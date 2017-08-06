Почему у мексиканцев такая путаница со временем

Чтобы понять, как мексиканцы воспринимают время, нужно владеть не только языком, но и знаниями о мексиканской культуре.

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Я довольно неплохо говорила по-испански, когда впервые попала в Мексику. Совсем свободно изъясняться еще не могла, но поддержать разговор была способна.

Как-то я спросила у продавца мороженого в центре Гвадалахары, когда подвезут шоколадное, и он ответил: "Ahorita". Это можно перевести как "вот-вот, буквально сейчас" - и я подумала, что мороженое будет через несколько минут.

Поэтому я сидела у палатки и ждала. Английский характер не позволяла развернуться и уйти, потому что это было бы некрасиво с моей стороны.

Прошло полчаса, а мороженое все не привозили, и я нерешительно подошла к продавцу и поинтересовалась, когда же будет шоколадное.

"Ahorita, - сказал мужчина, растягивая "и", - ahoriiiiita". Выражение лица у него было удивленное и, может, даже смущенное.

Копірайт зображення dbimages / Alamy Stock Photo Image caption Слово "ahorita" не стоит воспринимать буквально, когда ждешь доставки мороженого

Меня разрывали противоречивые чувства. Ждать дольше не хотелось, но просто уйти было бы невежливо, особенно если это мороженое привезут специально для меня.

И наконец, когда я уже наждалась вволю и проголодалась, небо затянуло черными тучами, и я бегом побежала к ближайшему автобусу, чтобы ехать домой.

А на бегу - показала продавцу мороженого на небо, чтобы объяснить, почему не могу больше ждать. Действительно, это не моя вина.

А он ответил мне тем же выражением лица - полным непониманием.

Уже в автобусе, наблюдая, как капли дождя барабанят по стеклам, я мысленно воспроизвела наш диалог и возмущенно решила, что продавец - лжец.

В конце концов этот эпизод выветрился из памяти. Но прошло много лет, и я переехала жить в Мексику.

Тогда я и узнала: чтобы сломать "код ahorita", как я назвала это явление, надо знать не только язык, но и культуру.

Когда человек из Мексики говорит "ahorita", нельзя воспринимать это буквально; значение этого слова зависит от контекста и может быть различным.

Как объяснила мне доктор Консепсьон Компани, лингвист и заслуженный профессор Автономного университета Мексики, расположенного в Мехико: "Когда мексиканец говорит "ahorita", это может означать завтра, через час, через пять лет или вообще никогда".

Ahorita llego, что можно буквально перевести как "я буду вот-вот", на самом деле означает "я приеду в течение неопределенного времени"; ahorita regreso ("сейчас вернусь") означает "я рано или поздно вернусь, но когда точно - неизвестно".

Слово "ahorita" употребляют даже для вежливого отказа ("нет, спасибо") от какого-то предложения.

Я живу в Мексике уже семь лет, а меня до сих пор вгоняет в ступор этот ответ, когда я принимаю гостей. Я ловлю себя на том, что колеблюсь, не зная, нести ли им то, что я предложила, или нет.

Копірайт зображення EDU Vision / Alamy Stock Photo Image caption В большинстве испаноязычных стран уменьшительно-ласкательный суффикс "ita" добавляют к словам для указания на неотложность, но в Мексике он смягчает формальный тон

В испаноязычном мире мексиканцы славятся своей любовью к этому уменьшительному суффиксу.

В большинстве стран, где говорят по-испански, добавление суффикса "ita" к наречию, такому как "ahora" ("сейчас") подчеркивает неотложность действия (то есть "прямо сейчас"). Но в Мексике это не так.

Д-р Компани объяснила, что мексиканцы используют уменьшительную форму, чтобы сократить расстояние между говорящим и слушателем и смягчить формальность.

В этом случае "ahorita" не усиливает неотложность, а наоборот - делает ее менее насущной. Иностранцев это может сильно сбивать с толку.

Также есть нюансы в произношении этого слова, благодаря которым понимается его значение. "Растяжение звука "i" в слове "ahorita" - это демонстрация растяжения времени", - сообщила доктор Компани. То есть чем длиннее этот звук, тем дольше человек должен ждать.

"Если вы имеете в виду, что действительно сделаете что-то прямо сейчас, то скажете "ahorititita", - пояснила д-р Компани.

Короткими отрывистыми звуками мексиканцы дают понять, что определенное событие должно произойти немедленно.

Копірайт зображення Jeremy Woodhouse Image caption Сложности с "временем ahorita" отражают различия в понимании времени в разных культурах

Все эти сложности отражают различия в понимании времени в разных культурах.

Доктор Компани рассказала, что в Мексике, если она выступает с докладом и говорит дольше, чем запланировано, мексиканцы "воспринимают это как подарок".

Но в Великобритании или США слушатели начинают выходить из аудитории, потому что считают, что она забирает их время.

"Мои мексиканские друзья назначают вечеринку на 19:00, заранее зная: как минимум до 20:30 никто не появится", - говорит она.

Иностранцы, которые в Мексике недавно, назначают празднования на 20:30, а потом удивляются, что большинство людей приходит не раньше 22:00.

Я слышала нарекания от иностранцев: мол, мексиканцы постоянно опаздывают, а это невоспитанность и неуважение. Такое восприятие происходит от идеи о том, что "время - деньги", исчерпаемый ценный ресурс, который не следует разбазаривать.

Но мексиканцы относятся ко времени проще, для них оно гибкое и пластичное; это нечто, неподвластное контролю.

"Время ahorita" почти ни к чему не обязывает и позволяет человеку быть спонтанным, так как никогда не знаешь, что может произойти между "сейчас" и "ahorita".

Но некоторые выходцы из других стран, живущие в Мексике, никак не могут привыкнуть к такому текучему способу измерять время. Переехав в Мексику из США, Элизабет Уотсон нашла свой неповторимый способ жить со "временем ahorita".

Копірайт зображення Thomas Barwick Image caption Мексиканцы назначают вечеринки на 19:00, зная, что раньше 20:30 никто не придет

"Каждый раз, когда мой босс говорил: "Ahorita", - я уточняла: "Ahorita когда?". Я просто не могла работать, когда все размыто настолько, что не знаешь, в какой неопределенный момент будущего что-то будет сделано", - рассказала она.

Сломать "код ahorita" - и понять, почему мое мороженое так и не привезли - я смогла только тогда, когда расслабилась вместе с течением жизни в Мексике, значительно менее напряженным, чем моя жизнь в Лондоне.

После переезда моя жизнь кардинально изменилась. Я уже не переживаю из-за того, что могу опоздать. На встречи я все-таки прихожу вовремя (давние привычки трудно искоренить), но когда опаздываю, то уже не паникую.

Конечно, когда сантехника надо ждать либо пять минут, либо пять часов, это немного нервирует. Но я знаю: моя награда - ощущение, что на меня меньше давит время. И наслаждаюсь спонтанностью, которую оно дарит.

И, как это ни парадоксально, "время ahorita" на самом деле помогло мне научиться жить "здесь и сейчас", потому что раньше с этим было трудновато.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.