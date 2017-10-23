Чи обов'язково надягати шапку, коли холодно

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Носити чи не носити - ось у чому питання. А щоби знайти відповідь на нього, дослідники змусили людей занурювати голови в крижану воду та спостерігали за звичками мешканців Патагонії.

Нам казали, що перевернутися в човні і опинитися в крижаній воді - дуже небезпечно. Холод буквально за кілька секунд скує наше тіло.

Тут, у національному парку Торрес-дель-Пайне в Патагонії, повз наші байдарки пропливають бірюзові, як зубна паста, айсберги всіх можливих форм від роялю до ракети.

Час від часу ми чуємо гучний брязкіт шматків льоду, які відколюються від них.

До цієї подорожі я ніколи не замислювалася про те, як саме наше тіло втрачає тепло. Тепер же все, що я роблю, супроводжується жахливим холодом.

Вночі навіть у наметі пробирає до кісток. Я сплю в спальному мішку середньої товщини, натягнувши на себе весь свій одяг (чотири пари штанів, три флісові кофти, дві шапки і водонепроникну куртку).

Але цього все одно недостатньо.

Маріано, наш гід, спить зовні, загорнувшись лише в товстий спальник, який захищає його від вітру.

Він каже, що так йому цілком зручно і що шапка йому не потрібна .

Я за нього хвилююся. Адже всім відомо, що більшу частину тепла тіло втрачає через непокриту голову?

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Протягом багатьох років фізіологи намагалися з'ясувати, як саме мерзнуть люди. В цьому їм допомагали різні групи "піддослідних кроликів" - від витривалих студентів до військовослужбовців.

Такі експерименти, дійсно, вимагають неабиякої витривалості.

Щоб оцінити, скільки тепла втрачає наша голова, Тея Преторіус з Університету Манітоби в Канаді занурює учасників у воду.

Всі волонтери, які беруть участь в її експерименті, не лише здатні терпіти значний дискомфорт, але й мають густий волосяний покров, принаймні на голові.

Лисина, вочевидь, ускладнила й без того непросте дослідження..

В одному з експериментів Тея Преторіус давала учасникам спеціальний препарат, який припиняє тремтіння від холоду - інстинктивну реакцію нашого тіла, яка перешкоджає втраті тепла.

Після цього їх на лебідці опускали в крижану воду - іноді цілком, а іноді по шию, так що голова залишалася над поверхнею.

Важливою складовою експерименту був одяг: волонтерів одягали або в купальний костюм, або в прогумований сухий костюм, дві пари шкарпеток і рукавички з вовни.

Кожен проводив в 17-градусній воді по 45 хвилин.

Копирайт изображения Dmitry Ratushny Image caption Результати експериментів показали, що ми не втрачаємо багато тепла через голову. Чи значить це, що шапка нам не потрібна?

Як і очікувалося, найбільше тепла випробувані втрачали одразу після занурення в воду. Однак інші результати перегортають популярні міфи з ніг на голову.

Волонтери, які занурювалися в воду з головою, але були у гумових костюмах, втрачали в два рази менше тепла, ніж ті, хто був у простих купальниках, але тримав голову над поверхнею води.

Інакше кажучи, ми не втрачаємо так вже багато тепла через голову.

Результати експерименту показали, що занурення голови у воду посилює втрату тепла лише на 10%.

Це не так вже й багато, враховуючи, що поверхня голови становить близько 7-9% всієї поверхні тіла.

Чи значить це, що шапка в мороз нам не потрібна?

Стоп, перш ніж ви зберете всі свої вовняні шапочки і відправите їх на смітник, зверніть увагу на ще один висновок, зроблений за результатами цього експерименту.

Якщо голова перебуває на холоді, а тіло - в теплі, загальна температура тіла падає набагато швидше, ніж ми собі зазвичай уявляємо.

Одна з причин цього полягає в тому, що в шкірі голови є дуже багато кровоносних судин, які розташовані близько до поверхні шкіри. Саме тому, до речі, будь-який поріз на голові спричинює сильну кровотечу.

Якщо морозного дня ви вийшли на вулицю в теплому одязі, але забули натягнути шапку, повітря охолоджуватиме гарячу кров, яка тече по судинах шкіри голови.

Копирайт изображения Christopher Burns Image caption Цікаво, що коли в нас мерзне голова, наше тіло не тремтить.

Потім охолоджена кров повертається в інші частини тіла і поширює холод.

Ще одна причина - пов'язана з тремтінням. Цікаво, що коли в нас мерзне голова, наше тіло не тремтить.

А оскільки тремтіння уповільнює процес охолодження тіла, його відсутність змусить вас змерзнути набагато швидше, ніж з покритою головою.

В екстремальних умовах - таких, як в Патагонії, - кінцева температура, до якої охолоне ваш організм, грає набагато більшу роль, ніж те, наскільки швидко це станеться.

Здається, Маріано усвідомив цей принцип. Йому й справді варто піклуватися про температуру тіла і тримати його в теплі, а шапка не так вже й потрібна.

З власного досвіду він знає, що насправді йому потрібен лише дуже теплий спальний мішок.

Наступного разу я теж візьму такий.

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