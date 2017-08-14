Странный итальянский сад чудовищ

Лиз Лаброкка BBC Travel
  • 14 августа 2017

Вряд ли мы когда-то узнаем, что вдохновило создателя статуй-монстров в парке Сакро Боско недалеко от Рима.

Копірайт зображення UniversalImagesGroup/Contributor/Getty Images
Image caption В XVI веке итальянский меценат Пьерфранческо Орсини построил сад с огромными каменными монстрами

Шагая под анфиладой арок, возраст которых насчитывает почти пять веков, я была окутана тишиной и загадкой. Лестницы петляли между деревьями, на которых только появились первые листья, а за сплетением ветвей открывался вид на покрытые кустарником холмы Лацио.

Неподалеку от тихого итальянского городка Бомарцо, где в 90 км к северу от Рима, расположен парк Сакра Боско, или "Священный лес".

Построил его в XVI веке знаменитый итальянский военачальник и покровитель искусств Пьер Франческо Орсини.

Проектируя Сакро Боско, он решил нарушить традицию итальянских садов эпохи Возрождения.

Он отказался от безупречной симметрии, которая должна была радовать глаз. А вместо орнаментированных фонтанов, аккуратно подстриженных кустов и изысканных статуй римских богов, Орсини оставил растительность в ее природной красоте, разместив между деревьями и кустами странные гротескные существа.

Копірайт зображення Liz LaBrocca
Image caption Эти странные существа, созданные Орсини, навсегда остались загадкой для людей

После смерти Орсини Священный лес бросили на произвол судьбы. А интерес общественности к этому месту возродился только после того, как его посетил Сальвадор Дали.

Дали очаровали огромные статуи Орсини, которые со временем покрылись мхом, и в 1948 году он снял короткометражный фильм об этом саде. Намек на каменных монстров можно увидеть и в его картине 1964 года "Искушение святого Антония".

Вспышка интереса к Сакро Боско вызвала дебаты среди искусствоведов, которые не утихают до сих пор: что Орсини пытался сказать этими причудливыми статуями?

Итальянец Орсини хорошо разбирался в классической литературе. Это натолкнуло некоторых исследователей на мысль, что на создание парка с чудовищами его вдохновил райский сад Аркадия - место, где сочетается природа и искусство, описанное в "Энеиде" Вергилия и "Неистовом Роланде" Людовико Ариосто.

Копірайт зображення Liz LaBrocca

Другие утверждают, что Орсини пытался создать полную противоположность сада своего друга Кристофоро Мадруццо. Парк, расположенный в соседней провинции Сориано-нель-Чимино, был воплощением добра и света, тогда как сад Орсини бесспорно представляет темную сторону мира.

Шокирующее искусство древнего Рима

Но есть и третья точка зрения, состоящая в том, что причудливые существа являются личными демонами самого Орсини, которых породили трагедии его жизни. Во время Реформации Пьер Орсини служил в войсках Папского государства, он участвовал в военной кампании 1553 года и попал в плен в Германии, где провел несколько лет.

Его командир и близкий друг Орацио Фарнезе погиб в битве, во время которой Орсини захватили в плен. А вскоре после того, как он вернулся из тюрьмы, умерла его жена Джулия Фарнезе.

Считается, что восьмиугольный храм вечности, расположенный в верхней части сада, это памятник Джулии.

Копірайт зображення Bildarchiv Monheim GmbH / Alamy Stock Photo
Image caption По мнению некоторых исследователей, причудливые существа являются личными демонами самого Орсини, которых породили трагедии его жизни

Как считает профессор истории искусств из Дикинсон Колледжа в штате Пенсильвания Мелинда Шлитт, ответ надо искать в надписях, которые Орсини оставил в саду.

В центре парка стоит бельведер, похожий на небольшую замковую башню, вдоль одной стены которой вырезана надпись: "Все другие чудеса, воспетые ранее миром, уступают Священному лесу, не похожему ни на одно из них".

Чем нас пугает Маркиз де Сад?

Эти слова звучат как призыв ценить сад сам по себе и не находить смысл в его странных созданиях, считает профессор Шлитт.

Копірайт зображення Liz LaBrocca
Image caption Интерес к саду Орсини возродился после посещения его Сальвадором Дали

Прогуливаясь по тропинкам парка, я вдруг оказалась у пасти гигантского огра, в которой выгравированы слова: "Разум отступает".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Travel

Новости по теме