Почему у мексиканцев такая путаница со временем
Чтобы понять, как мексиканцы воспринимают время, нужно владеть не только языком, но и знаниями о мексиканской культуре.
Я довольно неплохо говорила по-испански, когда впервые попала в Мексику. Совсем свободно изъясняться еще не могла, но поддержать разговор была способна.
Как-то я спросила у продавца мороженого в центре Гвадалахары, когда подвезут шоколадное, и он ответил: "Ahorita". Это можно перевести как "вот-вот, буквально сейчас" - и я подумала, что мороженое будет через несколько минут.
Поэтому я сидела у палатки и ждала. Английский характер не позволяла развернуться и уйти, потому что это было бы некрасиво с моей стороны.
Прошло полчаса, а мороженое все не привозили, и я нерешительно подошла к продавцу и поинтересовалась, когда же будет шоколадное.
"Ahorita, - сказал мужчина, растягивая "и", - ahoriiiiita". Выражение лица у него было удивленное и, может, даже смущенное.
Меня разрывали противоречивые чувства. Ждать дольше не хотелось, но просто уйти было бы невежливо, особенно если это мороженое привезут специально для меня.
И наконец, когда я уже наждалась вволю и проголодалась, небо затянуло черными тучами, и я бегом побежала к ближайшему автобусу, чтобы ехать домой.
А на бегу - показала продавцу мороженого на небо, чтобы объяснить, почему не могу больше ждать. Действительно, это не моя вина.
А он ответил мне тем же выражением лица - полным непониманием.
Уже в автобусе, наблюдая, как капли дождя барабанят по стеклам, я мысленно воспроизвела наш диалог и возмущенно решила, что продавец - лжец.
В конце концов этот эпизод выветрился из памяти. Но прошло много лет, и я переехала жить в Мексику.
Тогда я и узнала: чтобы сломать "код ahorita", как я назвала это явление, надо знать не только язык, но и культуру.
Когда человек из Мексики говорит "ahorita", нельзя воспринимать это буквально; значение этого слова зависит от контекста и может быть различным.
Как объяснила мне доктор Консепсьон Компани, лингвист и заслуженный профессор Автономного университета Мексики, расположенного в Мехико: "Когда мексиканец говорит "ahorita", это может означать завтра, через час, через пять лет или вообще никогда".
Ahorita llego, что можно буквально перевести как "я буду вот-вот", на самом деле означает "я приеду в течение неопределенного времени"; ahorita regreso ("сейчас вернусь") означает "я рано или поздно вернусь, но когда точно - неизвестно".
Слово "ahorita" употребляют даже для вежливого отказа ("нет, спасибо") от какого-то предложения.
Я живу в Мексике уже семь лет, а меня до сих пор вгоняет в ступор этот ответ, когда я принимаю гостей. Я ловлю себя на том, что колеблюсь, не зная, нести ли им то, что я предложила, или нет.
В испаноязычном мире мексиканцы славятся своей любовью к этому уменьшительному суффиксу.
В большинстве стран, где говорят по-испански, добавление суффикса "ita" к наречию, такому как "ahora" ("сейчас") подчеркивает неотложность действия (то есть "прямо сейчас"). Но в Мексике это не так.
Д-р Компани объяснила, что мексиканцы используют уменьшительную форму, чтобы сократить расстояние между говорящим и слушателем и смягчить формальность.
В этом случае "ahorita" не усиливает неотложность, а наоборот - делает ее менее насущной. Иностранцев это может сильно сбивать с толку.
Также есть нюансы в произношении этого слова, благодаря которым понимается его значение. "Растяжение звука "i" в слове "ahorita" - это демонстрация растяжения времени", - сообщила доктор Компани. То есть чем длиннее этот звук, тем дольше человек должен ждать.
"Если вы имеете в виду, что действительно сделаете что-то прямо сейчас, то скажете "ahorititita", - пояснила д-р Компани.
Короткими отрывистыми звуками мексиканцы дают понять, что определенное событие должно произойти немедленно.
Все эти сложности отражают различия в понимании времени в разных культурах.
Доктор Компани рассказала, что в Мексике, если она выступает с докладом и говорит дольше, чем запланировано, мексиканцы "воспринимают это как подарок".
Но в Великобритании или США слушатели начинают выходить из аудитории, потому что считают, что она забирает их время.
"Мои мексиканские друзья назначают вечеринку на 19:00, заранее зная: как минимум до 20:30 никто не появится", - говорит она.
Иностранцы, которые в Мексике недавно, назначают празднования на 20:30, а потом удивляются, что большинство людей приходит не раньше 22:00.
Я слышала нарекания от иностранцев: мол, мексиканцы постоянно опаздывают, а это невоспитанность и неуважение. Такое восприятие происходит от идеи о том, что "время - деньги", исчерпаемый ценный ресурс, который не следует разбазаривать.
Но мексиканцы относятся ко времени проще, для них оно гибкое и пластичное; это нечто, неподвластное контролю.
"Время ahorita" почти ни к чему не обязывает и позволяет человеку быть спонтанным, так как никогда не знаешь, что может произойти между "сейчас" и "ahorita".
Но некоторые выходцы из других стран, живущие в Мексике, никак не могут привыкнуть к такому текучему способу измерять время. Переехав в Мексику из США, Элизабет Уотсон нашла свой неповторимый способ жить со "временем ahorita".
"Каждый раз, когда мой босс говорил: "Ahorita", - я уточняла: "Ahorita когда?". Я просто не могла работать, когда все размыто настолько, что не знаешь, в какой неопределенный момент будущего что-то будет сделано", - рассказала она.
Сломать "код ahorita" - и понять, почему мое мороженое так и не привезли - я смогла только тогда, когда расслабилась вместе с течением жизни в Мексике, значительно менее напряженным, чем моя жизнь в Лондоне.
После переезда моя жизнь кардинально изменилась. Я уже не переживаю из-за того, что могу опоздать. На встречи я все-таки прихожу вовремя (давние привычки трудно искоренить), но когда опаздываю, то уже не паникую.
Конечно, когда сантехника надо ждать либо пять минут, либо пять часов, это немного нервирует. Но я знаю: моя награда - ощущение, что на меня меньше давит время. И наслаждаюсь спонтанностью, которую оно дарит.
И, как это ни парадоксально, "время ahorita" на самом деле помогло мне научиться жить "здесь и сейчас", потому что раньше с этим было трудновато.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.