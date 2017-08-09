Кто живет дольше всех в мире и как им это удается?

Копірайт зображення Skye Hohmann / Alamy Stock Photo Image caption Активная общественная жизнь и особенности диеты являются основными факторами долголетия японцев

Жители этих стран живут гораздо дольше, чем где-либо в мире. В чем секрет их долголетия, узнавала обозреватель BBC Travel.

В течение всей истории человечество искало источник вечной молодости. И хотя найти его пока не удалось, в некоторых странах продолжительность жизни намного превышает средний показатель в мире - 71 год.

Каждая из этих стран имеет свой секрет долголетия.

Обозреватель BBC Travel пообщалась с жителями стран, в которых, как показывает Всемирный рейтинг стран по уровню счастья 2017 года, люди живут дольше всего.

Япония

Средняя продолжительность жизни в Японии - одна из самых высоких в мире и составляет 83 года.

Южный японский остров Окинава, который получил название "земля бессмертных", уже давно привлекает внимание ученых, поскольку является всемирным рекордсменом по количеству долгожителей.

Здесь проживает более четырехсот человек, возраст которых перевалил за 100 лет. Ученые объясняют этот феномен прежде всего особенностями питания.

Местная диета состоит в основном из соевого сыра тофу, сладкого картофеля и небольшого количества рыбы.

Активная социальная жизнь, которую ведут люди пожилого возраста, и сплоченная община также снижают стресс и повышают чувство единства.

Однако чтобы воспользоваться этими преимуществами, придется выучить язык, отмечает Даниэла Гатти, директор компании Velvet Media, которая уже много лет живет в Японии.

"В Японии очень высокое качество жизни, но чтобы понять ментальность, которая отличается от западной гораздо больше, чем кажется, надо преодолеть языковой барьер", - говорит она.

Копірайт зображення Zhang Peng / Getty Images Image caption Средняя продолжительность жизни в Японии уже давно является одной из самых высоких в мире и составляет 83 года

"Те, кто планирует эмиграцию в Японию, должны уделить немало времени изучению языка. Это ключ к более глубокой интеграции в общество и полноценной жизни", - добавляет Гатти.

Испания

Средиземноморская диета, богатая овощами, вином и оливковым маслом, которое хорошо влияет на сердце, способствует высокой продолжительности жизни в Испании - в среднем 82,8 года.

Еще один секрет долголетия испанцев - сиеста.

"Все дело - в организации рабочего времени", - отмечает Микель Анхель Диас-и-Бесора.

"Когда перерыв лишь 30 минут, вы в спешке глотаете обед. Но если у вас два-три часа, вы можете спокойно посидеть в ресторане, съесть несколько блюд и десерт, хорошо переварить пищу. Такое питание, конечно, гораздо здоровее, чем еда на вынос", - объясняет мужчина.

Узкие улочки испанских городов и расположение большинства магазинов и ресторанов в пешей доступности заставляют людей много ходить пешком.

"Когда я переехала в Барселону из Москвы, я заметила, что люди здесь предпочитают пешие прогулки или велосипед, они охотно пройдут несколько кварталов до остановки транспорта, вместо того, чтобы садиться за руль", - рассказывает Марина Манасян, соучредитель фирмы, которая проводит кулинарные туры по Барселоне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Испанцы отдают предпочтение пешим прогулкам или велосипеду

Ваши клетки обогащаются кислородом, и вы не наносите вреда экологии.

Сингапур

Одним из достижений сингапурского экономического чуда является современная и доступная медицинская система, которая безусловно вносит вклад в продолжительность жизни сингапурцев.

Жители страны в среднем живут 83,1 года.

Эта страна также имеет самые низкие показатели материнской и детской смертности в мире, а основой здравоохранения является профилактика заболеваний.

Более длительной жизни также способствует культура общества и комфортная городская среда.

"Многие люди посещают тренажерные залы или занимаются спортом под открытым небом в многочисленных парках города", - говорит Бино Чуа, блогер-путешественник, который сейчас живет в Сингапуре.

Копірайт зображення John S Lander Image caption Сингапурцы занимаются спортом под открытым небом в многочисленных парках города

Недавно в городе открылся первый терапевтический парк для снижения стресса и улучшения психического здоровья пожилых людей.

К тому же, жизнь в Сингапуре не способствует вредным привычкам. "Сигареты и алкоголь облагаются высокими налогами и они стоят намного дороже, чем в других странах", - добавляет Чуа.

Швейцария

Кажется, это - лучшая страна именно для мужчин, средняя продолжительность жизни которых составляет здесь 81 год - больше, чем где-либо в мире.

Главными факторами долголетия швейцарцев являются богатая экономика страны с качественной и доступной медициной, высокий уровень личной безопасности и ощущение благополучия.

Некоторые исследователи также указывают на тот факт, что швейцарцы едят много сыра и молочных продуктов.

Хотя швейцарцы очень сосредоточены на карьере, ведь здесь много рабочих иммигрантов, которые занимают должности в международных штаб-квартирах, положение страны в центре Европы позволяет много путешествовать и хорошо сбалансировать работу и отдых.

Копірайт зображення Frank Bienewald / Getty Images Image caption Хотя швейцарцы очень сосредоточены на карьере, альпийские пейзажи предлагают много возможностей для отдыха и релаксации

"Только за выходные можно посетить любую часть Европы или отдохнуть в волшебных Альпах", - отмечает Гатти, которая также имеет опыт жизни в Швейцарии.

Частные школы здесь - "лучшие в мире", добавляет она, что является также серьезным аргументом для молодых семей.

Южная Корея

По данным последних исследований, Южная Корея очевидно станет первой страной, средняя продолжительность жизни в которой достигнет рекордных 90 лет.

На это в первую очередь влияют стабильная и развитая экономика, широкий доступ к медицинским услугам и более низкое артериальное давление корейцев по сравнению с жителями западных стран.

Местное питание богато ферментированной пищей, которая, как известно, снижает уровень холестерина, повышает иммунитет и подавляет рак.

"Блюда корейской кухни содержат много клетчатки и питательных веществ", - отмечает Камиль Хоэб, основательница компании Wellness Tourism Worldwide.

На качество повседневной жизни также влияют культурные традиции и обычай поддерживать активные социальные отношения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Диета корейцев богатая ферментированной пищей, снижает холестерин, повышает иммунитет и подавляет рак

"Например, традиция посещать общественные бани, или "джимджилбенг", способствует общению, а также помогает восстановить силы и снять напряжение", - объясняет Хоэб.

"Корейцам присущ осознанный подход к жизни, который они заимствуют из буддистской философии. И они также предпочитают коллективное сотрудничество вместо индивидуализма", - добавляет она.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.