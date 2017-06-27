Как итальянский стал языком любви

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Писатели и поэты веками формировали стиль и словарный запас итальянского языка, руководствуясь прежде всего принципами благозвучия и красоты.

На днях это произошло со мной снова. Я шла по улице своего родного города в США, когда услышала, как пара разговаривает по-итальянски. Я догнала их и, стараясь держаться как можно ближе, подслушала, о чем они говорят.

Из того, что они говорили, я поняла, что они обсуждали ремонт своего дома. Не слишком поэтичная тема, но слова звучали так удивительно и трогательно, что я прослезилась.

То же со мной случилось, когда я вернулась в родную Америку после двух лет жизни во Флоренции. Тогда мне ужасно не хватало красоты, присущей итальянцам.

Итальянским bello (прекрасно) можно назвать все, что вам нравится. Красота во всем имеет первостепенное значение. И сам язык, кажется, настроен на это особое восприятие красоты.

Копірайт зображення Artie Photography Image caption Bello (прекрасно) можно сказать обо всем, что вам нравится

Эта страстная речь так соблазняет людей, что они готовы ради нее изменить свою жизнь.

Кто-то под влиянием сиюминутного порыва переезжает в Италию и перестраивает старые заброшенные виллы. Другие учат итальянский на курсах, тщательно произнося его певучие слоги (uomini "мужчины"). Кому-то удается, заснув, выдержать многочасовые оперы.

И это не удивительно. Современный итальянский язык создавался именно с целью восторгать и очаровывать. Писатели и поэты, которые веками кристаллизовали его, руководствовались прежде всего принципами благозвучия и красоты.

У итальянского языка необычная история, связанная с политическими событиями в стране. В отличие от ее западноевропейских соседей, Франции и Испании, Италия объединилась довольно поздно - в 1861 году.

До 1950-х годов, пока не появились телевизоры, 80% людей говорили на своем родном диалекте, говорит Майкл Мур Фрэнсис, переводчик и постоянный представитель Италии в ООН.

Красота имеет первостепенное значение в Италии, и итальянский язык тому подтверждение

"Испания и Франция объединились раньше, и их национальные языки стали языками правительства и власти. Итальянский же, наоборот, в первую очередь ориентировался на художественную литературу", - поясняет он.

Столетиями Италия была разделена на региональные королевства и не имела единого правительства, объединенного официальным государственным языком. В результате язык создавали прежде всего для нужд поэтических.

Каждый регион имел свой диалект: пьемонтский, римский, неаполитанский, сицилийский, ломбардский и другие. Но, конечно, доминировал среди них тосканский диалект.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Страстный и певучий итальянский язык восторгает и чарует

Наверное, это - не случайность. Тоскана с ее холмами, виноградниками и речными долинами - один из самых красивых регионов Италии. Она вдохновила Возрождение и остается колыбелью языка, искусства, моды и туризма.

Когда я жила во Флоренции и так же увлекалась энергичной и страстной мелодией местного диалекта, мои итальянские друзья сказали мне, что тосканский диалект является предметом гордости.

Летними вечерами, сидя в кафе, рядом с которым непременно окажется что-то связанное с Данте (его скульптура или название улицы), они заказывают стакан "Хока-Холи", произнося это слово с таким же придыханием, с каким это сделал бы их знаменитый соотечественник.

Данте Алигьери сыграл важную роль в развитии итальянского языка. Он родился во Флоренции в 1265 году (там теперь находится его дом-музей). И написал бессмертную классику - "Божественную комедию", поэму о своем путешествии по аду, чистилищу и раю, в котором его сопровождает Беатриче.

Кроме того, что он написал выдающееся произведение, он также сделал нечто радикальное для своего времени. Он написал поэму на своем родном тосканском диалекте, несмотря на то, что языком образованной элиты была латынь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Данте Алигьери написал "Божественную комедию" на своем родном тосканском диалекте вместо латыни

Данте объяснил свой выбор в отдельном произведении "О красноречии просторечия" (De Vulgari Eloquentia). В последующие годы его вклад в развитие региона и языка получил всеобщее признание.

Интересно, что интерес к произведениям Данте никогда не угасал. Это одна из причин, почему так много путешественников отправляются во Флоренцию и исследуют памятники, связанные с поэтом, в частности, две его самые известные статуи - около Галереи Уффици и на площади Санта-Кроче.

Данте был не единственным, кто сформировал современный итальянский язык.

Двое других известных тосканца - Франческо Петрарка и его друг Боккаччо, автор "Декамерона" - также писали на тосканском диалекте.

Петрарка хотел, чтобы его поэзию понимали как можно больше людей, и он также мечтал доказать, что итальянский не уступает своим изяществом и интеллектуальностью латыни.

Петрарка был очень популярным в эпоху Елизаветы. Возможно, это также способствовало тому, что Шекспир выбрал Италию местом действия "Ромео и Джульетты".

В XV веке венецианец Пьетро Бембо заявил, что Петрарка писал наиболее изысканным языком, чем любой италоязычный автор, и итальянский наконец заслуживает свое признание среди других литературных языков мира.

Пьетро Бембо происходил из влиятельной аристократической семьи, был секретарем у Папы Льва X, а позже кардиналом. В своей известной работе "Рассуждения о разговорном языке" (Prose della Volgar Lingua) он разработал рекомендации, как надо писать красивым и возвышенным итальянским, ритм которого должен соответствовать латыни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лингвисты говорят, что особая "мелодичность" итальянского языка и делает его таким привлекательным

Образцом такого языка Бембо считал тосканский диалект XVI века, и прежде всего произведения Петрарки.

"Бембо много сосредоточен именно на звучании языка и писал о поиске идеального баланса между "легкими" и "тяжелыми" звуками", - отмечает Майкл Мур Фрэнсис. Исследование Бембо также во многом повлияло на формирование современного итальянского.

Некоторые лингвисты считают, что итальянский и другие романские языки, например, испанский и французский, нравятся носителям английского языка, поскольку они узнают в них привычные интонации и звуки.

Но доктор Патти Аданк из Университетского колледжа Лондона, который специализируется на фонетике и устной речи, говорит, что итальянский ласкает слух благодаря своей "мелодичности".

Много слов в итальянском языке заканчиваются на гласную, а в середине слова редко бывают скопления согласных. Благодаря открытым слогам (с окончанием на гласную) итальянский является идеальным для пения.

Или, как говорил Император Священной Римской империи Карл V: "По-испански я говорю с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами, а по-немецки с конем".

Конечно, как признает Майкл Мур Фрэнсис, репутация Тосканы как колыбели итальянского языка может быть ничем иным, как "пропагандой" своего времени. Другие города, например, Милан, центр коммерции, ничем не уступают Флоренции.

И, как и многие другие города, ставшие туристическими центрами, Флоренция славится прежде всего своим прошлым.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда Алессандро Манцони завершил свой роман "Обрученные", он выразил желание "промыть язык романа в водах Арно"

Когда Алессандро Манцони, автор первого романа, написанного современным итальянским, завершил в 1827 году своих "Обрученных", он выразил желание поехать во Флоренцию и "промыть язык романа в водах Арно".

Сегодня путешественники имеют возможность услышать как тосканский диалект, так и диалекты других регионов, которые заметно отличаются от литературного итальянского, прежде всего, на юге.

На самом деле, чем дальше вы уезжаете от Тосканы, тем больше ощутима эта разница. А вариации итальянского отражают влияние удивительного множества языков, среди которых греческий, арабский, испанский, французский и даже иврит.

К счастью, bello понимают всюду.

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