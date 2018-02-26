Чому фіни називають себе і свою країну Suomi?
Ніхто не знає точно, звідки походить ця назва і чому вона зберіглася, попри те, що весь світ вже багато століть називає країну Фінляндією.
Я не надто захоплююся хокеєм, але дивлячись матч Фінляндія-Канада в одному з гельсінських барів, важко залишатися байдужою до атмосфери гри.
Хокей - один із найпопулярніших видів спорту в цій північно-європейській країні, і фіни дуже пишаються своєю національною збірною.
На екрані великим планом з'являється один із гравців фінської команди, і я бачу на його формі напис SUOMI. Спершу я подумала, що це ім'я хокеїста, але згодом помітила таке саме слово на сорочках усієї команди.
"Що означає "Suomi"? - спитала я свою знайому Крісту Франсман, як мешкає в Гельсінкі.
"Фінляндія", - відповіла вона коротко. Від фінів не варто чекати балакучості.
"Хіба Фінляндія по-фінські не "Фінляндія"?" - здивувалася я.
"Ні", - посміхнулася моя співрозмовниця.
Під час перерви Франсман пояснила, що назва "Фінляндія" - не фінського походження. Насправді в первісному фінському алфавіті навіть не було літери F - її пізніше принесли в мову запозичені слова.
За однією теорію, назва "Фінляндія" походить від давньоанглійського слова finna - загального терміну, яким колись називали всіх скандинавів.
Деякі інші історики вважають, що назва виникла в шведській мові, де слова "finlonti" та "finlandi" вживали ще в XII столітті на позначення земель, які тепер складають південно-західну частину Фінляндії.
Попри те, що всі сусіди від часів Середньовіччя називають їх "фінами", самі вони вживають стосовно своєї країни і мови інше слово - Suomi.
І отже, я замислилася, звідки походить ця назва і чи впливає вона на національну свідомість сучасних фінів?
У пошуках відповіді я вирушила до Національного музею Фінляндії, де нещодавно відкрилася нова експозиція, присвячена 100-річчю незалежності країни.
Після майже 700 років під владою Швеції в 1809 році Велике князівство Фінляндське відійшло до Російської імперії.
Упродовж багатьох століть ці дві північні нації вели боротьбу за фінські землі. Революція в Росії нарешті проклала шлях до незалежності фінів, яку вони проголосили 6 грудня 1917 року.
Виставка розповідає про перші роки становлення демократичного суспільства в Фінляндії.
1906 року фіни, приміром, стали першою європейською країною, яка надала право голосу всім своїм дорослим громадянам.
Втім, жодної згадки про пояснення назви "Suomi" я так і не знайшла.
"Можливо, вона походить від слова "suomaa ", що фінською означає болотисті землі", - каже кураторка музею Сату Фронделіус.
"Інші припускають, що в основі назви лежить слово - "suomu", яке перекладається як "риб'яча луска". Фінів могли так називати за те, що вони носили одяг із риб'ячих шкірок", - додає Фронделіус.
Третя теорія привела мене до фінської Лапландії, де мешкають саами - кочове плем'я оленярів.
Як пояснює етимолог із Фінського інституту мов Клаас Руппель, обидва слова, "саами" і "суомі", походять від прабалтійського źemē, тобто "земля", "землі", а також люди, які там мешкали.
Лапландія взимку нагадує ілюстрацію до казки. Безкрайні землі вкриті снігами і кригою, яким льодяний арктичний вітер надав примхливих форм. Усе навколо таке біле, що на думку спадають лише епітети: чарівна, магічна, чудова країна.
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На тлі цього захопливого краєвиду я й зустрічаюся з оленярем у шостому поколінні Юхою Куялою та його 19-річним сином Оскарі. Їхня сімейна ферма розташована біля Руки за 800 км на північ від Гельсінкі.
Я проходжу крізь дерев'яні ворота на двір, де мене одразу оточують північні олені. Вони обнюхують мою сумочку, а дехто сміливіший навіть намагається зазирнути всередину в пошуках чогось смачненького.
Оскарі сміється і починає знайомити мене зі стадом.
"Ця олениця - мати он того оленя, а це, - Оскарі відштовхує від моєї ноги ще одну допитливу тварину, - її сестра".
"Я знаю всіх. Вони для нас - члени родини", - додає хлопець.
Такі теплі стосунки з оленями Оскарі успадкував від багатьох поколінь своїх предків. І хоча зараз він вчиться на спортивного тренера в університеті, Оскарі каже, що його майбутнє тут, на фермі.
"Це його вибір, - пояснює Куяла. - Коли я був молодшим, я також якийсь час досліджував світ, але зрештою повернувся сюди".
Хоча ця фіно-угорська народність вважає себе спочатку саамами і тільки потім фінами, такий близький зв'язок із природою є дуже схожим на ставлення фінів до своєї землі.
За даними Єльського центру екологічної політики і права, Фінляндія щороку отримує статус однієї з найбільш екологічно чистих країн світу. Нещодавно в країні відкрили 40-й національний парк.
Вочевидь, цей зв'язок із природою має велике значення для фінів чи радше - suomi.
"Оскільки переважну частину історії ми перебували під владою або шведів, або росіян, лише в останні 100 років ми маємо змогу повністю вважати себе suomi", - каже Франсман.
Із Крістою ми знову зустрілися після мого повернення з Лапландії і вирішили піти в сауну - найулюбленіше заняття фінів.
Кріста зізналася, що їй не просто визначити свою національну приналежність, "оскільки історія Фінляндії тісно пов'язана з історією Швеції та Росії".
"Чи відчуваєш ти себе більше фінкою, коли використовуєш слово Suomi?" - спитала я, плеснувши води на розжарене каміння, після чого ми поринули в хмару пари.
"Думаю, що в нашому багатонаціональному світі менш відомі мови, як-от фінська, здатні збагатити культуру країни", - відповіла вона.
"Фінська - наша мова, а Suomi - це слово фінською, яке позначає "Фінляндію". То чому би нам не використовувати назву нашої країни рідною мовою?" - пояснила жінка.
Франсман, однак, додає, що не надто замислюється про національну ідентичність, яким би словом її не визначали.
"Бути фіном означає цінувати тишу, простір і природу навколо нас", - додає вона.
Після цих слів я теж занурююся в тишу, насолоджуючись умиротворенням, яке приносить сауна.
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