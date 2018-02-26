Чому фіни називають себе і свою країну Suomi?

Ніхто не знає точно, звідки походить ця назва і чому вона зберіглася, попри те, що весь світ вже багато століть називає країну Фінляндією.

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Я не надто захоплююся хокеєм, але дивлячись матч Фінляндія-Канада в одному з гельсінських барів, важко залишатися байдужою до атмосфери гри.

Хокей - один із найпопулярніших видів спорту в цій північно-європейській країні, і фіни дуже пишаються своєю національною збірною.

На екрані великим планом з'являється один із гравців фінської команди, і я бачу на його формі напис SUOMI. Спершу я подумала, що це ім'я хокеїста, але згодом помітила таке саме слово на сорочках усієї команди.

"Що означає "Suomi"? - спитала я свою знайому Крісту Франсман, як мешкає в Гельсінкі.

"Фінляндія", - відповіла вона коротко. Від фінів не варто чекати балакучості.

"Хіба Фінляндія по-фінські не "Фінляндія"?" - здивувалася я.

"Ні", - посміхнулася моя співрозмовниця.

Під час перерви Франсман пояснила, що назва "Фінляндія" - не фінського походження. Насправді в первісному фінському алфавіті навіть не було літери F - її пізніше принесли в мову запозичені слова.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фіни називають себе, свою мову і країну словом Suomi

За однією теорію, назва "Фінляндія" походить від давньоанглійського слова finna - загального терміну, яким колись називали всіх скандинавів.

Деякі інші історики вважають, що назва виникла в шведській мові, де слова "finlonti" та "finlandi" вживали ще в XII столітті на позначення земель, які тепер складають південно-західну частину Фінляндії.

Попри те, що всі сусіди від часів Середньовіччя називають їх "фінами", самі вони вживають стосовно своєї країни і мови інше слово - Suomi.

І отже, я замислилася, звідки походить ця назва і чи впливає вона на національну свідомість сучасних фінів?

У пошуках відповіді я вирушила до Національного музею Фінляндії, де нещодавно відкрилася нова експозиція, присвячена 100-річчю незалежності країни.

Після майже 700 років під владою Швеції в 1809 році Велике князівство Фінляндське відійшло до Російської імперії.

Упродовж багатьох століть ці дві північні нації вели боротьбу за фінські землі. Революція в Росії нарешті проклала шлях до незалежності фінів, яку вони проголосили 6 грудня 1917 року.

Копирайт изображения Ilja Dubovskis / Alamy Stock Photo Image caption Експозиція "Історія Фінляндії" в Національному музеї в Гельсінкі присвячена шляху країни до незалежності

Виставка розповідає про перші роки становлення демократичного суспільства в Фінляндії.

1906 року фіни, приміром, стали першою європейською країною, яка надала право голосу всім своїм дорослим громадянам.

Втім, жодної згадки про пояснення назви "Suomi" я так і не знайшла.

"Можливо, вона походить від слова "suomaa ", що фінською означає болотисті землі", - каже кураторка музею Сату Фронделіус.

"Інші припускають, що в основі назви лежить слово - "suomu", яке перекладається як "риб'яча луска". Фінів могли так називати за те, що вони носили одяг із риб'ячих шкірок", - додає Фронделіус.

Третя теорія привела мене до фінської Лапландії, де мешкають саами - кочове плем'я оленярів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можливо, назва країни походить від слова "suomaa ", що фінською означає болотисті землі

Як пояснює етимолог із Фінського інституту мов Клаас Руппель, обидва слова, "саами" і "суомі", походять від прабалтійського źemē, тобто "земля", "землі", а також люди, які там мешкали.

Лапландія взимку нагадує ілюстрацію до казки. Безкрайні землі вкриті снігами і кригою, яким льодяний арктичний вітер надав примхливих форм. Усе навколо таке біле, що на думку спадають лише епітети: чарівна, магічна, чудова країна.

На тлі цього захопливого краєвиду я й зустрічаюся з оленярем у шостому поколінні Юхою Куялою та його 19-річним сином Оскарі. Їхня сімейна ферма розташована біля Руки за 800 км на північ від Гельсінкі.

Я проходжу крізь дерев'яні ворота на двір, де мене одразу оточують північні олені. Вони обнюхують мою сумочку, а дехто сміливіший навіть намагається зазирнути всередину в пошуках чогось смачненького.

Оскарі сміється і починає знайомити мене зі стадом.

"Ця олениця - мати он того оленя, а це, - Оскарі відштовхує від моєї ноги ще одну допитливу тварину, - її сестра".

"Я знаю всіх. Вони для нас - члени родини", - додає хлопець.

Копирайт изображения Nadia Isakova / Alamy Stock Photo Image caption Деякі мовознавці вважають, що слова "саами" і "суомі" походять з прабалтійського źemē , тобто "земля" чи "землі"

Такі теплі стосунки з оленями Оскарі успадкував від багатьох поколінь своїх предків. І хоча зараз він вчиться на спортивного тренера в університеті, Оскарі каже, що його майбутнє тут, на фермі.

"Це його вибір, - пояснює Куяла. - Коли я був молодшим, я також якийсь час досліджував світ, але зрештою повернувся сюди".

Хоча ця фіно-угорська народність вважає себе спочатку саамами і тільки потім фінами, такий близький зв'язок із природою є дуже схожим на ставлення фінів до своєї землі.

За даними Єльського центру екологічної політики і права, Фінляндія щороку отримує статус однієї з найбільш екологічно чистих країн світу. Нещодавно в країні відкрили 40-й національний парк.

Вочевидь, цей зв'язок із природою має велике значення для фінів чи радше - suomi.

"Оскільки переважну частину історії ми перебували під владою або шведів, або росіян, лише в останні 100 років ми маємо змогу повністю вважати себе suomi", - каже Франсман.

Із Крістою ми знову зустрілися після мого повернення з Лапландії і вирішили піти в сауну - найулюбленіше заняття фінів.

Кріста зізналася, що їй не просто визначити свою національну приналежність, "оскільки історія Фінляндії тісно пов'язана з історією Швеції та Росії".

Копирайт изображения Alamy Stock Photo Image caption Кріста Франсман: "Бути фіном означає цінувати тишу, простір і природу навколо нас"

"Чи відчуваєш ти себе більше фінкою, коли використовуєш слово Suomi?" - спитала я, плеснувши води на розжарене каміння, після чого ми поринули в хмару пари.

"Думаю, що в нашому багатонаціональному світі менш відомі мови, як-от фінська, здатні збагатити культуру країни", - відповіла вона.

"Фінська - наша мова, а Suomi - це слово фінською, яке позначає "Фінляндію". То чому би нам не використовувати назву нашої країни рідною мовою?" - пояснила жінка.

Франсман, однак, додає, що не надто замислюється про національну ідентичність, яким би словом її не визначали.

"Бути фіном означає цінувати тишу, простір і природу навколо нас", - додає вона.

Після цих слів я теж занурююся в тишу, насолоджуючись умиротворенням, яке приносить сауна.

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