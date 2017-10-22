Як гноми допомогли скинути комуністичний режим у Польщі
Ці кумедні фігурки нагадують про досить серйозні події в польській історії - антирадянський рух "Помаранчеву альтернативу", який допоміг скинути комуністичний режим у 1980-х роках.
Вроцлав - це, мабуть, найбільш польське за своєю атмосферою місто із дуже складною для багатьох іноземців назвою.
Ця "польська Венеція" розкинулася на мальовничих берегах Одри та її чотирьох притоках і має 130 мостів, що з'єднують 12 острівців.
Перлиною Вроцлава є одна з найгарніших ринкових площ Європи, будинки доби Ренесансу в пастельних кольорах та вулиці з газовими ліхтарями, які щовечора запалюють вручну.
Але далеко внизу під готичними шпилями та бароковими палацами зачаївся крихітний світ, населений чоловічками зростом не вище коліна.
Вони ховаються в провулках, виглядають із-за дверних прорізів та видираються по ліхтарних стовпах. Зухвалі бронзові фігурки, кожна з яких має свою виразну особистість, заполонили місто.
Скільки коротунів вештається містом, ніхто не знає напевно, але в міській раді кажуть, що вже десь понад чотири сотні.
Я бачив одного в парку, що ніжився на сонечку, розкинувшись на газоні, інший сидів з ноутбуком поруч із кафе.
А одного разу я інстинктивно відсахнувся, натрапивши на пару малих пожежників, які вочевидь поспішали загасити вогонь.
Якщо ви гостюєте в місті досить довго, ви згодом виявите цілу спільноту карликових торговців, банкірів, вуличних музик, професорів та листонош.
Ви побачите лікаря з мініатюрним стетоскопом, садівника з маленькою тачкою, карликового дантиста, який витягує пацієнту крихітні зуби.
Один хропить біля готелю, двоє інших цілуються біля офісу реєстрації шлюбів, а ще 19 карликів виконують симфонію-мініатюру біля міської концертної зали.
Попри свій маленький зріст та кумедний вигляд, ці фігурки пов'язані із серйозними подіями в історії польського народу.
Вони стали символом антирадянського руху опору "Помаранчевої альтернативи", який зародився у Вроцлаві і завдяки якому в 1980-х роках у Польщі повалили комуністичний режим.
Рух очолив польський митець і активіст Вальдемар Фідрих, відомий на прізвисько "Майор", який того часу жив у Вроцлаві і навчався у Вроцлавському університеті.
Озброївшись балончиками з фарбою, група мирно протестувала проти заборони свободи слова та громадських зборів у часи воєнного стану в 1981-83 роки.
Вони малювали на комуністичних пропагандистських плакатах сюрреалістичні графіті і серед іншого також бешкетних маленьких гномів.
"Це був страшний і небезпечний час. Не можна було вийти на вулицю вночі, а на головній площі стояли танки та солдати", - розповідає Аркадіуш Ферстер, журналіст польської "Виборчої газети".
"Гноми дозволили нам посміятися, в цьому і була ідея: показати, яким абсурдним був цей режим, і закликати людей не боятися його", - додає він.
Рух швидко набув популярності, і Фідрих почав проводити на вулицях Вроцлава марші за права "гномів".
Влада відреагувала забороною на провокативні акції, почалися арешти, але ситуація отримала розголос у ЗМІ, змушуючи уряд виглядати ще більш абсурдним.
Незабаром малюнки з крихітними чоловічками почали з'являтися на вулицях по всій Польщі.
Кульмінацією руху стала 10-тисячна демонстрація у Вроцлаві 1 червня 1988 року. Протестувальники одягли помаранчеві ковпаки і скандували "Свободу гномам!".
"Ця подія отримала назву "Революція гномів", - розповідає Ферстер. - Вона показала світу, що комуністичному режиму приходить кінець, і що люди різного віку можуть об'єднатися, щоби мирно боротися проти системи".
2001 року на згадку про історичні події в центрі Вроцлава на вулиці Свідницька, де збиралися учасники Помаранчевої альтернативи, встановили велику бронзову статую Тата-гнома.
А чотири роки по тому вроцлавський скульптор Томаш Мочек вирішив вилити з бронзи гномів, кожен з яких представляв би частину історії та повсякденного життя Вроцлава.
Перші п'ять гномів, створені Мочеком так сподобались мешканцям міста, що мерія замовила в скульптора ще.
Тепер він є автором понад сотні гномів, він також надихнув своїх молодих колег, які поступово заселили кумедними коротунами вулиці міста.
Зростання карликової народності почало приваблювати до Вроцлава туристів з усього світу, які прагнули відшукати якомога більше мініатюрних фігурок.
"Я намагався, щоби статуетки стали частиною міста і виглядали в ньому цілком природно, ніби вони завжди були тут, - пояснює Томаш Мочек.
Він показує мені в своїй студії копію першого гнома, що пере свій одяг у водах Одри.
"А чому він скинув чоботи?" - питаю я.
"Мабуть, щоби не замочити їх, - відповідає митець. - Кожен гном має свою власну вдачу, я просто відтворюю їх такими, як вони є".
Познайомитися ближче з крихітними мешканцями Вроцлава можна на нещодавно створеному офіційному сайті, де описані історія та звички кожного з них.
Ви можете навіть проголосувати за свого улюбленця, або вирушити на пошуки нових фігурок. Для цього існують додатки для смартфонів, мапи та спеціально розроблені пішохідні маршрути.
Що вересня проходить "Великий парад гномів", а взимку серед мешканців міста є чудова традиція вдягати чоловічків у шапки, шарфи та рукавиці.
Щоби створити одну фігурку вагою 4-5 кг, потрібно три місяці, розповідає Мочек. Все починається з ескізу, потім він виготовляє глиняну ливарну форму, в яку заливає гарячий віск.
Віск допомагає прибрати всі нерівності і довести форму до бездоганного стану. Після чого її кладуть у піч на 12 годин. Віск тане, залишаючи порожнину, яку заливають рідкою бронзою.
Потому фігурку нагрівають ще раз до 1200 градусів, а коли вона застигає, на світ з'являється новий вуличний гном.
"Найскладніша частина процесу - це момент, коли я повинен віддати фігурку", - каже Мочек.
Він нахиляється до Сплюхи, нового гнома з маленьким списом у руці. Він мусив охороняти високу браму на вході до "Міста гномів", але заснув.
"Іноді я відвідую гномів у місті, щоби перевірити, чи все в них гаразд", додає він.
Коли ми підходимо до найвідоміших статуеток Мочека - пари друзів, що штовхають гранітний м'яч один на одного - я питаю в нього, чи пам'ятає він роки воєнного стану.
У чоловіка змінюється обличчя.
"Мені було дев'ять років, і ми пішли з мамою за морозивом, - розповідає він, дивлячись в землю. - На вулиці ми побачили людей, які тікали від танків. Мама впала, і не змогла підвестися в натовпі. Я не знав, що робити, я почав жбурляти каміння в танки, щоб вони зупинилися".
Мочек підняв голову. До бронзових фігурок підійшов немолодий джентльмен із серйозним обличчям. Він нахилився, зробив фото і, дивлячись на кумедних чоловічків, раптом розсміявся.
"Можливо, це просто мистецтво, - сказав Мочек, нарешті усміхнувшись, - але для мене це - дещо більше".
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