Странный итальянский сад чудовищ
Вряд ли мы когда-то узнаем, что вдохновило создателя статуй-монстров в парке Сакро Боско недалеко от Рима.
Шагая под анфиладой арок, возраст которых насчитывает почти пять веков, я была окутана тишиной и загадкой. Лестницы петляли между деревьями, на которых только появились первые листья, а за сплетением ветвей открывался вид на покрытые кустарником холмы Лацио.
Неподалеку от тихого итальянского городка Бомарцо, где в 90 км к северу от Рима, расположен парк Сакра Боско, или "Священный лес".
Построил его в XVI веке знаменитый итальянский военачальник и покровитель искусств Пьер Франческо Орсини.
Проектируя Сакро Боско, он решил нарушить традицию итальянских садов эпохи Возрождения.
Он отказался от безупречной симметрии, которая должна была радовать глаз. А вместо орнаментированных фонтанов, аккуратно подстриженных кустов и изысканных статуй римских богов, Орсини оставил растительность в ее природной красоте, разместив между деревьями и кустами странные гротескные существа.
После смерти Орсини Священный лес бросили на произвол судьбы. А интерес общественности к этому месту возродился только после того, как его посетил Сальвадор Дали.
Дали очаровали огромные статуи Орсини, которые со временем покрылись мхом, и в 1948 году он снял короткометражный фильм об этом саде. Намек на каменных монстров можно увидеть и в его картине 1964 года "Искушение святого Антония".
Вспышка интереса к Сакро Боско вызвала дебаты среди искусствоведов, которые не утихают до сих пор: что Орсини пытался сказать этими причудливыми статуями?
Итальянец Орсини хорошо разбирался в классической литературе. Это натолкнуло некоторых исследователей на мысль, что на создание парка с чудовищами его вдохновил райский сад Аркадия - место, где сочетается природа и искусство, описанное в "Энеиде" Вергилия и "Неистовом Роланде" Людовико Ариосто.
Другие утверждают, что Орсини пытался создать полную противоположность сада своего друга Кристофоро Мадруццо. Парк, расположенный в соседней провинции Сориано-нель-Чимино, был воплощением добра и света, тогда как сад Орсини бесспорно представляет темную сторону мира.
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Но есть и третья точка зрения, состоящая в том, что причудливые существа являются личными демонами самого Орсини, которых породили трагедии его жизни. Во время Реформации Пьер Орсини служил в войсках Папского государства, он участвовал в военной кампании 1553 года и попал в плен в Германии, где провел несколько лет.
Его командир и близкий друг Орацио Фарнезе погиб в битве, во время которой Орсини захватили в плен. А вскоре после того, как он вернулся из тюрьмы, умерла его жена Джулия Фарнезе.
Считается, что восьмиугольный храм вечности, расположенный в верхней части сада, это памятник Джулии.
Как считает профессор истории искусств из Дикинсон Колледжа в штате Пенсильвания Мелинда Шлитт, ответ надо искать в надписях, которые Орсини оставил в саду.
В центре парка стоит бельведер, похожий на небольшую замковую башню, вдоль одной стены которой вырезана надпись: "Все другие чудеса, воспетые ранее миром, уступают Священному лесу, не похожему ни на одно из них".
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Эти слова звучат как призыв ценить сад сам по себе и не находить смысл в его странных созданиях, считает профессор Шлитт.
Прогуливаясь по тропинкам парка, я вдруг оказалась у пасти гигантского огра, в которой выгравированы слова: "Разум отступает".
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