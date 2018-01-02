Як живеться у найбільш пригодницьких країнах світу

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Від сходження на активний вулкан в Італії до плавання бурхливою річкою на плотах у Таїланді — ці п'ять країн повернуть вам смак до життя.

Люди по-різному уявляють собі пригоди. Вони можуть бути якими завгодно — від куштування екзотичної їжі до прогулянок небезпечними стежками. Але в деяких країнах регулярно виходити з зони комфорту набагато легше, ніж в інших.

Нещодавно американський новинний журнал U.S. News & World Report опублікував рейтинг найкращих країн, у яких можна пережити цікаві пригоди.

Люди по-різному уявляють собі пригоди

Кожну країну оцінювали за п'ятьма параметрами: "розваги", "дружнє ставлення", "клімат", "краєвиди" і "сексуальність" (у статті цим словом назвали еротичне, звабливе, невимовне відчуття, яке годі окреслити словами).

"Окрім смачної їжі, погоди чи туристичних принад, які можна знайти також і в інших 20 країнах зі списку нижче, країни, що опинилися в списку першими, мають дещо спільне, — розповіла Анналіза Неш Фернандес, міжкультурний стратег і коуч, яка жила в Бразилії та Італії, двох країнах із найвищим рейтингом. — У кожній з цих країн розмовляють тільки своєю мовою, а не мовою країни-сусіда.

Такі неофіційні кордони сприяють збереженню самобутності культур. Якби ви з пов'язкою на очах потрапили в будь-яку з головної п'ятірки країн, ви б зрозуміли, де опинилися, буквально за кілька секунд після зняття пов'язки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких країнах виходити з зони комфорту набагато легше, ніж в інших

Культурні й природні багатства країн, що перебувають на перших позиціях у списку, дарують доступну можливість пережити захопливі пригоди. Ми поспілкувалися з жителями цих країн і дізналися, завдяки чому життя там завжди сповнене пригод.

Бразилія

Ця країна має тверду 10-ку за показниками "розваг" і "сексуальності". Буквально все в ній вирує заразливою енергією, яку випромінюють місцеві мешканці, що люблять свою культуру.

"Ми справді обожнюємо вихвалятися тим, що в нас смачна їжа, найкраща в світі кава й найкрасивіші люди", — не приховує бразилець Артур Соуза.

Що ж до пригод, то величезні обшири бразильських земель (за площею це п'ята найбільша країна світу) дають змогу по-різному досліджувати розмаїття ландшафтів.

"Ви можете активно відпочивати, займаючись серфінгом на хвилі Поророка (природний феномен на річці Амазонка - Ред.), або засмагати на пляжі Фернанду-ді-Норонья - архіпелаг неподалік від східного узбережжя Бразилії, що за красою не поступається Карибським островам", — розповів пан Соуза.

"Або, може, вам більше до смаку розвідувати якісь унікальні місцини, як-от білі дюни в національному парку "Ленсойс-Мараньєнсес" чи дикі пейзажі острова Ілья-Ґранді", - додав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фанати вечірок у Ріо-де-Жанейро можуть танцювати всю ніч до світанку в самба-барах

І авжеж, для фанатів вечірок пригоди в Ріо-де-Жанейро не закінчуються ніколи.

"У нас є пляжі, старе місто, ліс і пам'ятки імперських часів. А вночі можна досліджувати район Лапа, де стільки різних барів — від хіп-хопу до самби й музики кантрі, — що знадобиться багато днів, щоб добре вивчити цю місцину".

Італія

Італія славиться своєю їжею, мистецтвом і архітектурою. Але є в цій країні й активна авантюрна складова, завдяки якій вона й потрапила в рейтинг з найвищим балом за "краєвиди".

"У моєму рідному місті Катанія на Сицилії можна плавати в найглибшому синьому морі, а вже за кілька годин опинитися на верхівці найвищого активного вулкана Європи", — розповіла Джорджія Карраффа, фахівець італійського туристичного стартапу kimkim.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шукачі гострих відчуттів можуть піднятися на гору Етна, найактивніший вулкан Європи

У сходженні на Етну є свій неповторний кайф. Але місцевим також подобаються культурні відмінності, які можна побачити в різних куточках країни.

"Від одного села до іншого, від долини до вершечка гори змінюється культура, різниться їжа, і навіть мови можуть бути різними", — пояснив Тім Хадсон, директор туристичної агенції Inspired Italy.

Неоднорідний ландшафт також дає шанс пережити різні пригоди. Взимку пан Хадсон проводить гірськолижні сафарі на гірському масиві Доломіти, де група туристів подорожує на лижах протягом тижня.

А за теплішої погоди відбуваються велосипедні тури Тосканою.

Іспанія

Іспанія має дуже високі оцінки в категоріях "дружнє ставлення" і "розваги", а пригоди в цій країні завжди "на відстані сусідньої вулиці", як кажуть іспанці.

"Найбільше ми в Іспанії розкошуємо атмосферою вулиць, "вечірками", — каже Хуан Кастільйо, який живе у Валенсії та проводить пішохідні екскурсії для спільноти GuruWalk. — Щодня дорогою додому з роботи ви зупиняєтеся, щоби перехилити кілька келихів".

"Тут, у Валенсії, для цього є модні райони: портовий і Руссафа. Скрізь люди розмовляють і жартують. Ми насолоджуємося життям на повну, а іноземці, що приїздять до нас, невдовзі переймають такий же спосіб життя", - пояснює чоловік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кілька годин від центру Мадрида — і ви вже в горах чи на узбережжі

Людям, які хочуть переїхати жити до Іспанії, важливо з'ясувати для себе, які пригоди їх найбільше цікавлять. Якщо ви любите зиму, їдьте в Мадрид — це місто оточене горами, за годину їзди від нього є три гірськолижні курорти. А от прихильникам теплої погоди більше до душі буде прибережна Барселона.

"Погода тут, у Барселоні, дивовижна, — каже Андре Арріаца, родом із Чилі, засновник компанії Barcelona Eat Local. — Цілий рік сонце. Взимку можна ходити у "в'єтнамках" і навіть не думати про важкі зимові чоботи".

І попри те, що зими в Мадриді холодніші, завдяки центральному розташуванню звідcи легко дістатися куди завгодно.

"Усього кілька годин за кермом чи на швидкісному поїзді відділяють вас від приголомшливих краєвидів узбережжя Європи", — каже Метт Галленд, уродженець Великої Британії і засновник компанії The Travel Blogs.

Північне узбережжя Країни Басків славиться своїми місцями для серфінгу в Зарауці та Сан-Себастьяні. А південний регіон Андалусії популярний серед скелелазів і велосипедистів.

Таїланд

Таїланд отримав високі оцінки за "краєвиди" і "розваги", адже незмінно притягує до себе різношерсту публіку — туристів, які створюють пригодницьку атмосферу в усій країні.

Найкраще пройнятися нею можна на острові Ко Пханґан, розповіла Міріам Гершман, яка народилася й виросла на південно-східному острові, а тепер живе в Лос-Анджелесі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На тайському острові Ко Пханґан відбувається Свято повного місяця, пляжна вечірка, що триває до сходу сонця

"Щомісяця в Таїланд з'їжджаються десятки тисяч людей з усього світу, щоб побувати на уславленому Святі повного місяця, пляжній вечірці, що триває до сходу сонця", — розповідає дівчина.

Але острів регулярно відвідує також інша публіка: для занять йогою, постування і медитацій.

"Саме контраст між молодими тусовщиками й фанатами здоров'я робить цей острів таким унікальним та цікавим. Він мирний і спокійний, та водночас і сповнений пригод", - додає Міріам.

Таїланд обожнюють і гурмани-шукачі пригод.

Мирний і спокійний, та водночас і сповнений пригод

Якщо здатні впоратися з темпами поглинання їжі та спеціями, якими її приправляють.

"Тайський народ — носій сильної культури, до якої часом важко звикнути людям з Північної Америки. Ми їмо цілий день і все, що заманеться, залежно від того, як почуваємося", — розповіла Чіван Суваннапак з Бангкока, яка працює менеджером у туристичній компанії Intrepid Travel.

"Вранці я можу поснідати супом з локшиною, щедро притрусивши його перцем чилі. Увечері можу поласувати гострим салатом із папаєю. Ми їмо пальцями і шлунками", - сміється жінка.

Серед її улюблених страв — добре просмажена риба снепер із часником та lab moо (салат зі свинячим фаршем), а також традиційна північнотайська страва kao soy — жовта пшенична локшина в бульйоні карі, яку подають з курятиною чи яловичиною.

Місцеві жителі, що шукають більш традиційних пригод із припливом адреналіну, вирушають до міста Чіангмай, де можна спробувати рафтинг у бурхливих водах річки Май-Тенг чи спуститися у водоспад (популярна розвага серед амбітних скелелазів) у національному парку Дой-Ітанон, де розташована найвища однойменна гора країни, яку прозивають "Дахом Таїланду".

Греція

Високі бали за "краєвиди" та "клімат" у поєднанні з теплими водами Середземного моря роблять Грецію ідеальною для шукачів водних пригод.

"Вода для плавання тут — найкраща з найкращих, — запевняє Патриція Хаджіфотіу, родом із США, яка нині живе на острові Евія і керує невеличкою туристичною компанією Olive Odysseys. — Грецькі лікарі призначають своїм пацієнтам плавання, і ми всі рахуємо кількість своїх купань за літо. Сонце, мінерали на шкірі й постійний рух — усе це додає здоров'я".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Теплі води Середземного моря роблять Грецію ідеальною для плавання

У місцевих жителів дуже популярний парусний спорт і каякінг навколо Кікладів. А для гостей цих островів, які полюбляють піші прогулянки, відкриваються широкі горизонти, зокрема, сходження на гору Зевс, найвищий пік Кікладського архіпелагу на острові, а також скелі вулканічної кальдери Санторіні.

Не менше вражає материкова частина.

"Уявіть собі вигляд на Акрополь, коли ви їдете машиною до центру міста, чи пронизливу блакить Ліманакії (мініатюрних піщаних пляжів) вздовж узбережжя між Вуліагмені та Варкізою, — каже Міна Аґнос, американка, яка 2008 року відкрила афінський офіс туристичної компанії класу люкс Travelive. — Це те, що дарує мені насолоду щодня".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На місці стадіону Панатінаїкос у Афінах у VI столітті до н. е. був іподром

Перші Олімпійські ігри (і низка наступних) відбулися в Афінах, на єдиному в світі мармуровому стадіоні "Панатінаїкос", де відтоді проводяться різні спортивні змагання.

Цей стадіон має свою історію, адже на його місці в давнину, ще в VI столітті до нашої ери, був іподром. Місцевих і туристів запрошують побігати на його доріжках з 7:30 до 9:00 ранку, щоб як слід розім'ятися на початку нового дня, сповненого пригод.

А для менш спортивних і більш спокійних жителів завжди знайдуться спонтанні соціальні розваги.

"Подзвоніть кільком людям, розкажіть їм, що робите, і невдовзі збереться натовп, який піде на морозиво, — розповіла пані Хаджіфотіу. — Тут ніхто ніколи не поспішає, усі розслаблені".

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