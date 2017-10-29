500 лет Реформации: идеи, изменившие мир

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95 тезисов, которые полтысячелетия назад прибил к дверям церкви в Виттенберге Мартин Лютер, коренным образом изменили политику, историю и власть в Европе.

И они продолжают влиять на наc и сегодня - от языка, искусства и музыки до нашего понимания свободы.

Главной достопримечательностью немецкого городка Виттенберг являются двери Замковой церкви, к которым по легенде Мартин Лютер прибил таблицу со своими 95 тезисами. Это произошло 31 октября 1517 года.

Трактат жестко раскритиковал практику индульгенций (отпущение католической церковью грехов за деньги), поставив под сомнение многовековые убеждения и традиции.

Однако двери, которые сегодня украшают Северный портал церкви, - не те, на которых Лютер вывесил свой опус магнум.

Оригинальные деревянные двери были уничтожены пожаром в 1760 году во время Семилетней войны.

На их месте теперь стоят крепкие бронзовые с вытесненными на них тезисами на латинском языке.

Слова, увековечены в металле и времени, весомые и убедительные. Слова, которые, как говорил Лютер, способны растрогать.

Так же, как чтение Библии тронуло его самого и заставило задуматься об устоявшемся порядке, так и его тезисы отправились далеко за пределы маленького немецкого городка, создав новое религиозное сознание, расколовшее церковь и всколыхнувшее Европу.

Копірайт зображення Madhvi Ramani Image caption В крошечном университетском городе проживали многие великие умы того времени - сам воздух был наполнен новаторскими идеями

Возможно, именно поэтому величественный и одновременно простой интерьер церкви вызвал у меня больше ассоциаций с Лютером и Реформацией, чем закрытые двери.

Вдоль нефа стоят статуи Лютера и его современников. Говорят, что когда по вечерам церковь покидают последние посетители, они ведут свои богословские беседы до глубокой ночи.

Это напоминает о том, что Мартин Лютер был не единственной фигурой Реформации. Он был частью дискуссии того времени, дискуссии, которая длится до сих пор.

Однако, несмотря на то, что идеи реформирования церкви высказывали и другие люди, именно Виттенберг считают колыбелью Реформации, а Лютера - ее отцом.

Прогуливаясь по улицам Виттенберга, который почти не изменился со времен Лютера (благодаря и тому, что во время Второй мировой войны союзники договорились не бомбить город), я удивлялась, как такой провинциальный городок мог оказать такое огромное влияние на историю.

15 минут достаточно, чтобы добраться от Замковой церкви до дома Лютера, где богослов провел большую часть своей жизни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к двери Замковой церкви в Виттенберге 31 октября 1517 года

Однако, возможно, именно ограниченное пространство города способствовало большой концентрации в нем идей.

Университетский городок населяли великие умы того времени, которые ежедневно сталкивались друг с другом на узких улочках Витеннберга и имели возможность обмениваться мыслями.

Среди них и Кранах, художник Реформации, и другой богослов-реформатор Филипп Меланхтон.

Распространению идей Лютера способствовала и революция в медиа-технологиях - изобретение печатного станка.

Как объясняет заместитель куратора Нью-Йоркской Библиотеки и музея Моргана Джон Т. Маккильен, "Лютер писал краткие, лаконичные тексты в виде брошюр на 8-16 страницах, которые можно было быстро печатать и легко распространять".

"Без печатного станка Реформация никогда не стала бы историческим событием такого масштаба", - добавляет он.

Идейный лидер первой революции СМИ, Лютер прекрасно понимал, как использовать язык, музыку и изображения для распространения своих идей.

Он начал публиковать свои произведения на немецком (а не на латыни), остроумным народным языком, украшая их иллюстрациями.

Он сделал музыку неотъемлемой частью обновленного религиозного культа, благодаря чему Лютера также считают отцом протестантского хорала.

Копірайт зображення Madhvi Ramani Image caption На дверях Замковой церкви увековечены в бронзе 95 тезисов Мартина Лютера

Он мечтал сделать текст Библии понятным каждому и перевел его яркой разговорной речью.

Лютеру пришлось объединить множество немецких диалектов, и таким образом он заложил основы современного литературного немецкого языка.

Интерес к народному языку повлиял и на развитие других национальных языков.

Протестантские миссионеры из Европы и Северной Америки, приезжавшие в Африку во второй половине XIX века, вслед за Лютером считали, что Библию нужно переводить местной разговорной речью.

"Конечно, язык для этого приходилось адаптировать: создавать систему письменности там, где ее не было, и отыскивать эквиваленты для понятий Бог, дьявол, грех, спасение и т.д.", - объясняет доктор Йорг Хаустайн, преподающий Африканские религии на факультете восточных и африканских исследований в Лондонском университете.

Однако, хотя миссионеры и пытались обратить африканцев в веру, опираясь на силу личных убеждений, они были уверены в превосходстве своей веры и противостояли традиционным верованиям и практикам.

В этом и есть парадокс учения Лютера и Реформации, которые с одной стороны проповедовали демократические идеи, а с другой были авторитарными.

И это также отражается в отношении Лютера к евреям.

После того, как он понял, что не сможет обратить их в свою версию христианства, он взорвался рядом антисемитских произведений, в которых призывал сжигать синагоги, еврейские школы и дома, конфисковать их деньги, а евреев отправить на принудительный труд или выгнать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антисемитский рельеф на фасаде церкви в Виттенберге содержит слова из памфлета Лютера

На юго-восточном фасаде городской церкви Виттенберга, где Лютер читал свои проповеди, есть рельеф в виде антисемитской скульптуры (Юдензау), созданной в 1305 году.

Над рельефом - надпись "Рабини Шем Хамфорас", которую добавили позже. Это - слова из антииудейского памфлета Лютера, означающие пренебрежительное искажение имени бога в Кабале.

Его сочинение "О евреях и их лжи" широко цитировали нацисты, а в концепции "Особого пути" Германии (Sonderweg) прямо прослеживается происхождение от идей Лютера.

Лютер стремился объединить всех в лоне одной реформированной церкви, но его идеи имели последствия, вышедшие далеко за пределы того, о чем он мечтал и мог себе представить.

"Лютер объединил немецкий язык, но его религиозные взгляды раскололи общество, и этот раскол болезненно ощущается и сегодня. Словесная война вылилась в войну религиозную", - объясняет доктор Александр Вебер с кафедры культур и языков в лондонском колледже Биркбек.

Он говорит о религиозных конфликтах, которые потрясли Европу в 1524-1648 годах. На место единой церкви пришли конкурирующие реформатские течения.

Политические союзы часто формировались на основе конфессионального единства, а меньшинства преследовали все вместе.

Вследствие этого произошли несколько волн миграции, например бегство французских протестантов в Англии, Шотландии, Дании и Швеции, или английских пуритан, которые отправились в Северную Америку на борту "Мейфлауэра".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Говорят, что статуи внутри Замковой церкви в Виттенберге ночью продолжают свои богословские беседы

Идеи Лютера были настолько влиятельными, что их последствия можно увидеть и в современной культуре.

Так, его страстное желание распространять свою веру находит отражение в проповедях современных евангелистов на телевидении или радио, например, "Лютеранский Час" - старейшая в мире христианская радиопрограмма, которая выходит в эфир с 1930 года и имеет более миллиона слушателей по всему миру.

В 1966 году Мартин Лютер Кинг повторил акцию, совершенную священником в Виттенберге, в честь которого его назвали, прикрепив список своих требований к двери чикагской мэрии.

В определенной степени Лютера можно сравнить и со Сноуденом. Оба поставили свои убеждения превыше всего и бросили вызов влиятельным правителям своего времени.

Они обвинили их в злоупотреблении властью, использовав современные технологии коммуникации.

Рожденные в Виттенберге слова и идеи распространились по миру, вдохновляя многих мыслителей разных времен, например, Достоевского.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Виттенберге готовятся к 500-й годовщине Реформации

Писатель интересовался философией протестантизма, считая, что она уничтожила общность и была слишком слабой, чтобы противостоять такой религии как российское православие.

Об этом он писал в "Дневнике писателя" и "Братьях Карамазовых".

Идеи Лютера вдохновили и Ницше, который заявил, что "после Гете и Лютера нужен был третий шаг".

И он сделал этот шаг, провозгласив смерть Бога - идея, которой прежде всего посвящен философский трактат "Так говорил Заратустра".

Учение Лютера повлияло на многие современные концепции - либерализм, капитализм, демократию, индивидуализм, субъективизм, секуляризм и другие.

В честь 500-й годовщины Реформации дорожки в парке позади Дома Лютера украсили зеркалами.

Прогуливаясь там, я разглядывала бесконечные отражения себя и окружающих деревьев и кустарников.

И я подумала, что это - прекрасная метафора того, как рожденные здесь мнения разлетелись по миру, бесконечно воспроизводясь в разных проявлениях.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.