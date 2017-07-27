Как баски возрождают древнейший язык Европы

Копірайт зображення Peter Horree / Alamy Stock Photo

Баскский язык является настоящей загадкой для лингвистов, это - самый древний язык Европы, непохожий ни на один известный нам.

А когда диктатор Франко попытался его запретить, баски взяли в руки оружие.

Я наблюдала в окно автомобиля, как менялись испанские пейзажи.

От Мадрида в сердце страны до северного побережья - бескрайние пастбища со стадами коров постепенно превращались в зеленые холмы, покрытые туманами, и мерцающие волны гавани, на которых покачивались лодки.

На севере Пиренейского полуострова я уже была раньше, но средневековое рыбацкий городок Гетария посетила впервые.

Небольшой поселок с пляжами, виноградниками и церковью XV века известен тем, что здесь родился Элькано, баскский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие.

Баскский не имеет родственных связей ни с одним известным языком мира

Рано утром узкую улочку заполнил аромат морского окуня, который жарился на гриле.

Рядом стояли два человека и разговаривали на языке, который я никогда раньше не слышала. Энергичные звуки их речи смешивались с легкими стуком дождя по мостовой.

Позже я поняла, что они говорят на одном из древнейших языков, которому сегодня грозит исчезновение.

Баскский язык, на котором говорят жители автономного округа Наварра и Страны Басков на севере Испании и в юго-западной Франции, является настоящей загадкой.

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Он не имеет родственных связей ни с одним известным языком мира и его происхождение - тайна. Этот феномен уже несколько веков не перестает удивлять лингвистов.

"Никто не может сказать, откуда происходит этот язык", - подтверждает Пелло Салабуру, профессор Баскского университета и директор Института баскского языка в Бильбао.

Копірайт зображення Peter Horree / Alamy Stock Photo Image caption Жители средневекового рыбацкого городка Гетария говорят по-баскски

"Ученые исследовали эту проблему много лет, но однозначных выводов до сих пор нет", - добавляет он.

Баски гордятся экзотичностью своего языка. Но сегодня на нем говорят лишь 35% баскского населения или около 700 тысяч человек.

В этом есть вина и диктатора Франсиско Франко, который во времена своего правления в 1939-1975 годах насаждал испанский, запрещая все другие языки, в том числе и баскский.

В своем детстве в 1960-70-х годах Кармель Эррекаччо посещала тайные уроки баскского языка в подвале церкви в Бильбао - самом крупном городе Страны Басков, где расположен знаменитый Музей Гуггенхайма.

Если язык лишить родной земли, он умирает

"Язык - един с землей, где он возник", - говорит г-жа Эррекаччо, которая теперь преподает баскский в одной из школ города.

Если язык лишить родной земли, он умирает. Диктатору это было известно, он хотел, чтобы баскский исчез.

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В 1944 году группа родителей создала тайную баскскую школу, а в 1970 году в ней обучались уже более 8000 учащихся, рассказывает Салабуру.

Во время крещения в 1951 году Салабуру получил имя Педро Мария - испанскую версию его баскского имени. По-баскски он разговаривал только в глубоком детстве, а потом в шесть лет пошел в школу в Наварре, где начал изучать испанский.

Копірайт зображення Tim Graham Image caption Бильбао - самый большой город в Стране Басков - известен тем, что здесь расположен знаменитый Музей Гуггенхайма

В те времена по-баскски еще разговаривали в отдаленных городах и поселках в Пиренейских горах и на побережье Бискайского залива. Для жителей тех мест это был единственный язык общения.

Но услышать его в городах уже было невозможно - тех, кто пытался общаться на нем, сразу сдавали в полицию.

"По-баскски не говорили за пределами собственного дома, - рассказывает Эррекаччо. - Но в городах даже у стен были уши".

По-баскски не говорили за пределами собственного дома

Женщина рассказывает, что как-то в 1940-х годах ее бабушка заговорила по-баскски на рынке в Бильбао, встретив земляков из своего родного городка Бермео.

Ее арестовали, заставили уплатить штраф, а прежде чем отпустить, сбрили волосы, чтобы унизить женщину.

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Бабушка больше никогда не разговаривала на своем родном языке, даже со своими детьми, в том числе и отцом Эррекаччо.

"В результате таких репрессий, язык перестали передавать из поколения в поколение, и он начал исчезать", - объясняет женщина.

Копірайт зображення age fotostock / Alamy Stock Photo Image caption Когда диктатор Франко запретил баскский язык, возникли подпольные школы, где его преподавали тайно

Но баскскому языку удалось пережить и диктатуру. И он удивительным образом смог сохраниться в течение нескольких тысячелетий.

Недавно спелеологи обнаружили недалеко от города Эррентерия в провинции Гипускоа древнюю пещеру с наскальными рисунками, возраст которых насчитывает около 14 тысяч лет.

Другие доисторические пещеры на территории Страны Басков были населены людьми 9000 лет назад.

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"Мы, конечно, не знаем, на каком языке разговаривали жители этих пещер, - отмечает Салабуру. - Но пока ничто не опровергает предположение, что и праязык был предшественником современного баскского".

Когда индоевропейцы пришли в Европу с востока примерно 3,5 тысячи лет назад, они принесли свои наречия, из которых и происходит большинство европейских языков.

Но баскский не имеет общих корней с индоевропейскими языками, у него - совершенно другое происхождение, говорит Салабуру. Это единственный изолированный язык в современной Европе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые доисторические пещеры на территории Страны Басков имеют наскальную живопись, возраст которой насчитывает около 14 тысяч лет

Одна из теорий о происхождении баскского языка предполагает, что он имеет общие корни с иберийским - мертвым языком, на котором когда-то говорили в юго-восточных регионах Пиренейского полуострова.

"Иберийский был противопоставлен ​​латыни. Возможно, это был не один язык, а несколько родственных языков с разными системами письменности, на которых разговаривали жители территории современных Испании и Португалии".

"Одну из иберийских систем письменности попытались расшифровать в 1920-х годах. Мы не понимаем этот язык, но он очень похож на баскский", - пояснил Салабуру.

Впрочем, несмотря на тысячелетнюю историю баскского языка, основные вехи в его становлении наметились относительно недавно.

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Первая книга на баскском вышла только в 1545 году во французском городе Бордо. Первая баскская школа открылась в 1914 году в Сан-Себастьяне в Испании (за 30 лет до того, как баскский запретили).

А стандартизированный вариант языка приняли только в 1968 году, что открыло путь для создания художественной литературы на баскском языке.

Копірайт зображення Peter Horree / Alamy Stock Photo Image caption Первая баскская школа открылась в 1914 году в приморском городе Сан-Себастьян

"Лучший знаток и исследователь баскского языка Кольдо Мичелен когда-то сказал: "Самое большое чудо - это то, что баскскому языку удалось выжить", отмечает Салабуру.

"Действительно удивляет, что язык сохранился в течение многих столетий без литературы и без школ, где бы его преподавали", - добавляет исследователь.

Впрочем, язык басков очень обогатили близкие контакты этого народа с природой.

Живописные земли, на которых они жили, воплотились в большом словарном запасе - описанием зеленых долин, потрясающих горных вершин, лазурного побережья и голубого неба.

Баскский содержит очень разнообразную лексику для названий видов животных, ветра и моря. В нем, к примеру, существует около 100 синонимов слова "бабочка".

Возможно, языку удалось сохраниться отчасти потому, что его первые носители были географически отделены от остального мира Пиренеями.

"Но не думаю, что он была очень изолированным, как принято считать, ведь на этих землях всегда жили многие народы, - говорит Салабуру. - Просто баски осознают, что язык является важной частью их идентичности, и они не хотят его терять".

Во времена франкистского режима в 1960-х годах в ответ на угнетение баскской культуры была создана "террористическая группировка ETA" (Euskadi Ta Azkatasuna - "Страна Басков и Свобода").

В последующие десятилетия в борьбе за независимость басков от Испании и Франции организация убила много людей. Члены ETA присылали письма на баскском языке предприятиям и отдельным людям, требуя деньги и угрожая расправой.

А на стенах домов появлялись надписи на баскском с лозунгами в поддержку группировки. В апреле 2017 года ETA начала добровольное разоружение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Некоторые считают баскский языком националистов, - говорит Кармель Эррекаччо, - но я уверена, что язык является универсальным"

"Баскский язык начали использовать как оружие. Он стала политизированным, им манипулировали, - говорит Эррекаччо. - Некоторые считают баскский языком националистов, но я уверена, что язык является универсальным".

Недавно правительство "Страны Басков" начало одну из многих кампаний с целью поощрить людей говорить по-баскски.

В рамках этого проекта был создан веб-сайт, где можно изучать и практиковать язык. В школах и вузах региона можно выбрать язык обучения - баскский, испанский или оба.

Многие студенты сегодня выбирают баскский, хотя его до сих пор не услышишь в общественных местах.

Например, на улицах Бильбао люди чаще говорят по-испански.

"Впервые в нашей истории много людей, которые умеют говорить по-баскски, общаются исключительно на испанском, - говорит Салабуру. - Меня это смущает. Влияние испанского и других языков - очень сильное".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теперь по-баскски говорят, поют и печатают книги по всей Стране Басков

Баскский, который я слышала в Гетарии, является современной версией языка, уже подпавшего под влияние других языков. Я заметила, что некоторые звуки в нем очень похожи на испанский, звук ch [ч], который в баскском передается сочетанием букв tx, как в txangurro, что означает "краб".

Но в целом между этими двумя языками мало общего. Например, "спасибо" по-испански gracias, а по-баскски - eskerrik asko.

Сегодня баскский можно увидеть в регионе повсюду: на дорожных знаках, вывесках над дверями магазинов, кафе и баров, где подают местное белое вино "чаколи" и маленькие бутерброды с морепродуктами и другими ингредиентами - "пинчос".

На языке, который запрещал Франко, теперь говорят на телевидении и радио, поют песни, печатают книги и прессу.

"Когда Франко умер в 1975 году, баскский язык стал для многих символом оппозиции его режима. Многие люди начали изучать язык и заботиться о ее сохранении", - говорит Салабуру.

Но удастся ли на самом деле сохранить баскский язык?

"Я верю в это, потому что я оптимистка, - говорит Эррекаччо. - Баскский язык переживал подъемы и падения, периоды развития и упадка, но это естественные процессы, такова сама жизнь".

Проведя день в Гетарии, я поехала на восток вдоль Бискайского побережья до баскского города Сан-Себастьян, который славится своими ресторанами и пляжами.

Там, на лестнице Базилики Святой Марии Хора, барочной постройки XVIII века, стоящей в старой части города, мужской хор пел по-баскски.

Мне не нужно было понимать слова, чтобы оценить мелодичность и величие этого языка.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Travel