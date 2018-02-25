Замки Нижньої Сілезії: подорож бурхливим минулим

Нижню Сілезію недарма порівнюють із долиною Луари. Численні фортеці, замки, садиби і палаци є мовчазними свідками польської історії від Середньовіччя до сучасності.

Польська долина Луари

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Подорож потягом від містечка Клодзько до Валбжиха на південному заході Польщі триває півтори години і пролягає крізь горбистий ландшафт Нижньої Сілезії.

Серед зелених лук та вкритих лісами пагорбів час від часу виринають сонні поселення, майже кожне з яких вінчає величний палац.

"Земля сотні палаців" - так називають цей регіон, де розташовані чверть усіх польських замків, як зазначає Центр соціальної політики Нижньої Сілезії.

Нижню Сілезію недарма порівнюють із долиною Луари, родиною найчарівніших резиденцій французьких королів і знаті.

Фортеці і палаци

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Територія Нижньої Сілезії рясно всіяна середньовічними фортецями, екстравагантними палацами в стилі неоренесансу, бароко та історизму.

Тут можна побачити й невеликі скромні садиби і величезні споруди, як-от розкішний палац Кам'янець-Зомбковіцький (на фото).

Його зведено в середині XIX століття для принцеси Маріанни Нідерландської, доньки короля Нідерландів Віллема I.

Бурхлива історія

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Нижня Сілезія, яка пролягає вздовж кордону з Чехією на південному заході Польщі, має багату історію, яка виразно позначилася на її краєвиді.

Впродовж століть ці землі належали Польщі, Богемії, Австрії, Пруссії та Німеччині.

Найдавніші замки з'явилися тут ще за часів середньовіччя, коли цю територію було поділено між польськими герцогствами.

Фортеця у Зомбковіце-Шльонські (на фото) мала захищати землі від нападу загарбників.

Її звели в XIV столітті на перехресті кількох важливих торговельних шляхів Європи.

Величне перетворення

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У 1742 році Нижня Сілезія потрапила під владу Пруссії. У цей час багато прусських аристократів переселилися до Нижньої Сілезії, де вони відбудували старі фортеці, перетворивши їх на величні палаци та чарівні садиби.

Зведена ще на початку XVI століття фортеця в Олесниці (на фото) стала літньою резиденцією впливової прусської родини Гогенцоллернів.

Вони перебудували середньовічну оборонну споруду у вишуканий палац в стилі ренесансу.

Загублені скарби

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Один з найбільших і найзагадковіших палаців Нижньої Сілезії - це замок Ксенж (Князь). Грандіозна і досить еклектична споруда височіє серед рясної зелені Валбжиських гір.

Під час Другої світової війни Нижня Сілезія залишалася частиною Німеччини, і деякі історики припускають, що Гітлер планував зробити Ксенж офіційним штабом нацистів.

Агентство Associated Press якось повідомляло про чутки, що загадковий нацистський потяг зі скарбами може бути похований саме під цим замком.

Гіпотезу про приховані скарби підживлює той факт, що під замком та прилеглою територією розташована широка мережа підземних нацистських тунелів.

Згадка про окупантів

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Після завершення війни та політичної реструктуризації Німеччини Нижня Сілезія зазнала колосальних демографічних та культурних змін.

Регіон став частиною радянської комуністичної Польської Народної Республіки, а німецьке населення було змушене залишити ці землі для поляків.

Палаци і замки були спустошені і занедбані - нова влада бачила в них символ колишніх окупантів.

Резиденції королів та знаті перетворили на складські приміщення або розтягли на будівництво.

Символ примирення

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Після падіння комуністичного режиму в Польщі у 1989 році інтерес до історичної і культурної спадщини відродився.

Палаци відреставрували, завдяки чому Нижня Сілезія стала одним з популярних туристичних напрямків.

Деякі резиденції, як-от Кам'янецький палац XVIII століття (на фото), придбали приватні інвестори, перетворивши їх на готелі та ресторани класу люкс.

Інші замки було відремонтовано на державні кошти, тепер у них розміщені інтерактивні музеї та культурні центри.

Активне відродження палаців сьогодні є досить символічним і свідчить про примирення нації зі своїм непростим минулим.

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