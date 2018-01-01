Подорожі світом та національні традиції: BBC Журнал 2017

Копирайт изображения Getty Images

Головною подією року для українських мандрівників, безперечно, стало запровадження безвізового режиму з країнами ЄС.

Вочевидь, саме тому одним з найпопулярніших матеріалів BBC Журналу в квітні стала стаття про найцікавіші місця Європи, куди тепер можна буде вирушити без візи.

Ми поміркували про те, де випити найкращого пива, покуштувати сиру на тлі морського заходу сонця, упізнати сцену з улюбленого фільму і злякатися скелетів.

Дива і таємниці

Але, звичайно, світ не обмежується безвізовими країнами та й подорожувати можна, затишно вмостившись на своєму дивані.

Насамперед, коли хочеться дізнатися про місця, куди не вдається потрапити навіть найдопитливішим мандрівникам.

Це - найбільш засекречені об'єкти на нашій планеті, серед яких американська військова база "Зона 51", де зберігаються державні таємниці найвищої секретності, та архіви Ватикану.

Світ, дійсно, сповнений загадок.

Копирайт изображения Vivien Cumming

Одну з них ми намагаємося розв'язати вже багато часу і робимо в цьому певні успіхи, як-от дослідження Стоунхенджа.

Інші дивовижні речі виявляються зовсім несподівано і там, де їх ніхто не очікував. Приміром, у затишному баварському містечку Нердлінгені, стіни якого виблискують справжніми діамантами.

Мешканці міста сторіччями вважали, що побудували його на місці гігантського кратера вулкану.

І лише кілька десятиліть тому американські геологи з'ясували, що кратер залишив величезний астероїд, а начинена діамантами порода має космічне походження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вихід із коридору Вазарі

Втім, таємниці трапляються і в найпопулярніших туристичних місцях, де здавалося б усе вже давно вивчено і досліджено.

У самому серці Флоренції приховано безцінну колекцію живопису доби Відродження, про яку багато хто не має й гадки.

Це - коридор Вазарі, приватний надземний перехід 1,2 км завдовжки, що з'єднує галерею Уффіці з Палаццо Пітті.

Час тут, здається, зупинився.

А от якщо ви бажаєте дізнатися більше про наше розуміння часу, вирушайте до Берна та здирайтеся на середньовічну годинникову вежу в центрі міста.

Копирайт изображения Getty Images

Кажуть, що саме завдяки цьому годиннику Ейнштейн винайшов теорію відносності.

А що надихає на геніальні речі вас?

Можливо, прогулянка найбільш незвичайними мостами світу? Або місто, всі стіни якого пофарбовані лазур'ю?

Копирайт изображения David Perry Image caption Мешканки марокканського містечка Шавена одного дня вирішили перефарбувати його стіни

І хіба існує дещо більш захопливе, ніж пошуки піратських скарбів, аж надто коли йдеться про 100 мільйонів фунтів, захованих на крихітному острові в Індійському океані?

Ну, а тим, хто від пригод та авантюр трохи втомився, ми радимо п'ять найбезпечніших міст світу, життя в яких аж ніяк не нудне.

Кулінарні традиції та інші звички

Мандри країнами світу неодмінно означають знайомство з традиціями і звичками різних народів, насамперед, їхньою національною кухнею.

Саме тому разом з оглядачами BBC Travel ми куштували і вчилися готувати грузинське хачапурі, дізнавалися, хто вигадав хумус і з чим його їдять, спробували наркотичний напій з канабісу (дозволений, до речі, індійським богом), але не наважилися відправити до рота популярний єгипетський делікатес, який готують з протухлої кефалі.

Копирайт изображения Krasnevsky / Alamy Stock Photo

Не менш дивовижними виявляються й щоденні звички людей у різних куточках світу.

Приміром, що роблять славетні біфітери, йомени-вартові лондонського Тауеру, коли ввечері залишаються на самоті в найвідомішій фортеці Англії?

Або навіщо один кубинець будує найвищий в світі велосипед і чи можливо своїми руками звести справжній собор, як це робить 91-річний іспанець Хусто Гальєго?

Копирайт изображения Rodolfo Contreras Image caption Цей собор Хусто Гальєго вже півсторіччя будує самотужки

Ми з'ясували, як у середньовічній Трансільванії рятували шлюб. Можливо, цей засіб від розлучень буде ефективним й сьогодні.

І насолоджувалися картинами на рисових полях, які в одному японському селі створюють за допомогою різнокольорових сходів рису.

Характер нації

Така строката палітра національних звичаїв змушує замислитися, а чи існує насправді характер нації, чи може в цілого народу бути одна визначальна риса особистості?

Виявилося, що так, але психологічний портрет не збігається із загальноприйнятими стереотипами.

А щоб перевірити думку науковців, ми провели й кілька своїх досліджень - на практиці. І з'ясували:

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Mehmet Genç

Копирайт изображения Getty Images

Але найбільше нас і вас вразили японці, які вміють жити тут і зараз та насолоджуватися теперішнім моментом.

Виявляється, що зробити своє життя більш усвідомленим можна навчитися й нам.