Остров, на котором спрятано 100 млн фунтов

Копірайт зображення Helen Soteriou

По легенде, небольшой остров в Индийском океане таит пиратские драгоценности стоимостью 100 млн фунтов. Журналистка BBC Travel рассказывает историю двух мужчин, которые посвятили свою жизнь поискам сокровищ.

Хотя слухи о несметных сокровищах флибустьеров окружают много островов Индийского океана, именно этот остров считают настоящим Святым Граалем.

Легенду о нем, скорее похожую на голливудский сценарий, передают из уст в уста поколения жителей Сейшел и Реюньона.

Желающих заполучить это сокровище всегда было много, но только двое мужчин посвятили его поискам всю свою жизнь.

Реджинальд Герберт Круз-Уилкинс, или Человек-сокровище, как звали его жители Сейшельского острова Маэ, охотился на пиратские сокровища 27 лет - до самой своей смерти в 1977 году. Его сын Джон унаследовал и прозвище отца, и дело его жизни.

Когда я впервые встретила Джона, он рявкнул, что я опоздала на полчаса. Но на теплый прием я и не надеялась.

Джона преследуют все, от журналистов до простых прохожих, и каждый считает своим долгом спросить, не ищет ли он сокровище прямо сейчас.

Копірайт зображення Helen Soteriou Image caption По легенде, пиратские сокровища стоимостью 100 млн фунтов спрятаны на одном из Сейшельских островов

Но когда он начинает говорить о сокровищах, объяснять, почему именно здесь они могут быть спрятаны, и как он собирается их искать, человек полностью преображается. Его глаза начинают блестеть, а улыбка становится заразительной.

Даже все эти годы бесплодных поисков не убили в нем настоящий дух авантюризма - с рюкзаком и картой сокровищ в руках он выглядит героем приключенческого романа. Его биография может научить тому, как надо не сдаваться и не терять надежды.

Джон объяснил, что захватывающая история сейшельских сокровищ начинается в 1716 году, когда француз Оливье Левассёр, прозванный "Коршуном" за скорость, с которой он расправлялся со своими врагами, получил каперскую грамоту. (Каперы, или корсары, имели государственное разрешение на захват купеческих кораблей противника. - Ред.)

Но через несколько месяцев Левассёр взялся за более прибыльную карьеру пирата.

В 1721 году Левассёр и его соратники - более 750 пиратов на трех кораблях - наткнулись в порту острова Реюньон на португальский галеон "Носа-Сеньора-ду-Кабу". Они захватили корабль и убили экипаж.

Левассёр, который и не подозревал, что может скрываться в трюмах галеона, был потрясен до глубины души. Как описывают историки, это была настоящая "плавучая сокровищница, наполненная слитками золота и серебра, драгоценностями, необработанными алмазами, гинеями и церковной утварью".

Копірайт зображення Helen Soteriou Image caption Реджинальд Герберт Круз-Уилкинс, или Человек-сокровище, искал пиратские сокровища долгих 27 лет

Пиратам пришлось бежать от британского флота на Мадагаскар, где у них был своеобразный штаб, а добычу разделили между членами экипажа. "Каждый пират получил по 42 бриллианта и 5000 золотых гиней, а офицеры - чуть больше", - рассказывает Джон.

Все остальное забрал себе Левассёр. После этого его никто не видел, но до сих пор ходят слухи, что свое сокровище он спрятал на сейшельском острове Маэ.

"Сначала он спрятал драгоценности в пещере, а затем перепрятал их в другом месте, о котором знал только он и горстка его помощников", - объясняет Джон.

Когда Левассёра схватили и приговорили к смертной казни 7 июля 1730 года на Реюньоне, он, зная, что в толпе могли стоять члены пиратского братства, швырнул в воздух кусок пергамента и воскликнул: "Тот сможет найти мое сокровище, кто поймет это".

Этим куском пергамента была карта сокровищ, состоящая из 17 строк зашифрованного текста.

"Представляю, как в воздух взлетели сотни рук, как они сражались за этот кусок бумаги", - задумчиво говорит Джон.

Как подтвердили исследователи из Британского музея, этот пергамент действительно датирован XVII веком, но криптограмма на нем для неопытного глаза выглядит паутинкой бессмысленных закорючек.

Копірайт зображення Helen Soteriou Image caption Джон уверен, что сокровище спрятано недалеко от Бель Омбр на северном побережье Маэ

Левассёр был интеллектуалом, знал греческий, латынь и масонскую символику. Круз-Уилкинс годами пытался расшифровать криптограмму. Чтобы взломать сложный код, он использовал греческий, иврит, астрологию, астрономию, мифологию и оккультизм.

Если он не ошибся, то в основе ключа к поискам были 12 подвигов Геракла, и много лет спустя местом захоронения клада определили потрясающе красивую северную часть острова, которая называется Бель Омбр.

Пышную растительность здесь окаймляют лазурные волны моря и огромные гранитные скалы на побережье.

Маэ - совсем небольшой островок, и все здесь знают друг друга. И каждый, от таксиста, который вез меня в Бель Омбр, до работницы отеля, где я остановилась, имеет свою версию, где лежат сокровища.

Как только я рассказывала им о цели своего визита, они улыбались и пересказывали легенду, которую все жители острова знают с детства.

"Многие думают, что я сумасшедший, как и мой отец, но меня не волнует их мнение", - говорит Джон.

Для Джона, как и для его отца, поиски сокровищ стали делом всей жизни - делом, требующим как интеллектуальных, так и физических усилий, и в которое мужчины вложили всю свою энергию и сбережения.

Когда Круз-Уилкинс умер в 1977 году, Джону было 18, и все, что он знал и умел в жизни, были поиски сокровищ. Он стремится доказать, что его отец был прав, а также мечтает разгадать загадку знаменитого пирата.

"Интеллектуальное сокровище мы уже нашли, осталось найти физическое", - говорит он мне.

Джон уже обыскал более 40 гектаров земли в Бель Омбр, исследуя ущелья и пещеры, охотясь за пиратскими отметинами на скалах. Он нашел кости, пистолеты, пули от мушкетов и статуэтки.

"На разных этапах я использую разнообразное оборудование: водяные насосы, перфораторы, отбойные молотки, ручные инструменты, даже экскаваторы и взрывчатку, а также новейшие металлоискатели из Германии", - рассказывает он.

Хотя Джон по понятным причинам довольно расплывчато рассказывает о деталях поисков, он утверждает, что фактическое место захоронения клада уже нашел. Очевидно, оно в пещере недалеко от пляжа, где стоит его хижина, но добраться до пещеры можно только через подводный тоннель.

Копірайт зображення Helen Soteriou Image caption Джон показывает отметины на скале, которые, по его мнению оставили пираты

Джон также предупреждает, что согласно его исследованиям, непосредственно над сокровищем будет последняя ловушка.

Впрочем, вести раскопки на государственной земле без разрешения - незаконно. И несмотря на то, что поиски постоянно ведутся с 1988 года, в 2009 правительство запретило Джону этим заниматься, пока он не уплатит 250 тыс. рупий за лицензию.

По его мнению, государство таким образом пытается обеспечить себе лакомый кусочек сокровищ.

"Эта земля является собственностью правительства, поэтому они имеют право на 50%", - объясняет он.

Но половина 100 млн фунтов - это тоже куча денег, и Джон имеет твердое намерение продолжать поиски.

"После стольких препятствий, которые мы преодолели на этом пути, запрет правительства стал последней каплей. Я чуть не сдался. Но я не мог дать им такое удовольствие, - говорит Джон. - Я получу разрешение или найду деньги на лицензию, но поиски не прекращу".

Но пока это не произойдет, в истории Джона и пиратов не будет счастливого конца. И я от всего сердца желаю ему выйти из этой битвы победителем.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.