Загадка Стоунхенджа близка к развязке?

Чем дольше археологи исследуют Стоунхендж, тем больше тайн оказывается вокруг этого легендарного сооружения. Но благодаря последним исследованиям научные факты начали выстраиваться в связную историю.

Копірайт зображення Vivien Cumming

Стоунхендж является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Великобритании и одним из самых загадочных памятников старины в мире. Люди приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на легендарные каменные столбы и задуматься, как и почему они были установлены на этом месте.

В последние десятилетия исследователи изучали не только сам Стоунхендж, но и территорию вокруг него. Они надеются обнаружить подсказки, которые пролили свет на эти загадочные земли, изобилующие доисторическими памятниками.

Подземная съемка и раскопки показали, что Стоунхендж некогда был частью сложной сети сооружений. В нее входили старинные курганы, поселения, пути для церемониальной ходы и могильники с золотом.

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Эти находки свидетельствуют, что мир неолита и бронзового века был значительно таинственнее и сложнее, чем считалось ранее.

Один из проектов под названием "Невидимый ландшафт Стоунхенджа", который продолжался с 2010 по 2014 год, исследовал территорию вокруг памятника.

С помощью дистанционного зондирования и радаров ученые обнаружили, что территория комплекса сооружений вокруг Стоунхенджа охватывает примерно 12 кв. км.

Проект получил широкую огласку в СМИ в 2015 году, когда ученые объявили, что обнаружили под землей в районе Даррингтон-Уоллс огромный каменный круг "Суперхендж" диаметром 500 м.

Копірайт зображення Vivien Cumming Image caption Так сегодня выглядит археологический комплекс эпохи неолита Даррингтон-Уоллс

Ажиотаж, однако, быстро утих, поскольку раскопки не обнаружили ни одного камня. Хотя они показали, что когда-то на этом месте стояли деревянные столбы. После того, как их вынули, ямы заполнили мелом, а затем покрыли землей. А на изображениях с радиолокационного сканирования эти отверстия выглядели как камни.

Несмотря на эту неудачу, проект обнаружил сотни новых подробностей этого места, о которых ранее не было известно, отмечает британский руководитель программы и археолог из Университета Брэдфорда Винсент Геффни.

"Одна из таких удивительных находок - это неизвестный ранее огромный заградительный вал. Он был возведен между неолитическим поселком и земельным сооружением и состоял из кольца деревянных столбов 4-6 м высотой. Их общее количество - от 200 до 300", - объясняет ученый.

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Обнаружение Вудхенджа изменило представление археологов о развитии и истории этой местности. "Эти сооружения расположены таким образом, что, кажется, они обозначали путь для ритуальных процессий", - предполагает Геффни.

Майк Паркер Пирсон из Института археологии Лондонского университетского колледжа, который в 2003-2009 годах руководил проектом Stonehenge Riverside, считает, что даррингтонские столбы установили временно.

Копірайт зображення Vivien Cumming Image caption Камни обозначают места, где в древности стояли деревянные столбы Вудхенджа - другого памятника времен неолита недалеко от Стоунхенджа

"Очевидно, они обозначали границы поселка, и на их месте планировали возвести насыпь и вырыть ров", - объясняет он.

Возможно, они были памятником строителям Стоунхенджа, которые жили здесь, также предполагает Пирсон.

Какой бы ни была цель Вудхенджа, главное, что его существование доказало, что Стоунхендж был не единственным сооружением в этой местности.

Проект Stonehenge Riverside обнаружил, что Стоунхендж строили в два этапа. Сначала вырыли ров, затем сделали насыпь и круг из голубого песчаника.

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Их возраст теперь датируют примерно 2500 годами до нашей эры - на полтысячелетия раньше, чем считали изначально.

Второй этап строительства, на котором и возвели известный всем каменный круг, состоялся через 500 лет после первого.

Однак, первые поселения на этой территории появились примерно 9 тысячлет назад. Похоже, древние жители этих земель придавали им сакральное значение задолго до возведения Стоунхенджа.

Копірайт зображення Vivien Cumming Image caption Оголенные горные породы на горе Пресели-Хиллс в Уэльсе

В 30 км от него лежит менее известный, но не менее значимый культовый объект - Эйвбери, где расположен самый большой каменный круг в Европе.

Впрочем, неолитические поселения простираются еще дальше - к территории современного Уэльса, где доисторические бриты добывали голубой песчаник для внутреннего круга Стоунхенджа.

Майк Паркер Пирсон, однако, уверен, что большие камни Стоунхенджа привезены с Эйвбери.

Это свидетельствует о том, что эти важные неолитические места - равнина Солсбери, Эйвбери и Пресели-Хиллс - еще одна местность, богатая доисторическими памятниками, - были связаны.

А их связующим звеном оказывается Стоунхендж.

Пирсон предполагает, что сначала на место Стоунхенджа были перенесены голубые камни из Уэльса. Наверное, это было сделано с "символической целью - в память об объединении двух крупных неолитических народностей, проживавших на юге Британии", - считает исследователь.

Копірайт зображення Vivien Cumming Image caption Раскопки в каменоломне Крейг-Росс-и-Фелин (на фото) показали, что голубой песчаник добывали именно здесь и перевозили в Стоунхендж

Даже сегодня холмы Пресели-Хиллс изобилуют дольменами - сооружениями из нескольких огромных глыб, которые выполняли функцию гробниц. "Плотность расположения дольменов свидетельствует, что эта местность была важным политическим и духовным регионом почти за 700 лет до появления Стоунхенджа", - объясняет Пирсон.

"Очевидно, где-то в 3 тысячелетии до н. э. эта территория играла ведущую роль во всей западной Британии", - добавляет ученый.

Впрочем, даже если мы согласимся с теорией, что древние бриты перевезли камни из Уэльса с символической и политической целью, загадкой остается то, как им удалось это сделать.

Одна из гипотез предполагала, что люди вообще не передвигали камни, а принесло их в южную часть Британии ледником. Однако после того, как в Пресели-Хиллс обнаружили две древние каменоломни, споры по поводу этого практически завершились.

Копірайт зображення Vivien Cumming Image caption Каменные породы холмов Пресели-Хиллс в Уэльсе

Ученые также попытались проверить экспериментальным путем, как древние кельты могли транспортировать огромные камни на расстояние 260 км. Пирсон, однако, отмечает, что это оказалось не так сложно.

Небольшие мегалиты весом в 2 тонны или менее можно было просто тащить на полозьях.

Недавно археологи также нашли кремированные останки людей, похороненных в Стоунхендже.

В 2008 году во время раскопок в рамках проекта Stonehenge Riverside были обнаружены около 58 захоронений, в которых были найдены останки по меньшей мере девяти мужчин и 14 женщин.

Поскольку в Стоунхендже могли быть погребены только люди с высоким социальным статусом, эта находка ставит вопрос о роли женщин в эпоху неолита.

Копірайт зображення Vivien Cumming Image caption Стоунхендж до сих пор открывает новые тайны и ставит вопросы, на которые пока нет ответа

"Меня удивляет, что мы продолжаем находить так много вещей на территории Стоунхенджа, даже на тех участках, где раскопки активно велись в течение многих лет", - подчеркивает Геффни.

"Последние находки в Даррингтоне свидетельствуют, что современные технологии помогают не просто выявить новые археологические места, но и меняют наше понимание уже известных участков", - добавляет исследователь.

Впрочем, тайны Стоунхенджа - все еще далеко не исчерпаны. Легендарная достопримечательность еще долго будет удивлять исследователей и подбрасывать сенсации в СМИ. Ведь люди эпохи неолита были чрезвычайно искусны и амбициозны.

Очевидно, нам, жителям современного динамичного мира, нелегко понять, каким образом многие поколения на протяжении сотен веков строили такой огромный и безупречный памятник.

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