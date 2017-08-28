В чем секрет дружбы поляков и венгров?

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В мире, полном напряжения и конфликтов, довольно неожиданно слышать об искренних отношениях двух стран, которые даже не имеют общих границ, однако ежегодно празднуют День своей дружбы.

В детстве я часто слышал рассказы своего отца о его путешествиях в Польшу.

"Для венгерской молодежи это было особым ритуалом, - говорил он. - Пройдя польскую границу, мы путешествовали по стране автостопом и останавливались на ночь у местных. Достаточно было лишь вывесить маленький флаг Венгрии, и нас с удовольствием принимали".

"А почему флаг помогал?" - как-то спросил я.

"Эти две страны всегда дружили, есть даже старая поговорка: "Венгры и поляки - два брата, которые вместе дерутся и вместе напиваются ", - отвечал отец.

И хотя я постоянно слышал эти истории, меня все равно поражало то, какое значение имеет дружба между польским и венгерским народами. Она настолько важна, что в двух странах даже существует специальный государственный праздник.

В 2007 году парламенты обеих стран единодушно признали 23 марта Днём польско-венгерской дружбы.

Меня этот факт одновременно удивляет и трогает. Как в мире, где каждый день вспыхивают этнические и межнациональные конфликты, могут существовать такие искренние отношения между двумя странами, которые даже не граничат друг с другом?

Копірайт зображення Pawel Kazmierczak / Alamy Stock Photo Image caption Путешествовать автостопом по Польши было особым ритуалом для венгерской молодежи

Желая выяснить, почему между этими странами такая крепкая связь, я обратился к профессору Габору Лагзи, историку и специалисту по польской культуре из Университета Паннонии в венгерском городе Веспреме.

"Дружба Венгрии и Польши - удивительное явление, - рассказывает профессор Лагзи. - Она напоминает два дуба, которые растут отдельно, но сплелись корнями под землей. Нас связывает почти тысячелетняя история активных политических, экономических и культурных отношений".

Трудно сказать, когда именно начали складываться эти отношения, но Лагзи отметил, что большую роль сыграла история совместных монархий в Средние века.

В XIV веке король Венгрии Людовик (Лайош) Великий унаследовал польский трон, когда его дядя по материнской линии, король Польши Казимир III, умер, не оставив наследника.

Людовик Великий руководил двумя странами по очереди в разные периоды своей жизни. После его смерти на трон взошла первая королева Польши Ядвига.

Копірайт зображення REUTERS / Alamy Stock Photo Image caption Парламенты Польши и Венгрии объявили 23 марта Днем дружбы между двумя странами

В 1576 году польский трон снова занял венгр - на этот раз по воле народа, который избрал правителем Трансильвании воеводу Иштвана (Стефана) Батория.

Но две страны объединяет не только власть монархов.

"Один из расцветов польско-венгерской дружбы приходится на "весну наций" в 1848 году", - отмечает Лагзи.

"Почти каждый слышал о герое освободительной борьбы Юзефе Беме - польском генерале, который сражался бок о бок с венграми в войне за независимость от Австрийской империи. В Венгрии его нежно зовут "Дедушка Бем", - добавляет историк.

Бем, который участвовал и в восстаниях поляков против Российской империи в 1830 году и в восстании венгров против Австрийской империи в 1848-м, стал народным героем в обеих странах, хотя по происхождению был поляком.

Как рассказывает Лагзи, в то время в Польше приобрел популярность лозунг "За нашу и вашу свободу!", который отражает тот факт, что многие польские герои начали путешествовать по миру, участвуя в освободительной борьбе.

Связь между двумя нациями укреплялась за счет заключения династических браков и военных союзов.

Копірайт зображення Nick Haslam / Alamy Stock Photo Image caption Дружба между поляками и венграми имеет важное значение

Я спросил Лагзи, что именно отличает венгерско-польский союз от других политических альянсов.

И он напомнил, как во времена Второй мировой войны странам удалось сохранить свою дружбу несмотря на то, что они оказались по разные стороны баррикад. Венгрия присоединилась к гитлеровской коалиции, а Польша стала на сторону союзных войск:

"Одним из самых удивительных моментов нашей дружбы является прием более 100 тыс. польских беженцев после захвата страны фашистами в 1939 году. Хотя Венгрия была союзником Германии, она все равно предоставила безопасное убежище беженцам".

Все венгры, от аристократов до простых людей, очень сочувствовали полякам.

И хотя в первые годы войны венгерские власти иногда принимали решение о депортации беженцев, ситуация обострилась лишь в 1944 году, после начала переговоров между Венгрией и союзными войсками о возможности перемирия.

Германия считала эти переговоры предательством и ввела агрессивный оккупационный режим. В результате были казнены и депортированы многие поляки и венгры.

Впрочем, после окончания Второй мировой войны, по словам Лагзи, поляки не замедлили отблагодарить своих товарищей.

В 1956 году в Будапеште возле памятника польскому генералу Бему собрался митинг в знак протеста против чрезмерного влияния Советского Союза.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На площади польского генерала Юзефа Бема в Будапеште венгры оплакивают гибель Леха Качиньского и почти сотни польских чиновников 10 апреля 2010 года

Он вылился в Венгерское восстание - кровавый конфликт, закончившийся сокрушительным поражением венгерских повстанцев.

Поляки бросились на помощь венграм. Они отправляли в братское государство боеприпасы и предметы первой необходимости, а тысячи поляков сдавали кровь для раненых.

Этот жест имел такое глубокое значение, в честь 60-й годовщины восстания Венгерский парламент объявил 2016-й годом венгерско-польской солидарности.

Лагзи, однако, подчеркивает, что это не просто "красивый жест" правительства - он вомногом отражает волю и дух всего народа.

"Решение о Дне дружбы было принято в обоих парламентах единодушно - ни один депутат не проголосовал против и даже не воздержался", - уточняет историк.

А это очень необычное явление, учитывая глубокие разногласия между политическими партиями Венгрии и Польши.

"Это свидетельствует о том, что венгерско-польская дружба - выше политических споров. Она объединяет всю политическую элиту обеих стран".

День польско-венгерской дружбы отмечают ежегодно. А главные торжества проходят в городах-побратимах: венгерском Дьёре (в четные годы) и польской Познани (в нечетные).

Копірайт зображення Wikipedia Image caption День польско-венгерской дружбы празднуют по очереди в венгерском городе Дьёр ...

Копірайт зображення Getty Images Image caption ... и польской Познани

Это повод собрать самые влиятельные политические фигуры обеих стран. Кроме того, торжественные мероприятия включают театральные представления, показы фильмов и художественные выставки, посвященные крепким связям между двумя народами.

Впрочем, даже понимание исторических корней этих отношений не позволяет полностью осознать причины такой дружбы.

Меня не покидает ощущение, что что-то в этом уравнении не складывается, не поддается количественному измерению.

Профессору Лагзи прекрасно знакомо это чувство. Он и сам признает, что эта дружба может показаться довольно странной, прежде всего стороннему зрителю.

"Есть кое-что, что нельзя объяснить логикой, - говорит он. - Почему мы, венгры, просто по определению любим поляков, и они нас так же".

"На самом деле, если вы спросите у любого поляка или венгра об отношениях между двумя странами, почти каждый ответит - мы друзья навеки".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.