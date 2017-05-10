Почему испанцы ужинают позже других?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Испания живет в одном временном поясе с Сербией, которая лежит на две с половиной тысячи километров восточнее

Путешественники уверены, что привычка есть позже, чем это принято у других народов - следствие непринужденного стиля жизни в этой средиземноморской стране. Но настоящая причина этого феномена - совсем в другом, объясняет обозреватель BBC Travel.

В 10 вечера в одном из старейших районов Мадрида, Ла Латина, шумно. За столиками на мощеных улицах города полно людей, которые наслаждаются ужином: gambas al ajillo (креветками в чесночном соусе) и cocido madrileño (традиционное мадридское блюдо из нута, свинины и овощного рагу).

Кухни в испанских ресторанах работают на полную в то время, когда в других странах повара уже давно повесили свои фартуки на крючок.

И хотя некоторые объясняют такой режим характерным испанцам расслабленным образом жизни, дело совсем в другом. Испания уже более 70 лет живет не в своем часовом поясе.

Посмотрите на карту, и вы увидите, что Испания, которая лежит на той же долготе, что и Великобритания, Португалия и Марокко, должна жить по Гринвичу (GMT). Но Испания относится к центральноевропейскому часовому поясу (CET), вместе, например, с сербской столицей Белградом, находящейся в более чем 2,5 тысяч километров к востоку от Мадрида.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поскольку работа в Испании заканчивается в восемь вечера, для личной жизни у испанцев остается поздний вечер

Но почему же испанцы живут не в своем часовом поясе? В 1940 году генерал Франко установил собственную временную зону в Испании, переведя часы на один час вперед в знак солидарности с нацистской Германией.

Испанцам, которые были абсолютно измучены гражданской войной, даже в голову не пришло жаловаться на перемены. Они просто продолжили, как и раньше, есть в привычное для себя время, и следовательно, обед переместился на два часа дня, а ужин - на девять вечера.

После окончания Второй мировой войны время так и не перевели обратно. Однако, в 2016 году премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство разрабатывает новый график рабочего дня, который будет заканчиваться в шесть часов вечера, вместо восьми, как было раньше.

В планах правительства также было сменить часовой пояс Испании с центральноевропейского на гринвичский, но этот вопрос вызвал бурное обсуждение по всей стране.

Поскольку страна на 60 минут отстает от своего естественного часового пояса, солнце в Испании встает и садится позже, аж в десять вечера, благодаря чему испанцы могут наслаждаться долгими летними вечерами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за разницы во времени летом в Испании световой день длится до 10 вечера

Владельцы испанских курортов считают, что длинный солнечный день является одной из причин популярности отдыха в Испании. Местное правительство Балеарских островов, в которые входят Майорка, Менорка и Ибица, категорически против возвращения центрально времени и даже хотят агитировать оставить летнее время (центральноевропейское время + 1:00) на весь год.

Таким образом, туристы могли бы и зимой сполна наслаждаться мягким испанским климатом.

Однако, для многих испанцев жизнь в неправильном часовом поясе приводит к проблемам со сном и снижению производительности. Рабочий день в Испании обычно начинается в девять утра, а после двухчасового обеденного перерыва с двух до четырех вечера работники возвращаются в офисы и заканчивают рабочий день около восьми.

Таким образом, для личной жизни у испанцев остается поздний вечер. К примеру, прайм-тайм на испанском телевидении начинается только в 10:30 вечера.

Между тем, в северо-западном регионе страны, Галисии, зимой солнце встает после девяти утра, и его жителям приходится начинать свой день в темноте.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие испанцы недосыпают из-за особенностей распорядка дня

"То, что временная зона Испании не соответствует световому дню, плохо сказывается на здоровье жителей страны, прежде всего на их сне", - отмечает Хосе Луис Касерте, президент Национальной комиссии по рационализации режима дня - организации, которая с 2016 года отстаивает возвращение естественного часового пояса.

"Если мы изменим часовой пояс, солнце будет вставать на час раньше, мы будем просыпаться в естественное время, будем есть на час раньше и получим дополнительный час на сон", - добавляет Касерте.

Справиться с недосыпанием испанцам помогает обязательный перерыв на кофе утром и двухчасовой обеденный перерыв - одна из самых известных традиций страны - сиеста.

Изменение рабочего времени грозит лишить жителей Иберийского полуострова их привычного времени на отдых посреди дня. Хотя, каким бы ни было мнение самих испанцев, этот вопрос еще подлежит обсуждению.

Исследование, проведенное компанией Simple Logica в январе 2017 года, показало, что менее 18% испанцев регулярно отдыхают днем, а почти 60% никогда не пользуются сиестой. На самом деле, магазины и гостиницы в крупных городах страны и на курортах остаются открытыми во время полуденного перерыва, чтобы удовлетворить потребности туристов.

Однако те, кто привык поспать днем, выражают возмущение возможными изменениями в режиме.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за изменения рабочего времени легендарная испанская сиеста может исчезнуть

"Мы должны отменить сиесту в Испании, поскольку она не соответствует реальности, - отмечает Касерте. - А когда мы перейдем на правильный часовой пояс, у нас появится дополнительный час сна, и потребность в сиесте исчезнет".

Экономист Нурия Чинчилла, эксперт в области баланса работы и личной жизни школы бизнеса IESE в Барселоне, считает, что качество жизни испанцев важнее сохранения дополнительных двух часов солнечного света ради туристов.

"Мы живем, как будто у нас постоянный джетлег, - говорит она. - Туристы никуда не исчезнут, ведь для них это не имеет значения. Да и количество часов солнечного света останется таким же, разве что дополнительный час солнечного света появится утром".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.