитися на розвиток технологій для письма - від гусячого пера до перової та кулькової ручок, а потім клавіатури - стає зрозуміло, що його метою було пришвидшити процес письма, зробити так, щоби написані слова не відставали від думок у вашій голові, - каже пані Трубек. - І Siri робить це найкраще".

"У заяві прес-служби Білого дому нещодавно пролунав заклик до "персика" (peach) на Близькому Сході, замість "миру" (peace)", - наводить приклад Саймон Горобін, професор англійської мови та літератури в Оксфордському університеті.

Раніше написаний матеріал переписували, вичитували і редагували, але зараз тексти швидко публікують онлайн, і помилки трапляються дуже часто, зазначає професор Горобін, автор книжок "Чи має значення правопис?" і "Як англійська стала англійською".

"Короткочасні дописи в інтернеті здаються досить ефемерними, щоби звертати увагу на помилки, але насправді вони залишаються там назавжди, і роками пізніше люди все ще можуть прочитати їх", - попереджає він.

Так, вас оцінюють

Опитування 5500 американців, проведене 2016 року сайтом знайомств Match.com, виявило, що 39% користувачів оцінювали придатність кандидатів за грамотністю їхніх повідомлень.

І цей чинник виявився важливішим за усмішку, стиль одягу та навіть стан зубів.

Мало що може так підірвати довіру клієнтів як орфографічні помилки

Інші дослідження також показали, що орфографічні або друкарські помилки на веб-сайті змушують людей негайно залишити його, оскільки вони починають вважати його шахрайським.

Корпорації усвідомлюють, що частина їхнього іміджу базується на правильному правописі в опублікованих ними матеріалах, відзначає Рослін Петелін, доцент з Університету Квінсленда в Австралії.

"Мало що може так підірвати довіру клієнтів та змусити вас виглядати невігласом, як орфографічні помилки, зокрема використання апострофу", - додає вона.

Помилки у правописі навіть стають предметом судових справ, як-от нещодавня історія з британською компанією Taylor & Sons, коли пропущена літера призвела до багатомільйонного судового процесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Відправлено на ходу з Iphone. Вибачте за друкарські помилки"

Брак грамотності може стати перешкодою й в пошуках роботи. Багато роботодавців в Австралії тепер пропонують кандидатам письмові іспити, зазначає пані Петелін.

"Випускники вишів можуть мати всі необхідні навички міжособистісного спілкування, але якщо вони не вміють грамотно і зв'язно писати, на роботу їх не візьмуть", - додає професор.

Було б помилкою вважати, що в деяких професіях грамотність не має значення

Опитування британських роботодавців, під керівництвом яких працюють понад 1,2 мільйона людей, проведене 2015 року для Конфедерації британської промисловості (CBI), встановило, що 37% босів були незадоволені рівнем грамотності випускників вишів та коледжів.

"Було б помилкою говорити молоді, що в певній галузі або на певній посаді грамотність не має значення, оскільки вона є базовою навичкою, без якої неможливе подальше навчання та розвиток", - каже Піппа Морган, голова департаменту освіти в CBI.

Коли правила не такі суворі

Утім, є ситуації, коли неправильна орфографія, абревіатури або скорочення є цілком доречними. "Наприклад, у наших твітах ми використовуємо слово biz замість business", - каже пані Морган.

У деяких контекстах потрібна неформальна мова. "Якщо ви напишете електронного листа 21-річному віце-президенту пишномовним стилем: "Вельмишановний пане Джонс", це буде виглядати дивно", - пояснює Трубек.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Варто перевірити своє резюме тричі: 37% британських роботодавців незадоволені рівнем грамотності та використання англійської мови серед випускників вишів та коледжів.

Але навіть у соціальних мережах, або, можливо, саме там, самопроголошені "ґрамар-наці" будуть прискіпливо вишукувати орфографічні помилки.

Дехто намагається захистити репутацію, додаючи до свого повідомлення або листа фразу "Відправлено на ходу з Iphone. Вибачте за помилки друку".

Якщо в соцмережах деяке послаблення правил правопису є прийнятним, ситуацію з електронним листуванням оцінити складніше.

"Електронні листи є десь посередині між офіційним та неофіційним спілкуванням", - каже професор Горобін.

Вас оцінюватимуть, хочете ви цього чи ні

Так само як ми пристосовуємо своє мовлення до ситуації спілкування - під час лекції, співбесіди на роботу або в розмові з друзями, - ми також повинні робити й у віртуальній комунікації.

"Не забувайте про загальноприйнятні норми спілкування і стежте за правописом. Інакше люди почнуть звертати увагу, хочете ви цього чи ні", - додає професор Горобін.

"Нехай вас краще вважають трохи педантом, ніж ваша орфографічна недбалість викличе обурення", - підсумовує він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.